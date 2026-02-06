Cine este viceprimarul care îl va înlocui pe Negoiță la Primăria Sectorului 3: a picat bacul cu nota 2 la Matematică

11:20

Noile cărți de identitate electronice nu le permit controlorilor Societății de Transport București (STB) să dea amenzi pentru călătorii fără bilet. Deși sunt eliberate deja de un an, angajații operatorului de transport public nu au cititoare pentru cipul încorporat în aceste buletine, transmite Digi24. Mai bine de 125.000 de bucureșteni au deja documente de identitate