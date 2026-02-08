Răsucele crocante cu semințe, rețeta rapidă din două ingrediente. Este gata în 15 minute și reprezintă gustarea perfectă pentru școală sau birou. VIDEO
Click.ro, 8 februarie 2026 19:50
Pentru momentele în care vrei să pregătești ceva gustos, rapid și versatil, răsucelele crocante cu semințe reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente soluții. Se prepară din doar două ingrediente de bază, nu necesită tehnici complicate și sunt gata într-un timp record, fiind ideale atât pent
• • •
Acum 15 minute
20:20
Mariah Carey, acuzată că a făcut playback la deschiderea Jocurilor Olimpice. Prestația artistei a fost aspru criticată: „Se uita în gol, plictisită de moarte” # Click.ro
Mariah Carey (56 de ani) se confruntă cu un val uriaș de critici după prestația sa muzicală de la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Spectatorii au acuzat-o pe vedetă că a făcut playback și că a afișat o atitudine vizibil plictisită.
Acum o oră
19:50
Descoperire spectaculoasă în Franța: un Renault din 1982, aproape nou, scos la licitație după 43 de ani în garaj. Cum arată acum # Click.ro
O adevărată raritate auto a ieșit recent la lumină în Chalon-sur-Saône, Franța, unde un Renault 5 TL fabricat în 1982 a fost găsit într-un garaj, în stare aproape perfectă, după mai bine de patru decenii de neutilizare. Autoturismul are doar 12 kilometri parcurși și urmează să fie scos la licitație
19:50
Răsucele crocante cu semințe, rețeta rapidă din două ingrediente. Este gata în 15 minute și reprezintă gustarea perfectă pentru școală sau birou. VIDEO # Click.ro
Pentru momentele în care vrei să pregătești ceva gustos, rapid și versatil, răsucelele crocante cu semințe reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente soluții. Se prepară din doar două ingrediente de bază, nu necesită tehnici complicate și sunt gata într-un timp record, fiind ideale atât pent
Acum 2 ore
19:30
Secretele celui mai scump orez din lume: „Este cu adevărat special” Cât costă unul dintre cele mai apreciate produse gourmet # Click.ro
Orezul reprezintă baza alimentației pentru miliarde de oameni, fiind unul dintre cele mai consumate produse de pe întreaga planetă, însă puțini cunosc variantele sale de lux. Iată la ce sumă poate ajunge un produs de top!
Acum 4 ore
18:10
Rică Răducanu nu renunță la păcănele, nici la vremuri grele: „E boală pe viață!” Soția îi dă bani cu porția: „Ea e șefa!” Avertismentul psihologilor # Click.ro
Rică Răducanu nu renunță la păcănele nici la vremuri grele: „E boală pe viață!” Câți bani îi dă soția din pensie pentru viciul păgubos: „Ea e șefa!”
18:10
Țara din Europa care se pregătește să renunțe la aparatele radio din mașinile vechi. Ce autoturisme sunt vizate # Click.ro
Franța se pregătește să elimine banda FM și să renunțe la anumite aparate radio. Vizate sunt milioane de dispozitive, precum radiourile auto de generație veche, aparatele clasice de bucătărie și toate sistemele audio portabile care nu recepționează semnalul digital.
17:40
Andreea Antonescu radiază de fericire de când s-a mutat în America. Bucuria imensă pe care i-a făcut-o fiica ei, Sienna: „Sunt infinit de mândră” # Click.ro
Andreea Antonescu (43 de ani) radiază de fericire de când s-a mutat în America. Vedeta se bucură de fiecare moment petrecut alături de fiica ei, Sienna, care a făcut-o mândră, de curând, după ce a bifat o reușită care a emoționat-o mult.
17:10
Diana Matei, la proba costumului de baie. Cum s-a fotografiat artista în vacanța exotică, unde își încarcă bateriile la început de an: „Am ajuns într-un paradis!” # Click.ro
Diana Matei a fugit de vremea mohorâtă din România într-o destinație cu temperaturi ridicate. Cunoscută interpretă de muzică de petrecere, se află alături de soțul ei, Marian Clente, într-o vacanță exotică și a profitat de ocazie pentru a-și scoate din garderobă costumele de baie.
17:10
Cum se înțeleg Carmen Tănase și Andi Moisescu, după debutul actriței la Românii au talent.: „Îți vine să o iei, să o pupi” # Click.ro
Noul sezon al emisiunii „Românii au Talent” a debutat spectaculos, aducând pe micile ecrane momente artistice impresionante, emoție, umor și numeroase surprize. Sezonul 16 a venit și cu o noutate importantă la masa juriului: actrița Carmen Tănase, care s-a integrat rapid în echipă și a câștigat apre
Acum 6 ore
16:20
Cele 10 lecții pe care cuplurile le descoperă abia după ce relația se destramă. Ce trebuie să faci pentru a evita problemele amoroase # Click.ro
A fi într-o relație înseamnă mult mai mult decât romantism sau simpla companie. O relație sănătoasă oferă împlinire și contribuie la echilibrul tuturor aspectelor vieții. Totuși, iubirea, de una singură, nu este suficientă pentru a menține un cuplu unit. Conflictele, provocările, schimbările majore
16:20
Loredana Groza s-a întors la mormântul tatălui ei: „40 de zile fără tine”. Imagine sfâșietoare cu artista la Cimitirul Bellu # Click.ro
Loredana Groza (55 de ani) trece prin grele în această perioadă, marcată de despărțirea definitivă de tatăl ei. Sâmbătă, artista s-a întors la cimitir, iar imaginea cu ea în fața mormântului este de-a dreptul sfâșietoare.
16:00
Horoscop luni, 9 februarie. Capricornii scapă de stres, iar Peștii sunt eficienți la locul de muncă # Click.ro
Horoscop luni, 9 februarie. Capricornii scapă de stres, iar Peștii sunt eficienți la locul de muncă.
15:50
Care este, de fapt, motivul pentru care te poți trezi dimineața cu fața umflată. Specialiștii trag un semnal de alarmă # Click.ro
Mulți oameni se confruntă, din când în când, cu umflarea feței imediat după trezire. Deși aspectul poate fi neplăcut, în cele mai multe cazuri nu este vorba despre o problemă gravă. Specialiștii explică faptul că, în timpul somnului, lichidele din organism tind să se acumuleze în zonele superioare a
15:20
Primul oraș din Grecia care a ajuns pe harta gastronomiei mondiale. Delicatesele apreciate de UNESCO # Click.ro
Grecia a fost, în sfârșit, pusă pe harta gastronomică mondială la cel mai înalt nivel. Comitetul Interguvernamental UNESCO a decis includerea primului oraș grecesc în prestigioasa rețea a Orașelor Creative pentru Gastronomie.
15:10
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele # Click.ro
Amplasarea chiuvetei imediat sub geam a devenit o tendință în proiectele moderne de bucătărie, combinând considerente estetice cu beneficii practice pentru utilizatori. Specialiștii în design interior susțin că această soluție, când planul locuinței o permite, transformă zona de spălat într‑un punc
15:10
Actorii Teatrului Național ies în stradă, nemulțumiți că vor fi obligați să raporteze activitatea din cele 8 ore de muncă. Silviu Biriș: „Noi lucrăm cu suflete, mulți actori mor tineri și săraci” # Click.ro
Actorii Teatrului Național ies în stradă, nemulțumiți că trebuie să raporteze zilnic ce fac în cele 8 ore de muncă. Silviu Biriș: „Noi lucrăm cu suflete, mulți actori mor tineri și săraci”
Acum 8 ore
14:30
Ce crede un american despre România. De ce ne-a lăudat țara pe rețelele sociale: „Aici este mai multă…” # Click.ro
Un american care s-a mutat în Oradea ne-a lăudat țara pe rețelele sociale. El s-a declarat impresionat de toate avantajele tehnologice pe care le-a găsit în România.
14:10
Corbii, noii „angajați” ai curățeniei urbane într-o țară din Europa. Cum au ajuns păsările să strângă mucurile de țigară de pe străzi # Click.ro
O inițiativă inedită testată în Suedia propune o soluție surprinzătoare pentru combaterea poluării din orașe: antrenarea corbilor pentru a strânge mucurile de țigară de pe străzi. Proiectul pornește de la inteligența remarcabilă a acestor păsări, cunoscute pentru capacitatea lor de a învăța rapid și
13:50
Cum își mențin silueta vedetele care au participat la concursurile de frumusețe. Secretul Matildei Pascal-Cojocărița, la 67 de ani: „Fără zahăr, făinoase și carne roșie” # Click.ro
Cum își mențin silueta vedetele care au participat la concursurile de frumusețe. Secretul Matildei Pascal-Cojocărița, la 67 de ani: „Fără zahăr, făinoase și carne roșie”
13:40
Octavia Geamănu încă păstrează blugii din perioada adolescenței. La 42 de ani îi vin perfect, iar povestea lor este una specială: „I-am primit după BAC” FOTO # Click.ro
Octavia Geamănu are în garderobă o pereche de blugi primită cadou în perioada adolescenței. De atunci, silueta ei nu a suferit modificări vizibile, astfel că îi vin perfect chiar și la 42 de ani.
13:30
Revine iarna în România! Urmează trei zile cu ninsori, polei și vânt puternic în toată țara # Click.ro
Administrația Națională de Meteorologie a revizuit prognoza și a emis duminică o informare de vreme severă, valabilă la nivel național, pentru următoarele trei zile. Specialiștii avertizează că temperaturile vor scădea accentuat, vor reveni ninsorile, se va forma polei, iar vântul va sufla cu putere
12:50
Cum a sărbătorit Delia împlinirea vârstei de 44 de ani: „Mai vreau!” Cadoul care a impresionat-o și regretul de la finalul serii # Click.ro
Delia a sărbătorit împlinirea vârstei de 44 de ani așa cum știe cel mai bine. Artista s-a aflat pe scenă de ziua ei și a susținut un concert de excepție în fața sutelor de fani. Totuși, seara s-a încheiat și cu un regret...
12:50
De ce adaugă bucătarii bicarbonat de sodiu în apa pentru cartofi. Trucul simplu care schimbă complet rezultatul final # Click.ro
Un ingredient banal, prezent în aproape orice bucătărie, poate face diferența atunci când gătești cartofi. Este vorba despre bicarbonatul de sodiu, un aliat discret, dar extrem de eficient, care poate îmbunătăți textura, aspectul și timpul de preparare al acestui aliment de bază.
Acum 12 ore
12:00
Nu mai arunca acest aliment! Este aur pentru grădină primăvara: ajută plantele să crească rapid și este un îngrășământ natural # Click.ro
Primăvara este momentul ideal pentru pregătirea grădinii, iar unul dintre cele mai simple și eficiente trucuri pentru plante sănătoase și viguroase se află chiar în bucătărie. Cojile de banane, de cele mai multe ori aruncate la gunoi, sunt un adevărat îngrășământ natural, bogat în nutrienți esențial
11:50
Disciplinele studiate de Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină: „În fiecare săptămână e ceva nou” Tânăra îmbracă tunica de bucătar și învață până la 1 dimineața VIDEO # Click.ro
Irina Columbeanu (19 ani) trăiește în America viața pe care a visat-o. Tânăra studiază la Facultatea de Medicină din cadrul Universității New York și este atât de entuziasmată de parcursul ei academic, încât le-a prezentat urmăritorilor de pe rețelele sociale cum arată o zi obișnuită din viața sa.
11:50
Mesajul Soranei Cîrstea după ce a câștigat turneul Transylvania Open. Ce i-au transmis Nadia Comăneci și Simona Halep la finalul meciului # Click.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani) a câștigat turneul Transylvania Open de la Cluj-Napoca, după ce a învins-o categoric pe britanica Emma Răducanu, cu scorul de 6-0, 6-2. La finalul partidei, sportiva a transmis un mesaj prin intermediul căruia și-a exprimat fericirea imensă pentru acest succes.
11:30
Marian Godină, în lacrimi la Survivor. Motivul pentru care cunoscutul polițist s-a lăsat copleșit de emoții: „Încerc să îmi revin” # Click.ro
Survivor România 2026 continuă să țină publicul în tensiune, cu dueluri aprige între Faimoși și Războinici, dar și cu momente încărcate de emoție. Un astfel de episod a fost trăit recent de Marian Godină, polițistul brașovean intrat de puțin timp în competiție.
10:30
Ciorba preferată a românilor care protejează organismul: „Normalizează glicemia”. Mihaela Bilic o recomandă de cel puțin două ori pe săptămână # Click.ro
O ciorbă pe care mulți români o preferă poate face minuni pentru organism. Este bogată în fibre, vitamine și minerale, iar nutriționista Mihaela Bilic mizează pe beneficiile sale extraordinare.
10:10
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție # Click.ro
A doua săptămână din februarie 2026 se anunță plină de schimbări importante, oportunități noi și semnale de prudență pentru diferite zodii. Mișcările planetare din această perioadă pot aduce progres pentru unii nativi, în timp ce alții sunt sfătuiți să acționeze cu răbdare și atenție.
09:40
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, a murit la 47 de ani: „A decedat în pace”. Artistul suferea de cancer la rinichi # Click.ro
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, a murit. Artistul s-a stins din viață la vârsta de 47 de ani, la câteva luni după ce a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer la rinichi.
Acum 24 ore
21:30
Cinci zodii au parte de cele mai bune previziuni astrologice în săptămâna 9–15 februarie 2026. Peștii renasc, iar Capricornii primesc lecții importante # Click.ro
Săptămâna 9–15 februarie 2026 marchează începutul unor schimbări astrale importante, care pot influența semnificativ starea de spirit, relațiile și planurile de viitor. Un moment-cheie îl reprezintă intrarea planetei Venus în Pești, pe 10 februarie, un tranzit care aduce mai multă sensibilitate, ins
21:10
Ce nume inedite au ales vedetele din România pentru copiii lor. Asia Nicole, Roua și Cabiria, în topul celor mai speciale alegeri # Click.ro
Alegerea prenumelui unui copil este una dintre cele mai importante decizii pentru orice părinte, iar vedetele din România nu fac excepție. Dimpotrivă, multe dintre ele optează pentru nume rare, cu rezonanță internațională sau cu semnificații profunde, care ies din tiparele clasice.
21:00
Ce sfat i-a dat Ion Țiriac la Simona Halep în perioada când era activă pe terenul de tenis: „Nu spunea rău.” Cuvintele sale au motivat-o să devină pe zi ce trece mai bună # Click.ro
Simona Halep (34 de ani) a dezvăluit ce a remarcat mentorul ei, Ion Țiriac, la stilul său de joc în perioada în care era activă pe terenul de tenis. Observațiile lui au ajutat-o să rămână în topul tenisului mondial.
20:40
Un bărbat a câștigat la loterie de trei ori într-o zi, iar ultimul bilet l-a făcut milionar: „Un gest îndrăzneț care a fost imediat răsplătit”. Ce și-a propus să facă cu banii # Click.ro
Un cetățean francez a reușit o performanță care pare desprinsă din filme. Într-o singură zi, el a câștigat de trei ori la loterie, iar ultimul bilet l-a transformat într-unul dintre milionarii Europei. Află-i povestea!
Ieri
20:10
Noua metodă de înșelătorie prin care infractorii păcălesc părinții cu ajutorul inteligenței artificiale: „Extrem de convingătoare”. Victimele își pierd banii în câteva minute # Click.ro
Autoritățile au identificat o nouă metodă de înșelătorie care vizează părinții. Infractorii folosesc inteligența artificială pentru a clona vocile copiilor, iar apoi îi sună pe adulți și le cer bani sub pretextul unei urgențe.
19:40
Rețeta de salată ideală pentru diete: sățioasă, plină de gust și gata în câteva minute. VIDEO # Click.ro
Pentru cei care își doresc mese echilibrate, gustoase și consistente, fără a petrece mult timp în bucătărie, această rețetă de salată reprezintă o soluție excelentă. Combinația de ingrediente proaspete, leguminoase bogate în proteine și un dressing simplu transformă preparatul într-o alegere potrivi
19:30
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026 # Click.ro
Dacă ai păstrat celebra bancnotă albastră de 2.000 de lei, emisă cu ocazia eclipsei totale de Soare din 11 august 1999, te-ai putea aștepta la o surpriză uriașă! În prezent, aceasta este una dintre cele mai căutate piese de colecție.
19:00
Explozie puternică într-o locuință din sectorul 2 al Capitalei. Două persoane au fost rănite. VIDEO # Click.ro
Un incident grav a avut loc sâmbătă după-amiază, 7 februarie 2026, într-o zonă rezidențială din Sectorul 2 al Capitalei, unde o explozie puternică a afectat o casă situată pe strada Sergent Predescu Vasile. Deflagrația a produs pagube materiale importante și a rănit două persoane, care au fost găsit
19:00
Bărbatul care a marcat copilăria Ancăi Dumitra, din Las Fierbinți. Cum îi plăcea să o necăjească: „Nu mi-a plăcut să-mi spună cineva…” # Click.ro
Anca Dumitra (38 de ani) a avut o relație specială cu bunicul său. De curând, actrița și-a amintit de momentele petrecute alături de el și a dezvăluit cum o numea acesta când voia să o necăjească.
18:40
Horoscop tarot 8 februarie 2026: ce mesaj ascunde o singură carte pentru fiecare zodie. Vărsătorii obțin, în sfârșit, stabilitate financiară # Click.ro
Ziua de duminică, 8 februarie 2026, aduce o combinație astrală puternică: Soarele se află în Vărsător, accentuând inovația, tehnologia și gândirea originală, în timp ce Luna intră în Scorpion, orientând atenția către profunzime emoțională și transformare interioară.
18:20
Metoda ingenioasă prin care o femeie de afaceri a economisit bani în timpul unei călătorii: „Am fost șocată când am văzut cât de scump era trenul” # Click.ro
O femeie de afaceri a găsit o metodă ingenioasă de a economisi bani în timpul unei călătorii. Ea a zburat pe ruta Londra-Milano-Newcastle și a constatat că un ocol de peste 2.000 de kilometri prin Italia este mai ieftin decât o simplă călătorie cu trenul.
18:00
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. Ea spune că fotografiile sale inspiră multe femei # Click.ro
O sportivă care participă anul acesta la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina a apărut pe coperta unei reviste pentru adulți. Ea deține, de asemenea, un cont de Instagram unde publică fotografii provocatoare și spune că femeile se simt inspirate de postările ei.
17:50
Metodele eficiente care te ajută să repari rapid greșelile făcute în bucătărie. Cum salvezi un preparat dacă ai presărat prea multă sare # Click.ro
În viața de zi cu zi, multe dintre gesturile pe care le facem în bucătărie sunt dictate de rutină. De cele mai multe ori, urmăm pașii învățați din familie, fără să ne întrebăm dacă există soluții mai simple, mai rapide sau mai eficiente. Totuși, micile trucuri culinare pot transforma considerabil mo
17:10
Previziunile Cristinei Demetrescu despre carieră. Ce zodii au șanse mai mari la prosperitate și ce meserie li se potrivește în funcție de semnul astrologic # Click.ro
Analiza astrologică realizată de Cristina Demetrescu aduce în prim-plan modul în care caracteristicile fiecărui semn zodiacal pot influența parcursul profesional și capacitatea de a obține stabilitate financiară. Dincolo de previziunile legate de viața personală, astrele oferă indicii și despre dome
16:40
Tradiția pe care Andreea Berecleanu și Anca Lungu o respectă în fiecare an: „Una dintre cele mai iubite”. Cum s-au fotografiat cele două # Click.ro
Andreea Berecleanu (50 de ani) și Anca Lungu (39 de ani) au bifat o nouă escapadă de vis în Paris, unde s-au bucurat de momente de neuitat. Cele două și-au continuat astfel tradiția de a vizita anual capitala Franței. Vezi mai jos imagini!
16:40
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit” # Click.ro
Florin Dumitrescu (38 de ani) se află într-o formă fizică excelentă. În doar trei săptămâni, celebrul bucătar a dat jos 10 kilograme, dovadă clară că dieta lui a dat roade. Descoperă regulile de care a ținut cont acesta!
16:10
Elixirul din nuci verzi, un adevărat tratament pentru sănătate. Rețeta tradițională care are o mulțime de beneficii pentru organism # Click.ro
Elixirul obținut din nuci verzi, un remediu folosit de generații pentru multiplele sale beneficii, câștigă din ce în ce mai multă popularitate în rândul celor interesați de alimentația sănătoasă și terapiile naturale. Nucile recoltate înainte de maturare sunt bogate în vitamine, minerale și compuși
15:40
Theo Rose a dat verdicul despre hotelul Simonei Halep: „Chiar vreau să…” Cântăreața s-a aflat de curând în Poiana Brașov # Click.ro
Theo Rose (28 de ani) și-a exprimat părerea despre serviciile hotelului deținut de Simona Halep. Cântăreața și-a împărtășit experiența trăită pe rețelele de socializare.
15:10
Furtuna Marta lovește în Spania și Portugalia, deja afectate de furtuna Leonardo. Inundații și valuri de 13 metri # Click.ro
Puternic afectate de furtuna Leonardo la mijlocul acestei săptămâni, Spania şi Portugalia se confruntă începând de sâmbătă cu noi precipitaţii abundente şi vânturi puternice provocate de o nouă furtună, care a fost denumită Marta, informează AFP
14:50
Misterele sistemului care alimenta cu apă unul dintre cele importante orașe din istoria lumii: „Cea mai revoluționară realizare tehnică...” # Click.ro
Apeductele reprezintă adevărate capodopere ale ingineriei romane, demonstrând măiestria constructorilor antici. Cercetători de la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz (JGU) au analizat recent Apeductul lui Valens, cel mai extins sistem de apă roman, cu o lungime de 426 de kilometri, care aprov
