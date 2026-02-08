Hubert Thuma deconspiră planurile lui Bolojan pentru liberali: „Îi reproșez o încercare de USR-izare a partidului”
Gândul, 8 februarie 2026 20:20
Președintele Consiliului Județean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, PNL, a declarat că premierul Bolojan are o tendință de USR-izare a Partidului Național Liberal. „Nu existat un puci în PNL. Îi reproșez o încercare de USR-izare a partidului. În afară de un ministru liberal în afară de cei trei miniștri ceilalți nu fac parte din PNL”, a […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
20:40
Motivul pentru care multe restaurante servesc apă cu lămâie, un detaliu simplu care atrage atenția. Gestul aparent banal are un scop practic # Gândul
Multe restaurante obișnuiesc să servească apă cu lămâie, un gest aparent simplu, dar care are scopuri practice și surprinzătoare. O felie de lămâie în paharul tău cu apă poate părea pare un detaliu banal, dar are mai multe semnificații decât te aștepți. De la gustul mai proaspăt și efectul răcoritor, până la proprietățile care ajută […]
20:40
Hubert Thuma spulberă „iluzia” reformei salvatoare a lui Bolojan: „Pe 13 februarie, România va afla că este în recesiune tehnică” # Gândul
Hubert Thuma, președintele CJ. Ilfov, a comentat la Antena 3 CNN măsurile de austeritate impuse de Bolojan și a precizat că România se află, practic, în recesiune tehnică. „România va avea și al treilea semestru de scădere. Și chiar al patrulea semestru de scădere. Pe 13 februarie, România va afla că este în recesiune tehnică. […]
Acum o oră
20:30
Bolojan putea ajunge noul președinte al României. Thuma: „Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze. El i-a propus pe Lasconi sau Geoană” # Gândul
Hubert Thuma, liderul liberal al CJ Ilfov, a declarat că Nicolae Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze la președinția României. „Nicolae Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze la președinție. Dnul. Bolojan l-a refuzat. Primul șoc ni l-a dat chiar atunci. Bolojan a venit cu două alternative, dacă nu cumva PNL ar trebui să-i […]
20:30
Hubert Thuma confirmă „manevrele” din campania prezidențială: „Crin Antonescu a fost trădat” # Gândul
Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov, a declarat că fostul șef al PNL, Crin Antonescu, a fost „trădat” în campania pentru prezidențiale. „Crin Antonescu a fost trădat. Crin Antonescu nu a putut să înceapă campania cu trei luni înainte cum ar fi fost optim, pentru că toată lumea spunea că Bolojan va fi candidat, nu Crin […]
20:20
Hubert Thuma deconspiră planurile lui Bolojan pentru liberali: „Îi reproșez o încercare de USR-izare a partidului” # Gândul
Președintele Consiliului Județean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, PNL, a declarat că premierul Bolojan are o tendință de USR-izare a Partidului Național Liberal. „Nu existat un puci în PNL. Îi reproșez o încercare de USR-izare a partidului. În afară de un ministru liberal în afară de cei trei miniștri ceilalți nu fac parte din PNL”, a […]
20:20
Anticiclonul mobil aduce „iadul alb” peste România. Ninsori abundente și temperaturi extreme # Gândul
Anticiclonul mobil aduce „iadul alb” peste România. Ninsori abundente și temperaturi extreme. Anticiclonul mobil aduce „iadul alb” peste România Meteorologii ANM avertizează asupra unei schimbări extreme a condițiilor meteo la finalul acestei săptămâni. Mai exact, un anticiclon mobil, care ia naștere în zonele polare, va avansa galopant spre Europa de Est și va lovi din […]
20:10
Epstein ar fi avut un mesaj pe care dorea să i-l transmită lui Putin. A încercat să se apropie de președintele rus, arată documentele # Gândul
Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA dezvăluie că Jeffrey Epstein ar fi încercat să se apropie de dictatorul rus Vladimir Putin pentru a-i transmite un mesaj. Se întâmpla în iunie 2018, la un an după ce ambasadorul rus de la ONU, Vitali Churkin, a decedat. Acesta se întâlnea deseori cu Epstein în New […]
Acum 2 ore
20:00
Militarii americani și români s-au antrenat împreună în cel mai mare exercițiu din Europa al artileriei Forțelor Terestre ale SUA # Gândul
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), împreună cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, alături de aliați și parteneri NATO, au dat startul exercițiului multinațional DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii desfășurat în Europa, în perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2026, transmite […]
19:50
Șeful de cabinet al lui Keir Starmer a demisionat din funcție din cauza scandalului Epstein # Gândul
Morgan McSweeney a demisioant din poziția de șef al cabinetului premierului Keir Starmer. El a admis că își asumă întreaga răspundere pentru că l-a consiliat pe premier să-l numească pe Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit în SUA. Despre Mandelson, politician laburist și fost lord, au apărut dezvăluiri că a avut legături […]
19:30
Celebra influenceriță Emily Burghelea cere ajutor online penru soțul său grav bolnav: „Mi-aș dori să am puterea să vindec tot cu un pupic” # Gândul
Celebra influenceriță Emily Burghelea a cerut ajutor în online, dezvăluind că soțul său, Andrei, este mai bolnav decât se credea inițial. Bărbatul are un chist arahnoidian la nivelul capului, de 7 centimetri, care continuă să se dezvolte, scrie Cancan. „Mi-aș dori să am puterea să vindec tot cu un pupic, să fac să dispară și […]
19:20
Jeffrey Epstein a dus o româncă Prințului Andrew pentru o întâlnire la Palatul Buckingham: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele” # Gândul
Jeffrey Epstein, acuzat de infracțiuni sexuale grave, a dus o tânără româncă și alte trei femei la o cină privată la Palatul Buckingham în 2010 pentru Prințul Andrew de Windsor, relatează publicația Daily Mail. Întâlnirea a avut loc în timp ce Regina Elisabeta era plecată la reședința regală Balmoral. Epstein a descris-o pe româncă, care avea […]
19:10
Rusia a bombardat Kievul cu rachete balistice. Primarul Capitalei a raportat explozii masive # Gândul
Kievul a fost atacat de rachete balistice, a transmis primarul Capitalei, Vitali Klitschko. „Sunt explozii în Capitală. Kievul este atacat de rachete balistice”, a scris edilul pe Telegram. Acesta a transmis că sistemul de apărare antiaeriană este în funcțiune, iar locuitorii orașului s-au adăpostit. Forțele aeriene ucrainene au raportat că ținte de mare viteză au […]
19:10
Ucraina începe să-și exporte armele. Zelenski: „În 2026, vor exista10 centre de export către Europa” # Gândul
Volodimir Zelenski a anunțat pe Telegram că va lansa azi exporturile de arme fabricate în Ucraina. Președintele ucrainean spune că vor exista zece centre de export în Europa, potrivit Sky News. Președintele a anunțat încă de anul trecut că țara va produce arme pentru exporturi. „Astăzi, securitatea Europei este clădită pe tehnologie și drone”, a […]
Acum 4 ore
19:00
A fost un weekend cu patru meciuri ale echipelor românești de handbal feminin, dar cea mai prețioasă victorie este a bucureștencelor conduse de Bojana Popovic. CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Brest Bretagne Handball, scor 40-34 (20-16), în etapa a 12I-a din Liga Campionilor. CSM București, victorie mare în Liga Campionilor! A […]
18:30
Soluții simple pentru scoaterea petelor de deodorant de pe hainele negre. Cum faci să nu decolorezi materialul # Gândul
Petele de deodorant se văd cel mai bine pe hainele negre, chiar și atunci când sunt curate. Astfel, acele urme albe sau gălbui pot strica complet aspectul unei piese vestimentare. Însă, din fericire, există soluții simple care să le curățe eficient fără să decoloreze materialul. De cele mai multe ori, pentru petele nedorite „vinovatul” este […]
18:30
Coincidență tulburătoare. Altarul improvizat în memoria victimelor incendiului din Crans Montana a fost cuprins de flăcări # Gândul
Altarul improvizat dedicat victimelor tragediei de la Crans-Montana a luat foc duminică dimineață, în jurul orei 6:00, pe strada Centrală. Pompierii au stins rapid incendiul și nu au fost raportate victime, transmite Mediafax. Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la locul de comemorare amenajat pentru cele 41 de victime care și-au pierdut viața în incendiul […]
18:10
Detalii explozive despre discuția dintre spioni străini despre un apropiat al lui Trump. Iranul, temă principală. Casa Albă refuză să comenteze # Gândul
Șefa Serviciilor de Naționale de Informații ale SUA, Tulsi Gabbard, este vizată de o plângere formulată de un avertizor de integritate. Aceasta e acuzată că ar fi ascuns o conversație telefonică între agenții unui guvern străin și o persoană apropiată președintelui Trump, transmite The Wall Street Journal. Discuția a vizat, cel puțin parțial, probleme legate […]
18:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:00
NSA a detectat un telefon „suspect” între o persoană asociată cu serviciile secrete străine și un apropiat al lui Trump # Gândul
Un denunțător a dezvăluit că Tulsi Gabbard, directoare a serviciilor secrete naţionale, a împiedicat o agenție să distribuie un raport despre personalul de la Casa Albă. În primăvară, Agenția de Securitate Națională (NSA) a detectat un apel telefonic neobișnuit între doi membri a serviciilor secrete străine și o persoană apropiată lui Donald Trump, a declarat […]
17:50
Ce a răspuns americanul Martel după ce prietenii l-au întrebat dacă are „electricitate, magazine și internet” în România # Gândul
Un tânăr american, stabilit recent în Oradea, a adunat peste 300.000 de vizualizări pe TikTok, după ce a povestit cum este viața în România. Martel a povestit ce îl impresionează la noua sa viață în România și a explicat că amicii săi de peste Ocean erau sceptici în privința nivelului de trai din țara noastră. […]
17:30
Reacții după accidentul lui Lindsey Vonn. „Este foarte greu pentru toți cei de aici să vadă asta” # Gândul
Lindsey Vonn a căzut în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d’Ampezzo. Campioana olimpică din 2010 a rămas întinsă, a primit repede îngrijiri medicale și a fost transportată cu un elicopter la spital. Vonn și-a încheiat cariera în 2019, după probleme mari la genunchiul drept, dar a […]
17:30
Keir Starmer vrea să îi ia indemnizația ambasadorului britanic la Washington, după ce l-a demis în urma implicării în dosarele Epstein # Gândul
Guvernul premierului britanic Keir Starmer a devenit subiect de scandal, după a ieșit la iveală că Peter Mandelson, fost ministru și membru al Partidului Laburist de peste 20 de ani, este implicat în dosarele Epstein. Noile documente, publicate la sfârșitul lunii ianuarie, au determinat guvernul britanic să reexamineze suma plătită către acesta la demiterea din […]
17:20
Trei persoane au murit pe DN 6, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă. Unul dintre șoferi e grav rănit # Gândul
Trei persoane au murit, duminică după-amiază, pe DN 6/E70, între localitățile Cornea și Domașnea, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă. Șoferul camionului a fost grav rănit, fiind rămas încarcerat, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin, citați de Mediafax. După intervenția salvatorilor, acesta a primit […]
17:20
Cătălin Măruță, mesaj emoționant după ultima emisiune de la Pro TV. „La final de zi liniște vine dintr-un singur loc: familia” # Gândul
Cătălin Măruță a distribuit un mesaj emoționant și o imagine alături de cei dragi. Prezentatorul TV a subliniat astfel importanța familiei, mai presus de orice. „În viață alergăm mult după reușite, după aplauze, după «mai mult». Dar, la final de zi, liniștea vine dintr-un singur loc: familia. Succesul te poate ridica, te poate purta departe, […]
17:10
O înregistrare video recent publicată contrazice rapoartele oficiale despre moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein # Gândul
Teorii ale conspirației despre presupusa asasinare a lui Jeffrey Epstein în celula sa au fost răspândite pe internet încă de la momentul morții sale. Noile înregistrări video dezvăluite publicului contrazic rapoartele oficiale că omul de afaceri controversat, acuzat de pedofilie, proxenetism și trafic sexual, s-ar fi spânzurat pe 10 august 2019. Noile documente publicate de […]
17:10
Trei persoane au murit pe DN 6, în în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă. Unul dintre șoferi e grav rănit # Gândul
Trei persoane au murit, duminică după-amiază, pe DN 6/E70, între localitățile Cornea și Domașnea, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă. Șoferul camionului a fost grav rănit, fiind rămas încarcerat, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin, citați de Mediafax. După intervenția salvatorilor, acesta a primit […]
Acum 6 ore
17:00
Alegeri în Japonia: Sanae Takaichi se pregătește pentru victorie. „Vom construi o economie puternică și rezistentă”. Cum arată primele proiecții # Gândul
Partidul premierului japonez, Sanae Takaichi, este pe cale să-și consolideze dramatic puterea în camera inferioară a Parlamentului Japoniei. Primele proiecţii ale canalului public de televiziune NHK, bazate pe sondaje realizate la închiderea secțiilor de votare, arată că Partidul Liberal Democrat al lui Takaichi ar urma să câştige între 274 și 328 de locuri din totalul […]
16:40
Motivul pentru care Marian Godină a izbucnit în lacrimi la Survivor. Celebrul polițist nu s-a putut abține: „Încerc să-mi revin” # Gândul
Marian Godină abia s-a alăturat echipei show-ului Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1, dar deja îi este dor de familia sa. Recent, celebrul polițist brașovean a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre copiii săi. „Abia am reușit cumva la lumina focului să îmi amenajez un loc în care să dorm. Noaptea trecută […]
16:20
Cei prezenți zilele acestea pe litoralul Mării Negre au avut surpriza rară de a vedea o vidră care se juca în apă, în zona plajei Eforie Nord. O vidră a fost filmată de în timp ce înota și se juca în mare, în stațiunea Eforie Nord. Simpaticul animăluț semiacvatic s-a apropiat de stâncile din zona […]
16:00
Giorgia Meloni îi critică aspru pe italienii de la marșul împotriva Jocurilor Olimpice. „Sunt dușmanii Italiei“. Câți oameni au participat la protest # Gândul
Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, i-a criticat aspru pe cei aproximativ 10 mii de oameni care au participat, seara trecută, la marșul anti-Olimpiadă. Premierul Italiei a redistribuit pe pagina sa de Instagram un videoclip – de la postul american Fox News – cu imagini de la ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine de aseară din […]
16:00
Duminică, 8 februarie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 5 februarie 2026, Loteria Română a acordat peste 34.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, […]
15:50
După CFR – U Cluj 3-2, Alexandru Chipciu a analizat meciul și a vorbit despre scandalul dintre Bergodi și Cordea. Chipciu l-a ironizat pe Cordea, dar și pe Rareș Vidican, despre care a spus că a arbitrat foarte slab. CFR Cluj are șapte victorii consecutive și e miraculos pe loc de play-off, 41 de puncte, […]
15:50
Experiment bizar: 5.000 de euro pentru „cobaii” care acceptă să stea în pat și să mănânce supă timp de 20 de zile # Gândul
Institutul de Medicină și Fiziologie Spațială (MEDES) din Toulouse, Franța caută voluntari pentru un experiment bizar, oferind o indemnizație de 5.000 de euro. Pentru studiul științific, savanții caută 10 voluntari care vor participa timp de 20 de zile la acest experiment, scrie ladepeche.fr. Candidații trebuie să fie activi fizic (minimum 3 ore de sport pe […]
15:40
Electrocasnicul care consumă într-o oră cât un frigider într-o lună întreagă. Este cel mai mare consumator din casă # Gândul
Într-o perioadă în care prețul energiei electrice este ridicat și, deci, facturile sunt mari… tot mai mulți oameni se întreabă acum care este cel mai mare consumator din casă. Ei bine, putem afla dacă facem o comparație între două aparate electrocasnice. De exemplu, un frigider modern de clasă medie consumă aproximativ 200 – 300 kWh […]
15:30
Corali, ciuperci și alte adevărate „minuni ale lumii“: cine este câștigătorul concursului de fotografie în prim-plan din 2026. Imagini uluitoare # Gândul
Câștigătorii celei de-a șaptea ediții a concursului Close-up Photography of the Year (CUPOTY) au fost anunțați. Competiția din acest an a atras peste 12.000 de înscrieri din 63 de țări, iar imaginile selecționate dezvăluie minuni ale lumii prin intermediul fotografiei macro, micro și close-up. Un juriu format din 22 de fotografi, naturaliști și editori experți […]
15:30
Un titular se desparte de Dinamo. „Nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile” # Gândul
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a spus că fundașul Kennedy Boateng vrea să plece de la echipă. Apărătorul de 29 de ani nu-și prelungește contractul ce se încheie în vară, chiar dacă șefii au negociat în mai multe rânduri cu el și păreau că se vor înțelege după discuția din cantonamentul din Antalya. Kennedy Boateng […]
15:30
Fost lider PNL și membru al clanului Pian este anchetat de DIICOT după ce a amenințat un jurnalist: „Te bat! Mă filmezi! Șterge tot!” # Gândul
Silviu Gabriel Mototolea, fost membru al PNL, dar și membru al temutului clan Duduianu, este anchetat de DIICOT și polițiștii din Gorj, după ce a amenințat un jurnalist din Târgu Jiu. Incidentul a fost filmat, iar imaginile prezintă momentul în care Motolea îl amenință pe ziarist și îl împiedică să sune la 112. Pe numele […]
15:10
Nume-surpriză pe lista selecției de propuneri pentru șefia parchetelor? Unul dintre procurorii #Rezist din teritoriu ar vrea să preia DIICOT central # Gândul
Lista cu înscrierea pentru selecția procurorilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere din cadrul parchetelor va fi definitivată mâine, la orele 12, la Ministerul Justiției. Începe bătălia pentru posturile cele mai importante în rândul șefilor procurorilor, Parchet General, DNA, DIICOT, iar Ministerul Justiției va da această listă mâine, respectându-se dreptul fiecărui procuror de a se […]
Acum 8 ore
15:00
Amenzi după derby-ul Clujului! CFR și firma de pază, sancțiuni de zeci de mii de lei. Fanii lui „U” au vrut să intre pe teren # Gândul
CFR Cluj a primit o amendă de 20.000 de lei, iar firma de pază şi protecţie a fost sancționată cu 15.000 de lei. La CFR – U Cluj, 3-2, au fost incidente la final, când antrenorul „studenților” Cristiano Bergodi s-a încăierat cu Cordea și apoi cu Muhar. Fanii lui U au vrut să intre pe […]
14:50
Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Câți bani iau cei care conduc metrourile bucureștene, de fapt # Gândul
Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Iată ce venituri încasează cei care conduc metrourile bucureștene. De menționat faptul că salariile au fost influențate de o majorare a acestora începând cu anul trecut și variază în funcție de vechime, sporuri, orele lucrate. În 2026, salariile conductorilor de metrou (funcția oficială fiind de Mecanic de locomotivă/Ramă […]
14:40
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani. Artistul suferea de cancer # Gândul
Brad Arnold, solistul și compozitorul cunoscutei trupe 3 Doors Down, a murit la doar 47 de ani după o luptă cu cancerul. Vestea tristă a fost confirmată de trupa 3 Doors Down. Brad Arnold suferea de cancer. Artistul dezvăluise în mai 2025 că suferă de carcinom renal cu celule clare în stadiul 4, o formă […]
14:30
Campioana SUA Lindsey Vonn a suferit un accident grav la Jocurile Olimpice. Imagini tulburătoare. Sportiva a fost luată cu elicopterul # Gândul
Schioarea americană Lindsey Vonn a suferit un accident devastator în finala de schi feminin la Jocurile Olimpice de iarnă de la Cortina. Marea campioană din Statele Unite, în vârstă de 41 de ani, și-a rupt ligamentul încrucișat anterior de la genunchiul stâng, într-un accident la o cursă de Cupă Mondială în Elveția, pe 30 ianuarie, […]
14:10
Nicușor Dan anunță că a fost invitat la Washington la prima reuniune a Consiliului de Pace. În ce condiții va onora invitația # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat că a primit o invitație oficială pentru prima reuniune a Consiliului de Pace, programată pe 19 februarie la Washington. Participarea României nu este încă sigură. Nicușor Dan spune că poartă discuții cu partenerii americani înaintea unei decizii finale. „Am primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de […]
14:00
Tehnologia germană din spatele mașinilor chinezești: radare, frâne și airbaguri produse în România # Gândul
Vehiculele chinezești prezintă aceleași funcții, componente, precum și același mod de asamblare, ca mașinile produse în Europa. Leapmotor, o companie auto din China îndelung apreciată, utilizează produse de Aumovio, fosta divizie Continental Automotive. „Mai multe modele ale platformei B a producătorului de mașini electrice Leapmotor sunt echipate cu cel mai recent radar cu rază lungă […]
13:50
Gazetarul Ion Cristoiu vorbește, în Pastila de duminică, despre ordinul dat de ministrul Culturii, András Demeter, potrivit căruia activitatea actorilor, regizorilor, scenariștilor, balerinilor, a artiștilor, în general, ar trebui reglementată. „Domnul ministrul udemerist a constatat că în aceste instituții există prea multă libertate”, spune jurnalistul. „Ministerul Culturii, condus de un udemerist, are în subordine instituțiile […]
13:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu a brevetat o nouă rețetă de tăiat frunze la câini: „Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a ajuns la concluzia că miniștrii au nevoie de instrucțiuni de bază pentru funcția pe care o ocupă. Nu pentru economie sau reforme, ci pentru relația cu firmele statului. Executivul pregătește ghiduri oficiale care să le explice demnitarilor unde se oprește autoritatea lor. ”Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor, lucrăm la ele, […]
13:30
Portugalia își alege noul președinte: Cine este candidatul de extremă dreapta care se va lupta cu socialistul António José Seguro. Unele municipalități au amânat votul din cauza furtunii # Gândul
Secțiile de votare s-au deschis, astăzi, în Portugalia pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Candidatul socialist de centru-stânga Antonio Jose Seguro este favorit. Acesta trebuie să-l învingă pe populistul de extremă dreapta Andre Ventura. Potrivit France 24, sondajele recente arată că Seguro va obține de două ori mai multe voturi decât Ventura în confruntarea […]
13:10
Un oraș întreg stă de două săptămâni fără apă caldă și căldură. Primarul ridică din umeri, Guvernul Bolojan ignoră problema # Gândul
Localnicii din Motru, județul Gorj, nu au apă și căldură de aproape două săptămâni și au ieșit să își strige disperarea în fața primăriei. Furnizarea agentului termic a fost sistată în Motru, din cauza unor datorii de 15 milioane de lei acumulate de asociațiile de proprietari, informează digi24.ro. Oamenii cer măsuri urgente și spun că […]
13:10
O nouă specie invazivă, descoperită pe o plajă din Constanța. Crabul albastru, originar de pe coasta de Vest a Atlanticului. Ce probleme aduce # Gândul
Un exemplar de crab albastru a fost observat pe plaja Olimp, din județul Constanța. Specialiștii atrag atenția că nu este un caz izolat, iar prezența acestei specii în Marea Neagră apare tot mai des și începe să creeze probleme serioase pentru pescari și ecosistem. Crabul albastru provine din vestul Oceanului Atlantic, din zona Golfului Mexic. În […]
Acum 12 ore
13:00
Tragedie în munții din Italia. Un afacerist român a fost găsit mort, după două săptămâni de la dispariție # Gândul
Tragedie în munții regiunii Marche din Italia. Sergiu Cătălin Coșoiu (46 de ani), un afacerist român, a fost găsit mort, după două săptămâni de la dispariție. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit de trei turiști aflați în drumeție. Sergiu Cătălin Coșoiu, un afacerist român în vârstă de 46 de ani, a fost găsit fără […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.