Derby-ul dintre CFR Cluj şi U Cluj, sfârşit cu scandal. Jandarmii au intervenit în tribune cu spray lacrimogen

Mâncăm cu poftă şi, uneori, chiar fără regrete, alimente ultraprocesate. Nu ne gândim vreo secundă la pericolul la care ne expunem! Sunt gustoase, ne ajută să ne satisfacem foamea când nu avem timp de gătit, însă, medicii ne spun clar: micile plăceri vin cu probleme grave de sănătate. Una dintre cele mai serioase este reprezentată de bolile cardiovasculare. Iar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul pacienților afectați.​