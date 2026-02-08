Demisie la vârful diplomației norvegiene, în scandalul Epstein. Finanțistul le-a lăsat copiilor și soțului ambasadoarei o moștenire de 10 milioane de dolari
HotNews.ro, 8 februarie 2026 23:10
Ambasadoarea Norvegiei în Iordania, Mona Juul, care a jucat un rol cheie în eforturile de rezolvare a conflictului israeliano-palestinian la începutul anilor 1990, a demisionat, a anunțat duminică Ministerul norvegian de Externe, în urma lansării…
• • •
Acum 30 minute
23:10
Acum o oră
23:00
Cu trei zile înainte de întâlnirea Trump-Netanyahu, Israelul își extinde controlul în Cisiordania ocupată. Măsurile adoptate și reacția categorică a palestinienilor # HotNews.ro
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat duminică o serie de măsuri care vor facilita, printre altele, cumpărarea de terenuri de către coloniști în Cisiordania ocupată, deschizând calea pentru o extindere a așezărilor evreiești, potrivit…
Acum 2 ore
22:20
Ucraina va deschide în 2026 zece centre de export de armament în Europa, inclusiv în statele baltice și în țări din Europa de Nord, a anunțat pe 8 februarie președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv…
22:20
Superliga: FCSB întoarce rezultatul și câștigă detașat în deplasare, în meciul cu Oțelul Galați # HotNews.ro
Campioana româniei la fotbal, FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Superligă, reușind să întoarcă rezulștatul chiar din prima repriză. Bucureştenii au început în ofensivă…
22:00
Liberalul Hubert Thuma l-a acuzat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, de „o încercare de «userizare» a partidului” și susține că actualul premier propusese să fie susținuți Mircea Geoană sau Elena Lasconi la alegerile prezidențiale din…
21:50
Cel mai popular serial de pe Netflix naște controverse. Detaliul bizar observat de fani în sezonul 4 din „Bridgerton” # HotNews.ro
„Bridgerton” și-a confirmat din nou statutul de serial vedetă al Netflix, sezonul 4 fiind vizionat de milioane de oameni din întreaga lume. Un detaliu a atras atenția și a fost amplu comentat de fani. Fanii…
Acum 4 ore
21:20
Primele detalii despre starea lui Lindsey Vonn, după căzătura violentă de la Jocurile Olimpice # HotNews.ro
Schioarea americană Lindsey Vonn este într-o „stare stabilă” după accidentarea de duminică de la începutul probei de coborâre din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, în care a încercat să concureze cu o „ruptură completă”…
20:30
Când va fi dat în folosință centrul de mari arși de la Târgu Mureș. „Construcția este aproape finalizată” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că „în prima parte a acestui an” centrul de mari arși de la Târgu Mureș va fi dotat cu echipamente medicale și vor fi testate circuitele și sistemele. Centrul,…
20:10
Laureata Nobel Narges Mohammadi, condamnată din nou la închisoare. Ce spune avocatul său # HotNews.ro
Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2023, a fost condamnată de o instanță iraniană la șase ani de închisoare, a declarat avocatul ei, duminică, pentru AFP. „A fost condamnată la șase ani…
19:40
VIDEO Zelenski consideră că infrastructura energetică a Rusiei este o țintă legitimă pentru loviturile Ucrainei: „Lovim în sursa banilor” # HotNews.ro
Infrastructura energetică a Rusiei este o țintă legitimă pentru loviturile Ucrainei, deoarece sectorul energetic reprezintă o sursă de finanțare pentru producția de armament, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, notează Reuters. „Nu trebuie să…
Acum 6 ore
19:30
Sportiv american de la Jocurile Olimpice, criticat de Donald Trump. Declarațiile care au stârnit furia președintelui american # HotNews.ro
Președintele Donald Trump l-a criticat duminică pe schiorul american Hunter Hess, la câteva zile după ce acesta a exprimat sentimente contradictorii cu privire la faptul că va reprezenta Statele Unite la Jocurile Olimpice de Iarnă…
19:10
Fotografia postată de Cătălin Măruță, la câteva zile după ce a încheiat în lacrimi ultima emisiune pentru ProTV: „La final de zi, liniștea vine dintr-un singur loc” # HotNews.ro
La câteva zile după ce emisiunea „La Măruță” a avut ultima ediție după 18 ani de difuzare pe ProTV, prezentătorul Cătălin Măruță a publicat un mesaj scurt și o fotografie pe contul său de Facebook…
19:10
La doar 17 ani, Fabian Lupoi va reprezenta România la cea mai prestigioasă competiție gastronomică din lume: „A existat un moment în care presiunea s-a simțit foarte puternic” # HotNews.ro
Fabian Andrei Lupoi are 17 ani și a câștigat titlul de „Best Commis” (n.r. Cel mai bun ajutor de bucătar) la prima Selecție Națională Bocuse d’Or România, competiție la care a fost cel mai tânăr…
18:40
Un memorial pentru victimele incendiului mortal care a avut loc de Revelion în barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana a luat foc duminică. Flăcările au fost cauzate probabil de lumănânările lăsate aprinse, a declarat…
18:20
Dosarele Epstein fac valuri la Londra. Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia # HotNews.ro
Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer și-a anunțat duminică demisia, pe fondul controverselor legate de numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador la Washington, în pofida legăturilor acestuia cu infractorul sexual condamnat…
18:10
Cum încerca Epstein să se apropie de Vladimir Putin și alți oficiali ruși. Mesajul pentru liderul de la Kremlin # HotNews.ro
Noile documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA despre infractorul sexual defunct Jeffrey Epstein oferă o nouă perspectivă asupra încercărilor sale de a se apropia de înalți oficiali din Rusia, inclusiv de președintele Vladimir…
17:50
Povestea inelului de campion Super Bowl rămas la Kremlin: „Vladimir Putin l-a pus în buzunar și a plecat”. Moscova a negat incidentul # HotNews.ro
Robert Kraft, în vârstă de 84 de ani, este actualul proprietar al echipei New England Patriots şi, sub conducerea sa, franciza din Massachusetts a câştigat şase campionate. Duminică, echipa lui Kraft aspiră la a şaptea…
Acum 8 ore
17:20
Cehia se alătură țărilor din UE care iau în calcul restricții de vârstă pentru rețelele sociale. „Trebuie să ne protejăm copiii” # HotNews.ro
Premierul ceh Andrej Babis a declarat, duminică, că este în favoarea ideii de a fi interzis accesul la rețelele sociale pentru copiii cu vârste mai mici de 15 ani, în contextul în care tot mai…
17:20
Aramis Invest, cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al IKEA, reduce programul de lucru din cauza scăderii comenzilor # HotNews.ro
Compania Aramis Invest din Baia Mare, cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al gigantului IKEA, se confruntă cu probleme economice. Cel mai mare producător din Maramureș, cu cea mai mare cifră…
17:00
Alertă în Aiud după ce două grenade au fost găsite pe un drum public, în apropierea unei unități militare # HotNews.ro
Două grenade defensive, fără focos, au fost descoperite, duminică, pe raza municipiului Aiud, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, conform Agerpres. Potrivit sursei citate, elementele de muniție au fost ridicate de echipa pirotehnică…
16:40
Primar PSD: „La ce joacă Grindeanu și echipa de la București, ne îndreptăm spre alianța cu AUR” / „N-am simțit niciodată atâta ură împotriva noastră, ca politicieni” # HotNews.ro
Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, a acuzat conducerea PSD că „face un joc foarte periculos” și crede că partidele din coaliția de guvernare pierd din încrederea cetățenilor, în timp ce AUR „crește cu viteză…
16:10
Ministrul Culturii reclamă „un nou fakenews” despre pontajul din teatre. „Se întâmplă de peste trei decenii” # HotNews.ro
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a spus că managerii instituțiilor de cultură semnează pontajele salariaților de peste 30 de ani și a negat că el sau ministerul pe care îl conduce și-ar dori un astfel…
16:00
Șeful diplomației ucrainene: Doar „câteva” puncte mai blochează obținerea păcii. Liderii Kievului și Moscovei trebuie să se întâlnească, iar Trump „poate face acordul posibil” # HotNews.ro
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că liderii Ucrainei și Rusiei trebuie să se întâlnească față în față pentru a clarifica cele mai dificile chestiuni rămase în negocierile de pace și că doar…
Acum 12 ore
15:30
Cinci persoane arestate în Franța după răpirea unei magistrate și a mamei sale. Răpitorii cereau o răscumpărare în criptomonede # HotNews.ro
Autoritățile franceze au arestat cinci suspecți în ancheta deschisă după răpirea unei judecătoare și a mamei sale, conform anunțului făcut duminică de procurori, a scris The Guardian. O judecătoare în vârstă de 35 de ani…
15:30
Punctul de cotitură în energie: Meta, Bill Gates și Sam Altman semnează viitorul nuclear. Cum forțează AI-ul rescrierea radicală a economiei mondiale # HotNews.ro
Energia nucleară de nouă generație a ajuns la un punct de cotitură prin colaborările începute de Meta cu TerraPower, compania lui Bill Gates, și cu Oklo, startup susținut de Sam Altman. Această schimbare arată cum cererea de…
15:10
Suporterii oaspeţi au încercat să intre pe teren la finalul partidei şi a fost nevoie de intervenţia jandarmilor care au folosit substanţe iritant-lacrimogene pentru a detensiona situaţia.
14:50
La intersecția dintre strada Doamnei și Ion Ghica e o bijuterie arhitecturală, construită, între 1907-1912, în stil neoclasic francez: Palatul Bursei. Aceasta clădire superbă, făcută după planurile arhitectului Ștefan Burcuș, a fost inima financiară a…
14:30
Giorgia Meloni, supărată după protestul anti-olimpiadă și sabotajul de la calea ferată: „Sunt dușmanii Italiei” # HotNews.ro
Premierul italian Giorgia Meloni i-a catalogat pe protestatarii anti-olimpiadă ca fiind „dușmani ai Italiei” după violențele care au avut loc la o demonstrație la Milano sâmbătă seara și atacurile asupra rețelei feroviare naționale, informează Reuters.…
14:00
Cum răspunde Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. „Am primit invitația de a participa…
13:40
Antreprenor român dat dispărut, găsit mort lângă o cascadă, în Italia. Ipoteza inițială a anchetatorilor # HotNews.ro
Bărbatul în vârstă de 46 de ani, oringar din România, stabilit într-o regiune din estul Italiei, a fost găsit fără suflare sâmbătă dimineață, scrie presa din Peninsulă. Dispariția românului care trăia în San Severino, provincia…
13:30
VIDEO Lindsey Vonn, accidentare groaznică la Jocurile Olimpice de iarnă. Medicii au avut nevoie de minute în șir ca să o poată ridica / E nevoie de intervenția elicopterului # HotNews.ro
Schioarea americană Lindsey Vonn, care concura cu un genunchi stâng grav accidentat, a suferit un accident la începutul probei olimpice de coborâre de duminică și a rămas întinsă pe sol. Organizatorii au intervenit și i-au…
13:00
Iranul, mesaj ferm pentru Donald Trump: „Nimeni nu are dreptul să ne dicteze ce să facem” # HotNews.ro
Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului, subiect de conflict cu SUA, în ciuda amenințările repetate venite din partea președintelui american Dpnald Trump, a declarat duminică șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, la două zile după…
12:40
FOTO Olimpiada sub asediu: Arestări la Milano după proteste violente și suspiciuni de sabotaj feroviar în prima zi a competiției # HotNews.ro
Mai multe persoane au fost arestate sâmbătă la Milano, după un protest violent anti-Olimpiadă și împotriva costului vieții la care au participat mii de oameni. În paralel, rețeaua feroviară din nordul Italiei a fost ținta…
12:10
Șeful armatei ucrainene anticipează cine va câștiga războiul. Pe ce pariază generalul Sîrski # HotNews.ro
În timp ce Washingtonul caută să pună capăt războiului până în vară, prin medierea negocierilor dintre Kiev și Moscova, pe front luptele continuă, iar Rusia nu încetează să atace infrastructura critică din Ucraina. Rușii au…
11:40
Criză fără precedent în Veneția: Invazia speciilor „canibale” care distrug echilibrul lagunei # HotNews.ro
Încălzirea accelerată a Adriaticii a adus în Laguna Veneției prădători de temut, care pun în pericol un întreg ecosistem și tradițiile locale. De la meduza „nucă de mare” până la agresivul crab albastru, noii invadatori…
11:10
Zelenski, noi sancțiuni pentru furnizorii de piese pentru rachetele și dronele rusești: Fără ele, teroarea ar fi imposibilă # HotNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat duminică decretele prin care impune sancțiuni drastice companiilor străine care livrează componente critice pentru arsenalul Moscovei, potrivit Reuters. „Producerea acestor arme ar fi imposibilă fără componente străine esențiale, pe…
11:00
Iar ceea ce am văzut noi la televizor și pe Youtube e doar 10% din șocul trăit de JD Vance # HotNews.ro
Ceea ce am văzut noi la televizor și pe Youtube e doar 10% din șocul trăit de vicepreședintele SUA JD Vance când a fost huiduit de zeci de mii de oameni la ceremonia de deschidere…
10:50
După mai multe zile în care temperaturile nu au mai scăzut sub zero grade, ANM anunță că vremea se schimbă în București. Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, duminică, valorile termice se vor situa peste normele…
Acum 24 ore
10:20
Revin ninsorile, viscolul și gerul. Toată țara, sub atenționare / Anunțul făcut acum de meteorologi # HotNews.ro
ANM a emis duminică o informare meteorologică valabilă pentru toată țara până pe 10 februarie, prin care anunță ninsori, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii. Potrivit prognozei, duminică și în noaptea de…
10:10
Noi trageri LOTO 6/49 duminică 8 februarie. Report de peste 4 milioane de euro la categoria I # HotNews.ro
Duminica, 8 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 5 februarie, Loteria Romana a acordat peste 34.900 de…
10:00
Suspectul care l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev, reținut în Dubai și extrădat deja în Rusia # HotNews.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat duminică că bărbatul suspectat de împușcarea generalului rus de rang înalt, Vladimir Alekseev, a fost reținut în Dubai și extrădat în Rusia, potrivit Reuters Vladimir Alekseev,…
09:50
Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele, în timp ce furtunile fac ravagii. Liderul extremei drepte a cerut amânarea scrutinului # HotNews.ro
Portughezii sunt așteptați duminică sî meargă la urne pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în ciuda problemelor provocate de furtunile devastoare din ultima vreme care au provocat inundații în multe zone din Peninsula Iberică,…
09:30
Halle Berry spune că un sfat primit de la învățătoare în clasa a patra i-a schimbat viața: „Vei face aceeași greșeală din nou și din nou” # HotNews.ro
Actrița Halle Berry, câștigătoare a Premiului Oscar, afirmă că responsabilitatea personală este unul dintre cele mai importante lucruri pentru ea și că își amintește perfect cine a învățat-o în copilărie să-și asume responsabilitatea pentru propriile…
09:10
Șeful Fiscului anunță ce firme vor fi vizate / Cum vede relația inspector – contribuabil: „Omul ăla aduce 200 de documente și el își păstrează opinia” # HotNews.ro
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a spus, joi, că în 2026 Fiscul va avea în vedere, pentru efectuarea controalelor fiscale, industriile cu risc fiscal ridicat și a dat și un exemplu în acest sens. Citiți…
09:10
Azi, AI face munca juridică, „mâine pot fi vânzări, marketing, finanțe”. Val de vânzări în tech care cuprinde toate acțiunile aflate în calea AI – GRAFIC # HotNews.ro
În cei trei ani de când ChatGPT a intrat în atenția publicului larg, au existat numeroase valuri de vânzări de acțiuni precipitate de îngrijorările privind inteligența artificială. Totuși, nimic nu se compară cu prăbușirea prețurilor…
09:00
Patru sportivi români vor evolua duminică, în a doua zi de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, scrie News.ro. La schi fond – 10 km+10 km schiatlon, Gabriel Cojocaru şi Paul Pepene vor…
08:40
Misterul de pe San Siro: A cântat Mariah Carey live la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026? # HotNews.ro
Prestația vedetei americane Mariah Carey la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a fost amplu comentată.
08:40
Vot decisiv în Japonia: Prima femeie premier, Sanae Takaichi, la un pas de controlul absolut în Parlament / Scrutinul, îngreunat de ninsori record # HotNews.ro
Japonia votează duminică în cadrul unui scrutin legislativ care ar putea consolida puterea primei femei premier din istoria țării, ultra-conservatoarea Sanae Takaichi. Favorită să obțină controlul total în Parlament, Takaichi forțează o victorie istorică, în…
08:00
Demisie neașteptată la vârful Washington Post: Jeff Bezos schimbă conducerea la doar câteva zile după ce o treime din redacție a fost eliminată # HotNews.ro
Directorul general al Washington Post, Will Lewis, a demisionat neașteptat după ce ziarul lui Jeff Bezos a concediat 300 de jurnaliști. Redacția a primit vestea cu entuziasm, pe fondul nemulțumirilor legate de eșecul acestuia în…
07:40
Marian Godină a început să plângâ la Survivor România 2026. Soția lui, Georgiana, a recționat imediat # HotNews.ro
Show-ul Survivor România, difuzat de Antena 1, a adus noi confruntări între Faimoși și Războini, dar și un moment neașteptat.
