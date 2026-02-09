Investitorii de pe Wall Street se orientează către companii mai mici şi mai ieftine, pentru a evita riscurile mari
News.ro, 9 februarie 2026 05:40
Investitorii de pe Wall Street se îndreaptă tot mai mult către companii mai mici şi mai puţin costisitoare, în timp ce îşi reevaluează apetitul pentru risc, după ce pieţele au fost zguduite de mişcări bruşte, iar unele sectoare au suferit pierderi importante. În paralel, unele segmente bursiere au înregistrat câştiguri, pe măsură ce fluxurile de capital s-au rotit către alte zone ale pieţei, relatează Reuters.
• • •
21:00
Alistar: Observăm o campanie susţinută de dezinformare bazată pe minciună sau pe jumătăţi de adevăr/ În raportul Inspecţiei Judiciare despre documentarul Recorder se face o analiză a faptelor: nimic din ce apare acolo nu este real # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), Victor Alistar, afirmă că se observă o campanie susţinută de dezinformare împotriva sistemului de justiţie, care este bazată „pe minciună sau pe jumătăţi de adevăr”, pe „lucruri scoase din context”. Alistar adaugă că raportul Inspecţiei Judiciare privind documentarul Recorder face o analiză a faptelor şi demonstrează că ”nimic din ceea ce a fost trecut nu este real sau nu este în cheia în care a fost menţionat”.
21:00
FBI a ajuns la concluzia că Jeffrey Epstein nu conducea o reţea de trafic sexual pentru bărbaţi influenţi, arată documente analizate de AP # News.ro
FBI a analizat cu atenţie înregistrările bancare şi e-mailurile lui Jeffrey Epstein. I-a percheziţionat locuinţele. A petrecut ani întregi intervievând victimele sale şi examinând legăturile sale cu unele dintre cele mai influente persoane din lume. Dar, deşi anchetatorii au strâns dovezi ample că Epstein a abuzat sexual fete minore, au găsit puţine dovezi că finanţistul cu relaţii importante conducea o reţea de trafic sexual care deservea bărbaţi influenţi, arată o analiză a Associated Press a înregistrărilor interne ale Departamentului de Justiţie.
21:00
Premier League: FC Liverpool a condus cu 1-0 şi a pierdut cu 1-2 în faţa lui Manchester City # News.ro
Echipa engleză Manchester City a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, gruparea campioană a Angliei, FC Liverpool, în etapa a 25-a din Premier League.
20:40
Handbal feminin: Rapid Bucureşti, victorie în returul cu VfL Oldenburg şi conduce grupa D a European League # News.ro
Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică, în deplasare, formaţia VfL Oldenburg, scor 34-23 (16-10), în al patrulea meci din grupa C a European League. Rapid a urcat pe primul loc în clasament.
20:00
Atacantul român Dennis Man a venit de pe bancă şi a adus, duminică, victoria echipei sale, PSV Eindhoven, în deplasare, scor 2-1, cu FC Groningen. Meciul a contat pentru etapa a 22-a din Eredivisie.
20:00
Rogobete: După centrul de mari arşi de la Timişoara, intră în linie dreaptă centrul de arşi grav de la Târgu Mureş. Construcţia e aproape finalizată. Va putea fi dat în folosinţă, cel mai probabil, în toamna acestui an - VIDEO # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că centrul de arşi grav de la Târgu Mureş, a cărui construcţie este „aproape finalizată”, va putea fi dat în folosinţă, cel mai probabil, în toamna acestui an. „În prima parte a acestui an urmează etapa decisivă: dotarea cu echipamente medicale, testarea circuitelor şi validarea funcţionării tuturor sistemelor”, afirmă Rogobete.
19:50
Lindsey Vonn este în „stare stabilă” după accidentul suferit duminică în finala de coborâre de la Jocurile Olimpice, care i-a pus capăt visului olimpic după ce a venit în competiţie cu ligamentul încrucişat anterior „complet rupt”, relatează CNN.
19:30
Rugby: România, învinsă de Germania în primul meci al ediţiei 2026 a Campionatului European # News.ro
Naţionala de rugby a României a pierdut, duminică, primul meci al ediţiei 2026 a Campionatului European. Stejarii au fost învinşi de Germania cu 30-24 (6-14), la Heidelberg.
19:20
Duminică s-au încheiat partidele din cadrul etapei a XII-a, prima din 2026 în Liga Naţională. HC Buzău rămâne lider, iar campioana Dinamo Bucureşti se află pe locul 2.
19:10
O clădire rezidenţială s-a prăbuşit în Tripoli, Liban. Au murit cel puţin două persoane - VIDEO # News.ro
Cel puţin două persoane au murit şi alte patru au fost salvate din ruinele unei clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje care s-a prăbuşit duminică în oraşul Tripoli, din nordul Libanului, relatează AP.
19:00
Echipa FC Botoşani a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 26-a din Superligă.
18:50
Echipa greacă AEK Atena a învins duminică, în deplasare, scor 4-0, formaţia Panserraikos. Răzvan Marin a înscris un gol şi a dat două assisturi pentru învingători.
18:40
Handbal feminin: CSM Bucureşti, victorie importantă cu liderul Brest în grupa B a Ligii Campionilor # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Brest Bretagne Handball, scor 40-34 (20-16), în etapa a XII-a din Liga Campionilor. CSM urcă pe locul 4, cu 16 puncte.
18:20
Tenis de masă: Bernadette Szocs, medaliată cu argint la la Top 16 Europa 2026, competiţia starurilor europene # News.ro
Bernadette Szocs a câştigat, duminică, medalia de argint la competiţia starurilor europene, Top 16 Europa 2026, în Montreux.
18:20
Activitatea minei Rovinari, afectată de o alunecare de teren produsă din cauza precipitaţiilor abundente din ultimele zile/ Nu s-au înregistrat victime/ Producţia de cărbune, afectată cu aproximativ 2.000 de tone # News.ro
Activitatea a fost afectată, duminică, la mina Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), în urma unei alunecări de teren care s-a produs din cauza precipitaţiilor abundente şi condiţiilor meteorologice nefavorabile înregistrate în ultimele zile. Potrivit CEO, alunecarea taluzului sud-estic s-a produs pe o lungime de aproximativ 300 de metri şi o înălţime de 25 de metri, nefiind înregistrate victime. CEO precizează că producţia a fost afectată cu aproximativ 2.000 de tone de cărbune, dar funcţionarea termocentralei Rovinari nu este afectată, fiind luată decizia suplimentării livrărilor de cărbune din Carierele Pinoasa şi Roşia.
18:00
Iran - Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, condamnată la şase ani de închisoare (avocat) # News.ro
Un tribunal iranian a condamnat-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, la şase ani de închisoare, a declarat avocatul acesteia pentru AFP duminică.
17:50
Fanii "Bridgerton" au păreri împărţite în legătură cu un detaliu deranjant din sezonul 4 - VIDEO # News.ro
Unii fani ai serialului "Bridgerton" au observat o mică eroare într-o scenă. S-a întâmplat în primul episod al sezonului, „The Waltz”, când Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) organizează un bal mascat. Atunci când discută cu un nou personaj, Araminta, interpretată de actriţa Katie Leung, cunoscută din "Harry Potter", se vede ceea ce pare a fi un mic plasture pe urechea stângă a Aramintei.
17:30
Şeful de cabinet al prim-ministrului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, şi-a anunţat duminică demisia, pentru că l-a „sfătuit” pe şeful guvernului să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor sale cunoscute cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, potrivit AFP.
17:20
UPDATE - Trei morţi şi un rănit, în urma unui accident produs pe DN 6, în judeţul Caraş-Severin, în care au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă/ Traficul rutier în zonă este blocat total/ Precizările Poliţiei - FOTO # News.ro
Trei persoane au murit şi o alta a fost rănită, în urma unui accident produs, duminică după-amiază, pe DN 6, între localităţile Cornea şi Domaşnea, din judeţul Caraş-Severin, în care au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă. Traficul rutier în zonă este blocat total. Potrivit poliţiştilor, accidentul s-a produs după ce şoferul autocamionului a pătruns pe contrasens şi s-a ciocnit frontal cu autoutilitara în care se aflau şoferul şi doi copii de 13 şi 16 ani, aceştia din urmă pierzându-şi viaţa în accident.
17:20
Fostul jucător de fotbal american Darron Lee a fost acuzat de uciderea iubitei sale, anunţă BBC.
17:20
Documentele arată că Epstein a încercat să se apropie de oficialii ruşi, inclusiv de Putin # News.ro
Jeffrey Epstein avea un mesaj pe care dorea să-l transmită preşedintelui rus Vladimir Putin, anunţă CNN. Noua serie de documente care arată mai multe comunicări ale lui Epstein cu politicieni internaţionali, inclusiv oficiali ruşi, a dus la mai multe speculaţii cu privire la motivele miliardarului.
Acum 24 ore
16:40
Echipa Corona Braşov a pierdut duminică, pe teren propriu, cu formaţia Viborg HK, scor 28-34 (17-17), în penultima etapă din grupa D a European League. Corona se află pe locul 3 în clasament.
16:40
Echipa SCM Zalău este prima calificată în semifinalele Cupei României, după ce a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Ştiinţa Politehnica Bucureşti, scor 3-0, şi în manşa retur din sferturi. Meciul s-a jucat în devans, celelalte din retur fiind programate în 25 februarie.
16:30
Trei morţi şi un rănit, în urma unui accident produs pe DN 6, în afara localităţii Domaşnea, în care au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă/ Traficul rutier în zonă este blocat total FOTO # News.ro
Trei persoane au murit şi o alta a fost rănită, în urma unui accident produs, duminică după-amiază, pe DN 6, în afara localităţii Domaşnea, din judeţul Caraş-Severin, în care au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă. Traficul rutier în zonă este blocat total.
16:30
Cazul Epstein - Guvernul britanic examinează indemnizaţia de plecare plătită lui Peter Mandelson # News.ro
Guvernul britanic a anunţat, duminică, că a deschis o anchetă privind plata către Peter Mandelson a unei indemnizaţii de plecare după demiterea sa în septembrie 2025 din funcţia de ambasador la Washington, din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
16:30
Echipa Corona Braşov a pierdut duminică, pe teren propriu, cu formaţia Viborg HK, scor 28-34 (17-17), în penultima etapă din grupa D a European League. Corona se află pe locul 3 în clasament.
