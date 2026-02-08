Un lider Hamas exclude depunerea armelor. „Nu vom accepta o dominaţie străină”

07:10

Când Rusia l-a trimis pe Georgi Avaliani să lupte în Ucraina, acesta a făcut exact ceea ce au propus liderii germani: a fugit. Pacifist care a dezertat de pe front după ce a fost recrutat cu forța, el spune că a supraviețuit bătăilor și execuțiilor simulate într-un „subsol de tortură” înainte de a scăpa complet din Rusia. Săptămâna trecută, Germania i-a spus că ar fi sigur să se întoarcă, scrie Politico.