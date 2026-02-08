Dubiosul Dragoș Sprânceană, ciripitor la masa Sistemului după ce a apărut în stenogramele avocatei șpăgare a PNL. Adevărul despre întâlnirea dintre George Simion și James E Trainor, fost comisar al Comisiei Electorale Federale din SUA
Senatorul AUR Petrișor Peiu a publicat o fotografie de la întâlnirea dintre George Simion și oficialul american James E Trainor, la care a participat și Dragoș Sprânceană. Parlamentarul a relatat că respectiva întrevedere a avut loc la o ora 22:30, la solicitarea lui Sprânceană, care i-a telefonat pe Simion cu o jumătate de oră înainte.
Nicușor Dan, femeie în casa UE până la capăt: nu merge la Donald Trump până nu îi dă voie stăpâna Ursula. România refuză Administrația SUA pentru a doua oară! # ActiveNews.ro
După ce a refuzat să meargă la Forumul Economic de la Davos pentru că nu dorea să transmită mesajul că „umblă teleleu” prin lume, așa cum s-a exprimat Marius Lazurca, consilierul prezidențial, și a spus că se mai gândește dacă România va face parte din Consiliul pentru Pace, unde a fost
Publicația franceză Le Monde a publicat recent un articol despre ia românească, prezentând acest simbol cultural milenar ca fiind „recuperat politic” și asociat radicalismului identitar.
S-a deovedit că am dreptate într-o chestiune extrem de sensibilă în ceea ce privește România.
Imperiulmediatic al lui Jeff Bezos (unde WaPo reprezintă diamantul coroanei) este unuldin pilonii globalismului și progresismului mondial. Acum, a luat-o la vale petobogan. Semn că lumea se schimbă cu viteză uluitoare.
Iunie, termenul-limită dat de SUA Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord de pace. Săptămâna viitoare continuă negocierile. Zelenski se plânge că America ar putea recurge la presiuni # ActiveNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite au dat atât Ucrainei, cât și Rusiei un termen limită, în iunie, pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului de aproape patru ani, adăugând că Washingtonul va crește probabil presiunea asupra ambelor părți dacă luptele continuă dincolo de această dată.
Pentagonul rupe legăturile academice cu Universitatea Harvard: ”Noi formăm războinici, nu woke-iști. De aici vin cu capetele pline de ideologii globaliste și radicale care nu îmbunătățesc efectivele noastre de luptă” # ActiveNews.ro
Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a decis să rupă toate legăturile academice cu Harvard, acuzând universitatea că a devenit un teren al ideologiilor radicale și globaliste care strică caracterele militare
SFÂNTA CUVIOASA ELISABETA DE LA PASĂREA, CONTEMPORANĂ CU NOI - VIDEO INEDIT DIN MUNȚI, DE LA PUSTIE # ActiveNews.ro
Maica avea harisma aceasta a nevinovăției și au fost câteva animale ale pădurii care o cercetau și care s-au apropiat de maica și pe care le hrănea. Un cerb, un urs, doi lupi, un câine, o pisică și nu mai vorbesc de veverițe: una venea, alta pleca.
Este ireal ce i se întâmplă lui Călin Georgescu. Susținut de o mână de oameni oriunde apare în public (la Poliție, la Tribunal, la diverse manifestații), fostul candidat la președinție continuă să fie bătaia de joc a instituțiilor de forță din România. Culmea, aceleași instituții care au pus la cale și au executat lovitura de stat din 2024.
ARD FĂCLIILE DURERII ÎN LUNCA PRUTULUI, ARD ȘI ÎN CASELE ROMÂNILOR - PRETUTINDENI PE UNDE NOAPTEA DE 7 FEBRUARIE 1941 A ÎNDOLIAT DESTINE # ActiveNews.ro
Și după scurgerea a 85 de ani, durerea e vie nu doar în inimile românilor din Mahala și alte sate din apropiere, cărora noaptea de 7 februarie 1941 le-a schimbat, le-a îndoliat pentru totdeauna destinele.
Historia Sacra – Din Golgota Bucovinei. 85 de ani de la Masacrul din satul Lunca (Nordul Bucovinei). 6-7 Februarie 1941 # ActiveNews.ro
Istoriafără ură și părtinire, însă cu răstigniri, sânge, lacrimi,documente, mărturii, litanii și învieri, poate constitui o„liturgică” științifică, academică, pentru întregirea șirestabilirea Adevărului.
Masacrul de la Lunca Prutului - 6 spre 7 februarie 1941: sute de români secerați ca la Fântâna Albă. Dumnezeu să-i odihnească pe frații noștri, bieții români bucovineni! # ActiveNews.ro
Masacrul din 6 - 7 februarie 1941 nu a fost însă decât un episod din drama românilor bucovineni, asta deoarece mii dintre ei au fost uciși, câteva luni mai târziu, în alt masacrul, cel de la Fântâna Albă, când au fost uciși aproape 4000 de români bucovineni.
Avocata PNL care cerea șpagă 500.000 de euro, eliberată la domiciliu cu brățară de monitorizare. Noi STENOGRAME-bombă: ”Eu tre' să vorbesc cu Ilie și Nicușor. L-am băgat pe NICUȘOR pe toate grupurile mele. Sunt conectată la președinte” # ActiveNews.ro
Avocata șpăgară din PNL a fost eliberată și plasată în arest la domiciliu. Deși au apărut stenograme care arată clar cum Adriana Georgescu avea legături directe cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, s-a decis că, până la urmă, ea să plece acasă!
Sebastian Bodu dă de pământ cu cenzorii "prezidențiali" Funky Citizens! Politicianul dă în judecată organizația după ce l-au taxat cu "fake news" pentru afirmația că pugilistul algerian Iman Khalef e bărbat și nu femeie # ActiveNews.ro
Un conflict public a izbucnit între fostul europarlamentar Sebastian Bodu și ONG-ul #rezist Funky Citizens. Bodu acuză ONG-ul menționat de altfel și în raportul Congresului privind anularea alegerilor din România, că practică cenzura pe rețelele sociale și că, prin rapoarte de fact-checking, duce la sancționarea unor opinii.
Transgender extremist neamț din organizația teroristă Antifa condamnat la opt ani de închisoare în Ungaria # ActiveNews.ro
Un transgender neamț din Antifa a fost condamnat la opt ani de închisoare în Ungaria pentru o serie de atacuri de extremă stânga comise la Budapesta.
Adrian Onciu: Ești adolescent din mediul rural, ai între 16 și 19 ani, și încă nu știi de ce dimineața te simți femeie, iar seara, când te întorci cu vacile de la păscut, te simți dintr-odată bărbat? Tabără de activism LGBT sponsorizată de KAUFLAND # ActiveNews.ro
Asociația homosexualilor Accept a anunțat, într-o postare pe Facebook, deschiderea înscrierilor pentru un program dedicat tinerilor trans și queer (≈16–19 ani) care locuiesc, au locuit sau provin din afara unui oraș mare (oraș mic / comună / sat).
Avocata șpăgară, plasată în arest la domiciliu cu brățară de monitorizare. Noi STENOGRAME-bombă: ”Eu tre' să vorbesc cu Ilie și Nicușor. L-am băgat pe NICUȘOR pe toate grupurile mele. Sunt conectată la președinte” # ActiveNews.ro
Avocata șpăgară din PNL a fost eliberată și plasată în arest la domiciliu. Deși au apărut stenograme care arată clar cum Adriana Georgescu avea legături directe cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, s-a decis că, până la urmă, ea să plece acasă!
Adrian Onciu: ”Ești adolescent din mediul rural, ai între 16 și 19 ani, și încă nu știi de ce dimineața te simți femeie, iar seara, când te întorci cu vacile de la păscut, te simți dintr-odată bărbat?Înscrie-te în tabăra de activism pentru tinerii LGBT” # ActiveNews.ro
Asociația homosexualilor Accept a anunțat, într-o postare pe Facebook, deschiderea înscrierilor pentru un program dedicat tinerilor trans și queer (≈16–19 ani) care locuiesc, au locuit sau provin din afara unui oraș mare (oraș mic / comună / sat).
Masacrul românilor din Lunca Prutului - 85 de ani. Începutul exterminării românilor nord-bucovineni de teroarea stalinistă - 6 spre 7 februarie 1941. Maria Toacă: ȘI AICI E NEAMUL NOSTRU CU DOR DE LIBERTATE # ActiveNews.ro
85 de ani s-au scurs de la Masacrul din noaptea de 6 spre 7 februarie 1941 în Lunca Prutului, ținutul Herța, regiunea Cernăuți, considerat una dintre cele mai cumplite atrocități comise de soldații ruși împotriva românilor care doreau să evadeze din ”paradisul proletarilor”.
Lucian Ciuchiță: Sensul cuvintelor lui Tudor Vladimirescu s-a răsturnat: patria nu mai pare a fi norodul, ci tagma jefuitorilor # ActiveNews.ro
”Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor!” A fost un timp când „patria” însemna norodul. Așa a rostit Tudor Vladimirescu: nu pentru o clică, nu pentru o tagmă, ci pentru cei mulți, pentru demnitatea lor. A murit pentru acest cuvânt, iar trupul lui nu a fost găsit niciodată — ca și cum istoria ar fi vrut să lase deschisă rana.
Ion Cristoiu în dialog cu Laura Gherasim despre audierile legate de anularea alegerilor: Adevărul trebuie să iasă la lumină! În ciuda Raportului SUA, USR vrea ca România să se înarmeze ca să se lupte cu TikTok-ul - VIDEO # ActiveNews.ro
Deputata AUR Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, cercetarea corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, a acordat un interviu maestrului Ion Cristoiu pe tema audierilor publice din Parlamentul României în cazul Anulării Alegerilor Prezidențiale din 2024.
7 februarie: Sf. Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului, Sf. Cuvios Luca din Elada și un sfânt precum Tudor Vladimirescu - Noul Mucenic Gheorghe din Alikianos, Creta # ActiveNews.ro
Un sfânt contemporan cu Tudor Vladimirescu. Silviu Andrei Vlădăreanu, de povestește la Universul credinței despre Sfântul Nou Mucenic Gheorghe din Alikianos, Creta, Grecia (7 februarie):
Fostul ministru și ambasador britanic Peter Mandelson, anchetat după ce i-a divulgat informații confidențiale lui Epstein. Ex-premierul Gordon Brown acuză: e-mailurile către Epstein sunt o ”infracțiune financiară” - „ne-a trădat pe toți” # ActiveNews.ro
Poliția Metropolitană a deschis o anchetă penală împotriva lui Peter Mandelson, fost ministru laburist și ambasador al Marii Britanii în SUA, în urma unor acuzații de abuz în funcție. Decizia vine după ce politicianul a fost acuzat că i-ar fi transmis informații guvernamentale sensibile infractorului sexual și pedofilului Jeffrey Epstein.
Legăturile șefului Forumului Economic Mondial cu pedofilul Epstein. Numele lui Borge Brende este menționat de peste 60 de ori în dosarele Epstein # ActiveNews.ro
Forumul Economic Mondial (FEM) a lansat o anchetă independentă asupra președintelui și directorului general Borge Brende, pentru a clarifica contactele sale anterioare cu Jeffrey Epstein, relatează agenția turcă Anadolu.
Ups! Instituții din România au încălcat suveranitatea SUA! Când intră la pușcărie cei care au dat lovitura de stat?
Ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, bagă cultura la pontaj obligatoriu: 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Artiștii cu justiția în gură tac mâlc. Nicu Alifantis, singurul care ia poziție: ”Hai, măi Demeter, mama ei a dracului de politică!” # ActiveNews.ro
Ministerul Culturii condus de un actor, UDMR-istul Andras Istvan Demeter, a publicat noile instrucțiuni privind organizarea și evidența timpului de muncă pentru personalul de execuție din instituțiile publice de spectacole și concerte, stabilind un cadru unitar pentru artiști și personalul tehnic din subordine.
Donald Trump acuzat de rasism după ce a distribuit un videoclip simpatic în care el este leu, Barack și Michelle Obama gorile și Hillary Clinton scroafă sălbatică - VIDEO # ActiveNews.ro
Donald Trump a distribuit pe Truth Social un videoclip în care Barack și Michelle Obama apar reprezentați ca maimuțe într-un montaj legat de alegerile din 2020. Clipul a fost ulterior șters de pe platformă.
Cum am pierdut 1 miliard de euro pe mâinile Coaliției la Putere. Av. Toni Neacșu: Trăim în țara în care o comunicare oficială a Guvernului, emisă sub semnătura premierului, este contrazisă de unul dintre miniștrii de resort și de purtătorul de cuvânt # ActiveNews.ro
Trăim în țara în o comunicare oficială a Guvernului României, emisă sub semnătura Primului ministru, este contrazisă chiar de unul dintre miniștrii de resort (Dragoș Pâslaru) și, bomboana de pe colivă, de purtatorul de cuvânt al Guvernului.
Când rezultateleelectorale depind de conformitatea lor cu discursurile aprobate de sus,alegătorii nu mai sunt cetățeni care își exercită drepturile constituționale -sunt doar pioni într-un proces supravegheat.
Culmea rasismului. Associated Press se plânge că echipele de la Jocurile Olimpice de iarnă sunt „copleșitor de albe”. Reacții ironice ale oamenilor: ”Sunt șocat că refugiații din deșerturile Siriei nu domină echipa finlandeză de sărituri cu schiurile” # ActiveNews.ro
Associated Press (AP) a acuzat mai multe națiuni europene care participă la Jocurile Olimpice de iarnă că au o lipsă de diversitate în echipele lor și că sunt „copleșitor de albe”.
Pentru că nu existaudeja suficiente căi chimice de evaziune, s-a mai descoperit una: un compuschimic halucinogen, care apare în mod natural la o varietate de ciuperci șiproduce viziuni complexe cu „omuleți”.
Avocatul Gheorghe Piperea: Elitele, contra cărora nu trebuie să crâcnim, sunt cele de pe listele de clienți ai lui Epstein # ActiveNews.ro
Publicarea dosarelor Epstein dezvăluie o entitate, să îi zicem Q, care a stocat milioane de mail-uri, poze, filme, înregistrări audio și interceptări, pe care Departamentul de Justiție al SUA le-a publicat după unele ajustări de nume și instituții.
111 ani de la nașterea Patriarhului Teoctist. INTERVIU In Memoriam: Dumnezeu ne va ajuta să ridicăm o Catedrală pentru România! Noi românii avem mulți sfinți și martiri. Aceasta înseamnă Grădina Maicii Domnului! 7 februarie 1915 - 30 iulie 2007 # ActiveNews.ro
Publicăm aici un interviu In Memoriam care să ne reamintească de chipul luminos, vorba blândă și sufletul cald al Patriarhului Teoctist
Dosarele Epstein și despre pasiunea elitelor financiare pentru Anticrist și Noua Ordine Mondială. Adrian Onciu de la site-ul anti-globalist Opozitia.net în premieră la emisiunea Părintelui Bogdan Florin Vlaicu alături de dr. Oana Mihaela Secară - VIDEO # ActiveNews.ro
Vom vorbi despre secretele întunecate dezvăluite de publicarea dosarelor Epstein și despre pasiunea elitelor financiare pentru Anticrist și Noua Ordine Mondială.
Blocaj în dosarul de "propagandă legionară" inventat de Sistem contra lui Călin Georgescu. Judecătorii nu au ajuns la un consens, fiind chemat un al treilea magistrat pentru „decizia finală”. Un nou termen, cu formula extinsă de trei judecători # ActiveNews.ro
Procesul lui Călin Georgescu în care se analizează acuzațiile de propagandă legionară a ajuns într-un moment critic de incertitudine juridică. După ce membrii completului de judecată nu au reușit să cadă de acord asupra începerii judecății, instanța a declarat oficial apariția unei „divergențe”.
Dădea Premiul Nobel pentru Pace și îi scria lui Epstein că preferă femeile mai mature: ”Nu pot continua doar cu femei tinere, după cum știi”. Poliția norvegiană îl anchetează pe fostului prim-ministru și președinte ale Consiliului Europei, Jagland # ActiveNews.ro
Șef al guvernului laburist norvegian între 1996 și 1997, Thorbjørn Jagland era președintele Comitetului care acordă premiul Nobel pentru Pace și secretar general al Consiliului Europei în momentul în care a legat relații cu Jeffrey Epstein
