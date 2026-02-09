Imnul SUA a răsunat pe Levi’s Stadium! Charlie Puth, interpretare de nota 10

22:50

FCSB s-a impus cu 4-1 în fața lui Oțelul, într-un meci din runda 26 din Superliga, care s-a jucat la Galați.Pentru echipa campioană au marcat Daniel Bîrligea (31', 43'), Darius Olaru (66') și Florin Tănase (79'), în timp ce de la Oțelul a înscris Zhelev (25')Gigi Becali a făcut anunțul: „Mâine o să aducem un atacant!”Patronul lui FCSB a fost mulțumit de jocul echipei sale, dar cu toate acestea a anunțat că roș-albaștrii vor mai primii întăriri pentru play-off.Gigi Becali a dezvăluit că luni va rezolva transferul unui atacant, în timp ce MM Stoica va căuta un fundaș central. Citește și: Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România”„Mâine o să aducem un atacant. I-am spus lui MM să caute și un fundaș central. Ne trebuie un fundaș central să avem. Poți să știi ce se întâmplă? În play-off ai nevoie.”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe poziția a opta din Superliga și se află la doar două puncte de ultimul loc ce duce în play-off.