O companie a început rezervările pentru un hotel pe Lună, deși proiectul este la nivel de concept. Cât costă să îți asiguri locul
Adevarul.ro, 8 februarie 2026 12:30
O companie americană, GRU Space, a anunțat că a început să accepte rezervări pentru un hotel pe Lună, deși proiectul se află în prezent doar în fază conceptuală, iar infrastructura necesară nu există,
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
12:30
O companie a început rezervările pentru un hotel pe Lună, deși proiectul este la nivel de concept. Cât costă să îți asiguri locul # Adevarul.ro
O companie americană, GRU Space, a anunțat că a început să accepte rezervări pentru un hotel pe Lună, deși proiectul se află în prezent doar în fază conceptuală, iar infrastructura necesară nu există,
Acum o oră
12:15
Japonezii înfruntă ninsorile pentru a vota la alegerile anticipate convocate de prim-ministrul Sanae Takaichi, a cărei coaliție este creditată cu șanse mari de a obține o victorie decisivă.
12:15
Șoferul român care și-a deschis propria afacere după ce a străbătut Europa cu câinele său: „A fost multă muncă, dar am reușit” # Adevarul.ro
De la șofer de camion la antreprenor. Alex, un român stabilit în Spania, și-a transformat pasiunea pentru muncă în propriul business de curățare auto, după ce a străbătut Europa timp de șapte ani cu camionul și câinele său, Dante.
12:00
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale” # Adevarul.ro
Noi emailuri arată că Jeffrey Epstein a adus o tânără româncă la o cină privată cu prințul Andrew la Palatul Buckingham, în timp ce regina Elisabeta era plecată la Balmoral. Documentele sugerează că fostul duce de York ar fi primit patru femei în reședința regală, inclusiv un model din Rusia.
12:00
Președintele CEDO, despre situația din România: „Întregul sistem judiciar se confruntă în situația actuală cu o lipsă de încredere” # Adevarul.ro
Chiar dacă 70% dintre români nu au încredere în sistemul de justiție, raportul pe 2025 al Curții Europene a Drepturilor Omului marchează o scădere a numărului de cereri din România și o reducere cu 35% a numărului de cereri nerezolvate, susține președintele Curții, judecătorul Mattias Guyomar.
Acum 2 ore
11:45
Cu o mână dă, cu cealaltă ia: Inter-ul lui Cristi Chivu primește întăriri, dar pierde un jucător de bază # Adevarul.ro
Inter traversează o perioadă de tranziție, între posibile plecări și reveniri importante în lotul condus de Cristi Chivu.
11:45
Suspectul în cazul tentativei de asasinat asupra generalului Vladimir Alekseiev, reținut în Dubai și extrădat în Rusia # Adevarul.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat duminică faptul că bărbatul suspectat de împușcarea generalului locotenent Vladimir Alekseiev, ofițer de rang înalt al serviciilor de informații militare ruse, a fost reținut în Dubai și predat autorităților din Rusia.
11:45
Ce legătură are funcția lui Tulsi Gabbard, ca director al serviciilor naționale de informații, cu alegerile parțiale din SUA? # Adevarul.ro
Prezența directorului serviciilor naționale de informații din SUA, Tulsi Gabbard, la o percheziție efectuată de FBI într-un birou electoral din statul Georgia a stârnit critici puternice din partea unor oficiali electorali și experți în securitate și drept electoral, relatează CNN.
11:30
Dr. Stephen Blumenthal, psiholog clinician și psihanalist, explică de ce bărbații încă nu caută ajutor pentru sănătatea lor mintală.
11:15
Vremea se răcește în următoarele zile. Sunt așteptate ninsori, polei, vânt puternic și temperaturi scăzute. Cod galben de ceață duminică # Adevarul.ro
Temperaturile vor scădea semnificativ în următoarele zile, potrivit informării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă în perioada 8 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00.
Acum 4 ore
10:45
Directorul general al Washington Post, Will Lewis, demisionează brusc după concedieri masive. Directorul financiar preia funcţiile de editor şi director general interimar # Adevarul.ro
Will Lewis, editorul şi directorul general al The Washington Post, a demisionat din funcţie, la doar câteva zile după ce publicaţia a anunţat concedierea a aproximativ o treime din personal, inclusiv sute de jurnalişti din redacţie.
10:45
Chinezii se mișcă rapid pe Autostrada Bucureștiului A0: asfalt turnat, pasaje aproape finalizate și stadiu fizic peste 77%, surprins de noile imagini # Adevarul.ro
Autostrada Bucureștiului A0 prinde contur pe Lotul 3, unde lucrările au înregistrat un avans semnificativ în ultimele două luni. Pe șantierul executat de compania chineză, stratul de bază de balast este aproape finalizat, iar pasarele și pasajele peste DN2 și DN3 sunt în curs de finalizare.
10:45
Alegeri în Ungaria. Partidul de opoziței Tisa promite euro și un impozit pe avere, dar păstrează unele politici ale erei Orbán # Adevarul.ro
Partidul de opoziție ungar Tisa încearcă să se impună drept o alternativă credibilă la guvernarea premierului Viktor Orbán, prezentând o amplă platformă politică înaintea alegerilor programate pentru luna aprilie, relatează Bloomberg și Reuters.
10:30
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene. Declarațiile lui Machado privind alegerile, criticate de apropiați ai administrației Trump # Adevarul.ro
Consilierii Casei Albe și persoane apropiate administrației Trump sunt tot mai nemulțumiți de pozițiile publice adoptate de lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, pe fondul discuțiilor privind viitorul politic al Venezuelei.
10:30
Cine este omul de afaceri român găsit mort în munți, la cascadele Tre Santi din Italia. Sergiu avea 46 de ani și doi copii # Adevarul.ro
Tragedie în Italia. Un român dispărut pe 23 ianuarie a fost găsit fără viață la poalele unei stânci, în zona cascadele Tre Santi, într-o pădure greu accesibilă. Descoperirea a fost făcută de trei turiști.
10:15
Englezii se bazează pe Drăgușin, după eliminarea lui Romero. În ce partide ar putea fi titular fundașul român # Adevarul.ro
Radu Drăgușin a avut, până acum, un rol redus la Tottenham, după revenirea din accidentare.
10:15
Gripa scade din intensitate, însă COVID-19 are mortalitate de 10 ori mai mare. Medicul Jurma, analiza unui sezon atipic # Adevarul.ro
Medicul Octavian Jurma avertizează că noul val de gripă continuă să crească, cu 9.039 de cazuri noi raportate săptămâna trecută. Totuși, ritmul de creștere a încetinit, ceea ce sugerează că vârful valului a fost atins sau urmează să fie depășit în această săptămână.
09:45
Misterul siluetei portocalii din noaptea morții lui Jeffrey Epstein. Înregistrarea video care contrazice declarațiile oficiale # Adevarul.ro
Documente recent publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite aduc noi detalii controversate în ancheta privind moartea lui Jeffrey Epstein.
09:30
Scandal uriaș în echipa SUA, la JO: „Dacă port steagul, nu înseamnă că susțin ce se întâmplă în țară”. Republican: „Taci și joacă-te în zăpadă” # Adevarul.ro
Sportivii americani de la Jocurile Olimpice de Iarnă au atras atenția prin pozițiile lor față de situația politică din țară, declarând că purtarea steagului SUA nu înseamnă că susțin tot ce se întâmplă în Statele Unitee.
09:30
Daniel Pancu l-a desființat pe Bergodi după derby-ul de Cluj. „Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Lipsă de respect” # Adevarul.ro
Derby-ul clujean s-a încheiat cu o victorie importantă pentru CFR și cu tensiuni aprinse după fluierul final.
09:15
Arabii l-au încolțit pe Marius Șumudică: îi desființează scuzele tehnicianului român. „Gata cu lingușeala” # Adevarul.ro
Al-Okhdood traversează o perioadă complicată în campionat, iar obiectivul principal rămâne menținerea în prima ligă.
09:00
Italia, în alertă! Jocurile Olimpice, sub semnul sabotajului: incendii, cabluri deteriorate și trenuri blocate. Procuror: „Este un act de terorism” # Adevarul.ro
Mii de pasageri au fost blocați în gări și mai multe trenuri au întârziat ore în șir, după ce două incendii provocate au avariat cabluri esențiale pe liniile ferate din Pesaro și Bologna, chiar în ziua deschiderii Jocurilor Olimpice Milano–Cortina.
Acum 6 ore
08:45
Marian Godină, moment emoționant la Survivor. Polițistul a izbucnit în lacrimi: „Încerc să îmi revin” # Adevarul.ro
Survivor România 2026 continuă să aducă tensiuni, confruntări dure între Faimoși și Războinici, dar și momente emoționante. Un astfel de moment a fost trăit de polițistul Marian Godină, intrat în competiție din ianuarie.
08:15
A murit Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, după o luptă cu cancerul. Avea 47 de ani # Adevarul.ro
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, nominalizată la premiile Grammy, a murit după o luptă cu un cancer renal în stadiul 4. Avea 47 de ani.
07:15
„Orice tomberon de Toyota e supraevaluat”. Ce spun românii despre mașinile second hand cu prețuri umflate # Adevarul.ro
"Ce mașini la mâna a doua sunt supraevaluate în România" - este întrebarea de la care a pornit o discuție ineresantă pe platforma Reddit. Concluzia a fost că toate sunt supraevaluate, dar cel mai des menționat nume a fost Toyota.
Acum 8 ore
06:15
Rusia plănuiește o ofensivă majoră în vară. Planurile armatei ruse pentru controlul regiunii Donețk # Adevarul.ro
Rusia pregătește o ofensivă majoră în vara acestui an în sud și est. Principala confruntare pentru controlul regiunii Donețk este așteptată să se mute în direcția orașelor Sloviansk și Kramatorsk, relatează Biziday.
05:30
Ce a descoperit un cunoscut vlogger în țara pe care toți o dau ca model României: „M-am înșelat amarnic” # Adevarul.ro
Vloggerul Cosmin Avram a vrut sa afle ce are Polonia în plus față de România pentru a fi mereu data ca exemplu. O vizită în Cracovia i-a demonstrate că cifrele mult superioare ale Poloniei au transpunere și în realitate.
05:15
Europa pregătește lovitura de grație împotriva petrolierelor ruse. Economiștii trag semnale de alarmă # Adevarul.ro
Europa pregătește un amplu pachet de sancțiuni asupra sectorului energetic al Rusiei, cel mai dur de până acum, între care și o interdicție totală asupra serviciilor maritime, menită să diminueze considerabil abilitatea Moscovei de a finanța războiul din Ucraina.
Acum 12 ore
04:30
Cum explică analiștii măsurile de relansare economică: „Un amestec de măsuri bune, de măsuri cu două tăișuri" # Adevarul.ro
Pachetul 3 de anunțat joi de Executiv cuprinde o serie de măsuri de relansare economică, dar și scheme de ajutor de stat, propuse cu scopul de a stimula investițiile și de a îmbunătăți lichiditatea companiilor. Analiștii consultați de "Adevărul” aiu explicat ce efecte pot avea astfel de măsuri.
04:15
Căile ferate spectaculoase construite în anii '80, cu viaducte și tuneluri uriașe. Cum s-au ruinat în doar câțiva ani # Adevarul.ro
Două trasee spectaculoase de cale ferată din România au rămas abandonate din anii ’90, la doar câțiva ani după construcție. În urma lor au rămas lucrări de artă impresionante, ruinate de trecerea timpului.
03:15
De ce ar vrea Europa să reia relațiile cu Rusia. Expert: „Am bănuit mereu că Parisul și Berlinul au această slăbiciune” # Adevarul.ro
Europenii se regrupează și abodează o nouă strategie față de negocierile de pace cu Rusia. Experții chestionați de „Adevărul” interpretează ultimele semnale transmise de la Bruxelles, Paris, Berlin sau alte capitale europene.
02:15
La mobilizarea de anul trecut, mai multe persoane cu diferite grade de invaliditate sau inapte pentru efectuarea vreunui serviciu militar au fost chemate la exercițiul “Mobex Sb-Ms 25”, înștiințate fiind că, în caz de neprezentare, pot fi amendate cu suma cuprinse între 1.300 și 3.800 de lei.
01:15
Piața muncii este în continuă transformare, angajatorii fiind prinși între dorința de a-și eficientiza companiile în ciuda poverii fiscale și nevoile angajaților buni pe care vor și trebuie să-i păstreze. În ciuda eforturilor, o mare parte dintre salariați demisionează.
00:45
Cum să mănânci suficientă proteină dacă ești vegetarian, fără stres și fără diete restrictive # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai răspândite mituri privind alimentația vegetariană este că nu ar furniza suficiente proteine. În realitate, renunțarea la carne nu înseamnă renunțarea la proteine. O dietă vegetariană bine construită poate acoperi integral necesarul zilnic și susține atât nivelul optim de energie
00:15
8 februarie: Ziua în care Maria, regina scoțienilor, a fost executată. Momentele dinaintea decapitării # Adevarul.ro
Pe 8 februarie, în 1587, Maria, regina scoțienilor, a fost executată sub suspiciunea de implicare în complotul pentru uciderea verișoarei sale, regina Elisabeta I. În aceeași zi, dar în 1834, s-a născut chimistul Dmitri Ivanovici Mendeleev, creatorul sistemului periodic al elementelor.
Acum 24 ore
23:30
Ce poți face, concret, ca să treci mai ușor peste sezonul răcelilor. Sfaturile nutriționiștilor # Adevarul.ro
Luna februarie ne găsește pe mulți dintre noi, în același scenariu, cu energie scăzută, gât sensibil și un nas care pare să curgă continuu. Sezonul infecțiilor respiratorii încă nu s-a încheiat, dar vestea bună este că, dincolo de odihnă și consumul alimentelor bogate în zinc.
22:45
Scene ireale la derby-ul Clujului. Antrenorul Bergodi a luat la palme și la pumni doi jucători ai echipei adverse # Adevarul.ro
CFR Cluj a bifat a șaptea victorie consecutivă, recordul acestui sezon.
22:45
România, țara celor peste 2.000 de baraje. Secretele construcțiilor emblematice ale hidroenergeticii românești # Adevarul.ro
Peste 2.000 de baraje au fost construite în România, unele dintre ele fiind mai vechi de trei secole. În ultimele decenii, ritmul construcțiilor hidrotehnice s-a diminuat, iar instanțele sesizate de organizații mediu au oprit finalizarea mai multor astfel de amenajări.
22:30
Andreea Raicu, Corina Băcanu sau sociologul Gelu Duminică sunt doar câțiva dintre cei care au reacționat după ,,judecata publică" a Ruxandrei Luca. Ei ridică probleme precum dubla măsură când vine vorba de greșelile femeilor și ale bărbaților.
22:30
Lorina, astrologul Click!, prezintă horoscopul și mesajele cărților de tarot pentru duminică, 8 februarie, zi influenţată de prezenţa Soarelui în zodia Vărsător.
22:15
Orban declară Ucraina inamicul Ungariei pentru că a cerut oprirea importurilor de energie rusească ieftină # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban a declarat că Ucraina este un „inamic” al Ungariei, în timpul unui discurs susținut la un miting pe 7 februarie.
22:00
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu în dosarul „Mită la RAR” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de procurorii DNA că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al RAR.
21:45
Criza severă de energie din Cuba lovește turismul. Guvernul a început să închidă hoteluri și să mute turiștii în alte unități de cazare # Adevarul.ro
Guvernul cubanez a început să închidă unele hoteluri de pe insulă şi să relocheze turiştii în alte unităţi de cazare pentru a economisi energie, după ce administrația Trump a preluat controlul asupra fluxurilor de petrol din Venezuela, relatează EFE.
21:45
Mai mulți protestatari s-au confruntat cu forțele de ordine la Milano. Autoritățile au folosit tunurile cu apă # Adevarul.ro
Mai mulți protestatari s-au confruntat cu forțele de ordine în Milano sâmbătă, 7 februarie, la câteva ore după ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
21:45
Mariah Carey, „desfiinţată” pe reţele sociale după prestaţia din deschiderea JO de Iarnă de la Milano. „Ar fi putut fi o siluetă de carton și nu aș fi observat diferența” # Adevarul.ro
Momentul susținut de Mariah Carey la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano a stârnit un val puternic de reacții și controverse, iar prestația artistei a devenit rapid unul dintre cele mai discutate subiecte ale zilei.
21:30
Preşedintele Nicușor Dan ar trebui să refuze invitaţia de a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii # Adevarul.ro
Surse din Administraţia Prezidenţială au confirmat pentru Digi24 că preşedintele Nicușor Dan a fost invitat pe 19 februarie la Washington pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii
21:15
Cum a încercat Epstein să-și folosească propriul ADN pentru medicina regenerativă și longevitate # Adevarul.ro
Jeffrey Epstein şi-a făcut teste genetice într-o încercare aparentă de a-şi utiliza propriul material genetic pentru medicina regenerativă, care îşi propune să repare organismul prin creşterea de noi ţesuturi şi organe.
20:45
Momentul care a făcut istorie la „Românii au talent”. Unul dintre câinii unui dresor şi-a dat singur Golden Buzz. „Rămâne!” # Adevarul.ro
Moment absolut spectaculos pe scena „Românii au talent”, după ce unul dintre câinii unui dresor francez care participă la concurs a apăsat chiar el butonul Golden Buzz, trimițând numărul stăpânului său direct în semifinală.
20:45
La vreme de conflict, prima pierdere de pe câmpul de luptă este adevărul. Războiul din Ucraina se află la momentul în care încă se poate afirma aproape orice, iar majoritatea să nu realizeze cât de departe este de ceea ce se întâmplă cu adevărat.
20:45
„Nu există vreun proiect fezabil al unirii nici de o parte, nici de cealaltă a Prutului!” INTERVIU cu analistul politic Victor Ciobanu # Adevarul.ro
#Re(unirea) celor două maluri ale Prutului rămâne în momentul de față un ideal îndepărtat (proiect geopolitic) întrucât politicienii de la București și cei de la Chișinău au agende diferite și nu sunt capabili să-l transforme într-un proiect comun al ambelor state surori.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.