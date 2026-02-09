Legendele lumii: 4 inimi deschise spre omul Caragiale
Jurnalul.ro, 9 februarie 2026 06:50
Ion Luca Caragiale a fost născut în 30 ianuarie 1852, în localitatea Haimanale, de lângă Ploieşti - astăzi I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa -, ca fi al lui Luca şi al Ecaterinei. Data oficială a naşterii, trecută în certificatul de botez, descoperit la Arhivele Naţionale, este însă 1 februarie 1852 (13 februarie, pe stil nou), Ion Luca Caragiale fiind botezat în 7 februarie.
• • •
