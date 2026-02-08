Pasă de gol pentru Alex Mățan în Grecia! Ce notă a primit
Sport.ro, 9 februarie 2026 00:40
Mijlocașul ofensiv român a fost titular și s-a numărat printre cei mai activi jucători ai oaspeților
Acum o oră
00:40
Donald Trump lipsește de la SuperBowl dintr-un motiv bizar! Mesajul transmis de președintele SUA # Sport.ro
Seattle Seahawks și New England Patriots se duelează în SuperBowl 2026 în această seară, de la ora 1:00, LIVE pe VOYO.
00:40
00:20
Acum 2 ore
00:10
Emoții pentru Real Madrid până la final contra Valenciei! Cum arată clasamentul din La Liga # Sport.ro
Real Madrid a obținut un succes important împotriva Valenciei în lupta pentru La Liga.
00:00
Lindsey Vonn a fost operată după accidentul de la Jocurile Olimpice de iarnă. Care e starea vedetei în vârstă de 41 de ani # Sport.ro
Lindsey Vonn, vedeta sporturilor de iarnă, accident teribil.
8 februarie 2026
23:50
Super Bowl 2026 | ACUM, pe VOYO, Costin Ștucan și invitații săi discută despre marele eveniment din Statele Unite ale Americii # Sport.ro
Super Bowl 2026, în exclusivitate pe VOYO.
23:30
Formația din Salonic a dat de o echipă redutabilă în derby-ul orașului.
Acum 4 ore
23:10
„A funcționat pedeapsa lui Gigi Becali?” Daniel Bîrligea a răspuns imediat după „dubla” cu Oțelul # Sport.ro
Daniel Bîrligea a reușit o „dublă” în meciul cu Oțelul.
23:00
Campioana a primit o lovitură dură, într-un moment în care forțează intrarea în play-off.
23:00
Trei titulari incontestabili de la FCSB, OUT la următorul meci! Gigi Becali a făcut anunțul în direct # Sport.ro
Planul lui Gigi Becali pentru a scoate maximum posibil la FCSB.
22:50
FCSB s-a impus cu 4-1 în fața lui Oțelul, într-un meci din runda 26 din Superliga, care s-a jucat la Galați.Pentru echipa campioană au marcat Daniel Bîrligea (31', 43'), Darius Olaru (66') și Florin Tănase (79'), în timp ce de la Oțelul a înscris Zhelev (25')Gigi Becali a făcut anunțul: „Mâine o să aducem un atacant!”Patronul lui FCSB a fost mulțumit de jocul echipei sale, dar cu toate acestea a anunțat că roș-albaștrii vor mai primii întăriri pentru play-off.Gigi Becali a dezvăluit că luni va rezolva transferul unui atacant, în timp ce MM Stoica va căuta un fundaș central. Citește și: Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România”„Mâine o să aducem un atacant. I-am spus lui MM să caute și un fundaș central. Ne trebuie un fundaș central să avem. Poți să știi ce se întâmplă? În play-off ai nevoie.”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe poziția a opta din Superliga și se află la doar două puncte de ultimul loc ce duce în play-off.
22:40
Gigi Becali l-a făcut praf pe Cordea după scandalul de la CFR - ”U” Cluj: ”Îți dai seama ce mentalitate? Am leșinat de râs” # Sport.ro
CFR Cluj - ”U” Cluj s-a încheiat 3-2.
22:40
Elias Charalambous, intervenție fermă după Oțelul Galați - FCSB 1-4: „Pentru mine contează” # Sport.ro
Reacția lui Elias Charalambous după Oțelul Galați - FCSB 1-4.
22:30
Florin Tănase a atins cifre fabuloase în urma victoriei cu Oțelul.
22:20
Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România” # Sport.ro
Oțelul Galați - FCSB s-a încheiat 1-4.
22:10
Florin Tănase, unic în istoria FCSB! Borna specială atinsă contra Oțelului pentru campioana en-titre # Sport.ro
Florin Tănase a avut o evoluție foarte bună în Oțelul Galați - FCSB 1-4.
22:10
Oțelul Galați - FCSB s-a încheiat 1-4.
21:50
Inter Milano s-a distrat în deplasare cu Sassuolo, în etapa #24 din primul eșalon al Italiei, Serie A.
21:40
Cristi Chivu, omul momentului în Italia! Nota primită după Sassuolo - Inter 0-5 și elogiul italienilor # Sport.ro
Ce notă a primit Cristi Chivu după Sassuolo - Inter 0-5 + Reacția presei din Italia.
21:30
Ianis Hagi, „eclipsat“ de un alt român în Beșiktaș – Alanyaspor: meci exploziv, la Istanbul # Sport.ro
Surpriză mare, cu doi români pe teren, într-o partidă spectaculoasă din Superliga turcă.
21:30
Englezii au găsit vinovatul după ce Liverpool a pierdut cu City: ”Ce a fost în capul lui?” # Sport.ro
Liverpool a pierdut derby-ul cu Manchester City, scor 1-2.
21:30
Oțelul - FCSB se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Acum 6 ore
21:00
Momente de panică în Liverpool - Manchester City! Fotbalistul lui Pep Guardiola a rămas întins pe gazon # Sport.ro
Liverpool - Manchester City a fost în exclusivitate pe VOYO.
21:00
Genul programului: thriller! Final exploziv pe Anfield cu 15 minute de prelungire! Eliminare, VAR și mulți nervi în Liverpool - City # Sport.ro
Manchester City a învins-o cu 2-1 pe Liverpool în derby-ul etapei #25 din Premier League.
20:20
Zece apeluri pierdute de la Roberto Carlos. Szoboszlai, GOL fabulos din lovitură liberă în Liverpool - City # Sport.ro
Liverpool - Manchester City, LIVE TEXT - AICI.
20:00
Germania – România, dramatic la Rugby Europe Championship: rezultat surprinzător, la Heidelberg # Sport.ro
„Stejarii“ au pășit cu stângul în noua ediție a competiției.
20:00
Dennis Man a înscris un gol de care avea nevoie ca de aer la PSV.
19:50
Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV # Sport.ro
Dennis Man a marca pentru PSV și i-a adus victoria în fața lui Groningen.
19:40
Derby nebun sâmbătă, între CFR Cluj și ”U” Cluj.
19:40
Cristiano Ronaldo, aproape de o revenire spectaculoasă! Șeicii i-au ales înlocuitorii: două staruri din Premier League # Sport.ro
Clubul la care s-ar putea întoarce Cristiano Ronaldo din vară, după despărțirea de Al-Nassr.
19:40
Situație hilară la Jocurile Olimpice de iarnă: patinatoarea Madeline Schizas, scuză bună pentru tema nepredată # Sport.ro
Patinatoarea canadiană Madeline Schizas s-a confruntat în această săptămână cu presiunea probei la care concurează la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina şi cu termenul limită pentru o temă pe care o avea de predat la sociologie la cursurile universitare la care este înscrisă, potrivit Reuters.
19:20
Campioana României ne-a oferit o partidă memorabilă, în care a prestat un handbal de cea mai bună calitate.
Acum 8 ore
19:10
Cine cântă în spectacolul din pauza Super Bowl. Evenimentul e LIVE pe VOYO, în această noapte # Sport.ro
Super Bowl, live pe VOYO. Evenimentul e precedat de emisiunea de pe VOYO, prefață a meciului.
19:00
Sâmbătă seară s-a iscat un scandal de proporții imediat după meciul CFR Cluj - ”U” Cluj.
19:00
Se cunosc echipele de start din meciul Oțelul - FCSB.
18:50
Cristian Chivu (45 de ani) o antrenează pe Inter Milano din vara lui 2025.
18:40
Răzvan Marin a predat fotbal în Grecia! Nota fabuloasă după un gol și două pase decisive pentru AEK Atena # Sport.ro
Răzvan Marin, omul meciului în Panserraikos - AEK Atena!
18:10
Anul trecut, pe vremea asta, Valentin Mihăilă (26 de ani) era fotbalist de Serie A, la Parma. Astăzi, el joacă la o echipă mediocră din Superliga turcă.
18:10
Subiectul surprinzător la care s-a eschivat Zeljko Kopic înainte de Dinamo - Craiova: „Nu vorbesc acum” # Sport.ro
Ce a spus Zeljko Kopic la conferința de presă premergătoare meciului Dinamo București - Universitatea Craiova.
17:50
Dynamite Fighting Show și K-1 anunță un parteneriat pentru organizarea K-1 World MAX 2026 la București # Sport.ro
Dynamite Fighting Show anunță semnarea unui parteneriat cu K-1, cel mai cunoscut și influent brand de kickboxing la nivel mondial. În baza acestui acord, pe 3 aprilie 2026, în București,
17:50
Dennis Man continuă să primească vești proaste la PSV! Decizia antrenorului îl vizează direct # Sport.ro
Dennis Man și-a pierdut pentru moment statutul de titular la PSV, lidera din campionatul Olandei.
17:50
Dinamo vrea titlul! Ce i-a cerut Cătălin Cîrjan lui Boateng: „Rămâne în istoria clubului” # Sport.ro
Cătălin Cîrjan a vorbit despre situația lui Kennedy Boateng la Dinamo.
17:40
Reghecampf a „turbat“ pe margine: golul luat de echipa lui în Liga Campionilor, de cascadorii râsului # Sport.ro
Într-un moment în care Al-Hilal Omdurman era pe val, a venit o înfrângere surprinzătoare, în Algeria, în fața unei echipe care a abordat meciul cu șansa a doua.
17:20
Bernadette Szocs a pierdut în finala turneului Europe Top 16! Cine a învins-o pe sportiva româncă # Sport.ro
Jucătoarea română Bernadette Szocs a fost învinsă de germanca Sabine Winter, cu 3-0 (11-4, 11-4, 11-4), duminică, în finala celei de-a 55-a ediţii a turneului Europe Top 16, care a reunit crema tenisului european de tenis de masă la Montreux (Elveţia).
Acum 12 ore
17:10
A fost uimit după ce Bergodi a sărit să îl bată pe Cordea: „Nu mă așteptăm să îl văd așa” # Sport.ro
În emisiunea Fața la Joc s-a discutat despre scandalul monstruos de la finalul derby-ului CFR Cluj - ”U” Cluj.
17:10
Real Madrid, „taxată” în Spania pentru felul în care s-a comportat cu un fotbalist: „Ne-am rugat să joace mai mult” # Sport.ro
Real Madrid se confruntă cu critici în Spania pentru modul în care a gestionat relația cu un fotbalist de viitor.
17:10
Locul ocupat de Paul Pepene (37 de ani) în proba de skiatlon de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina # Sport.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina 2026.
16:40
Sport.ro vă prezintă trei lucruri importante despre cel mai important eveniment din sportul american.
16:30
Delle Ali, decizie importantă.
16:20
Liverpool - Manchester City, de la 18:30 (LIVE pe VOYO). Echipe probabile + cotele la pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Premier League, EXCLUSIV pe VOYO.
