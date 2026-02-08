Maia Sandu? Chiar așa? Ar fi bine să vedem ce a făcut redegista Merkel în Germania
National.ro, 8 februarie 2026 13:50
1. A venit raportul de la americani și România a înțeles ce vrea. Adică exact ce vor panaramezii (cu 9% în sondaje) care o conduc. I s-a făcut un dosar lui Negoiță, iar Bolojan a spus că impozitele pot fi micșorate de autoritățile locale. Negoiță este un eșec al învățătoarei lui și al tuturor profesoarelor de […] The post Maia Sandu? Chiar așa? Ar fi bine să vedem ce a făcut redegista Merkel în Germania first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum o oră
13:50
1. A venit raportul de la americani și România a înțeles ce vrea. Adică exact ce vor panaramezii (cu 9% în sondaje) care o conduc. I s-a făcut un dosar lui Negoiță, iar Bolojan a spus că impozitele pot fi micșorate de autoritățile locale. Negoiță este un eșec al învățătoarei lui și al tuturor profesoarelor de […] The post Maia Sandu? Chiar așa? Ar fi bine să vedem ce a făcut redegista Merkel în Germania first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
12:10
Liderii portughezi sfidează inundațiile și extrema dreaptă pentru a organiza duminică turul doi al alegerilor prezidențiale # National.ro
Alegătorii portughezi se întorc la urne pentru turul doi al alegerilor prezidențiale din țară, care va avea loc duminică, în ciuda stării de urgență din cauza furtunilor devastatoare. Peste 7.000 de persoane au fost evacuate în Spania și Portugalia de la începutul lunii februarie, iar cel puțin două persoane au murit în urma ploilor torențiale […] The post Liderii portughezi sfidează inundațiile și extrema dreaptă pentru a organiza duminică turul doi al alegerilor prezidențiale first appeared on Ziarul National.
11:40
ALERTĂ meteo! Se întorc ninsorile și gerul. Stratul de zăpadă va ajunge la 15 centimetri și vor fi minus 15 grade # National.ro
Temperaturile vor scădea în următoarele zile, va ninge și va fi polei. În unele zone temperaturile minime vor coborî până la minus 15 grade Celsius, anunță meteorologii care au transmis duminică o informare meteorologică pentru perioada 8 februarie ora 10.00 – 10 februarie ora 20.00. ”Temporar vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, pe […] The post ALERTĂ meteo! Se întorc ninsorile și gerul. Stratul de zăpadă va ajunge la 15 centimetri și vor fi minus 15 grade first appeared on Ziarul National.
11:10
Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș făcut la CFR – U Cluj. Antrenorul a sărit la bătaie # National.ro
Derby-ul CFR – U Cluj 3-2, din etapa 26 în campionatul României, a fost marcat de un scandal de proporții petrecut imediat după fluierul final. Tehnicianul italian Cristiano Bergodi a sărit la bătaie la unul dintre jucătorii CFR-ului. Antrenorul în vârstă de 61 de ani a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, apoi l-a bruscat […] The post Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș făcut la CFR – U Cluj. Antrenorul a sărit la bătaie first appeared on Ziarul National.
10:40
În 2026, Valentine s Day, Ziua îndrăgostiților, 14 februarie, pică sâmbăta. Prin urmare, este o ocazie perfectă pentru a plănui o escapadă în doi, într-o destinație romantică. În loc să te îndrepți spre locurile romantice obișnuite din Europa pentru o escapadă de weekend de Ziua Îndrăgostiților, de ce să nu călătorești într-o destinație alternativă? Parisul […] The post 5 locuri perfecte pentru o escapadă romantică de weekend de Ziua Îndrăgostiților first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
10:10
Termenul-limită impus de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina. Zelenski a dezvăluit planurile americanilor # National.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că americanii fac presiuni pentru războiul din Ucraina să se încheie în vară. El a declarat că administrația președintelui american Donald Trump dorește ca Ucraina și Rusia să găsească o soluție pentru a pune capăt conflictului armat până în iunie. SUA presează Rusia și Ucraina să pună capăt războiului […] The post Termenul-limită impus de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina. Zelenski a dezvăluit planurile americanilor first appeared on Ziarul National.
09:40
Sabotaj în Italia, în timpul Jocurilor Olimpice: cabluri avariate și trenuri în haos VIDEO # National.ro
Italia este în alertă, după ce un posibil sabotaj a afectat trenurile în weekendul de deschidere a Jocurilor Olimpice. Incidente grave au avut loc sâmbătă dimineaţă în apropierea gărilor din Bologna şi Pesaro, provocând perturbări importante pentru mii de călători. Dublul atac asupra infrastructurii feroviare în Italia a avut loc exact în ziua ceremoniei de […] The post Sabotaj în Italia, în timpul Jocurilor Olimpice: cabluri avariate și trenuri în haos VIDEO first appeared on Ziarul National.
09:00
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru intermedierea unei mite de peste un milion de lei la RAR, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Cuc este acuzat că i-ar fi intermediat unui om de afaceri o mită de peste un milion de lei care urma să fie dată […] The post Răzvan Cuc scapă de arestul preventiv. Fostul ministru, plasat în arest la domiciliu first appeared on Ziarul National.
08:40
Tensiunea dintre Venus și Uranus creează o atmosferă în care status quo-ul pare sufocant. Poți simți un impuls brusc de a te elibera de angajamente restrictive sau de a experimenta investiții financiare neconvenționale. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Horoscop Berbec Astăzi, s-ar putea să stabilești o legătură […] The post Horoscop 8 februarie – Energia zilei poate pune accent pe autenticitate first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
20:50
Ce este RO-ALERT și cum funcționează? RO-ALERT, conform Wikipedia, este un sistem de avertizare a populației în situații de urgență majoră (fenomene meteo extreme, incendii, inundații, atac terorist), implementat de IGSU prin tehnologia Cell Broadcast. Mesajele sunt afișate instantaneu pe ecranul telefonului mobil, indiferent de volum (chiar și pe silențios), dacă există semnal GSM, fără […] The post RO ALERT și aviația! first appeared on Ziarul National.
16:10
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președinte PSD Bucuresti a dat sâmbătă o declarație pe una dintre rețelele de socializare oficiale ale partidului în care îl pune la punct pe primarul general Ciprin Ciucu. „Astăzi, domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de soluții, care nu […] The post Daniel Băluță, mesaj tranșant pentru Ciucu: „Sunteți un om fără caracter!” first appeared on Ziarul National.
Ieri
12:00
Aproximativ 12,8 milioane de lucrători din 22 de țări ale UE câștigă un salariu minim sau mai puțin, potrivit unei estimări Euronews bazate pe date Eurostat. Prin urmare, milioane de oameni urmăresc cu atenție anunțurile privind salariul minim pentru a vedea dacă vor primi o mărire decentă în noul an. Luxemburg are cel mai mare […] The post Topul salariilor minime în Europa în 2026. Pe ce loc se află România first appeared on Ziarul National.
11:40
Limuzina pe care a condus-o Klaus Iohannis când era primarul Sibiului se vinde la preț de chilipir. Tocmai a fost scoasă la licitație # National.ro
Mașina de protocol condusă de președintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, pe vremea când era primarul Sibiului este scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu. Autoturismul are un preț de pornire de numai 1.000 de euro. Mașina a fost utilizată rar Mașina este inclusă în selecția evenimentului intitulat „Time to Bid – Licitația […] The post Limuzina pe care a condus-o Klaus Iohannis când era primarul Sibiului se vinde la preț de chilipir. Tocmai a fost scoasă la licitație first appeared on Ziarul National.
11:10
Regulile pentru concediul medical se schimbă din nou. Categoriile de persoane care nu vor mai pierde banii pentru prima zi # National.ro
Regulile privind neplata primei zile de concediu medical se modifică din nou, în urma criticilor din spațiul public. Cinci categorii de persoane vor fi exceptate. În cazul lor va fi plătită și prima zi a concediului medical, prevede un nou proiect de Ordonanță de Urgență. Prima zi a concediului medical nu se mai plătește de […] The post Regulile pentru concediul medical se schimbă din nou. Categoriile de persoane care nu vor mai pierde banii pentru prima zi first appeared on Ziarul National.
10:40
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina 2026 a început vineri seara, 6 februarie, pe stadionul San Siro din Milano. Ceremonii simultane, de proporţii mai mici, au avut loc şi în celelalte situri olimpice, la Livigno, Predazzo şi Cortina d’Ampezzo. Un omagiu adus frumuseții italiene Sub tema centrală a „Armoniei”, spectacolul […] The post Show total la Milano, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026! first appeared on Ziarul National.
10:10
Se schimbă din nou vremea: meteorologii au transmis prognoza pentru o săptămână / Când scăpăm de ploi # National.ro
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza detaliată pentru perioada 6–14 februarie. Vom avea ploi, ninsori, episoade de răcire accentuată și, spre final, o încălzire semnificativă. Iată cum va fi vremea, pe zile! Frig și ploi, sâmbătă, 7 februarie Sâmbătă, valorile termice diurne vor scădea în regiunile intracarpatice, dar vor rămâne peste mediile climatologice specifice […] The post Se schimbă din nou vremea: meteorologii au transmis prognoza pentru o săptămână / Când scăpăm de ploi first appeared on Ziarul National.
09:40
Trei persoane au fost reținute de procurorii DNA, în urma perchezițiilor desfășurate vineri la Primăria Sectorului 5 și la Poliția Locală Sector 5, într-un dosar care vizează presupuse fapte de corupție legate de proceduri administrative din domeniul urbanismului. Iulian Cârlogea, administratorul public al Sectorului 5, Robert Mihai Bașca, arhitectul-șef al sectorului, și Florin Chioran, director […] The post Trei persoane, reținute după perchezițiile DNA de la Primăria Sectorului 5 first appeared on Ziarul National.
09:00
Explozie într-un bloc din Chitila. Sunt două victime / Zeci de locatari, evacuați – VIDEO # National.ro
O explozie a avut loc în toiul nopții, într-un bloc din Chitila, județul Ilfov. Din fericire, deflagrația nu a fost urmată de incendiu, dar a făcut două victime. Două persoane au fost rănite și zeci de locatari au fost evacuați în urma unei explozii produse sâmbătă dimineață, într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui […] The post Explozie într-un bloc din Chitila. Sunt două victime / Zeci de locatari, evacuați – VIDEO first appeared on Ziarul National.
08:40
Este o zi în care adevărul iese la suprafață și s-ar putea să vă aducă un pic de disconfort. Vă faceți planuri de vacanță, mai ales că ziua îndrăgostiților este aproape. Află ce-ți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă! Horoscop Berbec Fii atent astăzi, pentru că vei fi tentat să faci cumpărături impulsive și să […] The post Horoscop 7 februarie – Probleme pot fi rezolvate cu calm și comunicare first appeared on Ziarul National.
06:10
Într-un context în care informarea locală rămâne esențială pentru comunități, presa regională continuă să joace un rol important în transmiterea mesajelor de interes public, juridic sau administrativ. În județul Constanța, publicarea anunțurilor în ziare locale reprezintă în continuare una dintre cele mai eficiente modalități de a ajunge la un public bine definit, atât în format […] The post Publicarea rapidă a anunțurilor în ziarul Cuget Liber Constanța first appeared on Ziarul National.
6 februarie 2026
17:20
Există un moment aproape reflex în conversațiile zilnice. Cineva întreabă „Cum ești?”, iar răspunsul vine rapid: „Bine”. De multe ori, răspunsul nu este o minciună deliberată. Este o formulă de protecție. În spatele ei pot exista oboseală, frică, confuzie sau o nevoie reală de sprijin, dar care nu ajunge să fie rostită. Refuzul ajutorului nu […] The post Când ajutorul e refuzat: de ce spunem „sunt bine” când nu suntem first appeared on Ziarul National.
16:50
La 12 ani, David Dumitrescu se impune ca una dintre personalitățile tinere ale pianului românesc și se înscrie în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # National.ro
David Dumitrescu are 12 ani și un palmares care, în mod obișnuit, aparține unor muzicieni mult mai maturi. Elev al Colegiului Național de Muzică „George Enescu” din București, tânărul pianist a fost inclus în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, ca recunoaștere a performanțelor sale […] The post La 12 ani, David Dumitrescu se impune ca una dintre personalitățile tinere ale pianului românesc și se înscrie în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” first appeared on Ziarul National.
16:30
Alimente expirate, fructe și legume mucegăite, descoperite în urma unor controale ANPC! Ce amenzi au dat inspectorii – GALERIE FOTO # National.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat 72 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 1,55 milioane de lei, în urma unor acțiuni de control desfășurate la nivel național la peste 200 de operatori economici. Comisarii ANPC au găsit nereguli în urma verificării a peste 200 de operatori economici din toată țara, aceștia […] The post Alimente expirate, fructe și legume mucegăite, descoperite în urma unor controale ANPC! Ce amenzi au dat inspectorii – GALERIE FOTO first appeared on Ziarul National.
15:40
Deţinut de la Penitenciarul Giurgiu, dat în urmărire naţională. A beneficiat de o întrerupere a executării pedepsei, dar nu s-a mai întors # National.ro
Un deținut e căutat de autorități, după ce ar fi trebuit să se întoarcă la Penitenciarul Giurgiu, dar nu a făcut acest lucru. Bărbatul primise o permisiune de întrerupere a executării pedepsei, pentru trei luni. Informații despre această situație s-au aflat public vineri, 6 februarie. Este vorba despre un deţinut de la Penitenciarul Giurgiu condamnat […] The post Deţinut de la Penitenciarul Giurgiu, dat în urmărire naţională. A beneficiat de o întrerupere a executării pedepsei, dar nu s-a mai întors first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Un oficial militar rus de rang înalt a fost transportat de urgență la spital după ce a fost împușcat vineri într-un imobil rezidențial din Moscova. Conform primelor informații, autorul atacului asupra generalului în vârstă de 64 de ani a reușit să fugă. Un oficial militar rus de rang înalt a fost rănit prin împuşcare într-un […] The post Un general rus din GRU, împuşcat vineri la Moscova. A fost dus de urgență la spital first appeared on Ziarul National.
12:30
Cod roșu de inundații în Prahova și Buzău. S-a emis RO-ALERT/Ploile au făcut deja ravagii, inundând curți și case în zeci de localități din 5 județe – FOTO&VIDEO # National.ro
Mari probleme ca urmare a precipitațiilor abundente abătute în ultimele zeci de ore în mai multe zone din țară, care au produs deja inundații. Autoritățile sunt în alertă în mai multe județe, iar pompierii au ieșit deja pe teren pentru a ajuta localnicii să scoată apa care a ajuns în casele și curțile oamenilor, în […] The post Cod roșu de inundații în Prahova și Buzău. S-a emis RO-ALERT/Ploile au făcut deja ravagii, inundând curți și case în zeci de localități din 5 județe – FOTO&VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:40
Un accident cu urmări grave a avut loc joi seară, 5 februarie, în Capitală. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tramvai. Conform primelor informații, tragedia a avut loc pe Șoseaua Colentina, în sectorul 2 al Capitalei, fiind implicat un tramvai care circula pe linia 21. Bărbatul care a decedat, […] The post Accident cumplit în București: un bărbat a murit după ce a fost lovit de tramvai first appeared on Ziarul National.
10:00
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, plasat sub control judiciar pe cauțiune, cu interdicția de a-și exercita funcția (surse) # National.ro
După ce a fost audiat joi, timp de mai multe ore, la Direcția Națională Anticorupție, primarul Sectorului 3 Robert Negoiță a ieșit din sediul DNA, în cursul serii, fără să facă prea multe declarații în fața presei. Ulterior, s-a aflat, pe surse, că edilul a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune. Primarul Sectorului 3 […] The post Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, plasat sub control judiciar pe cauțiune, cu interdicția de a-și exercita funcția (surse) first appeared on Ziarul National.
09:40
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac, vineri dimineață, 6 februarie, percheziții la sediul Primăriei Sectorului 5 din Capitală. Potrivit primelor informații, perchezițiile ce se derulează în această dimineață se fac într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupție în domeniul imobiliar, conform realitatea.net. Ar fi vorba despre suspiciuni de trafic de influență, luare de mită, dare de […] The post ULTIMA ORĂ. Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 first appeared on Ziarul National.
07:20
06:00
BERBEC Concentrarea și nivelurile de concentrare sunt în mare parte destul de robuste, iar o abordare mai puțin dispersă a vieții tale se simte bine acum. Centrarea emoțională și prezența vă pot stimula relațiile. Cu toate acestea, poate exista o influență între nevoia de a vă ocupa de viața personală și ambiția de a atinge […] The post Horoscop 6 februarie 2026 – Astăzi există senzația că ai nevoie de interacțiuni bune first appeared on Ziarul National.
5 februarie 2026
20:10
Autoritățile franceze au percheziționat marți birourile din Paris ale platformei de socializare X, după apariția și răspândirea unor deepfake-uri cu conținut sexual explicit, generate de chatbotul Grok. Totuși, dacă există o „răzbunare” împotriva X, aceasta a început în februarie, când Eric Bothorel, deputat în partidul centrist al lui Emmanuel Macron, a acuzat platforma că a […] The post De ce progresistul Macron a declarat război platformei X first appeared on Ziarul National.
19:40
Guvernarea Ilie Bolojan a alunecat periculos dinspre autoritate înspre autoritarism. Deciziile luate într-un cerc restrâns sunt asumate de nimeni, dar plătite de toată lumea. Coaliția a ajuns să fie ținută în șah de premier, care sacrifică metodic economia și capitalul românesc pe altarul „disciplinei” cerute din afară. Asta nu mai reformă, ci direct un experiment […] The post România, sub dictatură bolojenistă first appeared on Ziarul National.
19:10
Ministrul Energiei dă din casă. Banii din PNRR pentru centralele pe gaze au fost ”mătrășiți” de Guvern # National.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a reușit, involuntar sau nu, să dinamiteze toate partidele din coaliția de guvernare. Acesta a dezvăluit că cele 1,8 miliarde de euro din PNRR, alocate centralelor pe gaze și fotovoltaicului cu stocare, au fost pur și simplu ”mătrășiți” de Guvern. Proiectele urmau să înlocuiască energia produsă de termocentralele pe cărbune, dar […] The post Ministrul Energiei dă din casă. Banii din PNRR pentru centralele pe gaze au fost ”mătrășiți” de Guvern first appeared on Ziarul National.
18:40
Campania tarifară a lui Donald Trump este atât de prost gestionată și a întâmpinat atât de multă rezistență încât s-ar putea să fi atins deja apogeul, iar comerțul internațional s-a dovedit suficient de flexibil pentru a se adapta. În ciuda unei scăderi temporare a importurilor în octombrie, inversată în noiembrie, Statele Unite nu dau semne […] The post Tarifele lui Trump nu au deraiat comerțul internațional first appeared on Ziarul National.
18:20
Blocul Național Sindical și-a exprimat indignarea față de un act incalificabil al Parlamentului, care a respins, pe șest, cel mai important proiect care ar fi desființat puterile aproape absolute acordate angajatorilor prin Codul muncii din 2009. Sindicaliștii acuză parlamentarii de dispreț total față de legi și cetățeni, cerând reintroducerea proiectului la Comisia pentru muncă, cea […] The post BNS acuză Parlamentul de dispreț total față de legi și cetățeni first appeared on Ziarul National.
17:50
Premier League pregătește o schimbare majoră în modul în care promovează campania dedicată diversității și incluziunii. Conducerea ligii analizează renunțarea la obligativitatea banderolelor în culorile curcubeului și a echipamentelor speciale purtate în timpul programului Rainbow Laces. Până acum, căpitanii echipelor erau obligați să poarte banderole Pride, iar jucătorii participau la campanii vizuale dedicate comunității LGBTQ+. […] The post Aceasta este mingea “LGBTQ” adoptată de Premier League first appeared on Ziarul National.
17:40
Răzvan Lucescu continuă să-l domine pe Rafa Benitez în Grecia. După succesul din campionat, scor 2-0, PAOK a făcut un nou pas important spre finala Cupei Greciei, câștigând cu 1-0 pe terenul lui Panathinaikos, în prima manșă a semifinalelor. Unicul gol al partidei de la Atena a fost marcat de Georgios Giakoumakis, în minutul 67, […] The post Răzvan Lucescu îl bate pe Benitez “unde îl prinde” first appeared on Ziarul National.
17:10
CNAS îl contrazice pe Bolojan. Numărul mare de concedii medicale, cauzat de o explozie a cazurilor de cancer # National.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a contrazis flagrant declarațiile premierului Bolojan referitoare la concediile medicale fictive ale românilor, care au grevat bugetul Sănătății. În realitate, numărul mare de certificate de concedii medicale a fost cauzat de o explozie a afecțiunilor oncologice, cardiovasculare, dar și neurologice. În plus, potrivit precizărilor CNAS, banii pentru concediile medicale […] The post CNAS îl contrazice pe Bolojan. Numărul mare de concedii medicale, cauzat de o explozie a cazurilor de cancer first appeared on Ziarul National.
17:00
VIDEO. Ministrul Finanțelor: Planul de relansare economică include măsuri care sprijină strict sectorul microîntreprinderilor/Detaliile anunțate de Nazare # National.ro
Planul de relansare economică a fost discutat în primă lectură în ședința de Guvern de joi. Acesta cuprinde o serie de măsuri de sprijin pentru microîntreprinderi, a precizat ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare. La finalul ședinței de Guvern de joi, 5 februarie, Nazare a ieșit în fața presei și a trecut în revistă aceste măsuri. […] The post VIDEO. Ministrul Finanțelor: Planul de relansare economică include măsuri care sprijină strict sectorul microîntreprinderilor/Detaliile anunțate de Nazare first appeared on Ziarul National.
16:30
Președintele Xi Jinping dorește ca yuanul să poată rivaliza cu dolarul drept monedă de rezervă globală. Poate China să ofere o alternativă viabilă și stabilă? În 2025, dolarul american reprezinta 57% din rezervele mondiale alocate, în scădere față de 71% în 2000, dar rămâne dominant. Yuanul ocupă însă locul șase, cu aproximativ 1,93%, în urma […] The post China nu va pune capăt dominației dolarului american first appeared on Ziarul National.
16:10
Germania întâmpină dificultăți : stagnare, competitivitate în scădere și cea mai mare povară socială din istoria sa – semne că motorul economic al Europei se poticnește sub greutatea propriului sistem. Cu o singură frază, cancelarul Friedrich Merz a rupt regula sacrosantă a Germaniei și Europei de Vest: „Statul social așa cum îl cunoaștem astăzi nu […] The post Motorul economic al Europei se poticnește sub greutatea propriului sistem first appeared on Ziarul National.
16:10
În această lună, Comisia Europeană va prezenta cele mai ambițioase propuneri de până acum pentru a acorda prioritate producției europene în contractele publice din sectoarele apărării, digital și industrial. Legea privind acceleratorul industrial va stabili obiective privind cantitatea de piese fabricate în Europa pe care trebuie să le conțină anumite tehnologii strategice, inclusiv cele regenerabile, […] The post Planul controversat de stabilire a normelor „Cumpărați produse europene” first appeared on Ziarul National.
16:10
Cine sunt pensionarii care ar putea primi până la 1000 de lei sprijin din partea statului. Anunțul de ultimă oră făcut de ministrul Muncii # National.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut joi, 5 februarie, un anunț important pentru pensionarii cu venituri mici. Aceștia ar putea să primească un ajutor financiar din partea statului, prin așa-numitul „Pachet de Solidaritate”. Din câte reiese din precizările ministrului PSD al Muncii, circa 2,8 milioane de pensionari ar urma să primească un astfel de sprijin […] The post Cine sunt pensionarii care ar putea primi până la 1000 de lei sprijin din partea statului. Anunțul de ultimă oră făcut de ministrul Muncii first appeared on Ziarul National.
15:50
De multe ori, oamenii care par că „se descurcă” cel mai bine sunt cei la care nimeni nu se gândește să întrebe cum sunt cu adevărat. Nu pentru că nu ar avea probleme, ci pentru că nu le arată într-un mod care să alarmeze. Suferința psihică nu se manifestă întotdeauna prin retragere sau plâns. Mult […] The post Ce nu se vede din afară când cineva „se descurcă” first appeared on Ziarul National.
15:00
S-a înmuiat ”superputerea” Occidentului. Rusia exportă acum mai mult petrol pe mare decât la începutul războiului # National.ro
Dintre toate armele din arsenalul lui Vladimir Putin, cele mai importante din punct de vedere strategic nu s-au dovedit a fi rachetele hipersonice, ci flota de petroliere. Sancțiunile economice ar fi trebuit să fie ”superputerea” Occidentului care să pedepsească Kremlinul pentru invadarea Ucrainei în februarie 2022. Atunci cum se face că Rusia exportă acum mai […] The post S-a înmuiat ”superputerea” Occidentului. Rusia exportă acum mai mult petrol pe mare decât la începutul războiului first appeared on Ziarul National.
14:30
Alertă alimentară: Lot de salată de icre, retras de la vânzare după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes/Anunțul ANSVSA # National.ro
Un lot de salată de icre cu caras și ceapă este retras de la vânzare din magazinele unui lanț de hipermarketuri, din cauza detectării unei bacterii. Kaufland retrage de la vânzare un lot de salată de icre cu caras și ceapă al furnizorului Negro 2000 SRL, după ce s-a constatat prezența bacteriei Listeria monocytogenes, potrivit […] The post Alertă alimentară: Lot de salată de icre, retras de la vânzare după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes/Anunțul ANSVSA first appeared on Ziarul National.
13:30
1. Comitetul Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA ne-a înghesuit ca pe sardine pentru că am anulat alegerile prezidențiale din 2024, iar Nicușor Dan a răspuns că ”referirile prezentate în raport sunt strict descriptive” și că ”România este o democrație puternică.” Chiar originală, ca să-l citez pe un înaintaș al lui la Cotroceni. Nu era […] The post Până și inflația se uită cu invidie la Bolojan first appeared on Ziarul National.
12:10
Alerte meteo de ploi, ninsori viscolite și vânt puternic. Ce zone sunt vizate de Cod galben/Cum va fi vremea în București # National.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 5 februarie, mai multe alerte de vreme rea. E vorba de atenționări Cod galben. Unele zone din țară se vor confrunta cu ploi însemnate cantitativ, iar în zona montantă înaltă din mai multe județe sunt prognozate ninsori viscolite. Meteorologii au transmis și o prognoză specială pentru București, […] The post Alerte meteo de ploi, ninsori viscolite și vânt puternic. Ce zone sunt vizate de Cod galben/Cum va fi vremea în București first appeared on Ziarul National.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.