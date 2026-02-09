Lavrov: Rusia nu va ataca Europa, dar este gata să riposteze

06:50

Senatul dezbate, luni, de la ora 16,45, moţiunea simplă cu tema: „Educaţia între avarie şi abandon. Cum sunt transformaţi studenţii în colateral bugetar”, depusă de AUR şi de grupul Pace - Întâi România împotriva lui Ilie Bolojan, în calitatea sa de ministru interimar al Educaţiei şi Cercetării. Moţiunea este semnată de peste 40 de senatori ai celor două formaţiuni, în frunte cu Petrişor Peiu şi Ninel Peia. Iniţiatorii moţiunii consideră că sub conducerea lui Bolojan educaţia a intrat „într-o zonă periculoasă de austeritate fără protecţie, reformă fără sprijin şi responsabilitate fără asumare”.