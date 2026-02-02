Noi modificări la Codul fiscal și Codul de procedură fiscală

08:40

Zürich Public Transport (VBZ) intenționează să lanseze o licitație pentru achiziționarea a până la 100 de autobuze electrice în această lună. Inițial, VBZ ar fi putut comanda o mare parte din autobuze fără o licitație de la Hess și MAN, deoarece opțiunile din achizițiile anterioare rămân deschise. Cu toate acestea, VBZ este nemulțumită de ambii furnizori.