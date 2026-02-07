Oana Țoiu: România are o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze din UE
Financial Intelligence, 7 februarie 2026 18:20
România își asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea […] The post <b>Oana Țoiu:</b> România are o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze din <b>UE</b> appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
18:30
Rusia a stabilit un volum record de livrări de GNL către Europa în ianuarie 2026 (TASS) # Financial Intelligence
Importurile UE de GNL rusesc s-au ridicat la 2,276 miliarde de metri cubi, potrivit calculelor TASS bazate pe […] The post Rusia a stabilit un volum record de livrări de GNL către Europa în ianuarie 2026 (TASS) appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
18:20
Oana Țoiu: România are o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze din UE # Financial Intelligence
România își asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea […] The post Oana Țoiu: România are o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze din UE appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Iranul va ataca bazele americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat de forțele americane care s-au adunat […] The post Dacă SUA vor ataca, Iranul spune că va lovi bazele americane din regiune appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Producătorul de baterii pentru vehiculele electrice Automotive Cells Company (ACC), un joint venture între constructorii auto Stellantis, Mercedes-Benz […] The post ACC renunţă la construirea de uzine de baterii în Italia şi Germania appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Generalul Vladimir Alekseiev, care a supravieţuit unei tentative de asasinat, şi-a recăpătat cunoştinţa # Financial Intelligence
Generalul rus împuşcat vineri la Moscova, Vladimir Alekseiev, şi-a recăpătat cunoştinţa sâmbătă, după ce a fost plasat în […] The post Generalul Vladimir Alekseiev, care a supravieţuit unei tentative de asasinat, şi-a recăpătat cunoştinţa appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
16:10
Zelenski spune că Trump face presiuni asupra Rusiei şi Ucrainei să pună capăt războiului până în iunie # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că administraţia preşedintelui american Donald Trump doreşte ca Ucraina şi Rusia să […] The post Zelenski spune că Trump face presiuni asupra Rusiei şi Ucrainei să pună capăt războiului până în iunie appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
14:00
Băncile centrale din întreaga lume caută specialişti care au lucrat la Fed pentru poziţiile de top # Financial Intelligence
De la Istanbul şi până la Roma, băncile centrale care au posturi superioare vacante se îndreaptă spre specialiştii […] The post Băncile centrale din întreaga lume caută specialişti care au lucrat la Fed pentru poziţiile de top appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Clienţii unei platforme de criptomonede au primit, din greşeală, bitcoini în valoare de 44 de miliarde de dolari # Financial Intelligence
Platforma de criptomonede sud-coreeană Bithumb a anunţat sâmbătă că a trimis, din greşeală, clienţilor săi bitcoini în valoare […] The post Clienţii unei platforme de criptomonede au primit, din greşeală, bitcoini în valoare de 44 de miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Cuba trece la săptămâna de lucru de patru zile din cauza penuriei energetice produse de blocada SUA # Financial Intelligence
Guvernul comunist din Cuba a decis vineri o serie de măsuri prin care încearcă să continue activitatea economică […] The post Cuba trece la săptămâna de lucru de patru zile din cauza penuriei energetice produse de blocada SUA appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Vicepreședintele JD Vance, care a reprezentat Statele Unite în calitate de delegat prezidențial la Jocurile Olimpice de iarnă […] The post JD Vance, huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
10:40
Atlantic Sea LNG Trade vrea să încheie un acord pe 20 de ani pentru GNL americane, România fiind printre potenţialii cumpărători # Financial Intelligence
Atlantic Sea LNG Trade, o societate mixtă înfiinţată de furnizorul elen de gaze DEPA şi grupul de construcţii […] The post Atlantic Sea LNG Trade vrea să încheie un acord pe 20 de ani pentru GNL americane, România fiind printre potenţialii cumpărători appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Procurorii DNA i-au reţinut pe Administratorul public, arhitectul șef și directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5 # Financial Intelligence
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus […] The post Procurorii DNA i-au reţinut pe Administratorul public, arhitectul șef și directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5 appeared first on Financial Intelligence.
08:10
SUA vizează un acord de pace în Ucraina în luna martie și alegeri rapide în mai- Reuters # Financial Intelligence
Negociatorii americani solicită un vot rapid, înainte ca atenția lui Trump să se îndrepte către problemele interne SUA […] The post SUA vizează un acord de pace în Ucraina în luna martie și alegeri rapide în mai- Reuters appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Aeroporturile Lublin și Rzeszow din sud-estul Poloniei au fost închise din cauza „activității militare neplanificate”, potrivit FAA din SUA # Financial Intelligence
Spațiul aerian deasupra aeroporturilor Lublin și Rzeszow din sud-estul Poloniei a fost închis în ultimele ore din cauza […] The post Aeroporturile Lublin și Rzeszow din sud-estul Poloniei au fost închise din cauza „activității militare neplanificate”, potrivit FAA din SUA appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Proiectul de ordin privind cuantumurile plăţilor directe pentru campania 2025, în transparenţă decizională # Financial Intelligence
Proiectul de ordin care stabileşte cuantumului unitar al plăţilor directe aferente cererilor de plată depuse în anul 2025, […] The post Proiectul de ordin privind cuantumurile plăţilor directe pentru campania 2025, în transparenţă decizională appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Şucu (Concordia):Fără eliminarea risipei banului public şi a birocraţiei excesive, măsurile de relansare economică ar rămâne pe hârtie # Financial Intelligence
Fără eliminarea risipei banului public şi a birocraţiei excesive, măsurile propuse de Confederaţia Patronală Concordia şi integrate în […] The post Şucu (Concordia):Fără eliminarea risipei banului public şi a birocraţiei excesive, măsurile de relansare economică ar rămâne pe hârtie appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Frăsineanu: Comitetul pentru Schimbări Climatice va avea ca prioritate transpunerea Directivei privind consumatorii şi tranziţia verde # Financial Intelligence
Comitetul Interministerial pentru Schimbări Climatice va include în planul său de priorităţi transpunerea Directivei UE 2024/825, care urmăreşte […] The post Frăsineanu: Comitetul pentru Schimbări Climatice va avea ca prioritate transpunerea Directivei privind consumatorii şi tranziţia verde appeared first on Financial Intelligence.
08:00
CR finanţează cu 182,8 milioane de lei dezvoltarea primului depozit frigorific complet automatizat din România # Financial Intelligence
Banca Comercială Română (BCR) acordă o finanţare în valoare de 182,8 milioane de lei (36 milioane de euro) […] The post CR finanţează cu 182,8 milioane de lei dezvoltarea primului depozit frigorific complet automatizat din România appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Eurogrupul va analiza posibilitatea emiterii de stablecoins şi sporirea rolului monedei euro (Reuters) # Financial Intelligence
Miniştrii de Finanţe din zona euro vor discuta în 16 februarie cum să sporească rolul global al euro […] The post Eurogrupul va analiza posibilitatea emiterii de stablecoins şi sporirea rolului monedei euro (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Ucraina: Al treilea ciclu de negocieri va avea loc “curând”, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului # Financial Intelligence
Al treilea ciclu de negocieri pentru a găsi o soluţie diplomatică în Ucraina va avea loc “curând”, a […] The post Ucraina: Al treilea ciclu de negocieri va avea loc “curând”, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Iranul trebuie să înceteze să fie o “putere destabilizatoare”, declară şeful diplomaţiei franceze # Financial Intelligence
Şeful diplomaţiei franceze a îndemnat vineri, de la Beirut, Iranul să înceteze să fie “o putere destabilizatoare” în […] The post Iranul trebuie să înceteze să fie o “putere destabilizatoare”, declară şeful diplomaţiei franceze appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Consulatele Franţei şi Canadei, ţări ce se opun planului administraţiei Trump de a-şi impune controlul asupra Groenlandei, au […] The post Franţa şi Canada au inaugurat consulate în capitala Groenlandei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
20:00
Ludovic Orban, către preşedinte: Nu aşteptaţi consens de la coaliţie, desemnaţi un candidat la conducerea SRI # Financial Intelligence
Preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, consideră că este “scandalos” că de doi ani şi jumătate SRI funcţionează […] The post Ludovic Orban, către preşedinte: Nu aşteptaţi consens de la coaliţie, desemnaţi un candidat la conducerea SRI appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Statele Unite au anunţat vineri noi sancţiuni petroliere împotriva Iranului, la numai câteva ore după o prima rundă […] The post Washingtonul impune noi sancţiuni Iranului, în pofida primelor negocieri appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Mecanismul de siguranţă al BCE face parte din planul UE de a-şi atrage noi aliaţi (Reuters) # Financial Intelligence
Planul BCE de face mai uşoară pentru băncile centrale străine asigurarea finanţării în euro este cea mai recentă […] The post Mecanismul de siguranţă al BCE face parte din planul UE de a-şi atrage noi aliaţi (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
17:40
Electro-Alfa International anunță închiderea anticipată a Ofertei Publice Inițiale, după suprasubscrierea tranșelor de instituționali și de retail; tranșa de retail – suprasubscrisă la aproximativ 5800% # Financial Intelligence
Electro-Alfa International, companie românească cu peste 35 de ani de experiență și unul dintre actorii de top în […] The post Electro-Alfa International anunță închiderea anticipată a Ofertei Publice Inițiale, după suprasubscrierea tranșelor de instituționali și de retail; tranșa de retail – suprasubscrisă la aproximativ 5800% appeared first on Financial Intelligence.
16:50
SUA acuză Beijingul că a efectuat un test nuclear secret în 2020, solicitând un nou tratat de control al armamentului, mai amplu, care să includă atât China, cât și Rusia # Financial Intelligence
Statele Unite au acuzat vineri Beijingul că a efectuat un test nuclear secret în 2020, solicitând un nou […] The post SUA acuză Beijingul că a efectuat un test nuclear secret în 2020, solicitând un nou tratat de control al armamentului, mai amplu, care să includă atât China, cât și Rusia appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Guvernul polonez denunţă “şantajul” SUA după ameninţarea de retragere a trupelor americane din Polonia # Financial Intelligence
Ministrul justiţiei polonez, Waldemar Zurek, a denunţat vineri drept “şantaj” declaraţiile ambasadorului SUA în Polonia, Tom Rose, care […] The post Guvernul polonez denunţă “şantajul” SUA după ameninţarea de retragere a trupelor americane din Polonia appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Un oficial al serviciilor secrete ruse, supus sancțiunilor occidentale, a fost împușcat la Moscova # Financial Intelligence
Atacatorul a fugit după ce a tras mai multe focuri Atacul urmează unei serii de asasinate ale unor […] The post Un oficial al serviciilor secrete ruse, supus sancțiunilor occidentale, a fost împușcat la Moscova appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Autor: Monica SURUGIU, Vicepreședintă MEPEI și fostă diplomat în Kazahstan și în Ucraina La data de 31 ianuarie […] The post Noul proiect de Constituție a Republicii Kazahstan appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Dan Şucu, Concordia: Sunt multe industrii care simt în clipa de faţă mugurii unei crize # Financial Intelligence
Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, declară că în multe sectoare de activitate economică se simt “mugurii unei […] The post Dan Şucu, Concordia: Sunt multe industrii care simt în clipa de faţă mugurii unei crize appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Codirlaşu (CFA România): Pentru relansare economică statul trebuie să lase mai mulţi bani în sectorul privat # Financial Intelligence
Măsurile de relansare economică, precum bonificaţiile la plata anticipată a impozitelor, facilităţile pentru microîntreprinderi şi amortizarea accelerată, pot […] The post Codirlaşu (CFA România): Pentru relansare economică statul trebuie să lase mai mulţi bani în sectorul privat appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Florin Jianu: Impactul pachetului de relansare economică, unul limitat; concurenţa neloială se vede în toate sectoarele # Financial Intelligence
Pachetul de relansare economică vizat de Guvern va avea un impact “limitat” asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, a […] The post Florin Jianu: Impactul pachetului de relansare economică, unul limitat; concurenţa neloială se vede în toate sectoarele appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Jeffrey Epstein a fost inspirat de traiectoria carierei profesoarei Corina Tarniță și a sprijinit financiar două matematiciene de la Universitatea din Iași – vezi declarațiile Corinei Tarniță # Financial Intelligence
Epstein era un donator frecvent al instituțiilor academice și de cercetare, inclusiv al Programului pentru Dinamica Evoluționară de […] The post Jeffrey Epstein a fost inspirat de traiectoria carierei profesoarei Corina Tarniță și a sprijinit financiar două matematiciene de la Universitatea din Iași – vezi declarațiile Corinei Tarniță appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Cancelarul german afirmă că UE este dispusă să discute cu Rusia, dar nu în paralel cu negocierile de la Abu Dhabi # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, unde efectuează o vizită […] The post Cancelarul german afirmă că UE este dispusă să discute cu Rusia, dar nu în paralel cu negocierile de la Abu Dhabi appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Lavrov: Ucraina trebuie să fie “un stat neutru şi benign” pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung # Financial Intelligence
Ucraina trebuie să fie “un stat neutru şi benign” pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung, a […] The post Lavrov: Ucraina trebuie să fie “un stat neutru şi benign” pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Voican (ANAT): Cerem imperativ redirecţionarea în turism a 10% din economiile generate prin amputarea voucherelor # Financial Intelligence
Operatorii din turism solicită ca, începând din acest an, sectorul să fie administrat de un minister distinct sau […] The post Voican (ANAT): Cerem imperativ redirecţionarea în turism a 10% din economiile generate prin amputarea voucherelor appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Antreprenorii trebuie să fie atenți la noile criterii de risc fiscal, inactivare, dizolvare și amenzi din partea ANAF. Măsurile pot să nască monștri birocratici (consultant) # Financial Intelligence
Dacă vorbim de un antreprenor mic sau mijlociu care își tratează firma ca pe propriul copil, suntem în […] The post Antreprenorii trebuie să fie atenți la noile criterii de risc fiscal, inactivare, dizolvare și amenzi din partea ANAF. Măsurile pot să nască monștri birocratici (consultant) appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Romgaz a anunțat că, în data de 4 februarie 2026, ca urmare a actualizării criteriilor de evaluare a […] The post Fitch menține perspectiva ratingului acordat ROMGAZ appeared first on Financial Intelligence.
12:50
ANAF: Peste 80% dintre întrebările adresate chatbotului au vizat depunerea Declaraţiei Unice # Financial Intelligence
Peste 80% dintre cei aproximativ 23.000 de contribuabili care au interacţionat, în prima săptămână, cu chatbotul ANAF din […] The post ANAF: Peste 80% dintre întrebările adresate chatbotului au vizat depunerea Declaraţiei Unice appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA, în calitate […] The post Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA appeared first on Financial Intelligence.
12:40
CCR a primit de la Ilie Bolojan o informare despre consecințele amânării deciziilor privind pensiile magistraților # Financial Intelligence
CCR a primit de la Ilie Bolojan o informare despre consecințele amânării deciziilor privind pensiile magistraților. Premierul a […] The post CCR a primit de la Ilie Bolojan o informare despre consecințele amânării deciziilor privind pensiile magistraților appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Ministerul Finanţelor va derula, începând de vineri, o nouă ediţie a programului de titluri de stat pentru populaţie […] The post O nouă ediţie a programului Fidelis debutează vineri appeared first on Financial Intelligence.
09:30
@EducațieFinanciară: Prețul banilor nu este rata dobânzii (Cosmin Marinescu) # Financial Intelligence
Scrierea acestor rânduri constituie rodul preocupării de clarificare a unor noțiuni cheie pentru teoria și politica monetară. Totodată, […] The post @EducațieFinanciară: Prețul banilor nu este rata dobânzii (Cosmin Marinescu) appeared first on Financial Intelligence.
08:50
City manager-ul Sectorului 5 din Capitală, Iulian Cârlogea, arhitectul primăriei Sectorului 5 și polițiști locali ar fi percheziționați […] The post Percheziţii DNA la primăria Sectorului 5 appeared first on Financial Intelligence.
08:30
BRD raportează un profit net de 1.546 milioane lei în 2025, în creștere cu 6%; Propunere de dividend – 50% din rezultatul net # Financial Intelligence
BRD raportează un profit net de 1.546 milioane lei, în 2025, în creștere cu 6%, și un ROE […] The post BRD raportează un profit net de 1.546 milioane lei în 2025, în creștere cu 6%; Propunere de dividend – 50% din rezultatul net appeared first on Financial Intelligence.
08:30
One United Properties raportează vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare de 174,1 milioane de euro în 2025 (comunicat) # Financial Intelligence
One United Properties a înregistrat vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare totală de 174,1 milioane de euro în […] The post One United Properties raportează vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare de 174,1 milioane de euro în 2025 (comunicat) appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Economia mondială – debutul pozitiv al anului economic 2026 umbrit de ajustările bursiere în sectorul tehnologic (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Indicatorii macroeconomici comunicați la începutul anului 2026 au prezentat evoluții predominant favorabile, care confirmă gradul […] The post Economia mondială – debutul pozitiv al anului economic 2026 umbrit de ajustările bursiere în sectorul tehnologic (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Plecări voluntare la Dacia; Bolojan: Decizia companiei Dacia de a lansa un nou program de plecări voluntare nu are legătură cu o eventuală instabilitate fiscală în România # Financial Intelligence
Automobile Dacia continuă programul anual de plecări voluntare destinat angajaților. Măsura vizează salariații ale căror posturi sunt afectate […] The post Plecări voluntare la Dacia; Bolojan: Decizia companiei Dacia de a lansa un nou program de plecări voluntare nu are legătură cu o eventuală instabilitate fiscală în România appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Record de spații industriale și de logistică închiriate în România în 2025; Stocul ajunge la aproape 8 milioane metri pătrați (Cushman & Wakefield Echinox) # Financial Intelligence
Cererea pentru spații industriale și de logistică a crescut cu 51% în 2025, ajungând la 1,275 milioane metri […] The post Record de spații industriale și de logistică închiriate în România în 2025; Stocul ajunge la aproape 8 milioane metri pătrați (Cushman & Wakefield Echinox) appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.