Historia Sacra – Din Golgota Bucovinei. 85 de ani de la Masacrul din satul Lunca (Nordul Bucovinei). 6-7 Februarie 1941

18:30

”Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor!” A fost un timp când „patria” însemna norodul. Așa a rostit Tudor Vladimirescu: nu pentru o clică, nu pentru o tagmă, ci pentru cei mulți, pentru demnitatea lor. A murit pentru acest cuvânt, iar trupul lui nu a fost găsit niciodată — ca și cum istoria ar fi vrut să lase deschisă rana.