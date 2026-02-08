Viktor Orban, într-un miting electoral: Ucraina este "dușmanul" Ungariei

11:20

Pentru o parte dintre elevii din ţară a început vacanţa de schi. Alţii mai au de aşteptat câteva săptămâni până când vor putea petrece pe pârtii. Cei mai norocoşi, însă, au umplut deja domeniile schiabile​ din judeţul Harghita, unde micii aventurieri îşi testează echilibrul şi curajul pe zăpadă. Dar distracţia nu depinde, însă, doar de ninsori: în Gorj există o pârtie sintetică ce reproduce senzaţiile alunecării ca pe omăt. Iar pentru cei care nu ştiu încă să schieze sau pur şi simplu își doresc ceva diferit, adrenalina e garantată.