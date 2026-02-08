Începe o săptămână tensionată pentru coaliția de guvernare. Luni se votează trei moțiuni simple la Senat
PSNews.ro, 8 februarie 2026 19:50
Săptămâna politică începe cu noi tensiuni în interiorul coaliției de guvernare, divizată deja din cauza creșterii taxelor locale aplicate la începutul anului. UDMR și PSD cer reducerea impozitelor mărite. Opoziția forțează presiunea parlamentară prin trei moțiuni simple programate pentru vot luni în Senat. Una dintre ele îl vizează chiar pe premierul Ilie Bolojan în calitatea
• • •
Acum o oră
19:50
Începe o săptămână tensionată pentru coaliția de guvernare. Luni se votează trei moțiuni simple la Senat
Săptămâna politică începe cu noi tensiuni în interiorul coaliției de guvernare, divizată deja din cauza creșterii taxelor locale aplicate la începutul anului. UDMR și PSD cer reducerea impozitelor mărite. Opoziția forțează presiunea parlamentară prin trei moțiuni simple programate pentru vot luni în Senat. Una dintre ele îl vizează chiar pe premierul Ilie Bolojan în calitatea […] Articolul Începe o săptămână tensionată pentru coaliția de guvernare. Luni se votează trei moțiuni simple la Senat apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
18:40
Dosarele Epstein: „Româncă foarte drăguță”, livrată lui Andrew Mountbatten-Windsor la Palatul Buckingham # PSNews.ro
„Mai pune un scaun, că mai vine cineva: româncă, foarte drăguță", i-a scris Epstein lui Andrew Mountbatten-Windsor, care organizase o cină la Palatul Buckingham, în lipsa reginei Elisabeta a II-a. Pe principiul „când pisica nu-i acasă, Andrew aduce pe cine vrea el la masă". Jeffrey Epstein i-a livrat lui Andrew Mountbatten-Windsor o româncă „foarte drăguță" la
18:40
Bomboanele și cafeaua oferite medicilor reprezintă mită? Unde se termină politețea și începe dosarul penal # PSNews.ro
Situația de la Vâlcea pare desprinsă dintr-un film absurd. Doi pacienți au ajuns în fața instanței după ce au lăsat medicului curant cutii cu bomboane sau cafea. O șoferiță a fost trimisă în judecată pentru că i-a oferit unei polițiste, fostă colegă, 30 de ouă pentru a grăbi aflarea unor informații auto. Procurorul de caz
18:40
C. Toma (PSD): Ilie Bolojan ia nişte decizii proaste. Nu poţi când conduci o maşină să te duci cu accelaraţia la podea # PSNews.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), consideră că premierul Ilie Bolojan ia şi decizii proaste şi a precizat că "nu poţi conduce o maşină cu acceleraţia la podea". El a dat ca exemplu faptul că prima zi de concediu medical nu este plătită. Toma consideră că Ilie Bolojan este un premier de sacrificiu. "De multe
18:40
Președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, a stârnit recent controverse. El a spus că decizia guvernului anterior de a transfera către Ucraina avioanele de luptă MiG‑29 din dotarea forțelor aeriene slovace a fost „o greșeală". Pellegrini a declarat că guvernul anterior a făcut o „greșeală". Mai exact a decis să transfere avioanele de luptă sovietice MiG-29 din dotarea
18:40
Țoiu, vizită de lucru la Londra. Întâlniri cu omologul britanic şi diaspora. Prelegeri la Oxford şi Chatham House # PSNews.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu începe luni o vizită de lucru de două zile la Londra. Are pe agendă întâlniri cu omologul britanic şi cu reprezentanţii comunităţii româneşti. Va face şi o vizită la Universitatea Oxford, unde funcţionează Lectoratul de limba română. În plus, va participa la dezbaterea „In conversation with the Romanian Minister of
Acum 4 ore
17:30
Primarul Buzăului: Partidul meu face un joc periculos. Amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare sunt fără motiv # PSNews.ro
Primarul Buzăului, Constantin Toma, susține că partidul din care face parte, PSD, „face un joc periculos". S-a referit la amenințările privind ieșirea de la guvernare. El subliniază că „jocul" este făcut de președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, și de „încă șase oameni". Toma mai este de părere că PSD-ul nu are „un motiv adevărat" pentru a
17:30
Fost membru PNL, cercetat de DIICOT după ce a amenințat un jurnalist care documenta niște lucrări publice # PSNews.ro
Un fost membru PNL este vizat de o anchetă DIICOT și IPJ Gorj. Ar fi agresat și amenințat un jurnalist din Târgu Jiu. Reporterul ar fi fost împiedicat să sune la 112 și a fost obligat să șteargă imaginile filmate. Anchetatorii verifică acuzațiile de amenințare, alterarea datelor informatice și lipsirea de libertate. Gabriel Silviu Mototolea,
17:30
Giorgia Meloni este foarte dură cu protestatarii care au participat la ciocnirile din Milano împotriva Jocurilor Olimpice. Într-o postare pe rețelele de socializare, prim-ministrul italian a publicat videoclipuri cu revoltele. „Mii și mii de italieni lucrează în acest moment pentru a se asigura că totul decurge fără probleme în timpul Jocurilor Olimpice", a scris Meloni.
17:30
Gripa scade din intensitate. COVID-19 are mortalitate de 10 ori mai mare. Octavian Jurma, analiza unui sezon atipic # PSNews.ro
Medicul Octavian Jurma avertizează că noul val de gripă continuă să crească. Au fost 9.039 de cazuri noi raportate săptămâna trecută. Totuși, ritmul de creștere a încetinit. Înseamnă că vârful valului a fost atins sau urmează să fie depășit în această săptămână. Singura rezervă vine din evoluția infecțiilor respiratorii. Au crescut cu 7,5% săptămâna trecută,
17:30
Un român în vârstă de 46 de ani, Sergiu Cătălin Cosoiu, din San Severino, dispărut din 23 ianuarie, a fost găsit mort la cascadele Tre Santi. Descoperirea s-a făcut în zona localității Sarnano, regiunea Marche, Italia, scrie Il resto del Carlino. Tragică descoperire a fost făcută ieri dimineață de trei drumeți care se aflau în
17:30
Darău s-a întâlnit cu ambasadoarea Austriei: „Am discutat despre cum putem promova mai eficient România în afară” # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, duminică, după ce s-a întâlnit cu Ulla Krauss-Nussbaumer, ambasadoarea Austriei în România, că ţara noastră îşi propune să dezvolte şi să consolideze parteneriatele cu Viena pentru stimularea schimburilor economice şi creşterea capacităţilor de producţie în industrie. „Am discuta despre potențialul turismului românesc și despre modul în care putem promova
Acum 6 ore
16:30
Suspiciuni că la JO de Iarnă 2026 Milano-Cortina s-a produs un atac hibrid. Posibile sabotaje # PSNews.ro
Există suspiciunile că la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 Milano-Cortina s-ar fi produs un atac hibrid. Sunt posibile sabotaje la calea ferată. Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj, după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei feroviare au fost deteriorate în apropiere de Bologna, în nordul Italiei. Aceasta a provocat întârzieri ale unor trenuri. Aşa
16:30
Ungaria: Partidul de opoziţie Tisza promite taxă pe avere şi adoptarea euro, în programul electoral # PSNews.ro
Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria propune introducerea unei taxe pe avere pentru cei foarte bogaţi, adoptarea monedei euro şi ancorarea fermă a ţării în Uniunea Europeană şi NATO, potrivit programului său electoral de 240 de pagini publicat sâmbătă, transmite Reuters. Formaţiunea, condusă de fostul insider guvernamental Peter Magyar, reprezintă cel mai puternic competitor al
16:30
Caramitru despre “baronii de stepă”: “Au nevoie de armatele de primari prin zonele vai de lume. Un non-sens total” # PSNews.ro
"Las Fierbinți si baronii de stepă". Analistul economic Andrei Caramitru subliniază, într-un mesaj postat pe Facebook, absurditatea situaţiei judeţelor cu locuitori cât jumătate de sector din Bucureşti, dar care au numeroase instituţii şi primării. "Suntem conduși de baronii ăștia de stepă care au nevoie de armatele de primari și angajați prin zonele astea vai de lume.
16:30
Noi trageri LOTO. Report la Joker de peste 10 milioane de euro. La 6/49 depășește 4,18 milioane de euro # PSNews.ro
Duminică, 8 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat peste 34.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei. La Loto 6/49, la categoria I, este un report în valoare de peste 21,33
16:30
Neacșu revine în controversa Bolojan – CCR – pensii speciale: O comunicare oficială este contrazisă din Guvern # PSNews.ro
Toni Neacșu, fostul membru al CSM, a susținut, într-o postare pe Facebook, că „o comunicare oficială a Guvernului României este contrazisă chiar de unul dintre miniștrii de resort și de purtătorul de cuvânt al Guvernului". A adus în discuție situația legată de Jalonul 2015. A menționat că în condițiile în care CCR se va pronunța
16:30
Victor Ponta: Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan – Trump. Sunt din filme diferite # PSNews.ro
Victor Ponta consideră că o întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump nu ar aduce beneficii importante pentru România. Fostul lider PSD afirmă că sunt chestiuni importante ce ar putea fi discutate și negociate între președintele României și președintele SUA. Cu toate acestea, susține Ponta, o presupusă întâlnire între Dan și Trump nu ar aduce
16:30
Președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit că serviciile de informații ucrainene au obținut informații despre o propunere rusă de cooperare economică cu Statele Unite, în valoare de aproximativ 12.000 de miliarde de dolari. Valoarea este de aproximativ 28 de ori PIB-ul României pe 2025, de 422 de miliarde de dolari „Informațiile deținute mi-au arătat așa-numitul 'pachet
16:30
Dosarele de corupție ale lui Costel Alexe se apropie de prescripție. Cum trenează procesele # PSNews.ro
Dosarele de corupție în care este implicat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe (PNL), riscă să intre în termenul de prescripție, potrivit unei analize realizate de Ziarul de Iași. Au trecut deja cinci ani de la comiterea faptelor de care este acuzat, iar cele două procese în care figurează ca inculpat nu au trecut nici
15:20
Portughezii sfidează inundațiile și extrema dreaptă pentru a organiza duminică turul doi al alegerilor prezidențiale # PSNews.ro
Alegătorii portughezi se întorc la urne pentru turul doi al alegerilor prezidențiale duminică, în ciuda stării de urgență pe fondul furtunilor devastatoare. Prezența la vot va fi decisivă într-o alegere marcată de condiții meteorologice extreme. Peste 7.000 de persoane au fost evacuate în Spania și Portugalia de la începutul lunii februarie. Cel puțin două persoane au murit
15:20
Bogdan Ivan, la granița cu Ucraina. „Indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie” # PSNews.ro
Bogdan Ivan s-a aflat, în cursul zilei de sâmbătă, 7 februarie 2026, la granița cu Ucraina, acolo unde s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal. Ministrul Energiei al României susține că indiferent de situația geopolitică, „oamenii trebuie să aibă energie, fără excepții". De altfel, Bogdan Ivan a adus în atenție și poziția României în
15:20
Dogioiu respinge acuzaţiile Liei Savonea la adresa lui Bolojan în cazul scrisorii trimise CCR. Ce spune Zegrean # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, respinge acuzaţiile Liei Savonea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la adresa premierului Ilie Bolojan. Potrivit acestora scrisoarea adresată de acesta Curţii Constituţionale în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor ar reprezenta „o ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat". „Adevărul nu poate constitui nici o
15:20
N. Dan confirmă că a fost invitat la prima reuniune a Consiliului de Pace. Ce spune despre decizia privind participarea # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace. Aceasta va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Dan precizează că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani. Discuţiile vor fi cu privire la formatul întâlnirii în ceea ce
15:20
Orașul în care oamenii au protestat în fața primăriei pentru că nu au apă caldă și căldură # PSNews.ro
Protest într-un oraș din Gorj unde, de mai bine de o săptămână, localnicii nu au apă caldă și căldură. Furnizarea agentului termic a fost sistată în Motru. Sistarea, din cauza datoriei de 15 milioane lei acumulate de asociaţiile de proprietari. Oamenii sunt disperați și cer măsuri urgente. „Nu e posibil să plătești toate dările la
15:20
Guvernul caută soluții pentru a salva TAROM. Oana Gheorghiu: Trebuie să existe, vom găsi formule # PSNews.ro
Viceprim-ministra Oana Gheorghiu a declarat că guvernul analizează situația companiei TAROM. Executivul are în vedere eficientizarea activității acesteia în loc de privatizare pentru că este o companie „cu impact emoțional" pentru români. „TAROM trebuie să existe dar trebuie să găsim niște formule care să-i asigure eficiența", a spus ea. „Eu nu știu care e varianta
15:20
România se numără printre țările din Europa de Est de unde Jeffrey Epstein racola victime pentru activitățile sale ilicite și imorale, de natură sexuală. Pe marginea acestui subiect, Ziare.com a discutat cu psihologul Radu Leca. Desecretizarea dosarelor Epstein scoate la iveală noi secrete ale prădătorului sexual și legături cu România. Țara noastră e menționată de
15:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit despre gardurile electrice împotriva urșilor și a prețurilor la care s-au făcut achizițiile. De asemenea, ea a vorbit despre urșii care intră repetat în orașe. Ghidul pentru programul gardurilor electrice împotriva urșilor a fost semnat în 2023. Proiectul a fost lansat în 2023, a spus Buzoianu, la B1 TV.
Acum 8 ore
14:10
Uniunea Europeană analizează opţiunile pentru o nouă finanţare a sectorului apărării. Aceasta în contextul în care programul iniţial de împrumuturi prin SAFE, în valoare de 150
14:10
Antonio Tajani, ministrul italian al afacerilor externe, a anunțat că Italia nu va face parte din ‘Consiliul Păcii’. Consiliul este inițiat de președintele american Donald Trump. Tajani invocă restricții constituționale. Premierul Giorgia Meloni a menționat anterior ‘probleme constituționale’ legate de aderarea la acest consiliu. Însă a sugerat că Trump ar putea reconsidera formatul pentru a […] Articolul Italia refuză Consiliul Păcii al lui Donald Trump. Explicaţiile lui Antonio Tajani apare prima dată în PS News.
14:10
Oana Țoiu despre România și SUA, la Hudson Institute: Relația noastră cu Statele Unite, o istorie de peste 120 de ani # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a luat parte vineri la un eveniment organizat de Hudson Institute, la Washington. A evidențiat acolo importanța strategică a României în domeniile industriei viitorului și energiei. Oana Țoiu a participat pentru a doua oară la Hudson Institute, după evenimentul din 9 octombrie 2025. În deschiderea evenimentului, vicepreședintele executiv Joel Scanlon […] Articolul Oana Țoiu despre România și SUA, la Hudson Institute: Relația noastră cu Statele Unite, o istorie de peste 120 de ani apare prima dată în PS News.
14:10
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Tribunalul Bucureşti i-a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv. Cuc a fost arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că i-ar fi intermediat unui om de afaceri o mită de peste un milion de lei care […] Articolul Fostul ministru Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu în dosarul „Mită la RAR” apare prima dată în PS News.
14:10
Armata Română se pregăteşte de luptă cu ochii închişi. Carta Albă a Apărării şi Strategia Militară sunt din 2021 # PSNews.ro
Nu mai este niciun secret că Armata Română a întârziat adaptarea la un război similar celui din Ucraina, unde dronele FPV şi loviturile la distanţă au schimbat configuraţia modului de ducere a războiului. Dronele FPV au făcut ca distanţa dintre liniile frontului să crească de la sute de metri la kilometri, iar arme precum tancurile […] Articolul Armata Română se pregăteşte de luptă cu ochii închişi. Carta Albă a Apărării şi Strategia Militară sunt din 2021 apare prima dată în PS News.
14:10
Într-un discurs susținut pe 7 februarie la un miting din Szombathely, prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că Ucraina este ‘dușmanul’ Ungariei. El a criticat cererea acesteia către Uniunea Europeană de a opri importurile de energie ieftină din Rusia. Orban, un aliat apropiat al Kremlinului, a subliniat că maghiarii nu ar trebui să colaboreze militar […] Articolul Prim-ministrul ungar Viktor Orban a numit Ucraina „dușman” al Ungariei apare prima dată în PS News.
13:10
Ţoiu, mesaj în SUA: „România are o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze din UE” # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, aflată la un eveniment public găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute, a declarat că România şi SUA au o relaţie de peste 120 de ani. O relaţie „începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc”. Astăzi este pregătită să ducă acest parteneriat la „următorul nivel”, colaborând în domenii „esenţiale” […] Articolul Ţoiu, mesaj în SUA: „România are o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze din UE” apare prima dată în PS News.
13:10
Tribunalul București a respins cererea DNA de arestare preventivă a trei șefi din Primăria Sectorului 5. Măsura luată # PSNews.ro
Tribunalul Bucureşti a respins sâmbătă, ca neîntemeiată, cererea DNA de arestare preventivă a trei şefi din Primăria Sectorului 5. Cei trei sunt acuzaţi de fapte de corupţie şi au fost plasați sub control judiciar. Iulian Cârlogea – administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Robert Mihai Başca – arhitectul-şef şi Florin Chioran – director adjunct al […] Articolul Tribunalul București a respins cererea DNA de arestare preventivă a trei șefi din Primăria Sectorului 5. Măsura luată apare prima dată în PS News.
13:10
CFR Cluj – U Cluj 3-2. Scandal incredibil după derby! Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii” a intrat pe teren după fluierul final. I-a luat de gât pe jucătorii „feroviarilor”. CFR Cluj s-a impus în derby-ul din etapa #26 a Ligii 1. Meciul a fost marcat de o ieșire șocantă a lui Bergodi, care a sărit […] Articolul Scandal pe teren la un meci din Superligă. Bergodi a sărit la bătaie apare prima dată în PS News.
13:10
Ministrul Ivan, la graniţa cu Ucraina: Energia trebuie să ajungă la toţi, dar consumatorii români sunt prioritari # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit la frontiera cu Ucraina cu omologul său Denys Shmyhal. Au discutat despre cooperarea energetică și funcționarea interconectărilor dintre cele două țări. Oficialul român a subliniat că România sprijină Ucraina în mod responsabil, fără a afecta securitatea energetică națională, și că accesul la energie trebuie asigurat „indiferent de granițe, conflicte […] Articolul Ministrul Ivan, la graniţa cu Ucraina: Energia trebuie să ajungă la toţi, dar consumatorii români sunt prioritari apare prima dată în PS News.
13:10
Oana Gheorghiu anunță „ghiduri” pentru ca miniștrii „să înţeleagă ce au voie în relaţia cu o companie de stat” # PSNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că se lucrează la „nişte ghiduri” pentru miniştri ca să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie să facă în relaţia cu o companie de stat. Ea a explicat că, deşi statul deţine o companie sau este acţionar majoritar, nu înseamnă că se poate juca cu aceasta. ”Încercăm […] Articolul Oana Gheorghiu anunță „ghiduri” pentru ca miniștrii „să înţeleagă ce au voie în relaţia cu o companie de stat” apare prima dată în PS News.
13:10
Ciprian Ciucu spune că a primit telefoane să nu se atingă de anumiți angajați din primărie # PSNews.ro
Ciprian Ciucu recunoaşte că a primit telefoane de la politiceni pentru a interveni pentru anumiţi angajaţi din administraţia Bucureştiului. ”Numai că finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?”, a spus primarul general al Capitalei. Primarul general susţine că instituţia pe care o conduce riscă să intre […] Articolul Ciprian Ciucu spune că a primit telefoane să nu se atingă de anumiți angajați din primărie apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
12:10
METEO. Urmează trei zile cu vreme rece, ninsori, vânt și polei. Temperaturi de -15 grade # PSNews.ro
ANM a emis, duminică, o informare meteo în care anunță ninsori, 15 cm de zăpadă, ger și polei. Începând de duminică ora 10:00, până marți, ora 20:00, va ninge, va fi polei, vântul va avea intensificări, iar vremea se va răci. Temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică și în […] Articolul METEO. Urmează trei zile cu vreme rece, ninsori, vânt și polei. Temperaturi de -15 grade apare prima dată în PS News.
12:10
Nicușor Dan a fost invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Va avea loc peste câteva zile # PSNews.ro
România se află printre țările invitate de Donald Trump la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington. Evenimentul este programat la 19 februarie. Surse din Administrația Prezidențială au confirmat că președintele României, Nicușor Dan, a primit invitația de a participa la reuniune. De asemenea, premierul Ungariei, Viktor Orban, și-a confirmat deja participarea la eveniment. […] Articolul Nicușor Dan a fost invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Va avea loc peste câteva zile apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:20
Sorana Cîrstea, campioană la Transylvania Open. „Mă voi retrage un om fericit, datorită acestei săptămâni” # PSNews.ro
Sorana Cîrstea a câștigat turneul Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii de 283.347 de dolari și găzduit de Cluj-Napoca. Sorana a învins-o în finală pe britanica Emma Răducanu cu 6-0, 6-2, în finala desfășurată sâmbătă. Sorana Cîrstea (35 ani, 36 WTA), a treia favorită, a învins-o fără drept de apel, scor 6-0, 6-2, pe […] Articolul Sorana Cîrstea, campioană la Transylvania Open. „Mă voi retrage un om fericit, datorită acestei săptămâni” apare prima dată în PS News.
Ieri
20:00
VIDEO Moment de arhivă la JO: Snoop Dogg a fluturat steagul României la festivitatea de deschidere # PSNews.ro
Surpriză la Cortina, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026! Celebrul rapper american Snoop Dogg, 54 de ani, a fluturat steagul tricolor și a salutat sportivii Team Romania, au scris, pe Facebook, Federația Română de Schi Biatlon și COSR. Snoop Dogg s-a impus ca un comentator sportiv „unic și amuzant” la NBC […] Articolul VIDEO Moment de arhivă la JO: Snoop Dogg a fluturat steagul României la festivitatea de deschidere apare prima dată în PS News.
20:00
Șpagă în toaletă la Primăria Sectorului 5. Cum strângea poliţistul local „Pedro” banii și îi împărțea cu şefii # PSNews.ro
Procurorii DNA au demarat ancheta de corupție de la Primăria Sectorului 5 după ce un polițist local, cu porecla „Pedro”, a primit de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar o mită de 18.000 de euro, pentru ca angajații Primăriei să urgenteze recepția unui ansamblu rezidențial. Potrivit referatului întocmit de procurori, o parte din banii primiți de […] Articolul Șpagă în toaletă la Primăria Sectorului 5. Cum strângea poliţistul local „Pedro” banii și îi împărțea cu şefii apare prima dată în PS News.
18:50
Încă o explozie sâmbătă, în sectorul 2 al Capitalei, după cea din Chitila. Deflagraţia s-a soldat cu două victime # PSNews.ro
Încă o explozie s-a produs sâmbătă, la o casă din sectorul 2 al Capitalei. Aceasta, după cea înregistrată în cursul dimineţii într-un bloc din Chitila, judeţul Ilfov. În urma deflagraţiei, două persoane rănite au fost scoase din casă şi încredinţate echipajelor medicale. Două maşini parcate au fost avariate de elemente de tâmplărie ale locuinţei, aruncate […] Articolul Încă o explozie sâmbătă, în sectorul 2 al Capitalei, după cea din Chitila. Deflagraţia s-a soldat cu două victime apare prima dată în PS News.
18:30
Protest la Gheorghieni din cauza taxelor lui Bolojan. Oamenii cer ieșirea UDMR de la guvernare # PSNews.ro
Oamenii au ieșit în stradă în Gheorghieni, în județul Harghita, sâmbătă, după protestele din Covasna, Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc. Aproximativ 1.000 de oameni protestează din cauza prețurilor, taxelor și a impozitelor care au crescut în acest an și spun că nu mai fac față cheltuielilor tot mai mari. Oamenii cer ieșirea UDMR de la […] Articolul Protest la Gheorghieni din cauza taxelor lui Bolojan. Oamenii cer ieșirea UDMR de la guvernare apare prima dată în PS News.
18:30
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit din cauza degradării accelerate, care a depășit estimările # PSNews.ro
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, județul Sălaj, s-a prăbuşit marţi seara, la capătul a patru zile de avertismente succesive. Degradările accelerate au depăşit orice estimare tehnică iniţială, conform unui raport cronologic detaliat făcut public de Ministerul Culturii. „La data de 30 ianuarie 2026 s-a finalizat îndepărtarea tencuielilor de pe conturul turnului până la cota […] Articolul Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit din cauza degradării accelerate, care a depășit estimările apare prima dată în PS News.
18:30
Consilier al premierului: Majoritatea comunelor nu produc suficiente venituri pentru a-și plăti măcar salariile # PSNews.ro
„Nu produc suficiente venituri pentru a-și plăti măcar salariile”. Victor Giosan, consilier al premierului Ilie Bolojan specializat în politici publice pentru administrație, a atras atenția într-o analiză că multe localități mici și mijlocii suferă de sindromul ”indigestiei investiționale”. Ele au intrat în criză pentru că au lansat prea multe investiții nesustenabile. Au devenit dependente de […] Articolul Consilier al premierului: Majoritatea comunelor nu produc suficiente venituri pentru a-și plăti măcar salariile apare prima dată în PS News.
18:30
Văduva lui Adrian Kreiner, arestată. Ar fi învățat-o pe o femeie din Sibiu să-și ucidă mama pentru avere # PSNews.ro
Fosta iubită a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată preventiv, sâmbătă, pentru 30 de zile. Ea i-ar fi dat sfaturi unei femei despre ce sedative să folosească și cum să distrugă camerele de supraveghere pentru a-și ucide mama. „Din probele strânse în cauză a rezultat că la săvârșirea omorului, […] Articolul Văduva lui Adrian Kreiner, arestată. Ar fi învățat-o pe o femeie din Sibiu să-și ucidă mama pentru avere apare prima dată în PS News.
