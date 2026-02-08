AHK solicită accelerarea reformelor esențiale

18:00

Am învățat cu toții că, atunci când suntem la volan, distanța minimă față de vehiculul din față este de 2 secunde (distanța pe care o parcurgem în 2 secunde la viteza cu care rulăm). Pentru a fi ușor de calculat, poți să te uiți la viteza cu care rulezi și să o împarți la doi. […] The post 15 secunde – editorial Radu Borcescu appeared first on ZIUA CARGO.