Viktor Orban, într-un miting electoral: Ucraina este "dușmanul" Ungariei
ObservatorNews, 8 februarie 2026 12:20
Declaraţie dură a lui Viktor Orban în timpul unui discurs electoral. Oficialul a numit Ucraina inamicul Ungariei şi a acuzat conducerea de la Kiev că a subminat interesele guvernului de la Budapesta, după ce a cerut Uniunii Europene să oprească importurile de energie ieftină din Rusia. Declaraţiile vin la scurt timp după ce blocul comunitar a interzis oficial importurile de gaz rusesc până la sfârşitul anului 2027. Ungaria va contesta decizia în instanţă.
Acum 5 minute
12:50
Apel suspect între un spion străin şi un apropiat al lui Trump. Serviciile secrete ar fi muşamalizat raportul # ObservatorNews
Agenţia Naţională de Securitate a SUA (NSA) a detectat primăvara trecută un apel telefonic considerat extrem de sensibil, între o persoană asociată serviciilor secrete străine şi un apropiat al lui Donald Trump, declanşând un scandal care a zguduit Washingtonul. Potrivit avocatului unui denunţător, directoarea serviciilor naţionale de informaţii, Tulsi Gabbard, ar fi blocat diseminarea raportului clasificat şi ar fi gestionat informaţiile în afara procedurilor uzuale, alimentând suspiciuni privind posibile ingerinţe politice şi încălcări ale legii. Cazul a generat reacţii dure în Congres şi a ridicat semne de întrebare asupra independenţei mecanismelor de supraveghere din comunitatea de informaţii americane.
12:50
Viaţa, trăită mai mult pe telefon decât în realitate. Cum arată dependenţa zilnică de ecrane # ObservatorNews
Am ajuns să ne trăim viaţa mai mult pe telefoane, decât o facem în realitate. Specialiştii au mai multe păreri despre obiceiul de sta tot timpul cu telefonul în mână.
Acum o oră
12:20
12:00
Cei trei șefi ai Primăriei Sector 5, sub control judiciar. Instanța a respins cererea DNA de arest preventiv # ObservatorNews
Arhitectul șef și administratorul public al Primăriei Sectorului 5, alături de un director adjunct al Poliției Locale, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce Tribunalul București a respins cererea DNA de arestare preventivă, potrivit News.ro.
Acum 2 ore
11:50
Radiouri din 1939, readuse la viață într-o locuință din Apuseni. Povestea impresionantă a lui Liviu Mic # ObservatorNews
Un bărbat din Apuseni și-a transformat casa într-un muzeu dedicat muzicii. Deține peste 200 de aparate de radio, majoritatea funcționale, iar cele mai vechi datează din anul 1939. Pentru el, adevărata valoare stă în poveștile din spatele fiecărui aparat, pe care le cunoaște în cele mai mici detalii.
11:40
Oana Gheorghiu susţine că TAROM a avut profit într-un singur an, atunci când a vândut nişte aeronave # ObservatorNews
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că TAROM este pe pierderi de cel puţin cinci, şase ani şi că a avut profit într-un singur an, atunci când a vândut nişte aeronave. Gheorghiu consideră că această companie trebuie să existe, dar spune că trebuie găsite nişte formule care să îi asigure eficienţa.
11:20
Ninsori, polei şi vânt până marţi seara. Temperaturile ajung din nou la -15 grade. Prognoza pentru Bucureşti # ObservatorNews
Temperaturile vor scădea în următoarele zile, conform informării meteorologice pentru perioada 8 februarie ora 10.00 - 10 februarie ora 20.00, emisă duminică de meteorologi,. În acelaşi interval vor fi ninsori, polei şi vânt. În unele zone temperaturile minime vor coborî până la - 15 grade Celsius.
11:20
Vacanţa a venit cu distracţie pentru cei mici. Cum învață copiii să schieze pe pârtia sintetică din Arcani # ObservatorNews
Pentru o parte dintre elevii din ţară a început vacanţa de schi. Alţii mai au de aşteptat câteva săptămâni până când vor putea petrece pe pârtii. Cei mai norocoşi, însă, au umplut deja domeniile schiabile din judeţul Harghita, unde micii aventurieri îşi testează echilibrul şi curajul pe zăpadă. Dar distracţia nu depinde, însă, doar de ninsori: în Gorj există o pârtie sintetică ce reproduce senzaţiile alunecării ca pe omăt. Iar pentru cei care nu ştiu încă să schieze sau pur şi simplu își doresc ceva diferit, adrenalina e garantată.
11:00
O femeie a ajuns la spital în Olt, după ce şoferul maşinii s-a lovit de un cap de pod şi s-a răsturnat # ObservatorNews
Accident grav într-o comună din judeţul Olt. O femeie a fost transportată de urgenţă la spital, după ce maşina în care era pasageră s-a lovit de un cap de pod şi s-a răsturnat.
Acum 4 ore
10:40
Revoltă în Milano, în prima Zi a Jocurilor Olimpice. Motivul pentru care au ieşit protestatarii în stradă # ObservatorNews
Revoltă în stradă, la Milano, în prima zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă! Mii de protestatari s-au ciocnit cu forţele de ordine, în care au tras cu artificii şi au aruncat cu sticle. Ca să-i îndepărteze, ofiţerii au folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă. Cinci persoane au fost arestate. Localnicii sunt nemulţumiţi de costul ridicat al vieţii, precum şi de impactul, spun ei dăunător, pe care îl are competiţia asupra mediului înconjurător.
10:10
Washington Post, un pilon important al jurnalismului american deţinut de Jeff Bezos, a anunţat sâmbătă retragerea directorului său general Will Lewis, la doar câteva zile după ce cotidianul a disponibilizat aproape o treime din personal, inclusiv peste 300 de jurnaliști, relatează The Guardian.
10:10
Reacţia unei turiste din Australia după ce a gustat cârnaţi la festivalul din Harghita # ObservatorNews
V-aţi gândit vreodată că vinul şi pălinca pot fi ingrediente în reţete de cârnaţi? Ei bine, ieri, totul a fost posibil la un festival din Nicoleşti, judeţul Harghita. 33 de echipe, din trei ţări, au venit pregătite pentru a-i da pe spate pe vizitatori cu cele mai gustoase preparate. Au fost pregătite în total peste 50 de tipuri de cârnaţi.
10:00
09:40
Accident de groază în Oradea. Un șofer a murit după ce mașina sa a intrat într-un camion # ObservatorNews
O persoană a murit în urma unui accident în care au fost implicate un autoturism şui un camion, produs duminică noaptea, pe Şoseaua Borşului din municipiul Oradea.
09:40
A fost panică, aseară, în Tulcea, după ce un incendiu puternic a izbucnit la o hală plină cu cabluri electrice.
09:30
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura # ObservatorNews
Algele Mării Negre ar putea deveni aurul verde al României. Pentru prima dată, cercetătorii de la Constanţa reușesc să cultive în laborator specii esențiale pentru biodiversitate, fără să mai afecteze natura. Este un proiect în premieră, cu miză uriașă pentru mediu, agricultură, sănătate și frumusețe.
09:30
Accident cu două victime, ieri, în Timişoara. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă cum un autoturism loveşte frontal o maşină care circula regulamentar şi, ulterior, este lovit de un al treilea autovehicul care venea din spatele său.
09:20
Jefuit după ce a luat 13.000 de lei împrumut. Pensionarul mai fusese tâlhărit de aceiași indivizi # ObservatorNews
Jaf dramatic filmat de camerele de supraveghere! Un bătrân de 72 de ani din Cernavodă a fost prădat în plină stradă de banii pe care abia îi împrumutase de la Casa de Ajutor Reciproc. Hoţii l-au atacat la scurt timp după ce primise o sumă importantă. Cu toate că a luptat din toate puterile, pensionarul nu a mai avut ce face decât să ceară ajutorul Poliţiei, cu lacrimi în ochi.
09:10
Potop în Europa: Spania, Portugalia și Grecia, lovite de furtuni, inundații și alunecări de teren # ObservatorNews
Potop în Europa. Furtuni violente au omorât oameni în Spania, Portugalia şi Grecia. Spaniolii sunt în alertă maximă. Înfruntă cel mai ploios început de an din istorie. În două zile a plouat cât pentru un an.
Acum 6 ore
08:50
Razie "la sânge" în Capitală. Noaptea trecută, mașinile au fost trase pe dreapta una după alta # ObservatorNews
A fost razie de amploare, azi-noapte, în Capitală. Agenții de la Brigada Rutieră, împreună cu inspectorii RAR, au desfășurat controale stricte și au aplicat sancțiuni dure șoferilor care au încălcat legea. Toate autoturismele trase pe dreapta au fost verificate la sânge. Mai mulți conducători auto au fost găsiţi cu nereguli şi au rămas fără plăcuțele de înmatriculare sau s-au ales cu amenzi usturătoare.
08:30
Văduva lui Kreiner, arestată preventiv după ce a recunoscut că și-a ajutat prietena să-și ucidă mama # ObservatorNews
Fosta logodnică a lui Adrian Kreiner a recunoscut în faţa instanţei că şi-a ajutat prietena să-şi ucidă mama. Adriana Viliginschi, antrenor de dezvoltare personală şi psiholog, a fost trimisă de judecători după gratii pentru 30 de zile. Anchetorii vor încerca să afle în perioada următoare dacă a avut vreo implicare şi în asasinarea partenerului său de viaţă.
08:00
Super Bowl 2026, utimele pregătiri. Cât costă o reclamă de 30 de secunde în pauza de publicitate # ObservatorNews
Super Bowl 2026 începe duminică, de la ora locală 18.30 (California, SUA). Totuşi, având în vedere diferența de fus orar, partida de fotbal american va fi vizibilă pentru români luni, la ora României 1.40. Super Bowl este unul dintre cele mai mari evenimente sportive și artistice ale planetei.
07:50
Ucrainenii au lovit regiunea rusă Breansk cu rachete Neptun, vizând infrastructura energetică # ObservatorNews
Ucraina a atacat în noaptea de sâmbătă regiunea rusă Breansk folosind rachete Neptun cu rază lungă de acțiune și sisteme de rachete HIMARS, vizând infrastructura energetică, a declarat guvernatorul Alexander Bogomaz, relatează The Kyiv Independent.
07:50
Brad Arnold a murit la 47 de ani. Boala de care suferea solistul trupei 3 Doors Down # ObservatorNews
Brad Arnold, solistul și compozitorul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani după o luptă cu cancerul, a confirmat formația.
07:40
Horoscop 9 februarie 2026. Zi tensionată emoțional pentru multe zodii. Cine simte nevoia de retragere # ObservatorNews
Horoscop 9 februarie 2026. Este o zi bună pentru introspecție, dar cu risc de reacții impulsive în relații. Unele zodii caută adevărul, altele... liniștea.
Acum 24 ore
21:40
Survivor România, 7 februarie 2026. Tensiuni în tabăra Războinicilor după jocul de recompensă # ObservatorNews
Episodul 13 din data de 7 februarie 2026 al emisiunii Survivor România. Înfrângerea în jocul de recompensă a zguduit echilibrul fragil din tabăra Războinicilor, aducând la suprafață frustrări acumulate, acuzații directe și tensiuni între concurenți. Cav a declarat că în echipă s-a format un grup restrâns care ar controla echipa: "Au făcut un nucleu și controlează deciziile Războinicilor".
21:40
Bogdan Ivan, la graniţa cu Ucraina: Energia trebuie să ajungă la toţi, dar consumatorii români sunt prioritari # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit la frontiera cu Ucraina cu omologul său Denys Shmyhal pentru a discuta despre cooperarea energetică și funcționarea interconectărilor dintre cele două țări. Oficialul român a subliniat că România sprijină Ucraina în mod responsabil, fără a afecta securitatea energetică națională, și că accesul la energie trebuie asigurat "indiferent de granițe, conflicte sau vremuri".
21:20
Incendiu la o hală plină de cabluri electrice, în Tulcea. Flăcările imense amenințau blocurile din apropiere # ObservatorNews
Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă seara la o hală din Tulcea în care erau depozitate cabluri electrice, existând riscul ca flăcările să se extindă la blocurile din apropiere. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență și au reușit să localizeze și să stingă focul, fără ca persoane să fie surprinse în interior.
21:10
Dogioiu, replică pentru Savonea: Adevărul nu poate constitui nici o formă de presiune, nici o ingerinţă # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a respins acuzaţiile Liei Savonea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la adresa premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora scrisoarea adresată de el Curţii Constituţionale în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor ar reprezenta "o ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat". "Adevărul nu poate constitui nici o formă de presiune, nici o ingerinţă", a afirmat Dogioiu. Fostul preşedinte al CCR, Augustin Zegrean, a afirmat că el crede că judecătorii nu vor ţine seama de scrisoare.
20:40
Oana Ţoiu, mesaj de la Washington: România îşi asumă responsabilitatea strategică în domeniul gazelor naturale # ObservatorNews
România își asumă un rol strategic în securitatea energetică a regiunii și își propune să crească producția de gaze naturale în următorii ani pentru a reduce prețurile interne și a oferi o alternativă sigură la resursele rusești, a declarat ministrul de Externe, Oana Țoiu, la Washington. Oficialul a subliniat și importanța parteneriatului cu Statele Unite, care ar urma să fie extins în domenii-cheie precum tehnologia avansată și mineralele critice, scrie News.ro.
20:10
Cum a fost primită delegația României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă # ObservatorNews
Spectacol pe gheaţă în Italia, unde a avut loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Delegaţia României a defilat sub privirile a zeci de mii de oameni şi şefi de stat din toată lumea. Un moment neașteptat a venit din partea rapperului american Snoop Dogg, care a fluturat cu mândrie tricolorul românesc.
20:10
Românii care au furat peste 170 porumbei de curse trebuie să plătească despăgubiri de jumătate de milion euro # ObservatorNews
Condamnări grele pentru membrii rețelei care au furat peste 170 de porumbei de curse, evaluați la aproape două milioane de euro. Opt români vor ajunge după gratii și vor fi obligați să achite despăgubiri de jumătate de milion de euro. Hoții, care au terorizat comunitatea columbofililor din Belgia, acționau după un plan bine stabilit: monitorizau licitațiile online și rețelele sociale pentru a găsi campionii naționali și internaționali. Păsările au fost recuperate anul trecut, în urma unor percheziții la reședințele șefilor rețelei din Belgia și România.
20:00
Unul din cinci români doarme sub 5 ore pe noapte. Ce risc major ascunde acest obicei # ObservatorNews
Somnul ne face mai sănătoşi. Un studiu internaţional arată că oamenii care dorm mai puţin de opt ore pe noapte au risc crescut de infarct și accident cerebral. Stresul îi ţine pe mulţi noaptea cu ochii pe pereţi. Ţara noastră este pe primul loc în Europa la decese cardiovasculare, cu zeci de victime în fiecare zi.
19:50
19:50
Primăria Capitalei recunoaşte: nu se mai văd străzile de atâtea gropi. A inventariat 585 de cratere doar pe arterele principale. În urma reclamaţiilor primite de la şoferi, a început marea asfaltare. Şoferii se plâng, însă, că până repară muncitorii într-un loc, se distruge asfaltul în altă parte.
19:50
Furtuna Marta face ravagii în sudul Europei. Drumuri transformate în râuri, victime şi ploi record în 3 ţări # ObservatorNews
Potop în Europa! Furtuni violente au omorât oameni în Spania, Portugalia şi Grecia. Spaniolii sunt în alertă maximă. Înfruntă cel mai ploios început de an din istorie. În două zile a plouat cât pentru un an.
19:40
Destinația preferată de români iarna, unde e soare tot timpul. Un sejur complet costă în jur de 600€/persoană # ObservatorNews
Dacă v-aţi săturat de iarnă, vara e la doar trei ore distanţă. O vacanţă în Egipt ne poartă prin locuri încărcate de cultură şi civilizaţie, iar destinaţia este însorită tot timpul anului. Pentru turiştii care vor să exploreze locuri noi, o croazieră pe Nil, cel mai lung fluviu din lume, oferă o experiență de neuitat. O astfel de călătorie costă în jur de 600 de euro.
19:40
Momentul în care un pensionar este jefuit în plină stradă, în Cernavodă. "Cu o zi în urmă mă mai tâlhăriseră" # ObservatorNews
Un bătrân de 72 de ani din Cernavodă a fost prădat în plină stradă de banii pe care abia îi împrumutase de la Casa de Ajutor Reciproc. Hoții l-au atacat la scurt timp după ce primise o sumă importantă. Cu toate că a luptat din toate puterile, pensionarul nu a mai avut ce face decât să ceară ajutorul Poliției, cu lacrimi în ochi.
19:30
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie # ObservatorNews
Panică într-un cartier din Chitila, după o explozie puternică. Locatarii unui bloc au fugit disperaţi din case, speriaţi de gândul că tragedia din Rahova s-ar putea repeta. Deflagraţia s-a produs de la o butelie uitată, cel mai probabil, deschisă. Mai multe apartamente au fost distruse şi doi oameni au avut nevoie de îngrijirea medicilor.
19:30
Avertisment de la poliţişti despre siguranţa noastră! Sunt prea puțini pentru câte apeluri de urgenţă primesc. Aproape 15.000 de agenţi lipsesc de pe străzi. Suprasolicitaţi, tinerii care intră în sistem cedează repede, iar deficitul creşte.
18:40
Jongla cu focul pe monociclu, în mijlocul intersecției. Poliția a intervenit pentru siguranța traficului # ObservatorNews
Scene mai puţin obişnuite surprinse pe o trecere de pietoni din Colorado! Un bărbat care jongla cu focul în timp ce mergea pe monociclu a atras toate privirile şoferilor. Deşi spectacolul lui a fost impresionant, poliţia a intervenit pentru că activitatea sa punea în pericol traficul şi siguranţa publică.
18:20
Sat întreg, lăsat fără curent de un "porc zburător". Incident bizar provocat de un fermier # ObservatorNews
La sfârșitul lunii ianuarie 2026, în provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, un incident cu totul atipic a dus la o pană de curent de aproape zece ore într-o localitate rurală. Un fermier din zona montană Tongjiang a încercat să transporte un porc cu ajutorul unei drone, dar operațiunea a luat o turnură neaşteptată.
18:20
Un muncitor de 57 de ani a murit, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcție din municipiul Constanța. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia.
18:10
Vremea de mâine 8 februarie. Ger aspru în nordul Moldovei, temperaturi negative până la -10 grade # ObservatorNews
Vremea se menține schimbătoare în următoarele ore, cu cer mai mult noros și precipitații slabe în mai multe regiuni ale țării. Sunt așteptate ploi în vest și sud, ninsori în Moldova și la munte, dar și lapoviță în anumite zone, în timp ce temperaturile vor varia semnificativ, de la valori negative în nordul Moldovei până la maxime de primăvară, de până la 15 grade, în Oltenia.
18:00
NATO, avertisment privind planurile Rusiei: Chiar dacă războiul din Ucraina se termină, va începe altul # ObservatorNews
Sfârşitul războiului din Ucraina nu va aduce neapărat stabilitate în regiune, avertizează liderii militari occidentali. Chiar dacă conflictul se va încheia, Rusia continuă să investească masiv în tehnologii militare și ar putea declanșa un nou război, au avertizat oficialii prezenți la Conferința Navală de la Paris. Oficialii au subliniat că amenințările se extind "de la fundul mării până în spațiu" și că adaptarea rapidă a tehnologiei și a tacticilor este esențială pentru securitatea internațională.
17:40
Mită strânsă de un poliţist local şi împărţită în toaleta instituţiei. Ancheta DNA la Primăria Sectorului 5 # ObservatorNews
Apar noi detalii în cazul acuzaţiilor de luare de mită la Primăria Sectorului 5. Procurorii DNA au demarat ancheta de corupţie de la Primăria Sectorului 5 după ce un poliţist local, cu porecla „Pedro”, a primit de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar o mită de 18.000 de euro, pentru ca angajaţii Primăriei să urgenteze recepţia unui ansamblu rezidenţial, se arată în referatul DNA citat de Agerpres.
17:40
Român mort la muncă în Italia, chiar de ziua fiicei sale. A fost strivit de o placă metalică, în fabrică # ObservatorNews
Un român de 57 de ani a murit într-un accident de muncă produs într-o fabrică din nordul Italiei, în timp ce familia îl aștepta acasă pentru a sărbători ziua de naștere a fiicei sale de 12 ani. Soția spune că a aflat vestea abia când carabinierii i-au bătut la ușă.
17:30
Două persoane evacuate și două mașini avariate, în urma unei explozii la o casă din Bucureşti # ObservatorNews
Explozie puternică la o locuință din București. Două persoane au fost scoase conștiente din casă, după ce o deflagrație a avariat mai multe elemente ale construcției și a distrus două mașini parcate în zonă. ISU București – Ilfov intervine cu mai multe autospeciale și ambulanțe pentru gestionarea situației de urgență.
17:10
Cinci maşini furate din Marea Britanie, descoperite în Vaslui. Valoarea lor se ridică la peste 110.000 de euro # ObservatorNews
Cinci autoturisme furate din Marea Britanie, în valoare de peste 110.000 de euro, au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții efectuate în municipiul Vaslui. Anchetatorii au ridicat și sume importante de bani, iar un bărbat de 32 de ani este cercetat pentru tăinuire și se află sub control judiciar.
17:00
Aproape 80% dintre profesori susțin declanșarea grevei generale. Când ar putea începe # ObservatorNews
Nemulțumire fără precedent în sistemul de învățământ. O majoritate covârșitoare a angajaților din educație spune că măsurile adoptate de Guvernul Bolojan le afectează grav activitatea și siguranța profesională. Potrivit unei consultări naționale realizate de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, peste 35.000 de profesori și angajați din sistem au răspuns sondajului, iar aproape 9 din 10 spun că impactul este foarte mare. În acest context, sindicatele anunță declanșarea unui referendum pentru grevă, cu posibile proteste în luna martie sau la finalul anului școlar.
