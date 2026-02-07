03:20

Lume, lume! Nu mai apelați la ChatGPT!... ne pare rău, dar ăla nu mai e „liber de contract”, căci s-a angajat, pe un salariu baban, la Cotroceni! Însă nu disperați! În momentul de față se pregătește să-i ia locul Robotul Ion, care s-a dovedit redutabil după ce SPP-ul i-a uns încheieturile cu ulei pentru mecanisme fine și i-a coafat puțin circuitele