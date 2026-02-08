Dogioiu, o nouă replică tăioasă pentru Lia Savonea: ”Adevărul nu poate constitui nici o formă de presiune, nici o ingerinţă”

16:40

Un sondaj INSCOP arată că majoritatea românilor sunt convinși că alegerile prezidențiale pot fi influențate din afara României. Mai mult, 45,3% dintre respondenţi au indicat Rusia ca actor statal care susține cel mai mult acţiuni de propagandă şi dezinformare în România. Un procent de 75,9% dintre români consideră că opţiunile de vot sunt afectate în […]