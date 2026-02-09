Adevărul Bisericii: Predică de o frumusețe rară rostită de ÎPS Teodosie: ”Să înțelegem că ceea ce se vorbește despre fiul risipitor se referă la noi toți. Cine și-a păstrat averea întreagă de la Dumnezeu?” - VIDEO
ActiveNews.ro, 9 februarie 2026 02:30
În Duminica Fiului Risipitor, 8 februarie 2026, după Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, oficiată în Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Arhiepiscopul Tomisului a rostit o predică de o rară frumusețe duhovnicească și de mare profunzime teologică, în care a tâlcuit, pas cu pas, una dintre cele mai cutremurătoare
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum o oră
02:30
Adevărul Bisericii: Predică de o frumusețe rară rostită de ÎPS Teodosie: ”Să înțelegem că ceea ce se vorbește despre fiul risipitor se referă la noi toți. Cine și-a păstrat averea întreagă de la Dumnezeu?” - VIDEO # ActiveNews.ro
În Duminica Fiului Risipitor, 8 februarie 2026, după Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, oficiată în Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Arhiepiscopul Tomisului a rostit o predică de o rară frumusețe duhovnicească și de mare profunzime teologică, în care a tâlcuit, pas cu pas, una dintre cele mai cutremurătoare
Acum 4 ore
00:10
Ion Cristoiu: Nicușor Dan merge la Consiliul Păcii în SUA cu condiția să o ia cu el și pe Mamițica. În România, alegerile au fost anulate fără justificare. Prin cenzură, Sistemul ne-a pus președintele # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 8 februarie 2026: Dragoș Sprânceană, un român care se laudă că-l are la degetul mic pe Donald Trump.
00:00
Ion Cristoiu: Nicușor Dan merge la Consiliul păcii cu condiția să o ia cu el și pe Mamițica. În România, alegerile au fost anulate fără justificare. Prin cenzură, Sistemul ne-a pus președintele # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 8 februarie 2026: Dragoș Sprânceană, un român care se laudă că-l are la degetul mic pe Donald Trump.
8 februarie 2026
23:40
Preasfințitul Părinte Ambrozie, 20 de ani de arhipăstorire la Episcopia Giurgiului. Întru Mulți Ani! # ActiveNews.ro
În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Preasfinția Sa a vorbit despre pericopa evanghelică rânduită să se citească și a mulțumit Bunului și Milostivului Dumnezeu pentru cei douăzeci de ani de arhipăstorire în binecuvântatele plaiuri giurgiuvene, la această dată fiind ales de către vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctis
Acum 6 ore
22:00
Presa globalistă, desființată cu imagini după ce a susținut că JD Vance a fost huiduit la Jocurile Olimpice - VIDEO # ActiveNews.ro
Presa globalistă din toată lumea, inclusiv din România, a relatat cu mare satisfacție că vicepreședintele JD Vance a fost huiduit în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano, Italia. Cu toate acestea, imaginile video par să arate un răspuns entuziasmat din partea mulțimii
21:10
Presa globalistă, desființată cu imagini după ce a susținut că JD Vance a fost huiduit la Jocurile Olimpice # ActiveNews.ro
Presa globalistă din toată lumea, inclusiv din România, a relatat cu mare satisfacție că vicepreședintele JD Vance a fost huiduit în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano, Italia. Cu toate acestea, imaginile video par să arate un răspuns entuziasmat din partea mulțimii
Acum 8 ore
20:10
Profesorul Horea Bădău aruncă BOMBA BOMBELOR: Nicușor Dan nu a scris și nu a publicat NICIUN articol în cei 17 ani cât a fost cercetător la Academia Română, deși lua salariu pentru asta și avea NORMĂ MINIMĂ 4 ARTICOLE PE AN! # ActiveNews.ro
Profesorul Horea Bădău, care susține că teza de doctorat a lui Nicușor Dan este plagiată, a descoperit ceva la fel de senzațional. Potrivit postării sale de pe Facebook, Nicușor Dan nu a scris și nu a publicat niciun articol în cei 17
19:40
Bogdan Tiberiu Iacob: Deranj mare la orizont! Raportul Comisiei Juridice a Congresului SUA va impulsiona teribila lege anti-UE care apără suveranitatea și libertatea de exprimare: GRANITE ACT - SCUTUL ANTI-CENZURĂ # ActiveNews.ro
Raportul comitetului juridic din congresul SUA a făcut valuri și va mai face. Chiar tsunami, curînd. La București a fost deranj mare, s-a scos la înaintare presa de casă a puterii și colecția de influenceri pentru a minimaliza la extrem documentul
19:30
Bogdan Tiberiu Iacob: Deranj mare la orizont! Raportul Comisiei Juridice a Congresului SUA va impulsiona teribila lege anti-UE - GRANITE # ActiveNews.ro
Raportul comitetului juridic din congresul SUA a făcut valuri și va mai face. Chiar tsunami, curînd. La București a fost deranj mare, s-a scos la înaintare presa de casă a puterii și colecția de influenceri pentru a minimaliza la extrem documentul
19:20
Bogdan Tiberiu Iacob: Deranj mare la orizont! Raportul comitetului juridic din SUA va impulsiona teribila lege anti-UE - GRANITE # ActiveNews.ro
Raportul comitetului juridic din congresul SUA a făcut valuri și va mai face. Chiar tsunami, curînd. La București a fost deranj mare, s-a scos la înaintare presa de casă a puterii și colecția de influenceri pentru a minimaliza la extrem documentul
19:10
Victorie zdrobitoare pentru coaliția conservatoare susținută de Donald Trump la alegerile din Japonia, ”Doamna de Fier” de la Tokio i-a mulțumit liderului de la Casa Albă # ActiveNews.ro
Sondajele la ieșirea de la urne la alegerile anticipate pentru camera inferioară din Japonia de duminică indică faptul că Partidul Liberal Democrat (PLD), condus de prim-ministrul Sanae Takaichi va cu o majoritate zdrobitoare. Rezultatele vor apărea treptat pe parcursul serii, iar datele finale sunt așteptate în primele ore ale zilei de luni.
19:10
Suspect reținut în Dubai, după tentativa de asasinat asupra prim-adjunctului GRU. Moscova denunță un act de ”terorism ucrainean” în contextul negocierilor de pace # ActiveNews.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat că bărbatul suspectat de împușcarea unui adjunct al șefului agenției de informații militare a Rusiei la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei.
Acum 12 ore
18:40
Suspect reținut în Dubai, după tentativa de asasinat asupra unui general GRU. Moscova denunță un act de ”terorism ucrainean” în contextul negocierilor de pace # ActiveNews.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat că bărbatul suspectat de împușcarea unui adjunct al șefului agenției de informații militare a Rusiei la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei.
18:20
Victorie zdrobitoare pentru coaliția conservatoare susținută de Donald Trump la alegerile din Japonia, „Doamna de Fier” de la Tokio i-a mulțumit liderului de la Casa Albă # ActiveNews.ro
Sondajele la ieșirea de la urne la alegerile anticipate pentru camera inferioară din Japonia de duminică indică faptul că Partidul Liberal Democrat (PLD), condus de prim-ministrul Sanae Takaichi va cu o majoritate zdrobitoare. Rezultatele vor apărea treptat pe parcursul serii, iar datele finale sunt așteptate în primele ore ale zilei de luni.
17:50
Doliu în lumea muzicii. Solistul unei trupe celebre a murit la 47 de ani după un cancer galopant # ActiveNews.ro
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, nominalizat la premiile Grammy, a murit la vârsta de 47 de ani, la câteva luni după ce a anunțat public că fusese diagnosticat cu cancer renal în stadiul 4.
17:40
Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat, pomenit în calendarul creștin ortodox la 8 februarie, a trăit în timpul împăratului Liciniu (308-324). Împăratul persecutor Liciniu i-a prigonit mai ales pe creștinii din armată și pe cei ce reprezentau modele pentru comunitățile în care trăiau
17:30
Șoc și groază pe scena Operei Naționale București. Reacția unui spectator care a plecat după primul act: ”Don Giovanni” a fost turnat într-un bordel, nu pe o scenă culturală. Grotescul și SATANISMELE au penetrat toate instituțiile culturale românești” # ActiveNews.ro
Montarea unei opere celebre a lui Mozart, ”Don Giovanni” a reușit să oripileze auditoriul. O postare pe Facebook pe contul Dumitru Bălan a încins internetul. Din nou, se dovedește că montarea unor opere sau texte dramaturice celebre în viziune progresistă denaturează marile opere clasice.
16:20
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, nominalizat la premiile Grammy, a murit la vârsta de 47 de ani, la câteva luni după ce a anunțat public că fusese diagnosticat cu cancer renal în stadiul 4.
15:30
Nicușor Dan, femeie în casa UE până la capăt: nu merge la Donald Trump până nu îi dă voie stăpâna Ursula. România refuză Administrația SUA pentru a doua oară! # ActiveNews.ro
După ce a refuzat să meargă la Forumul Economic de la Davos pentru că nu dorea să transmită mesajul că „umblă teleleu” prin lume, așa cum s-a exprimat Marius Lazurca, consilierul prezidențial, și a spus că se mai gândește dacă România va face parte din Consiliul pentru Pace, unde a fost
15:20
Dubiosul Dragoș Sprânceană, ciripitor la masa Sistemului după ce a apărut în stenogramele avocatei șpăgare a PNL. Adevărul despre întâlnirea dintre George Simion și James E Trainor, fost comisar al Comisiei Electorale Federale din SUA # ActiveNews.ro
Senatorul AUR Petrișor Peiu a publicat o fotografie de la întâlnirea dintre George Simion și oficialul american James E Trainor, la care a participat și Dragoș Sprânceană. Parlamentarul a relatat că respectiva întrevedere a avut loc la o ora 22:30, la solicitarea lui Sprânceană, care i-a telefonat pe Simion cu o jumătate de oră înainte.
15:00
Publicația franceză Le Monde a publicat recent un articol despre ia românească, prezentând acest simbol cultural milenar ca fiind „recuperat politic” și asociat radicalismului identitar.
14:40
EXCLUSIV CorectNews: ”Combinația” nucleară. Devine NuScale noul Bechtel al României?” # ActiveNews.ro
Deși statul român a pompat deja peste 150 de milioane de euro în proiectul reactoarelor modulare mici (SMR), întâlnirile cruciale dintre decidenți și investitori rămân învăluite într-o tăcere suspectă. Surse din piață indică probleme majore privind amplasamentul de la Doicești și blocaje severe în obținerea avizelor de mediu.
14:30
S-a deovedit că am dreptate într-o chestiune extrem de sensibilă în ceea ce privește România.
Acum 24 ore
13:50
EXCLUSIV Newsreporter: „Combinația” nucleară. Devine NuScale noul Bechtel al României? # ActiveNews.ro
Deși statul român a pompat deja peste 150 de milioane de euro în proiectul reactoarelor modulare mici (SMR), întâlnirile cruciale dintre decidenți și investitori rămân învăluite într-o tăcere suspectă. Surse din piață indică probleme majore privind amplasamentul de la Doicești și blocaje severe în obținerea avizelor de mediu.
13:40
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Adevărul despre întâlnirea dintre George Simion și James E Trainor, fost comisar al Comisiei Electorale Federale din SUA # ActiveNews.ro
Senatorul AUR Petrișor Peiu a publicat o fotografie de la întâlnirea dintre George Simion și oficialul american James E Trainor, la care a participat și Dragoș Sprânceană. Parlamentarul a relatat că respectiva întrevedere a avut loc la o ora 22:30, la solicitarea lui Sprânceană, care i-a telefonat pe Simion cu o jumătate de oră înainte.
12:40
Imperiulmediatic al lui Jeff Bezos (unde WaPo reprezintă diamantul coroanei) este unuldin pilonii globalismului și progresismului mondial. Acum, a luat-o la vale petobogan. Semn că lumea se schimbă cu viteză uluitoare.
12:40
Iunie, termenul-limită dat de SUA Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord de pace. Săptămâna viitoare continuă negocierile. Zelenski se plânge că America ar putea recurge la presiuni # ActiveNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite au dat atât Ucrainei, cât și Rusiei un termen limită, în iunie, pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului de aproape patru ani, adăugând că Washingtonul va crește probabil presiunea asupra ambelor părți dacă luptele continuă dincolo de această dată.
12:30
Pentagonul rupe legăturile academice cu Universitatea Harvard: ”Noi formăm războinici, nu woke-iști. De aici vin cu capetele pline de ideologii globaliste și radicale care nu îmbunătățesc efectivele noastre de luptă” # ActiveNews.ro
Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a decis să rupă toate legăturile academice cu Harvard, acuzând universitatea că a devenit un teren al ideologiilor radicale și globaliste care strică caracterele militare
03:50
SFÂNTA CUVIOASA ELISABETA DE LA PASĂREA, CONTEMPORANĂ CU NOI - VIDEO INEDIT DIN MUNȚI, DE LA PUSTIE # ActiveNews.ro
Maica avea harisma aceasta a nevinovăției și au fost câteva animale ale pădurii care o cercetau și care s-au apropiat de maica și pe care le hrănea. Un cerb, un urs, doi lupi, un câine, o pisică și nu mai vorbesc de veverițe: una venea, alta pleca.
Ieri
01:40
Este ireal ce i se întâmplă lui Călin Georgescu. Susținut de o mână de oameni oriunde apare în public (la Poliție, la Tribunal, la diverse manifestații), fostul candidat la președinție continuă să fie bătaia de joc a instituțiilor de forță din România. Culmea, aceleași instituții care au pus la cale și au executat lovitura de stat din 2024.
01:00
ARD FĂCLIILE DURERII ÎN LUNCA PRUTULUI, ARD ȘI ÎN CASELE ROMÂNILOR - PRETUTINDENI PE UNDE NOAPTEA DE 7 FEBRUARIE 1941 A ÎNDOLIAT DESTINE # ActiveNews.ro
Și după scurgerea a 85 de ani, durerea e vie nu doar în inimile românilor din Mahala și alte sate din apropiere, cărora noaptea de 7 februarie 1941 le-a schimbat, le-a îndoliat pentru totdeauna destinele.
00:50
Historia Sacra – Din Golgota Bucovinei. 85 de ani de la Masacrul din satul Lunca (Nordul Bucovinei). 6-7 Februarie 1941 # ActiveNews.ro
Istoriafără ură și părtinire, însă cu răstigniri, sânge, lacrimi,documente, mărturii, litanii și învieri, poate constitui o„liturgică” științifică, academică, pentru întregirea șirestabilirea Adevărului.
00:50
Masacrul de la Lunca Prutului - 6 spre 7 februarie 1941: sute de români secerați ca la Fântâna Albă. Dumnezeu să-i odihnească pe frații noștri, bieții români bucovineni! # ActiveNews.ro
Masacrul din 6 - 7 februarie 1941 nu a fost însă decât un episod din drama românilor bucovineni, asta deoarece mii dintre ei au fost uciși, câteva luni mai târziu, în alt masacrul, cel de la Fântâna Albă, când au fost uciși aproape 4000 de români bucovineni.
00:00
Avocata PNL care cerea șpagă 500.000 de euro, eliberată la domiciliu cu brățară de monitorizare. Noi STENOGRAME-bombă: ”Eu tre' să vorbesc cu Ilie și Nicușor. L-am băgat pe NICUȘOR pe toate grupurile mele. Sunt conectată la președinte” # ActiveNews.ro
Avocata șpăgară din PNL a fost eliberată și plasată în arest la domiciliu. Deși au apărut stenograme care arată clar cum Adriana Georgescu avea legături directe cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, s-a decis că, până la urmă, ea să plece acasă!
7 februarie 2026
23:50
Sebastian Bodu dă de pământ cu cenzorii "prezidențiali" Funky Citizens! Politicianul dă în judecată organizația după ce l-au taxat cu "fake news" pentru afirmația că pugilistul algerian Iman Khalef e bărbat și nu femeie # ActiveNews.ro
Un conflict public a izbucnit între fostul europarlamentar Sebastian Bodu și ONG-ul #rezist Funky Citizens. Bodu acuză ONG-ul menționat de altfel și în raportul Congresului privind anularea alegerilor din România, că practică cenzura pe rețelele sociale și că, prin rapoarte de fact-checking, duce la sancționarea unor opinii.
23:50
Transgender extremist neamț din organizația teroristă Antifa condamnat la opt ani de închisoare în Ungaria # ActiveNews.ro
Un transgender neamț din Antifa a fost condamnat la opt ani de închisoare în Ungaria pentru o serie de atacuri de extremă stânga comise la Budapesta.
23:40
Sebastian Bodu dă de pământ cu cenzorii "prezidențiali" Funky Citizens! Politicianul dă în judecată organizația după ce l-au taxat cu "fake news" după ce a spus că pugilistul algerian Iman Khalef e bărbat # ActiveNews.ro
Un conflict public a izbucnit între fostul europarlamentar Sebastian Bodu și ONG-ul #rezist Funky Citizens. Bodu acuză ONG-ul menționat de altfel și în raportul Congresului privind anularea alegerilor din România, că practică cenzura pe rețelele sociale și că, prin rapoarte de fact-checking, duce la sancționarea unor opinii.
23:30
Adrian Onciu: Ești adolescent din mediul rural, ai între 16 și 19 ani, și încă nu știi de ce dimineața te simți femeie, iar seara, când te întorci cu vacile de la păscut, te simți dintr-odată bărbat? Tabără de activism LGBT sponsorizată de KAUFLAND # ActiveNews.ro
Asociația homosexualilor Accept a anunțat, într-o postare pe Facebook, deschiderea înscrierilor pentru un program dedicat tinerilor trans și queer (≈16–19 ani) care locuiesc, au locuit sau provin din afara unui oraș mare (oraș mic / comună / sat).
21:00
Transgender extremist neamț din organizația teroristă Antifa a fost condamnat la opt ani de închisoare în Ungaria # ActiveNews.ro
Un transgender neamț din Antifa a fost condamnat la opt ani de închisoare în Ungaria pentru o serie de atacuri de extremă stânga comise la Budapesta.
21:00
Avocata șpăgară, plasată în arest la domiciliu cu brățară de monitorizare. Noi STENOGRAME-bombă: ”Eu tre' să vorbesc cu Ilie și Nicușor. L-am băgat pe NICUȘOR pe toate grupurile mele. Sunt conectată la președinte” # ActiveNews.ro
Avocata șpăgară din PNL a fost eliberată și plasată în arest la domiciliu. Deși au apărut stenograme care arată clar cum Adriana Georgescu avea legături directe cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, s-a decis că, până la urmă, ea să plece acasă!
20:40
Transgender extremis neamț din organizația teroristă Antifa a fost condamnat la opt ani de închisoare în Ungaria # ActiveNews.ro
Un transgender neamț din Antifa a fost condamnat la opt ani de închisoare în Ungaria pentru o serie de atacuri de extremă stânga comise la Budapesta.
19:50
Adrian Onciu: ”Ești adolescent din mediul rural, ai între 16 și 19 ani, și încă nu știi de ce dimineața te simți femeie, iar seara, când te întorci cu vacile de la păscut, te simți dintr-odată bărbat?Înscrie-te în tabăra de activism pentru tinerii LGBT” # ActiveNews.ro
Asociația homosexualilor Accept a anunțat, într-o postare pe Facebook, deschiderea înscrierilor pentru un program dedicat tinerilor trans și queer (≈16–19 ani) care locuiesc, au locuit sau provin din afara unui oraș mare (oraș mic / comună / sat).
19:10
Război între fostul europarlamentar Sebastian Bodu și ONG-ul #rezist Funky Citizens! Politicianul dă în judecată organizația pentru că practică cenzura și se ocupă cu întocmirea de rapoarte # ActiveNews.ro
Un conflict public a izbucnit între fostul europarlamentar Sebastian Bodu și ONG-ul #rezist Funky Citizens. Bodu acuză ONG-ul menționat de altfel și în raportul Congresului privind anularea alegerilor din România, că practică cenzura pe rețelele sociale și că, prin rapoarte de fact-checking, duce la sancționarea unor opinii.
18:40
Masacrul românilor din Lunca Prutului - 85 de ani. Începutul exterminării românilor nord-bucovineni de teroarea stalinistă - 6 spre 7 februarie 1941. Maria Toacă: ȘI AICI E NEAMUL NOSTRU CU DOR DE LIBERTATE # ActiveNews.ro
85 de ani s-au scurs de la Masacrul din noaptea de 6 spre 7 februarie 1941 în Lunca Prutului, ținutul Herța, regiunea Cernăuți, considerat una dintre cele mai cumplite atrocități comise de soldații ruși împotriva românilor care doreau să evadeze din ”paradisul proletarilor”.
18:30
Lucian Ciuchiță: Sensul cuvintelor lui Tudor Vladimirescu s-a răsturnat: patria nu mai pare a fi norodul, ci tagma jefuitorilor # ActiveNews.ro
”Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor!” A fost un timp când „patria” însemna norodul. Așa a rostit Tudor Vladimirescu: nu pentru o clică, nu pentru o tagmă, ci pentru cei mulți, pentru demnitatea lor. A murit pentru acest cuvânt, iar trupul lui nu a fost găsit niciodată — ca și cum istoria ar fi vrut să lase deschisă rana.
18:10
Ion Cristoiu în dialog cu Laura Gherasim despre audierile legate de anularea alegerilor: Adevărul trebuie să iasă la lumină! În ciuda Raportului SUA, USR vrea ca România să se înarmeze ca să se lupte cu TikTok-ul - VIDEO # ActiveNews.ro
Deputata AUR Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, cercetarea corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, a acordat un interviu maestrului Ion Cristoiu pe tema audierilor publice din Parlamentul României în cazul Anulării Alegerilor Prezidențiale din 2024.
18:10
7 februarie: Sf. Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului, Sf. Cuvios Luca din Elada și un sfânt precum Tudor Vladimirescu - Noul Mucenic Gheorghe din Alikianos, Creta # ActiveNews.ro
Un sfânt contemporan cu Tudor Vladimirescu. Silviu Andrei Vlădăreanu, de povestește la Universul credinței despre Sfântul Nou Mucenic Gheorghe din Alikianos, Creta, Grecia (7 februarie):
18:00
Fostul ministru și ambasador britanic Peter Mandelson, anchetat după ce i-a divulgat informații confidențiale lui Epstein. Ex-premierul Gordon Brown acuză: e-mailurile către Epstein sunt o ”infracțiune financiară” - „ne-a trădat pe toți” # ActiveNews.ro
Poliția Metropolitană a deschis o anchetă penală împotriva lui Peter Mandelson, fost ministru laburist și ambasador al Marii Britanii în SUA, în urma unor acuzații de abuz în funcție. Decizia vine după ce politicianul a fost acuzat că i-ar fi transmis informații guvernamentale sensibile infractorului sexual și pedofilului Jeffrey Epstein.
18:00
Legăturile șefului Forumului Economic Mondial cu pedofilul Epstein. Numele lui Borge Brende este menționat de peste 60 de ori în dosarele Epstein # ActiveNews.ro
Forumul Economic Mondial (FEM) a lansat o anchetă independentă asupra președintelui și directorului general Borge Brende, pentru a clarifica contactele sale anterioare cu Jeffrey Epstein, relatează agenția turcă Anadolu.
17:30
Ups! Instituții din România au încălcat suveranitatea SUA! Când intră la pușcărie cei care au dat lovitura de stat?
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.