Dacă SUA vor ataca, Iranul spune că va lovi bazele americane din regiune

07:20

Automobile Dacia continuă programul anual de plecări voluntare destinat angajaților. Măsura vizează salariații ale căror posturi sunt afectate […] The post Plecări voluntare la Dacia; Bolojan: Decizia companiei Dacia de a lansa un nou program de plecări voluntare nu are legătură cu o eventuală instabilitate fiscală în România appeared first on Financial Intelligence.