Cuantumurile plăților directe din FEGA pentru 2025 stabilite de MADR
Jurnalul.ro, 8 februarie 2026 20:20
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat în transparență decizională proiectul de ordin pentru aprobarea cuantumului unitar al plăților directe aferente cererilor de plată depuse în anul 2025, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin intervențiile din cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027.
Acum 10 minute
20:50
Japonia înființează un grup operativ de combatere a abuzurilor online în timpul Jocurilor Olimpice # Jurnalul.ro
Comitetul Olimpic Japonez a înființat un grup de lucru special pentru a monitoriza și a gestiona abuzurile online asupra sportivilor, în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
Acum 30 minute
20:30
China a construit un număr record de centrale pe cărbune în ciuda investițiilor în energia verde # Jurnalul.ro
China a construit în 2025 un număr record de centrale pe cărbune. Asta în timp ce a continuat să investească masiv în energia verde. Paradoxul are o explicație economică: țara încearcă să țină pasul cu creșterea uriașă a cererii interne de energie electrică.
Acum o oră
20:20
20:10
În perioada 23 august – 19 septembrie 2026, va avea loc la București ediția a XX-a a Concursului Internațional George Enescu, una dintre cele mai importante platforme internaționale de lansare pentru tinerii muzicieni din întreaga lume și poarta de acces către scena Festivalului Internațional George Enescu.
Acum 2 ore
20:00
CSM Bucureşti a învins valoroasa echipă franceză Brest Bretagne Handball, cu scorul de 40-34 (21-17), duminică seara, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'', într-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.
19:50
O țară în care trăiesc foarte mulți români vrea să recruteze 10.000 de asistenți maternali. Este vorba despre Marea Britanie care se confruntă cu o criză a sistemului de protecție socială.
19:30
Guardiola se declară afectat de suferința provocată de conflictele globale: trebuie să fim mai buni # Jurnalul.ro
Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a declarat că se simte profund afectat de suferința victimelor conflictelor globale și vrea să se folosească de poziția sa pentru a atrage atenția asupra acestor probleme.
19:10
Chinezii nu se dezmint. Ei nu încearcă să realizeze cel mai „deștept” model de Inteligență Artificială (IA), ci cel mai ieftin. Companiile din China încearcă astfel să câștige teren în concurența cu americanii în privința tehnologiei IA.
Acum 4 ore
18:50
Duminica, 8 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 5 februarie, Loteria Română a acordat peste 34.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei.
18:50
Piața imobiliară din România este în scădere, potrivit celor mai recente date ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Volumul tranzacțiilor s-a redus în ianuarie, față de luna precedentă pe toate palierele.
18:30
Lai Ching-te, președintele Taiwanului, susține că blocarea creșterii cheltuielilor pentru consolidarea capabilităților de apărare de către opoziția parlamentară ar putea transmite comunității un semnal greșit în legătură cu determinarea insulei de a se apăra.
18:10
O actriță cunoscută din Iran a anunțat că nu va mai lucra în țara sa deoarece regimul de la putere „miroase a sânge”. De asemenea, actrița a spus de ce nu participă la principalul festival anual de film din Teheran. Vedeta nu este la primul conflict cu puterea autoritară a țării.
18:00
Suspectul în cazul împușcării unui general rus a fost reținut în Dubai și predat Rusiei # Jurnalul.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a declarat duminică că bărbatul suspectat de împușcarea unui adjunct al șefului agenției de informații militare a Rusiei la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei.
17:50
OMS: Peste o treime din cazurile de cancer prevenibile pot fi evitate prin schimbări simple # Jurnalul.ro
Un nou studiu publicat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) arată că mai mult de o treime din cazurile de cancer prevenibile la nivel global ar putea fi evitate prin intervenții medicale, schimbări de comportament și reducerea riscurilor de mediu și profesionale.
17:30
Washingtonul își intensifică eforturile de a contracara influența Beijingului în emisfera vestică, iar decizia recentă a instanței supreme din Panama privind porturile de la canal a stârnit o reacție vehementă din partea Chinei.
17:10
Halvaua grecească cu griș este unul dintre cele mai iubite deserturi din bucătăria grecească și spațiul balcanic, fiind apreciată mai ales în perioadele de post.
Acum 6 ore
16:50
Guvernul australian a respins apelurile de arestare a președintelui israelian Isaac Herzog în timpul vizitei sale planificate în țară pentru a aduce un omagiu victimelor atacului antisemit de pe plaja Bondi din Sydney.
16:40
Bernadette Szocs, medalie de argint la Top 16 Europa. Calificare la Cupa Mondială de tenis de masă # Jurnalul.ro
Bernadette Szocs a câștigat, duminică, medalia de argint la Top 16 Europa, competiția starurilor europene din tenisul de masă, la Montreux (Elveția), după ce a pierdut finala feminină, disputată împotriva sportivei Sabine Winter, din Germania.
16:30
Spania îl atacă pe fondatorul Telegram în controversa privind restricțiile pe rețelele sociale # Jurnalul.ro
Spania l-a acuzat pe Pavel Durov de „răspândire de minciuni” și de încercarea de a submina instituțiile democratice după ce fondatorul Telegram a folosit aplicația de mesagerie pentru a ataca planurile guvernului de a introduce o restricție a accesului la rețelele de socializare.
16:30
Trei persoane au murit, duminică, pe DN 6, între localitățile Cornea și Domașnea, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un camion și un microbuz de marfă.
16:10
Relațiile se îmbunătățesc, în sfârșit, pentru cinci semne zodiacale, în săptămâna 9-15 februarie 2026. Unul dintre cele mai puternice tranzite ale anului 2026 are loc săptămâna aceasta, pe 13 februarie, când Saturn se schimbă în Berbec.
16:00
Primarul Sectorului 6 din Capitală, Paul Moldovan, anunță că de săptămâna viitoare vor fi redeschise mai multe șantiere. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a primăriei, pe această listă se regăsesc mai multe investiții începute, dar și unele noi.
15:50
Australia: Inspectori sub acoperire descoperă că puburile australiene servesc bere sub măsură # Jurnalul.ro
Inspectorii australieni care au acționat sub acoperire au constatat că aproape o treime dintre băuturile alcoolice servite în puburi nu conțin cantitatea corectă, clienții primind mai puțin decât plătesc.
15:50
Aplicațiile pentru boicotarea produselor americane câștigă teren în contextul crizei din Groenlanda # Jurnalul.ro
Producătorii de aplicații mobile concepute pentru a ajuta cumpărătorii să identifice și să boicoteze produsele americane spun că au observat o creștere a interesului în Danemarca și nu numai, după recentele tensiuni legate de planurile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda.
15:30
Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să mențină ratele dobânzilor la nivelurile actuale, în condițiile în care inflația din zona euro a scăzut la 1,7%. Președinta Christine Lagarde a declarat că politica monetară rămâne adecvată, subliniind că scăderea sub ținta de 2% este una temporară.
15:20
Comisia Europeană pregătește măsuri noi prin care produsele realizate în Europa vor avea prioritate la subvenții și la contractele plătite din bani publici.
15:10
Alimentele ultraprocesate au mai multe în comun cu țigările decât cu fructele sau legumele și necesită o reglementare mult mai strictă, potrivit unui nou raport.
Acum 8 ore
14:50
Familia regală a Norvegiei s-a confruntat cu scandaluri pe mai multe fronturi în această săptămână, organizațiile caritabile luând măsuri pentru a reduce sau revizui legăturile cu prințesa moștenitoare din cauza contactelor sale din trecut cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
14:40
Lindsey Vonn, accident terifiant la JO Milano-Cortina 2026. Schioarea de 41 de ani, transportată cu elicopterul la spital după o căzătură devastatoare # Jurnalul.ro
Lindsey Vonn a suferit un accident terifiant în proba de coborâre la JO Milano-Cortina 2026. Schioarea de 41 de ani a fost transportată cu elicopterul la spital, după o căzătură șocantă.
14:30
Horoscop karmic: Saturn intră în Berbec și testează toate zodiile, între 9 și 15 februarie 2026 # Jurnalul.ro
Horoscopul săptămânal pentru perioada 9–15 februarie 2026 anunță o etapă importantă pentru toate zodiile, pe măsură ce ne pregătim pentru intrarea lui Saturn în Berbec.
14:20
Giorgia Meloni: „Cei care protestează față de Jocurile Olimpice sunt dușmani ai Italiei” # Jurnalul.ro
Giorgia Meloni este foarte dură cu protestatarii care au participat la ciocnirile din Milano împotriva Jocurilor Olimpice. Într-o postare pe rețelele de socializare, prim-ministrul italian a publicat videoclipuri cu revoltele.
14:10
Ruxandra Donose și Sergiu Tuhuțiu la Ateneul Român, pe 22 februarie. „Melodie, Dor, Magie”, un recital care pune laolaltă lied, operă și musical, într-o seară gândită ca o călătorie pe urmele melodiei # Jurnalul.ro
Turneul național Melodie, Dor, Magie – ediția a doua – ajunge la București pe 22 februarie 2026, de la ora 19:00, la Ateneul Român, cu un recital susținut de mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu.
14:10
Președintele Nicușor Dan anunță că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc la Washington în data de 19 februarie.
14:00
Specialiștii explică de ce pisicile clipesc lent spre oameni, ce înseamnă acest gest pentru încredere și cum pot răspunde stăpânii.
14:00
Cadavrul unui român în vârstă de 46 de ani a fost descoperit la cascadele Tre Santi din Italia. Bărbatul era dispărut din 23 ianuarie, când familia sa a anunțat dispariția și a declanșat o operațiune de căutare.
13:50
Călătorii care intenționează să plece în vacanță sunt sfătuiți să pună câteva mingi de tenis în bagajul de mână.
13:50
Americanca Lindsey Vonn a suferit o accidentare oribilă în timp ce participa la cursa de coborâre de la Jocurile Olimpice. Un elicopter a intervenit de urgență, iar evenimentul a fost oprit.
13:40
Academia Da Vinci este un nou proiect educațional dedicat copiilor și adolescenților, creat ca o alternativă reală la educația clasică, într-o lume în care viitorul nu mai poate fi anticipat prin manuale și programe rigide.
13:30
Controverse uriașe după momentul Mariah Carey la JO 2026: acuzații de playback și reacții dure din public # Jurnalul.ro
Prestația Mariah Carey la deschiderea JO 2026 a stârnit un val de critici: acuzații de playback, reacții dure și explicațiile organizatorilor.
13:30
Un progres important în lupta cu cancerul: O nouă terapie elimină tumorile în studii preclinice # Jurnalul.ro
O terapie inovatoare bazată pe nanotehnologie distruge tumorile în studii preclinice, folosind chimia cancerului și protejând țesutul sănătos.
13:20
Incendiu devastator la Rădulești, Ialomița. Trei anexe au ars, pompierii au intervenit 7 ore # Jurnalul.ro
Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecută într-o gospodărie din Rădulești, județul Ialomița. Trei anexe au fost complet mistuite de flăcări, iar pompierii au luptat aproximativ 7 ore pentru stingere.
13:10
Un parazit carnivor a dus la o declarație de dezastru în Texas. Viermele din Lumea Nouă se hrănește cu țesut viu și reprezintă o „amenințare gravă" pentru industria zootehnică și fauna sălbatică.
13:10
Anul Calului de Foc, 2026: Cum să profiți de energia sa ambțioasă, pasională și rapidă? # Jurnalul.ro
Pe 17 februarie 2026 va începe Anul Calului de Foc. În multe culturi asiatice, calul simbolizează puterea, viteza, curajul, loialitatea și libertatea.
Acum 12 ore
13:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică dimineața, mai multe atenționări nowcasting Cod galben de vreme severă.
12:50
Prim-ministrul maghiar, Viktor Orban, a anunțat că va merge la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru pace” al președintelui american, Donald Trump.
12:30
Analiză. România taxează viitorul: de ce totul este scump și cum energia a devenit motorul inflației # Jurnalul.ro
De ce sunt prețurile atât de mari în România? O analiză amplă despre taxele pe energie și motorină, inflația logistică și impactul asupra alimentelor, locuințelor și economiei.
12:30
Un studiu recent a investigat efectele unei diete ketogenice cu conținut redus de carbohidrați asupra adulților cu depresie rezistentă la tratament. Participanții care au urmat dieta keto au înregistrat o îmbunătățire mai mare a simptomelor depresive.
12:10
Turandot de Puccini – Opera Națională Chineză, pentru prima dată la București, la Sala Palatului pe 15 iunie 2026 # Jurnalul.ro
Pentru prima dată în România, Opera Națională Chineză aduce pe scena Sălii Palatului una dintre cele mai impresionante producții ale sale: capodopera lui Giacomo Puccini – Turandot.
12:00
Două fete, traficate și exploatate sexual timp de 9 luni. Cinci persoane, arestate la Constanța # Jurnalul.ro
Două tinere, de 15 și 19 ani, au fost traficate și exploatate sexual în Constanța, Brașov și Tulcea. Doi traficanți au primit arest preventiv, alți doi arest la domiciliu, iar unul control judiciar.
12:00
Înainte de medicina modernă, teama de a fi îngropat de viu era o realitate. Numeroase cazuri documentate arată oameni care s-au trezit din moartea aparentă în propriile sicriuri.
