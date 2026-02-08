Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan de o "încercare de USR-izare a partidului": PNL nu mai are un mesaj articulat

17:10

Organizaţia Salvaţi Copiii cere interzicerea reţelelor sociale în cazul minorilor sub 13 ani. Şi totodată, sancţiuni dure pentru platformele care nu se conformează sau lasă portiţe pentru încălcarea legii. Însă reacţia autorităţilor noastre nu e foarte clară în acest moment. Sunt multe păreri împărţite. O lege zace în Parlament, astfel încât, deocamdată, rezolvarea stă tot în mâinile părinţilor. Şi poate că ar fi bine ca părinţii să înţeleagă de ce specialistii vorbesc despre dependenţă în adevăratul sens al cuvântului, atunci când vine vorba despre copiii cu acces la reţele sociale, şi de ce unii dintre ei ajung chiar la o form sevraj atunci când rămân fără ele. Chiar săptămâna aceasta, o ştire din India a făcut înconjurul lumii, trei surori s-au sinucis după ce părinţii le-au confiscat telefoanele mobile.