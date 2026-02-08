Australia respinge cererea de arestare a președintelui israelian
Jurnalul.ro, 8 februarie 2026 16:50
Guvernul australian a respins apelurile de arestare a președintelui israelian Isaac Herzog în timpul vizitei sale planificate în țară pentru a aduce un omagiu victimelor atacului antisemit de pe plaja Bondi din Sydney.
Acum 5 minute
17:30
Washingtonul își intensifică eforturile de a contracara influența Beijingului în emisfera vestică, iar decizia recentă a instanței supreme din Panama privind porturile de la canal a stârnit o reacție vehementă din partea Chinei.
Acum 30 minute
17:10
Halvaua grecească cu griș este unul dintre cele mai iubite deserturi din bucătăria grecească și spațiul balcanic, fiind apreciată mai ales în perioadele de post.
Acum o oră
16:50
16:40
Bernadette Szocs, medalie de argint la Top 16 Europa. Calificare la Cupa Mondială de tenis de masă # Jurnalul.ro
Bernadette Szocs a câștigat, duminică, medalia de argint la Top 16 Europa, competiția starurilor europene din tenisul de masă, la Montreux (Elveția), după ce a pierdut finala feminină, disputată împotriva sportivei Sabine Winter, din Germania.
Acum 2 ore
16:30
Spania îl atacă pe fondatorul Telegram în controversa privind restricțiile pe rețelele sociale # Jurnalul.ro
Spania l-a acuzat pe Pavel Durov de „răspândire de minciuni” și de încercarea de a submina instituțiile democratice după ce fondatorul Telegram a folosit aplicația de mesagerie pentru a ataca planurile guvernului de a introduce o restricție a accesului la rețelele de socializare.
16:30
Trei persoane au murit, duminică, pe DN 6, între localitățile Cornea și Domașnea, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un camion și un microbuz de marfă.
16:10
Relațiile se îmbunătățesc, în sfârșit, pentru cinci semne zodiacale, în săptămâna 9-15 februarie 2026. Unul dintre cele mai puternice tranzite ale anului 2026 are loc săptămâna aceasta, pe 13 februarie, când Saturn se schimbă în Berbec.
16:00
Primarul Sectorului 6 din Capitală, Paul Moldovan, anunță că de săptămâna viitoare vor fi redeschise mai multe șantiere. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a primăriei, pe această listă se regăsesc mai multe investiții începute, dar și unele noi.
15:50
Australia: Inspectori sub acoperire descoperă că puburile australiene servesc bere sub măsură # Jurnalul.ro
Inspectorii australieni care au acționat sub acoperire au constatat că aproape o treime dintre băuturile alcoolice servite în puburi nu conțin cantitatea corectă, clienții primind mai puțin decât plătesc.
15:50
Aplicațiile pentru boicotarea produselor americane câștigă teren în contextul crizei din Groenlanda # Jurnalul.ro
Producătorii de aplicații mobile concepute pentru a ajuta cumpărătorii să identifice și să boicoteze produsele americane spun că au observat o creștere a interesului în Danemarca și nu numai, după recentele tensiuni legate de planurile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda.
Acum 4 ore
15:30
Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să mențină ratele dobânzilor la nivelurile actuale, în condițiile în care inflația din zona euro a scăzut la 1,7%. Președinta Christine Lagarde a declarat că politica monetară rămâne adecvată, subliniind că scăderea sub ținta de 2% este una temporară.
15:20
Comisia Europeană pregătește măsuri noi prin care produsele realizate în Europa vor avea prioritate la subvenții și la contractele plătite din bani publici.
15:10
Alimentele ultraprocesate au mai multe în comun cu țigările decât cu fructele sau legumele și necesită o reglementare mult mai strictă, potrivit unui nou raport.
14:50
Familia regală a Norvegiei s-a confruntat cu scandaluri pe mai multe fronturi în această săptămână, organizațiile caritabile luând măsuri pentru a reduce sau revizui legăturile cu prințesa moștenitoare din cauza contactelor sale din trecut cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
14:40
Lindsey Vonn, accident terifiant la JO Milano-Cortina 2026. Schioarea de 41 de ani, transportată cu elicopterul la spital după o căzătură devastatoare # Jurnalul.ro
Lindsey Vonn a suferit un accident terifiant în proba de coborâre la JO Milano-Cortina 2026. Schioarea de 41 de ani a fost transportată cu elicopterul la spital, după o căzătură șocantă.
14:30
Horoscop karmic: Saturn intră în Berbec și testează toate zodiile, între 9 și 15 februarie 2026 # Jurnalul.ro
Horoscopul săptămânal pentru perioada 9–15 februarie 2026 anunță o etapă importantă pentru toate zodiile, pe măsură ce ne pregătim pentru intrarea lui Saturn în Berbec.
14:20
Giorgia Meloni: „Cei care protestează față de Jocurile Olimpice sunt dușmani ai Italiei” # Jurnalul.ro
Giorgia Meloni este foarte dură cu protestatarii care au participat la ciocnirile din Milano împotriva Jocurilor Olimpice. Într-o postare pe rețelele de socializare, prim-ministrul italian a publicat videoclipuri cu revoltele.
14:10
Ruxandra Donose și Sergiu Tuhuțiu la Ateneul Român, pe 22 februarie. „Melodie, Dor, Magie”, un recital care pune laolaltă lied, operă și musical, într-o seară gândită ca o călătorie pe urmele melodiei # Jurnalul.ro
Turneul național Melodie, Dor, Magie – ediția a doua – ajunge la București pe 22 februarie 2026, de la ora 19:00, la Ateneul Român, cu un recital susținut de mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu.
14:10
Președintele Nicușor Dan anunță că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc la Washington în data de 19 februarie.
14:00
Specialiștii explică de ce pisicile clipesc lent spre oameni, ce înseamnă acest gest pentru încredere și cum pot răspunde stăpânii.
14:00
Cadavrul unui român în vârstă de 46 de ani a fost descoperit la cascadele Tre Santi din Italia. Bărbatul era dispărut din 23 ianuarie, când familia sa a anunțat dispariția și a declanșat o operațiune de căutare.
13:50
Călătorii care intenționează să plece în vacanță sunt sfătuiți să pună câteva mingi de tenis în bagajul de mână.
13:50
Americanca Lindsey Vonn a suferit o accidentare oribilă în timp ce participa la cursa de coborâre de la Jocurile Olimpice. Un elicopter a intervenit de urgență, iar evenimentul a fost oprit.
13:40
Academia Da Vinci este un nou proiect educațional dedicat copiilor și adolescenților, creat ca o alternativă reală la educația clasică, într-o lume în care viitorul nu mai poate fi anticipat prin manuale și programe rigide.
Acum 6 ore
13:30
Controverse uriașe după momentul Mariah Carey la JO 2026: acuzații de playback și reacții dure din public # Jurnalul.ro
Prestația Mariah Carey la deschiderea JO 2026 a stârnit un val de critici: acuzații de playback, reacții dure și explicațiile organizatorilor.
13:30
Un progres important în lupta cu cancerul: O nouă terapie elimină tumorile în studii preclinice # Jurnalul.ro
O terapie inovatoare bazată pe nanotehnologie distruge tumorile în studii preclinice, folosind chimia cancerului și protejând țesutul sănătos.
13:20
Incendiu devastator la Rădulești, Ialomița. Trei anexe au ars, pompierii au intervenit 7 ore # Jurnalul.ro
Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecută într-o gospodărie din Rădulești, județul Ialomița. Trei anexe au fost complet mistuite de flăcări, iar pompierii au luptat aproximativ 7 ore pentru stingere.
13:10
Un parazit carnivor a dus la o declarație de dezastru în Texas. Viermele din Lumea Nouă se hrănește cu țesut viu și reprezintă o „amenințare gravă" pentru industria zootehnică și fauna sălbatică.
13:10
Anul Calului de Foc, 2026: Cum să profiți de energia sa ambțioasă, pasională și rapidă? # Jurnalul.ro
Pe 17 februarie 2026 va începe Anul Calului de Foc. În multe culturi asiatice, calul simbolizează puterea, viteza, curajul, loialitatea și libertatea.
13:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică dimineața, mai multe atenționări nowcasting Cod galben de vreme severă.
12:50
Prim-ministrul maghiar, Viktor Orban, a anunțat că va merge la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru pace” al președintelui american, Donald Trump.
12:30
Analiză. România taxează viitorul: de ce totul este scump și cum energia a devenit motorul inflației # Jurnalul.ro
De ce sunt prețurile atât de mari în România? O analiză amplă despre taxele pe energie și motorină, inflația logistică și impactul asupra alimentelor, locuințelor și economiei.
12:30
Un studiu recent a investigat efectele unei diete ketogenice cu conținut redus de carbohidrați asupra adulților cu depresie rezistentă la tratament. Participanții care au urmat dieta keto au înregistrat o îmbunătățire mai mare a simptomelor depresive.
12:10
Turandot de Puccini – Opera Națională Chineză, pentru prima dată la București, la Sala Palatului pe 15 iunie 2026 # Jurnalul.ro
Pentru prima dată în România, Opera Națională Chineză aduce pe scena Sălii Palatului una dintre cele mai impresionante producții ale sale: capodopera lui Giacomo Puccini – Turandot.
12:00
Două fete, traficate și exploatate sexual timp de 9 luni. Cinci persoane, arestate la Constanța # Jurnalul.ro
Două tinere, de 15 și 19 ani, au fost traficate și exploatate sexual în Constanța, Brașov și Tulcea. Doi traficanți au primit arest preventiv, alți doi arest la domiciliu, iar unul control judiciar.
12:00
Înainte de medicina modernă, teama de a fi îngropat de viu era o realitate. Numeroase cazuri documentate arată oameni care s-au trezit din moartea aparentă în propriile sicriuri.
11:50
Publicul european nu s-a dat pe spate la documentarul „Melania”, însă peste ocean așteptările au întrecut încasările. Una peste alta, documentarul care o înfățișează pe prima doamnă a Americii se așază modest, la categoria „și altele”.
Acum 8 ore
11:30
Angajații Primăriei Oradea trăiesc un paradox: clădirea modernizată cu fonduri europene de 26,5 milioane de lei îi obligă să facă mișcare continuu. Senzorii de economisire a energiei sting lumina dacă funcționarii stau prea mult la birou.
11:30
Timp de peste trei ani, numele lui Nazar Daletskyi a rămas gravat în marmură într-un cimitir din vestul Ucrainei. Astăzi, aceeași fotografie a fost îndepărtată din expoziția dedicată eroilor căzuți. Nazar este în viață și s-a întors acasă.
11:10
Un tânăr de 17 ani din Gorj a fost reținut după ce și-a amenințat fosta iubită cu cuțitul.
11:10
Horoscop zilnic 9 februarie 2026: Schimbări importante, revelații și decizii curajoase pentru toate zodiile # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic 9 februarie 2026. Previziuni complete pentru toate zodiile: dragoste, carieră, bani și sănătate. Descoperă mesajul astrelor pentru tine!
11:00
Arca lui Noe modernă: O țară creează o bancă genetică pentru speciile pe cale de dispariție # Jurnalul.ro
Cercetătorii creează o Arcă a lui Noe modernă, o arhivă genetică high-tech menită să protejeze speciile amenințate și să combată extincția globală.
10:50
Oamenii de știință au presupus că Marte are un efect neglijabil asupra climei Pământului. Un studiu aprofundat a revelat câteva surprize neașteptate.
10:40
ANM a emis, duminică, o informare meteo în care anunță ninsori, 15 cm de zăpadă, ger și polei.
10:30
Execuții, muncă forțată și lagăre de reeducare pentru cei care urmăresc Squid Game, ascultă K-pop sau consumă conținuturi sud-coreene. Aceasta este concluzia a 25 de interviuri realizate de Amnesty International cu nord-coreeni care au fugit de regim.
10:10
Îți plac fotografiile cu pisici? Ești mereu distras? Probabil că ești destul de bun la concentrare: 9 mituri despre atenție # Jurnalul.ro
Creierul uman procesează 11 milioane de informații pe secundă. Află de ce lipsa de concentrare nu e un defect și cum îți poți gestiona atenția într-o lume plină de distrageri.
10:00
Diseară, Consiliul Tribal schimbă totul la Survivor! O nouă concurentă, o revenire și o eliminare agită starea triburilor # Jurnalul.ro
La Survivor, nu știi niciodată ce va urma, ce schimbarea va apărea în următorul minut sau ce provocare te așteaptă. Este singurul format în care condițiile de bază devin un lux, în care lupta pentru hrană și adăpost sunt, de fapt, normalitate și în care conviețuirea devine o artă!
09:50
Horoscop 8 februarie 2026: patru zodii sunt binecuvântate de Univers cu energie, curaj și determinare. Descoperă previziunile astrologice ale zilei.
09:50
Autoritățile franceze au avertizat că o operațiune de manipulare externă rusă încearcă să-l implice pe președintele Emmanuel Macron în dosarul Epstein. Campania de denigrare folosește rapoarte media franceze falsificate și deepfake-uri amplificate de boți.
Acum 12 ore
09:30
Spectacolul fenomen „ROMEO ȘI JULIETA. ROCK STORY” produs de Teatrul de Balet Sibiu pornește în turneu naţional între 17 februarie şi 18 martie # Jurnalul.ro
Spectacolul fenomen „Romeo și Julieta. Rock Story” – producție care a cucerit scena celebrului Teatro Ariston din San Remo, ajunge la Timișoara, Deva, Oradea, Cluj-Napoca, Arad şi Bucureşti.
