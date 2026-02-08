Dogioiu, o nouă replică tăioasă pentru Lia Savonea: ”Adevărul nu poate constitui nici o formă de presiune, nici o ingerinţă”
Aktual24, 8 februarie 2026 18:20
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a respins acuzaţiile formulate de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, potrivit cărora scrisoarea transmisă de premierul Ilie Bolojan Curţii Constituţionale în legătură cu legea pensiilor magistraţilor ar reprezenta o ingerinţă în activitatea instanţei. „Adevărul nu poate constitui nici o formă de presiune, nici o […]
Acum 30 minute
18:40
Se amplifică tensiunile dintre Casa Albă și lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado # Aktual24
Consilierii Casei Albe și apropiații administrației Trump devin tot mai îngrijorați de declarațiile Maríei Corina Machado, lidera opoziției venezuelene, considerând că acestea ar putea submina eforturile internaționale de stabilizare a Venezuelei și de organizare a unor alegeri libere și corecte. Comentariile sale recente privind posibilitatea alegerilor în mai puțin de un an au generat tensiuni […]
Acum o oră
18:20
18:10
Ungaria: Partidul de opoziție Tisza promite să introducă moneda euro și o taxă pentru cei mai bogați # Aktual24
Partidul de opoziție maghiar „Tisza” intenționează să introducă o taxă pe avere pentru cetățenii înstăriți, să adopte euro ca monedă națională și să consolideze integrarea Ungariei în Uniunea Europeană și NATO. Acest lucru este menționat în programul electoral de 240 de pagini al partidului, publicat sâmbătă și analizat de Reuters. Partidul Tisza este condus de […]
Acum 2 ore
17:40
Trump caută zone pentru depozitarea permanentă a deșeurilor nucleare. Ce riscuri aduce planul energetic al SUA care susține dezvoltarea inteligenței artificiale # Aktual24
Administrația Trump a propus dezvoltarea unei serii de reactoare nucleare futuriste, de mici dimensiuni, pentru a alimenta inteligența artificială, combinată cu stimulente financiare pentru statele care să accepte depozitarea permanentă a deșeurilor radioactive. Creșterea stocurilor de combustibil uzat, care rămâne extrem de toxic timp de sute de mii de ani, pune comunitățile și guvernele americane […]
17:10
”Fără mâncare, adăpost sau resurse financiare”. Luptă zilnică pentru supraviețuire în Fâșia Gaza # Aktual24
După doi ani de conflict armat intens, armistițiul din octombrie a generat o aparentă perioadă de calm în Fâșia Gaza, însă realitatea socială și economică a locuitorilor rămâne extrem de precară. În ciuda reluării parțiale a activităților comerciale, majoritatea celor două milioane de locuitori continuă să trăiască în adăposturi improvizate, cu resurse financiare limitate sau […]
Acum 4 ore
17:00
Primarul PSD al Buzăului: ”Partidul meu face un joc foarte periculos/ Lumea îşi dă seama, nu este proastă deloc” # Aktual24
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, duminică, la Digi24, că PSD se îndreaptă, în opinia sa, către o posibilă alianţă cu AUR, pe fondul deciziilor conducerii centrale a partidului, şi a avertizat că o astfel de direcţie ar avea consecinţe politice negative. Întrebat în ce condiţii ar putea deveni posibilă o alianţă PSD-AUR, Toma […]
16:40
Când Rusia l-a trimis pe Georgi Avaliani să lupte în Ucraina, acesta a făcut exact ceea ce au recomandat liderii germani: a fugit. Pacifist convins, recrutat cu forța pe front, Avaliani a supraviețuit bătăilor și execuțiilor simulate într-un „subsol de tortură” înainte de a reuși să scape complet din Rusia. Decizia autorităților germane de a […]
16:10
De ce să bem lapte la primele semne de răceală: beneficiile surprinzătoare pentru imunitate # Aktual24
Primul semn al unei răceli poate fi suficient pentru a ne alerta organismul, iar consumul de lapte în aceste momente poate juca un rol surprinzător în susținerea sistemului imunitar. Nu este doar un mit al bunicilor: știința începe să demonstreze că anumite componente ale laptelui pot ajuta organismul să lupte mai eficient împotriva virusurilor și […]
15:40
Avocații lui Trump încearcă să obțină deportarea copilului reținut de ICE în Minneapolis, chiar dacă un judecător a dispus eliberarea acestuia # Aktual24
Avocații administrației Trump încearcă să obțină deportarea lui Liam Conejo Ramos, băiatul de cinci ani a cărui fotografie purtând o căciulă cu urechi de iepuraș în Minneapolisul acoperit de zăpadă a făcut înconjurul lumii, după ce a fost reținut luna trecută de autoritățile federale în cadrul unei campanii dure împotriva imigrației, relatează The Guardian. Liam […]
15:20
Surpriză, autorul tentativei de asasinat asupra șefului adjunct al GRU este un cetățean rus. Acesta a fost reținut la Dubai și extrădat în Rusia # Aktual24
Un suspect în tentativa de asasinat asupra lui Vladimir Alekseev, prim-adjunct al șefului Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, a fost reținut la Dubai. Potrivit agenției de informații, deținutul este cetățeanul rus Liubomir Korba, născut în 1960. FSB îl numește drept autorul direct al tentativei de asasinat. Agențiile de aplicare a […]
15:10
Portugalia alege între un socialist și un extremist de dreapta în turul doi al alegerilor prezidențiale # Aktual24
Candidatul socialist de centru-stânga, Antonio Jose Seguro, este favoritul pentru a-l învinge pe populistul de extremă dreapta Andre Ventura în turul doi al alegerilor prezidențiale din Portugalia de duminică, într-un vot care va testa amploarea sprijinului pentru stilul politic obraznic al lui Ventura. Sondajele de opinie recente arată că Seguro va acumula de două ori […]
Acum 6 ore
15:00
Răspunsul lui Nicușor Dan pentru Washington. În ce condiții va participa România la prima reuniune a Consiliului de Pace # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, precizând că decizia privind participarea României va fi luată în urma consultărilor cu partenerii americani. „Am primit invitaţia de a participa la prima reuniune a […]
14:40
Năstase confirmă că PSD a căzut sub 20%: ”Dace balet la guvernare/ Putem să ne gândim la eventualitatea unui dialog PSD – AUR” # Aktual24
Fostul premier PSD Adrian Năstase confirmă că PSD este sub 20% în opțiunile de vot șu pune acest fapt pe seama modului în care a fost condus ăn ultimii ani. Năstase spune că este posibil la un moment dat ca PSD să facă o alianță cu AUR. Întrebat într-un interviu pentru Cotidianul cum comentează faptul […]
14:20
Poliţiştii din Braşov au aplicat zeci de amenzi, în urma unei razii efectuate, sâmbătă, în zona centrală a municipiului reşedinţă de judeţ, se arată într-un comunicat de presă transmis, duminică, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov. Potrivit sursei citate, la acţiune au participat peste 20 de poliţişti, specializaţi în ordine publică şi siguranţă rutieră. […]
14:10
Tragedie în Italia: trei schiori și-au pierdut viața în avalanșe produse în zonele ce vor găzdui Jocurile Olimpice de iarnă # Aktual24
Trei schiori și-au pierdut viața sâmbătă în urma unor avalanșe devastatoare în munții italieni, în regiunile Trentino Alto Adige și Lombardia, zone renumite pentru sporturile de iarnă și pentru probele Jocurilor Olimpice Milano Cortina. Zăpada proaspătă și plăcile instabile au transformat o zi obișnuită pe munte într-o tragedie de proporții, relatează Reuters. Două avalanșe au […]
13:40
Kremlinul continuă să ceară capitularea diplomatică și militară completă a Ucrainei – ISW # Aktual24
Kremlinul continuă să respingă orice garanții de securitate semnificative care ar proteja Ucraina de o capitulare diplomatică sau militară completă, potrivit unei analize a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Analiștii se referă la declarațiile ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care a confirmat recent refuzul Kremlinului de a di de acord cu garanții de securitate […]
13:10
Uniunea Europeană analizează modalități de a asigura finanțare suplimentară pentru apărare, pe măsură ce programul său inițial SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, se apropie de finalizare. Sursele spun că discuțiile sunt încă în stadii incipiente, deoarece Comisia Europeană continuă să distribuie fonduri din programul de împrumuturi actual. Oficialii se așteaptă ca, […]
Acum 8 ore
12:30
Moise Guran: ”În următoarele săptămâni vom asista la un asalt pentru înlocuirea domnului Ilie Bolojan cu un alt premier de la PNL” # Aktual24
Jurnalistul Moise Guran anunță că în săptămânile următoare va fi declanșată o operațiune în forță pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan din fruntea guvernului. ”Pare că s-au cam așezat toate piesele pe tablă, iar în următoarele săptămâni vom asista la un asalt pentru înlocuirea domnului Ilie Bolojan cu un alt premier de la PNL. Așa citesc […]
12:00
O nouă moarte misterioasă la Moscova: Fostul ministru adjunct al Justiției din Rusia a fost găsit mort în baie # Aktual24
Fostul ministru adjunct al Justiției din Rusia, Serghei Tropin, a fost găsit mort în apartamentul său din vestul Moscovei, acesta fiind cel mai recent caz dintr-o serie de decese neelucidate în rândul elitei politice ruse. Potrivit serviciilor de securitate ruse, trupul neînsuflețit al lui Tropin a fost descoperit în baia locuinței sale. Presa de stat […]
11:40
Programul de e-rezidență al Estoniei a generat venituri fiscale record în 2025. Cei mai mulți e-rezidenți sunt din Germania și Franța # Aktual24
Programul de e-rezidență al Estoniei a generat în 2025 cele mai mari venituri fiscale de la lansare, consolidând statutul țării ca lider global în domeniul afacerilor fără frontiere. Anul 2025 a fost unul record pentru programul e-Residency al Estoniei. E-rezidenții au înființat anul trecut 5.556 de companii, în creștere cu 15% față de 2024. În […]
11:30
Se întoarce frigul, avertizare ANM pentru toată țara. Minimele vor ajunge la minus 15 grade # Aktual24
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o informare meteorologică valabilă pentru toată țara, prin care anunță ninsori, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii. Potrivit ANM, episodul de vreme severă va dura până marți seara, 10 februarie. Conform prognozei, duminică și în noaptea de duminică spre luni vor fi precipitații predominant sub […]
11:20
China a amenințat că va anula viitoarea vizită a lui Trump la Beijing dacă SUA vinde arme Taiwanului # Aktual24
China a amenințat că va anula viitoarea vizită a președintelui american Donald Trump la Beijing, cu excepția cazului în care Washingtonul abandonează o vânzare masivă de arme către Taiwan. Potrivit publicației Financial Times, SUA pregătește în prezent un pachet care va include sisteme Patriot, rachete antiaeriene NASAMS și alte două sisteme de arme nenumite. Costul […]
11:20
95 de persoane au fost salvate de pe munți de echipele de salvamontiști în ultimele 24 de ore # Aktual24
Zeci de persoane aflate pe munte au fost transportate la spital, în urma unor intervenţii efectuate de echipele de salvamontişti, precizează duminică, pe Facebook, Salvamont România. Potrivit sursei citate, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont au fost înregistrate 93 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. „În cazul […]
Acum 12 ore
10:10
Există momente în istoria muzicii când un sunet aparent uitat revine cu o forță neașteptată, reconfigurând prezentul și provocând viitorul. Zamrock-ul, genul afro-rock născut în Zambia anilor ’70, este un astfel de fenomen. Mult timp considerat o curiozitate regională, un capitol marginal în istoria muzicii globale, Zamrock-ul trăiește astăzi o renaștere spectaculoasă, fiind redescoperit de […]
09:40
Comedie pe „rețetă”: De ce a face stand-up este bun pentru sănătatea ta. Povestea unui fost inginer și călugăr indian # Aktual24
Râsul a fost mult timp considerat „cel mai bun medicament”, dar ce-ar fi dacă ți s-ar prescrie nu doar să râzi, ci să devii chiar tu creatorul umorului? În Marea Britanie, noi programe de sănătate mintală explorează tocmai această idee, prescripția socială de stand-up comedy. Aceasta nu doar amuză, ci contribuie la sănătatea mintală, socială […]
09:10
Secretele cartofului pentru sănătatea intestinală: metoda care îl transformă într-un superaliment # Aktual24
Cartoful este mai mult decât un aliment de bază pe care îl găsim în farfurie zilnic. Ceea ce mulți nu știu este că el poate deveni un aliat puternic al florei intestinale, dar doar atunci când este gătit corect. Metoda de preparare schimbă modul în care cartoful interacționează cu bacteriile benefice din intestin, influențând sănătatea […]
08:40
În apropierea nemiloasă a Soarelui, acolo unde lumina este prea puternică, iar căldura ar trebui să distrugă orice tentativă de ordine, se află Mercur. O planetă mică, arsă, tăcută, care sfidează aproape fiecare regulă cunoscută despre nașterea și evoluția planetelor. Pentru astronomi, Mercur nu este doar un corp ceresc, este o problemă deschisă, o enigmă […]
08:10
Al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei: ce include și de ce „trebuie să fim realiști” # Aktual24
Comisia Europeană a lansat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, extinzând presiunea asupra sectorului energetic, bancar și al exporturilor strategice, într-un moment crucial pentru negocierile de pace de la Abu Dhabi. Ursula von der Leyen avertizează că Rusia va răspunde doar atunci când va fi forțată să o facă, subliniind eficiența sancțiunilor deja aplicate, […]
07:10
Epilepsia este o afecțiune neurologică complexă, adesea invizibilă pentru cei din jur, dar fiecare semn poate fi un avertisment important. Recunoașterea timpurie a tulburărilor electrice din creier poate salva vieți și poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții pacienților. Înțelegerea modului în care acestea se manifestă este esențială atât pentru diagnostic, cât și pentru tratament. Epilepsia reprezintă […]
Acum 24 ore
00:10
Inteligența artificială pune la îndoială autenticitatea picturilor lui Van Eyck din muzee din Italia și SUA # Aktual24
Analizarea a două picturi din muzee din SUA și Italia, realizate de artistul flamand din secolul al XV-lea, Jan van Eyck, a ridicat o întrebare provocatoare: Și dacă niciuna nu este a lui Van Eyck? Sfântul Francisc de Assisi primind stigmatele, denumirea dată picturilor aproape identice, nesemnate, expuse la Muzeul de Artă din Philadelphia și […]
7 februarie 2026
23:50
Comisarul UE pentru climă a anunțat înființarea unei forțe de intervenție rapidă de stingere a incendiilor # Aktual24
Comisarul pentru climă al Uniunii Europene a anunțat crearea unei forțe de intervenție rapidă la nivel continental, formată din 300 de pompieri pentru a combate incendiile de vegetație, după ce Europa s-a confruntat în 2025 cu cel mai grav an în ceea ce privește incendiile de vegetație, un studiu recent afirmând că acestea au fost […]
23:40
Epstein a plătit pentru teste genetice inovatoare într-un aparent efort de a explora prelungirea vieții # Aktual24
Infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein și-a făcut teste genetice într-o încercare aparentă de a-și utiliza propriul material genetic pentru medicina regenerativă, care își propune să repare organismul prin creșterea de noi țesuturi și organe, informează CNN. În 2008, la câțiva ani după ce Epstein a fost condamnat pentru acuzații legate de prostituție, el a plătit […]
22:50
După discuțiile cu Iranul, Kushner și Witkoff au vizitat portavionul USS Abraham Lincoln aflat în zonă # Aktual24
Emisarul președintelui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și ginerele său Jared Kushner au vizitat portavionul USS Abraham Lincoln sâmbătă dimineață, după ce au încheiat discuțiile cu Iranul vineri. Kushner și Witkoff au fost invitați să viziteze portavionul de către comandantul Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper, a declarat pentru CNN un înalt […]
22:40
Administrația Trump plănuiește o întâlnire a Consiliului pentru Pace la Washington pe 19 februarie # Aktual24
Administrația Trump planifică o întâlnire a Consiliului pentru Pace pe 19 februarie la Washington, DC, conform unui oficial american și unui diplomat dintr-o țară invitată. SUA au trimis invitații pentru eveniment vineri și au descris întâlnirea drept „întâlnirea inaugurală a Consiliului Păcii”, conform unei invitații văzute de CNN. Aceasta este programată să aibă loc la […]
22:20
Dezvăluirile din dosarul Epstein au dus la căderea unor personalități de rang înalt în Europa. În SUA, consecințele au fost mult mai mici # Aktual24
Un prinț, un ambasador, diplomați de rang înalt, politicieni de top. Toți doborâți de dosarele Epstein. Și toți în Europa, nu în Statele Unite. Uriașa comoară de documente Epstein publicată de Departamentul de Justiție al SUA a trimis unde de șoc prin elitele politice, economice și sociale ale Europei – dominând presa, punând capăt carierelor […]
21:30
Rețelele feroviare italiene au fost vizate de un „act grav de sabotaj” odată cu începutul Jocurilor Olimpice de iarnă # Aktual24
Trei incidente separate în care liniile de cale ferată din nordul Italiei au fost deteriorate ar fi legate de Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, a informat poliția. Autoritățile spun că atacurile au dus la perturbări grave ale călătoriilor în regiune, în timp ce mii de persoane s-au adunat pentru începerea Jocurilor. Un […]
21:10
Generalul rus împușcat la Moscova, conștient după o intervenție chirurgicală, potrivit presei ruse # Aktual24
Generalul rus împușcat la Moscova vineri și-a recăpătat cunoștința după ce a fost supus cu success unei intervenții chirurgicale, potrivit unor știri din presa rusă. General-locotenent Vladimir Alexeiev, adjunctul șefului serviciilor de informații militare ale Rusiei, a fost dus de urgență la spital în stare gravă vineri dimineață, după un atac la periferia nord-vestică a […]
20:50
Un aeroport din Irlanda a fost folosit pentru realimentare de avioane ICE care au transportat deportați. Politicienii de opoziție denunță practica drept „reprobabilă” # Aktual24
Utilizarea unui aeroport din comitatul Clare din Irlanda de către avioanele care deportă palestinieni din SUA în Israel este „reprobabilă”, au declarat politicienii opoziției, potrivit The Guardian. Un avion privat deținut de donatorul lui Donald Trump, Gil Dezer, a fost închiriat de către Serviciul de Imigrație și Vamă al SUA (ICE) pentru două zboruri separate […]
20:10
Un bărbat din Statele Unite a fost arestat după l-a amenințat cu moartea pe vicepreședintele JD Vance # Aktual24
Un locuitor al orașului Toledo, Shannon Mathre, a fost pus sub acuzare după ce ar fi amenințat cu moartea vicepreședintele JD Vance în timpul unei vizite în Ohio, în ianuarie. Mathre ar fi declarat că va „afla unde se află JD Vance” și că va folosi „pușca sa automată M14 pentru a-l ucide”. Autoritățile americane […]
19:40
”Luptă internă între ruși”. Ucraina reacționează după tentativa de asasinat asupra generalului Alekseev, numărul 2 în GRU # Aktual24
Ucraina a negat categoric orice implicare în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului serviciului de informații militare al Rusiei, generalul Vladimir Alekseev. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a subliniat că țara sa nu are nicio legătură cu acest incident, sugerând că ar putea fi vorba de tensiuni interne rusești. Evenimentul a avut loc vineri […]
Ieri
18:50
Clanul Piedone a scăpat din arest. Tribunalul București a decis ”punerea de îndată în libertate a celor vizaţi” # Aktual24
Tribunalul Bucureşti a decis plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a city managerului Sectorului 5, Iulian Constantin Cârlogea, şi a directorului adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, Florin Chioran, respingând propunerea procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) de arestare preventivă. Potrivit minutei instanţei, în dosarul nr. 4211/3/2026, judecătorii au respins, ca neîntemeiată, solicitarea DNA […]
18:10
Termenul-limită stabilit de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina. Precizările lui Zelenski # Aktual24
Statele Unite urmăresc încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de vară, iar Ucraina așteaptă implicarea americanilor pentru a garanta securitatea și stabilitatea regiunii. Oficialii americani vor face tot posibilul pentru ca părțile să respecte termenul, încercând să prevină o escaladare a conflictului și să asigure continuitatea sprijinului militar și diplomatic pentru Kiev, relatează Ukrainska Pravda. […]
17:40
China revocă sentința cu moartea împotriva unui canadian, în contextul consolidării legăturilor comerciale cu Ottawa # Aktual24
China a anulat condamnarea la moarte a canadianului Robert Lloyd Schellenberg, într-o decizie care ar putea marca o relaxare a relațiilor diplomatice cu Ottawa și deschide calea către consolidarea legăturilor comerciale dintre cele două state. Această mișcare vine după ani de tensiuni provocate de arestarea lui Meng Wanzhou, directoarea financiară a Huawei, și represaliile care […]
17:30
O explozie s-a produs pe strada Sergent Predescu Vasile, din Sectorul 2 al Capitalei, la o locuinţă, deflagraţia nefiind urmată de incendiu, au informat reprezentanţii intervenţiei. Două victime, conştiente, au fost extrase din imobilul în care a avut loc explozia şi se află în îngrijirea echipajelor medicale prezente la faţa locului. Potrivit informaţiilor transmise de […]
17:20
”Ploi care nu se mai termină”. Cum se explică fenomenele meteo extreme din Spania și Portugalia # Aktual24
Puternic afectate de furtuna Leonardo la mijlocul acestei săptămâni, Spania şi Portugalia se confruntă începând de sâmbătă cu noi precipitaţii abundente şi vânturi puternice provocate de o nouă furtună, care a fost denumită Marta, informează AFP, citată de Agerpres. Autorităţile din cele două ţări se tem că solurile, deja saturate după ultimele episoade ploioase intense, […]
17:10
Dosarele Epstein: John Phelan, secretarul Marinei SUA, apare pe lista pasagerilor unui zbor cu avionul privat al miliardarului în 2006 # Aktual24
Secretarul Marinei SUA, John Phelan, este menționat într-un document de zbor descoperit printre milioanele de pagini legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, documente făcute publice în ultimele luni. Potrivit manifestului de zbor, Phelan a călătorit în martie 2006 de la Londra la New York la bordul avionului privat al lui Epstein, într-un context care […]
16:50
Băluță, afectat de atacul lui Ciprian Ciucu: ”Aveţi apucături de baron, domnule Ciucu! Şi nu orice baron. Baronul Münchhausen!” # Aktual24
Preşedintele PSD Bucureşti, primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă, a reacţionat la declaraţiile făcute de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, într-un interviu difuzat sâmbătă la Prima News, acuzându-l pe acesta de „mitocănie”, „bullying” şi lipsă de soluţii. „Astăzi, domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de […]
16:40
Sondajul ignorat de propaganda ”suveranistă”: 61,1% dintre români sunt convinși că alegerea președintelui este puternic influențată de acțiunile ostile ale altor state. 45,3% arată către Rusia # Aktual24
Un sondaj INSCOP arată că majoritatea românilor sunt convinși că alegerile prezidențiale pot fi influențate din afara României. Mai mult, 45,3% dintre respondenţi au indicat Rusia ca actor statal care susține cel mai mult acţiuni de propagandă şi dezinformare în România. Un procent de 75,9% dintre români consideră că opţiunile de vot sunt afectate în […]
16:20
O dronă rusească Gerbera a fost descoperită în Republica Moldova. Ce au constatat autoritățile # Aktual24
O dronă de tip Gerbera a fost depistată în raionul Drochia, Republica Moldova, ridicând semne de întrebare privind siguranța spațiului aerian și măsurile autorităților de supraveghere, relatează NewsMaker.md. Verificările au arătat că aparatul nu transporta încărcătură explozivă, însă prezența sa a stârnit îngrijorare. Incidentul survine la doar două săptămâni după ce o dronă rusească cu […]
16:10
Valoarea contractului pentru modernizarea Bazei 57 Aeriene Mihail Kogălniceanu a fost majorată cu 50 milioane euro # Aktual24
Valoarea contractului pentru modernizarea Bazei 57 Aeriene Mihail Kogălniceanu a fost majorată cu aproximativ 243 de milioane de lei în mai puţin de 40 de zile, potrivit datelor publicate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Astfel, contractul încheiat de Ministerul Apărării Naţionale (MApN) cu asocierea de firme condusă de Aduro Impex, din care mai […]
