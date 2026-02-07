„Ulciorul sfărâmat”, la Teatrul Stela Popescu. Când are loc premiera

15:10

Un bărbat și fiul său de doar 14 ani au luat la bătaie un șofer pe o stradă din București, după o altercație în trafic. Incidentul violet a izbucnit din cauza neacordării de prioritate între cele două autovehicule, conform unui comunicat al Direcției General de Poliția a Municipiului București (DGPMB). Două persoane au fost reținute, […] The post VIDEO | Bătaie în trafic pe o stradă din Sectorul 5. Un bărbat și fiul său minor, reținuți de polițiști appeared first on Buletin de București.