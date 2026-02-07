Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO de iarnă 2026. A transmis un mesaj de pace prin cuvintele lui Nelson Mandela

12:00

Procurorii DNA susţin că primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, ar fi provoat un prejudiciu de peste 900.000 de lei Primăriei după ce ar fi dispus construirea şi asfaltarea unei străzi de legătură. Totodată, el ar fi dispus să fie făcute lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize, inclusiv cele care trebuie emise de Transgaz. Astfel, el ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor din zonă, determinat de posibilitatea afectării conductelor de gaze.