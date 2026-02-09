Arabia Saudită comandă 20 de trenuri de mare viteză din Spania

17:20

Trei persoane au murit şi o alta a fost rănită, în urma unui accident produs, duminică după-amiază, pe DN 6, între localităţile Cornea şi Domaşnea, din judeţul Caraş-Severin, în care au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă. Traficul rutier în zonă este blocat total. Potrivit poliţiştilor, accidentul s-a produs după ce şoferul autocamionului a pătruns pe contrasens şi s-a ciocnit frontal cu autoutilitara în care se aflau şoferul şi doi copii de 13 şi 16 ani, aceştia din urmă pierzându-şi viaţa în accident.