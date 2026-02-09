China: Vânzările de camioane electrice le-au depășit pe cele cu combustie
Ziua Cargo, 9 februarie 2026 10:00
Decembrie 2025 marchează o bornă simbolică pentru piața de camioane grele din China: pentru prima dată, s-au vândut mai multe modele electrice decât convenționale. În ultima lună a anului trecut, în China s-au livrat 45.300 de camioane de peste 14 tone din categoria NEV (New Energy Vehicles). Aceasta include camioanele 100% electrice, dar și pe […] The post China: Vânzările de camioane electrice le-au depășit pe cele cu combustie appeared first on ZIUA CARGO.
• • •
Alte ştiri de Ziua Cargo
Acum 30 minute
10:00
Decembrie 2025 marchează o bornă simbolică pentru piața de camioane grele din China: pentru prima dată, s-au vândut mai multe modele electrice decât convenționale. În ultima lună a anului trecut, în China s-au livrat 45.300 de camioane de peste 14 tone din categoria NEV (New Energy Vehicles). Aceasta include camioanele 100% electrice, dar și pe […] The post China: Vânzările de camioane electrice le-au depășit pe cele cu combustie appeared first on ZIUA CARGO.
Acum o oră
09:30
De la 30 iunie 2026, camioanele din Ucraina implicate în transport internațional în UE trebuie să fie echipate cu tahograf inteligent de a doua generație (G2V2). Măsura reprezintă o nouă fază a acordului de transport rutier UE-Ucraina, deseori criticat de transportatorii din UE. Aceștia se plângeau de condiții inegale în piață, deoarece ucrainenii erau supuși […] The post Tahograf G2V2 și pentru camioanele din Ucraina, de la 30 iunie appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 24 ore
15:20
Trendul descendent al sosirilor turistice și accentuarea problemelor din turismul românesc au continuat, în 2025, potrivit datelor publicate recent de Institutul Național de Statistică (INS). BIBI Group4Travel își exprimă îngrijorarea față de evoluția segmentului de turiști români, care „marchează un declin cronic, ajungând la a șaptea lună consecutivă de scădere, cu un minus de 12%”. […] The post Scăderi accelerate în turismul intern, în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
15:20
AHK România își exprimă „profunda îngrijorare” cu privire la consecințele neîndeplinirii obligațiilor asumate de țara noastră în cadrul PNRR (Legea pensiilor magistraților este blocată la CCR – n.r.) și solicită tuturor actorilor implicați să urmeze cursul necesar al reformelor. Potrivit unui comunicat, pierderea sumei de 231 de milioane de euro din PNRR ar avea efecte […] The post AHK solicită accelerarea reformelor esențiale appeared first on ZIUA CARGO.
15:10
Trendul descendent al sosirilor turistice și accentuarea problemelor din turismul românesc au continuat, în 2025, potrivit datelor publicate recent de Institutul Național de Statistică (INS). BIBI Group4Travel își exprimă îngrijorarea față de evoluția segmentului de turiști români, care „marchează un declin cronic, ajungând la a șaptea lună consecutivă de scădere, cu un minus de 12%”. […] The post Scăderi accelerate în turismul intern appeared first on ZIUA CARGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
DKV Mobility a obținut din nou scoruri ridicate din partea EcoVadis și CDP, pentru managementul inițiativelor sale de sustenabilitate, în 2025, potrivit unui comunicat. Astfel, în cadrul celei mai recente evaluări EcoVadis, DKV Mobility a obținut 91 din 100 de puncte (92 de puncte anul trecut). A câștigat prestigioasa medalie de platină pentru al treilea […] The post DKV Mobility, noi certificări appeared first on ZIUA CARGO.
16:00
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat la finalul ședinței Guvernului, în 5 februarie, noile măsuri fiscale ce vor fi asumate de Guvern prin Pachetul de relansare economică. (Documentul, la finalul articolului) Impactul bugetar este estimat la aproximativ două miliarde de lei, în 2026. „Am prezentat astăzi în ședința de Guvernului actul normativ privind instituirea măsurilor […] The post Nazare: Pachetul de relansare economică 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
14:40
România a ajuns pe primul loc la nivel mondial la numărul de autobuze electrice Karsan, prin Anadolu Automobil Rom, potrivit unui comunicat al companiei. Astfel, în urma proiectelor implementate de producător la nivel național, țara noastră are 529 de autobuze electrice Karsan vândute și livrate. Alte 125 de unități sunt contractate și programate la livrare […] The post România, prima la autobuze electrice Karsan appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
După un deceniu de creștere rapidă, piața de retail modern intră în 2026 într-o etapă de consolidare, într-un context economic mai temperat, dar cu livrări estimate la aproximativ 240.000 mp, potrivit unui comunicat al Colliers. În continuare, în țara noastră sunt, însă, mai puține spații de retail modern raportat la populație, față de alte piețe […] The post Colliers – raport privind piața de retail modern appeared first on ZIUA CARGO.
10:00
Compania elvețiană Hugelshofer Logistik a realizat recent un nou record operațional cu un camion electric Renault E-Tech T: peste 1.000 km parcurși într-o zi. În ciuda unei autonomii de până la 300 de kilometri, camioanele electrice Renault ale Hugelshofer parcurg în mod regulat peste 600 de kilometri pe zi, datorită unei strategii inteligente de încărcare. […] The post Peste 1.000 km pe zi cu un camion electric Renault appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Freenow by Lyft a anunțat cel de-al treilea proiect major din Hamburg pentru transportul de pasageri cu ajutorul vehiculelor autonome. Succesorul MyTaxi își propune să introducă taxiuri autonome în cooperare cu alte companii de taxi. Proiectul taxiului autonom se bucură de sprijinul deplin al orașului Hamburg, care a semnat o scrisoare de intenție cu Freenow […] The post Taxiuri robotizate, la Hamburg appeared first on ZIUA CARGO.
4 februarie 2026
20:00
Bergerat Monnoyeur România estimează că vom avea un an de ajustare într-o piață a utilajelor de construcții care este provocatoare, unde infrastructura rămâne principalul pilon de investiții. Compania a organizat o conferință de presă, „Rezultate, realizări și provocări pe piața utilajelor de construcții”, prezentând evoluția la nivel macro a pieței utilajelor de construcții în 2025 […] The post BERGERAT MONNOYEUR ROMÂNIA: Viitorul construcțiilor este Om+Mașină+AI appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
Marile companii de logistică sunt tot mai interesate de piața de transport expres, odată cu aplicarea noii legislații europene privind tahografele, începând cu 1 iulie 2026. Autovehiculele comerciale ușoare, cu greutatea cuprinsă între 2,5 și 3,5 tone, care efectuează transport internațional sau cabotaj în UE, vor fi obligate să utilizeze tahografe inteligente de a doua […] The post Transport expres. Vanuri versus grupaj appeared first on ZIUA CARGO.
14:40
Directorul general al Grup Feroviar Român (GFR), Cristian Rădulescu, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune, în 4 februarie, de procurorii DNA. El este acuzat de săvârșirea infracțiunii de dare de mită, potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Cristian Rădulescu are la dispoziție trei zile pentru a depune cauțiunea de 500.000 de […] The post Directorul GFR, sub control judiciar – dare de mită appeared first on ZIUA CARGO.
14:10
Angajatorii au de recuperat de la stat chiar și 100.000 de euro/an pe concediile medicale neplătite, astfel că lupta lor cu sistemul se mută în instanță. Unele firme nu mai reușesc să recupereze niciodată sumele cuvenite, având în vedere că termenul de prescripție este de 3 ani, atrage atenția firma de avocatură Grecu Partners. Restanțele […] The post Lupta pe concedii medicale appeared first on ZIUA CARGO.
13:20
Cargus a încheiat anul 2025 cu o creștere de aproape 9% a cifrei de afaceri, comparativ cu anul precedent, ajungând la peste 120 milioane euro. Potrivit unui comunicat, evoluția companiei de curierat a fost susținută de creșterea volumului de livrări, care a urcat cu 7,5%, în special pe segmentul clienților internaționali. Totodată, comerțul online a […] The post Cargus, 9% creștere în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
13:00
Marile companii de logistică sunt tot mai interesate de soluțiile oferite de transportul expres, odată cu aplicarea noii legislații europene privind tahografele, începând cu 1 iulie 2026. Autovehiculele comerciale ușoare, cu greutatea cuprinsă între 2,5 și 3,5 tone, care efectuează transport internațional sau cabotaj în UE, vor fi obligate să utilizeze tahografe inteligente de a doua […] The post Transport cu vehicule ușoare versus grupaj appeared first on ZIUA CARGO.
3 februarie 2026
21:10
Un polițist rutier din Arad a fost prins în flagrant, de ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA), când lua mită 1.500 de lei de la un șofer. „Ofițerii de poliție judiciară din cadrul DGA Arad, în baza ordonanțelor de delegare ale procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, au organizat și realizat […] The post Polițist rutier, prins în flagrant când lua mită appeared first on ZIUA CARGO.
18:00
Am învățat cu toții că, atunci când suntem la volan, distanța minimă față de vehiculul din față este de 2 secunde (distanța pe care o parcurgem în 2 secunde la viteza cu care rulăm). Pentru a fi ușor de calculat, poți să te uiți la viteza cu care rulezi și să o împarți la doi. […] The post 15 secunde – editorial Radu Borcescu appeared first on ZIUA CARGO.
17:00
TAROM și Scandinavian Airlines (SAS) au lansat un parteneriat de tip codeshare, potrivit unui comunicat. Acordul comercial oferă pasagerilor acces la rețelele de rute combinate ale celor două companii aeriene, prin zboruri operate în cadrul alianței SkyTeam. În baza acordului, Bucureștiul este conectat cu destinații precum Copenhaga, Oslo și Stockholm, cu escală prin huburi europene […] The post TAROM și Scandinavian Airlines – codeshare appeared first on ZIUA CARGO.
16:40
CargoBeamer, furnizor important de servicii de transport feroviar de semiremorci, își extinde ruta dintre Venlo (Olanda) și Oradea (România). Din februarie 2026, frecvența săptămânală a serviciilor a fost crescută la șapte plecări pe săptămână în fiecare direcție, potrivit unui comunicat. Odată cu creșterea la 7 curse săptămânale dus-întors, CargoBeamer oferă acum plecări zilnice, […] The post CargoBeamer, 7 curse dus-întors Venlo-Oradea appeared first on ZIUA CARGO.
16:30
Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 33%, în ianuarie, față de luna similară din 2025, informează Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Acestea sunt informații preliminare din datele publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) și prelucrate de specialiștii APIA. În topul mărcilor conduce Dacia, cu 1.442 de autoturisme, urmată […] The post APIA: Înmatriculările noi au scăzut cu 33% appeared first on ZIUA CARGO.
15:50
DAN AIR își extinde rețeaua de rute și adaugă zboruri spre 6 noi destinații, operate din București și Bacău, începând din 1 aprilie, potrivit unui comunicat. Noile zboruri vor conecta pasagerii cu Valencia, Larnaca, Madrid, Barcelona, Paris și Treviso. Astfel, compania aeriană privată, 100% românească își consolidează poziția pe piața zborurilor regulate din România. De […] The post DAN AIR își extinde rețeaua de zboruri appeared first on ZIUA CARGO.
13:00
Tarifele de transport se vor majora cu 8%, în 2026, estimează Eltra Logis, unul dintre principalii jucători de pe piața de logistică, transport și depozitare de nișă. Potrivit unui comunicat, creșterea se va produce ca urmare a cumulului de factori care scumpesc operarea flotelor în România și în restul Europei. De la 1 ianuarie 2026, […] The post Prețurile la transportul rutier vor crește cu 8% appeared first on ZIUA CARGO.
10:30
În 2025, relația angajaților români cu munca s-a schimbat semnificativ: motivația nu a mai fost dictată în primul rând de salariu sau beneficii. Au contat sensul și rezultatele concrete ale muncii, potrivit Indexului stării de bine a angajaților români, realizat de RoCoach și Novel Research. Datele arată că 27,5% dintre angajați au fost motivați în […] The post Relația angajaților cu munca s-a schimbat appeared first on ZIUA CARGO.
09:30
ARR reamintește faptul că, de la 16 februarie 2026, operatorii care fac curse regulate interjudețene pot fi sancționați pentru lipsa monitorizării GPS. În urma colectării informațiilor referitoare la monitorizarea curselor, Autoritatea Rutieră Română a constatat faptul că nu toți operatorii de transport rutier de persoane cărora le-au fost emise licențe de traseu prin servicii regulate […] The post Amenzi pentru cursele interjudețene nemonitorizate GPS, de la 16 februarie appeared first on ZIUA CARGO.
2 februarie 2026
21:00
România continuă să conducă în clasamentul mortalității rutiere în Europa, în ciuda unor progrese în reducerea accidentelor grave. O analiză a datelor oficiale din ultimii 10 ani arată că riscul nu dispare, ci se reconfigurează, afectând tot mai mult alte categorii de conducători auto, potrivit unui comunicat al Coaliției pentru Siguranță Rutieră (CSR). De altfel, […] The post România, tot prima în UE la mortalitatea rutieră appeared first on ZIUA CARGO.
16:10
WDP a publicat rezultatele financiare pentru anul 2025, confirmând performanța solidă a companiei și eficiența strategiei BLEND2027, potrivit unui comunicat. În 2025, WDP a raportat câștiguri EPRA pe acțiune de 1,53 euro, în creștere cu 2% față de anul precedent raportat. De asemenea, gradul de ocupare a fost ridicat, de 97,7%, fiind susținut de o activitate […] The post WDP – eficiența strategiei BLEND2027, confirmată appeared first on ZIUA CARGO.
15:30
Anul 2026 începe, pentru IMM-urile din România, sub semnul exigenței – nu neapărat al crizei, ci al unei realități mai dure, mai stricte și mai puțin iertătoare cu deciziile luate „din feeling”, potrivit unei analize realizate de NextUp. Costuri mai mari, presiune fiscală crescută, eliminarea facilităților, obligații digitale tot mai complexe (e-Factura, SAF-T, e-Transport), controale […] The post 2026 – anul exigenței pentru IMM-uri (NextUp) appeared first on ZIUA CARGO.
14:50
România continuă să conducă în clasamentul mortalității rutiere în Europa, în ciuda unor progrese în reducerea accidentelor grave. O analiză a datelor oficiale din ultimii 10 ani arată că riscul nu dispare, ci se reconfigurează, afectând tot mai mult alte categorii de conducători auto, potrivit unui comunicat al Coaliției pentru Siguranță Rutieră (CSR). De altfel, […] The post România, tot prima în UE la mortalitatea rutieră appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
Schmitz Cargobull este primul producător care utilizează agentul frigorific ecologic R454A, odată cu lansarea vânzărilor unității frigorifice S.CU dc90. Noua unitate înlocuiește modelul consacrat S.CU dc85 în Europa și oferă inovații tehnice care răspund cerințelor tot mai mari privind compatibilitatea cu mediul. Agentul frigorific R454A este o alternativă pregătită pentru viitor și are o valoare […] The post Schmitz Cargobull lansează agregatul frigorific S.CU dc90 appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Alături de Waymo, Tesla și Zoox, vehiculele robotizate pot fi la mare căutare în domeniul transporturilor autonome. De aceea, multe companii se întrec să-și aducă pe șosele camioanele, mai mari sau mai mici, fără șofer. Cu venituri din contracte de 600 de milioane de dolari și fără nimeni la volan, compania de transport autonom Gatik […] The post Camioane de distribuție autonome Gatik appeared first on ZIUA CARGO.
04:00
Guvernul a modificat din nou Codul fiscal (Legea 227/2015) și a completat Codul de procedură fiscală (Legea 207/2015), în ședința din 30 ianuarie. „Modificările legislative adoptate prin actul normativ vizează simplificarea și debirocratizarea înregistrării fiscale a sediilor secundare cu cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor”, a precizat Executivul, […] The post Noi modificări la Codul fiscal și Codul de procedură fiscală appeared first on ZIUA CARGO.
1 februarie 2026
22:00
Guvernul a modificat din nou Codul fiscal (Legea 227/2015) și a completat Codul de procedură fiscală (Legea 207/2015), în ședința din 30 ianuarie. „Modificările legislative adoptate prin actul normativ vizează simplificarea și debirocratizarea înregistrării fiscale a sediilor secundare cu cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor”, a precizat Executivul, […] The post Noi modificări la Codul fiscal și Codul de procedură fiscală appeared first on ZIUA CARGO.
31 ianuarie 2026
12:40
Guvernul a adoptat, pe 30 ianuarie, Ordonanța 5 pentru modificarea și completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Totodată, a fost completată OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Noua ordonanță a fost publicată, în aceeași zi, în Monitorul Oficial nr. 77. Pe de o parte, aau fost actualizate […] The post Guvernul a modificat OG 27/2011 și OUG 28/1999 appeared first on ZIUA CARGO.
11:50
Gen Z mizează în acest an pe lucrul la birou, pentru a-și îmbunătăți echilibrul emoțional, a învăța mai multe lucruri noi și a sparge monotonia. Potrivit unui sondaj realizat de Genesis Property, 8 din 10 spun că pauzele, discuțiile și ieșirile la masă cu colegii îi ajută cel mai mult. Lucrul la birou capătă noi […] The post Gen Z mizează în acest an pe lucrul la birou appeared first on ZIUA CARGO.
11:40
Schimbările aplicabile din 1 februarie privind concediile medicale complică procesul de salarizare și relația angajat-angajator, atrage atenția TPA România. Potrivit unui comunicat, noile reguli cresc semnificativ activitățile administrative pentru companii, deși obiectivul oficial al autorităților este de reducere a cheltuielilor publice și a costurilor directe suportate de angajatori. Prima zi de concediu medical nu va […] The post Schimbările privind concediile medicale complică salarizarea appeared first on ZIUA CARGO.
30 ianuarie 2026
19:40
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat starea execuției lucrărilor de supralărgire a bulevardului Prelungirea Ghencea. Extinderea sistemului rutier se va finaliza anul viitor, iar linia de tramvai și nodul intermodal de tip park & ride vor fi gata în primăvara lui 2028, a precizat edilul. În prezent, este finalizată proiectarea, iar la 80% […] The post Starea lucrărilor la Prelungirea Ghencea appeared first on ZIUA CARGO.
17:10
Mediul de afaceri româno-german transmite un semnal de unitate în Europa, la Recepția de Anul Nou a AHK România, potrivit unui comunicat. Situația internațională determină Europa să lupte pentru locul său într-o lume nouă, și în funcție de direcția pe care o va lua „va avea un loc la masă sau va fi în meniu”, […] The post AHK România, semnal de unitate în Europa appeared first on ZIUA CARGO.
16:50
Capitalul românesc domină în Moldova, Dobrogea și Oltenia, se arată într-o harta antreprenoriatului, realizată de Ionuț Simion, partener PwC România. Potrivit unui comunicat, companiile cu capital românesc sunt majoritare în topul celor mai mari 5.000 de companii din țara noastră, cu o pondere de 53% din numărul total. Dar cifrele indică diferențe semnificative între regiunile […] The post Harta antreprenoriatului appeared first on ZIUA CARGO.
11:00
Clean Recycle a ajuns la un număr de peste 1.000 de clienți, anul trecut, în creștere cu 10%, față de 2024, potrivit unui comunicat. Compania, care este unul dintre liderii pieței locale de transfer de responsabilitate în domeniul ambalajelor (OIREP), și-a consolidat operațiunile la nivel național, odată cu extinderea portofoliului de clienți. Astfel, a raportat […] The post Clean Recycle ajunge la peste 1.000 de clienți appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
California investește 202 milioane de dolari în 143 de proiecte de transport electric pentru a acorda prioritate transportului public și mobilității electrice în comunitățile cele mai afectate de poluare. Mai multe proiecte finanțate se concentrează direct pe facilitarea operațiunilor de autobuze cu emisii zero la scară largă. San Mateo va primi 2,58 milioane de dolari […] The post Finanțări pentru flote noi de autobuze electrice, în California appeared first on ZIUA CARGO.
29 ianuarie 2026
18:40
Drumul Expres Arad-Oradea (120,47 km) are contractele semnate pentru toate loturile, ultimul fiind cel pentru finalizarea Lotului 3, de 47 km, aflat în stadiu de execuție FIDIC Roșu. La aceștia se adaugă drumul de legătură cu zona industrială Arad Vest, în lungime de 2,9 km. Contractul a fost semnat pe 29 ianuarie, de directorul […] The post Drum Expres Oradea-Arad: Finalizarea Lotului 3, parafată appeared first on ZIUA CARGO.
15:50
Piața auto din România este dominată de mașinile rulate, relevă o analiză realizată de markeplace-ul Plus-Auto.ro, potrivit unui comunicat. Orientarea românilor este către mașini accesibile atât la achiziție, cât și pentru întreținere. Cea mai înmatriculată marcă de mașină în țară este Volkswagen, iar modelul SUV e preferat în București. Românii își aleg mașinile în funcție […] The post 7 din 10 mașini înmatriculate în 2025 sunt rulate (Plus-Auto.ro) appeared first on ZIUA CARGO.
13:20
ElectroPutere Mall Craiova s-a extins cu 10.500 mp, la 62.000 de mp, în urma unei investiții de 22 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al grupului francez de real estate Catinvest. Astfel, ElectroPutere Mall devine al treilea cel mai mare centru comercial din afara Bucureștiului. Noua extindere aduce în premieră pentru Craiova și județul […] The post ElectroPutere Mall Craiova s-a extins appeared first on ZIUA CARGO.
13:20
DAF Trucks lansează DAF XG⁺ Emerald Edition, limitată la 100 de unități ,cu design premium, tehnologii de ultimă generație și confort suprem pentru șofer. Emerald Edition face parte din colecția exclusivă Gemstone. Fiecare model este asociat cu o piatră prețioasă, reflectând drumul DAF către centenarul din 2028. Astefl, după ediția unică Sapphire Edition, prezentată în […] The post DAF prezintă XG⁺ Emerald Edition appeared first on ZIUA CARGO.
11:50
Piața terenurilor din România intră într-o nouă fază de prudență activă, cu revenire puternică a tranzactiilor spre final de an și perspective moderate de creștere, în 2026, potrivit consultanților Colliers. Potrivit unui comunicat, anul 2025 s-a încheiat cu un volum estimat similar cu nivelul din 2024, când tranzacțiile au totalizat aproape 450 de milioane de […] The post Piața terenurilor, în 2026: perspective moderate appeared first on ZIUA CARGO.
10:20
Înmatriculări de vehicule comerciale în UE, în 2025: scădere la camioane, creștere la autobuze # Ziua Cargo
Piața de vehicule comerciale din UE a avut un an 2025 provocator, cu înmatriculări în scădere în mai multe piețe cheie. Segmentul de autobuze a fost singura excepție. În ce privește camioanele, înmatriculările de vehicule noi din UE au scăzut, în 2025, cu 6,2%, totalizând 307.460 unități. Segmentul de tonaj greu a scăzut cu 5,4%, […] The post Înmatriculări de vehicule comerciale în UE, în 2025: scădere la camioane, creștere la autobuze appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Producătorul auto chinez BYD a depus o nouă serie de brevete în China pentru un motor sincron cu magnet permanent cu flux variabil (VF PMSM). Acesta vizează reducerea semnificativă a consumului de energie la viteze mari ale vehiculului, în special în conducerea pe autostradă. Tehnologia este prezentată ca o evoluție a motorului sincron convențional cu […] The post Nouă generație de motoare BYD appeared first on ZIUA CARGO.
28 ianuarie 2026
19:50
Compania DKV Mobility a primit din nou certificarea prestigioasă de „Top Employer”, acordată de Top Employers Institute, potrivit unui comunicat. Este al patrulea an consecutiv în care primește această distincție în România. În 2026, DKV Mobility România a obținut un scor de peste 90%, reflectând îmbunătățirea continuă și angajamentul companiei de a oferi o experiență […] The post DKV Mobility, din nou certificată Top Employer appeared first on ZIUA CARGO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.