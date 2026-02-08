Rusia l-a arestat pe principalul suspect în atacul unui general

Veridica.ro, 8 februarie 2026 20:20

Un bărbat suspectat că l-a împușcat pe șef adjunct al agenției de informații militare ruse din Moscova a fost reținut la Dubai și predat Rusiei, potrivit Serviciului Federal de Securitate (FSB).

Acum 5 minute
21:00
Germania cere UE să reducă reglementările pe piața comună Veridica.ro
Țările UE vor putea avansa în procesul de unificare a economiilor lor naționale și de fluidizare a circulației mărfurilor și a lucrătorilor doar dacă acest lucru nu înseamnă mai multe sarcini birocratice pentru industrie, avertizează Germania conducerea blocului comunitar.
Acum 15 minute
20:50
Șeful de cabinet al premierului britanic a demisionat Veridica.ro
Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer a demisionat duminică din cauza scandalului generat de numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA, în ciuda legăturilor sale cu Jeffrey Epstein. 
Acum o oră
20:20
20:10
Coaliția premierului nipon a câștigat alegerile legislative Veridica.ro
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a dobândit o victorie zdrobitoare în alegerile anticipate de duminică, un rezultat care ar putea însă să irite China și să îngrijoreze piețele financiare.
Acum 12 ore
09:40
Atacuri ucrainene asupra regiunilor ruse de la graniţă Veridica.ro
Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe localităţi.
08:10
Întâlnire a miniştrilor Energiei din România şi Ucraina Veridica.ro
Ţara noastră va continua să ajute Ucraina "responsabil și cu atenție permanentă la propria securitate energetică”.
Acum 24 ore
07:00
Opoziţia maghiară şi-a prezentat programul de guvernare Veridica.ro
Acesta propune propune taxe pentru bogaţi, adoptarea monedei euro și independenţa faţă de energia rusească.
06:40
Steve Witkoff, la bordul portavionului USS Abraham Lincoln Veridica.ro
Emisarul lui Trump pentru Orientul Mijlociu se află în fruntea delegaţiei americane care negociază un acord cu Iranul.
06:10
Nicuşor Dan, invitat la prima reuniune a Consiliului pentru Pace Veridica.ro
Preşedintele României nu a dat încă un răspuns invitaţiei de aderare la organismul internaţional creat de Donald Trump.
Ieri
19:10
Vladimir Alekseiev a supraviețuit tentativei de asasinat și și-a recăpătat cunoștința Veridica.ro
Polițiștii ruși au reținut doi suspecți în legătură cu atacul asupra generalului GRU.
11:50
Vicepremierul Albaniei a fost suspendat din funcţie în urma unui dosar de corupţie Veridica.ro
Premierul socialist Rama a pierdut mai mulţi colaboratori acuzaţi de corupţie în cei 13 ani de guvernare
11:30
Polonia redeschide două aeroporturi după încheierea atacului rusesc asupra unor regiuni ucrainene vecine Veridica.ro
Ruşii au lovit reţeaua energetică în patru regiuni din vestul Ucrainei
11:10
Iarna rusă în varianta TikTok - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi Veridica.ro
După ce au sondat abisul interentului rusesc, Zaiafet și Geminschi au aflat că fizica e o minciună și biologia o conspirație.
10:20
Pene de curent în Ucraina după un nou atac rus asupra reţelei enegetice Veridica.ro
Atacul are loc după o nouă rundă a negocierilor de pace, soldate cu un schimb de prizonieri, ca singur rezultat concret.
09:40
Americanii grăbesc încheierea unui acord între Ucraina şi Rusia Veridica.ro
O nouă rundă de negocieri ar putea avea loc în Statele Unite
09:20
Europa Liberă închide redacția din România Veridica.ro
O decizie similară a fost luată și în cazul Bulgariei.
08:40
Consulatele francez și canadian, inaugurate în capitala Groenlandei, Nuuk Veridica.ro
Demersul diplomatic al celor două state urmărește întărirea relațiilor politico-economice cu insula arctică.
08:30
Trump îşi retrage mesajul cu imagini rasiste despre familia Obama Veridica.ro
Videoclipul publicat de preşedinte a atras critici din ambele partide
08:20
Vicepreședintele SUA JD Vance, întâmpinat cu huiduieli la JO de Iarnă Veridica.ro
Popularitatea conducerii Statelor Unite se află la cele mai mici cote în Europa.
6 februarie 2026
21:20
SUA rup relațiile diplomatice cu președintele parlamentului polonez Veridica.ro
Ambasadorul SUA în Polonia, Tom Rose, a luat decizia fără precedent de a rupe imediat contactele diplomatice cu președintele Sejmului polonez, Wlodzimierz Czarzasty.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Portugalia vrea să amâne prezidențialele din cauza furtunii Veridica.ro
Partidul de extremă dreapta Chega din Portugalia a declarat că votul din turul al doilea pentru președinte ar trebui amânat, deoarece starea de calamitate a fost declarată în 69 de zone din cauza furtunii Leonardo. 
20:40
Poliția britanică percheziționează proprietăți legate de Mandelson în cadrul anchetei Epstein Veridica.ro
Poliția Metropolitană a declarat că efectuează percheziții la proprietăți legate de Peter Mandelson în Wiltshire și nordul Londrei, ca parte a anchetei lor privind acuzațiile de abatere în funcții publice.
20:30
Polonia anchetează prăbușirea unei drone într-o bază militară Veridica.ro
Jandarmeria Militară Poloneză a raportat prăbușirea unui vehicul aerian fără pilot (UAV) necunoscut în incinta unei baze militare din centrul țării.
20:20
Ue propune noi sancțiuni împotriva Rusiei Veridica.ro
Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei vizează petrolul, gazele, „flota din umbră”, sistemul bancar, criptomonedele și metalele.
15:20
Lavrov dă vina pe Ucraina pentru încercarea de asasinare a unui general GRU Veridica.ro
Ministrul rus de externe susține că regimul de la Kiev vrea să compromită negocierile de pace.
15:00
Convorbiri americano-iraniene în Oman Veridica.ro
Partea iraniană acceptă să discute doar dosarul nuclear, în timp ce americanii vor să abordeze și alte teme.
14:30
Comisia Europeană cere TikTok să elimine caracteristicile „adictive” Veridica.ro
Potrivit CE, platforma chineză folosește metode care le dăunează utilizatorilor.
13:50
Operațiune rusă pentru implicarea lui Macron în scandalul Epstein Veridica.ro
Autoritățile franceze pun acțiunea de compromitere a președintelui pe seama unei rețele rusești de dezinformare.
13:00
Trump publică un videoclip în care soții Obama sunt reprezentați drept maimuțe Veridica.ro
Democrații critică comportamentul rușinos al președintelui american
12:50
Breaking fake news: Davos și „Noua ordine mondială” (TVR1) Veridica.ro
A 56-a ediție a Forumului Mondial de la Davos a fost cel mai mediatizat eveniment al începutului acestui an. S-a vorbit despre o „Nouă ordine mondială”, despre alianța puterilor mijlocii în fața agresiunii marilor puteri și despre pericolul unei dictaturi digitale în epoca Inteligenței Artificiale. Va dispărea într-adevăr ordinea internațională așa cum știam până astăzi?
12:20
FAKE NEWS: UE vrea Moldova doar ca piață de desfacere Veridica.ro
Uniunea Europeană păstrează Republica Moldova ca piață de desfacere, blocându-i exporturile spre piața comunitară și împiedicând-o să-și asigure independența energetică, potrivit unui canal de Telegram
10:50
General GRU, împuşcat la Moscova Veridica.ro
Vladimir Alexeiev a fost spitalizat după ce un atacator necunoscut a tras mai multe focuri de armă asupra lui.
10:00
DNA efectuează percheziţii şi la Primăria Sectorului 5 Veridica.ro
Anchetatorii vizează fapte de corupţie în domeniul imobiliar.
09:50
Donald Trump, dosarele Epstein și alcovul KGBist Veridica.ro
Primul an de mandat al lui Donald Trump a fost marcat de o distanțare a SUA de UE, dar și de scandalurile legate de campania anti-imigranți și dosarul agresorului sexual Jeffrey Epstein. Politicile administrației ar putea să îi coste pe republicani controlul Congresului, iar Donald Trump s-ar putea confrunta cu o nouă procedură de demitere.
08:00
Astăzi începe Olimpiada de Iarnă 2026 Veridica.ro
România participă la JO Milano - Cortina cu 29 de sportivi, care vor concura la nouă discipline.
07:10
Participant la revolta de la Capitoliu pledează vinovat într-un dosar de ameninţare cu moartea Veridica.ro
El a afirmat, în mai multe rânduri, că îl va ucide pe liderul democraţilor din Camera Reprezentanților SUA, Hakeem Jeffries.
06:40
Primarul Sectorului 3 a fost plasat sub control judiciar Veridica.ro
Totodată, lui Robert Negoiţă i s-a interzis exercitarea atribuțiilor de primar.
05:50
Javier Milei înființează un organism pentru a demonta &#34;minciunile&#34; presei Veridica.ro
Inițiativa generează îngrijorare în rândul jurnaliștilor argentinieni, confruntaţi deja cu o presiune în creştere din partea guvernului de la Buenos Aires.
5 februarie 2026
18:30
Ucraina și Rusia efectuează un schimb de prizonieri Veridica.ro
Discuțiile trilaterale dintre negociatorii americani, ucraineni și ruși s-au încheiat joi în Emiratele Arabe Unite, Moscova și Kievul schimbând sute de prizonieri de război, iar SUA și Rusia convenind să „restabilească dialogul militar la nivel înalt”
18:10
Premierul britanic își cere scuze victimelor lui Epstein Veridica.ro
Keir Starmer și-a cerut scuze victimelor lui Jeffrey Epstein și a spus că „ îi pare rău că a crezut minsiunile lui Peter Mandelson”.
17:50
Cancelarul german vizitează Qatarul Veridica.ro
Vizita cancelarului Friedrich Merz la Doha are loc în contextul în care Berlinul caută securitate energetică, parteneri de apărare și stabilitate, pe fondul temerilor legate de Iran.
17:50
Detenție pe viață pentru patru foști lideri ai regiunii Nagorno-Karabah Veridica.ro
Doi foști președinți ai fostei enclave armene din Azerbaidjan au fost, la rândul lor, condamnați la 20 de ani de închisoare.
17:40
SUA și Rusia sunt de acord să respecte noul pact nuclear START după expirarea acestuia Veridica.ro
Trimisii președintelui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au negociat acordul cu oficiali ruși în marja discuțiilor cu Ucraina de la Abu Dhabi.
17:00
Slovenia va interzice rețelele sociale minorilor Veridica.ro
Parlamentul de la Liubliana pregătește o lege care să interzică accesul minorilor sub 15 ani pe rețelele sociale.
14:50
Ucrainenii vor să fie bombardați iar europenii se auto-distrug Veridica.ro
Presa pro-Kremlin îi ironizează cu cinism pe ucrainenii lăsați în frig de atacurile rusești care „dansează” și „lansează artificii”. Evident că Rusia nu are nicio vină că sistemul energetic ucrainean cedează. Portavocile regimului Putin preiau și un interviu al lui Dmitri Medvedev care, ca de obicei, amenință cu arma nucleară și îi insultă pe europeni.
13:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Zelenski vrea să fie legitimat ca președinte de Putin Veridica.ro
Volodimir Zelenski este disperat că pierde puterea și vrea ca Rusia să îi recunoască legitimitatea pentru a putea rămâne președinte, potrivit unei narațiuni false promovate de pro-ruși din Occident și amplificate de presa pro-Kremlin.
13:10
SUA anunță că va coopera cu România în domeniul mineralelor critice Veridica.ro
Decizia a fost luată după reuniunea ministerială pe această temă, ce a avut loc la Washington, în această săptămână.
12:30
O nouă furtună de iarnă traversează Peninsula Iberică Veridica.ro
Iarna severă afectează şi estul Germaniei
12:30
Percheziții la Primăria Sectorului 3, într-un dosar de corupție Veridica.ro
Edilul social-democrat Robert Negoiță ar fi construit un drum privat pentru ansamblul imobiliar al fratelui său, din fonduri publice.
11:30
Consilierul lui Putin ironizează declaraţiile premierului polonez conform cărora Epstein ar fi fost un spion rus Veridica.ro
Donald Tusk a cerut să fie investigată implicarea serviciilor secrete ruse în reţeaua de pedofilie a lui Epstein
