Șeful de cabinet al lui Keir Starmer a demisionat din funcție din cauza scandalului Epstein

România bifează, în sfârșit, un lucru despre care s-a vorbit ani întregi: primul centru pentru mari arși construit de la zero după 1989. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că lucrările s-au încheiat, iar unitatea intră în ultima etapă înainte de deschidere. „Construcția noului Centru de Arși Grav de la Timișoara este finalizată. Astăzi suntem în […]