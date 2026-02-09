Investitorii de pe Wall Street se orientează către companii mai mici şi mai ieftine, pentru a evita riscurile mari

Investitorii de pe Wall Street se îndreaptă tot mai mult către companii mai mici şi mai puţin costisitoare, în timp ce îşi reevaluează apetitul pentru risc, după ce pieţele au fost zguduite de mişcări bruşte, iar unele sectoare au suferit pierderi importante. În paralel, unele segmente bursiere au înregistrat câştiguri, pe măsură ce fluxurile de capital s-au rotit către alte zone ale pieţei, relatează Reuters.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de News.ro