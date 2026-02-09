Senatul votează luni moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan / ”Este o politică simplă: ştim cât costă educaţia, dar nu o plătim”
Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan, criticat că a redus, într-un context inflaţionist, „sprijinul social" pentru studenţi, accesul la educaţie devenind „tot mai dependent" de venitul familiei, va fi dezbătută şi votată luni în plenul Senatului, informează site-ul forului legislativ, transmite Agerpres. Intitulată „Educaţia între avarie şi abandon. Cum sunt transformaţi studenţii […]
Elon Musk susține că poate construi un oraș pe lună în mai puțin de 10 ani / "Prioritatea principală este asigurarea viitorului civilizației"
Elon Musk a declarat duminică că SpaceX și-a îndreptat atenția către construirea unui „oraș cu creștere autonomă" pe Lună, care, potrivit lui, ar putea fi realizat în mai puțin de 10 ani, anunță Mediafax, care citează Reuters. „Cu toate acestea, SpaceX va depune eforturi și pentru construirea unui oraș pe Marte, începând cu aproximativ 5-7 […]
Deputaţii britanici cer dezvăluirea identităţii lui „Stakeknife", un agent care a comis crime și torturi când era infiltrat în IRA
O comisie parlamentară a cerut luni guvernului Marii Britanii să dezvăluie identitatea unui agent al armatei care a comis crime şi torturi când era infiltrat în IRA, în timpul conflictului din Irlanda de Nord, relatează AFP, preluată de Agerpres. Acest agent, cunoscut sub numele de cod „Stakeknife", a fost în anii 1970 în fruntea celebrei […]
Ministrul Energiei, chemat de USR în parlament să dea explicații despre criza apei potabile din Argeș / Zeci de mii de oameni afectați, din noiembrie, după golirea lacului Vidraru
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, este aşteptat luni în plenul Camerei Deputaţilor la „Ora Guvernului", la solicitarea Grupului parlamentar USR, în contextul crizei apei potabile din Curtea de Argeş. „USR solicită participarea domnului Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Energiei, în vederea susţinerii dezbaterii politice organizate la Ora Guvernului din data de 9 februarie 2026. Pentru prima dată după […]
Ceață și ninsoare pe drumurile din țară, luni dimineața / Nu sunt impuse restricții de trafic
Pe drumurile din mai multe județe din țară se circulă luni dimineața în condiții de ninsoare sau de ceață, avertizează Centrul Infotrafic, preluat de Mediafax. Ninge, pe alocuri cu depuneri pe partea carosabilă, pe mai multe drumuri din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Prahova, fără a fi impuse restricții de trafic. În aceste zone […]
Ascensiune a extremei dreapta spaniole în alegeri regionale / Înfrângere pentru partidului premierului Sánchez
Partidul Popular (PP, conservator) a câştigat duminică noi alegeri regionale în Spania, de data aceasta în Aragon, în nord-est, un scrutin marcat de înfrângerea Partidului Socialist (PSOE) al premierului Pedro Sánchez şi de un nou elan al extremei drepte, notează Agerpres, care citează AFP. În Spania, ţară foarte descentralizată, multe domenii, precum educaţia, asistenţa medicală […]
Cuba nu mai are kerosen pentru companiile aeriene / Țara se confruntă cu o criză energetică gravă după ce Venezuela a oprit exportul de petrol
Autorităţile cubaneze au informat companiile aeriene care deservesc ţara că alimentarea cu kerosen va fi suspendată timp de o lună, cu începere de luni la miezul nopţii, din cauza crizei energetice, a informat duminică AFP un oficial european al unei companii aeriene, transmite Agerpres. „Aviaţia civilă cubaneză a notificat toate companiile aeriene că nu va […]
Suspecții unui triplu asasinat dintr-un refugiu montan din Bulgaria, descoperiți morți / "O crimă fără precedent"
Trei persoane suspectate că au comis un triplu asasinat într-un refugiu montan au fost găsite, la rândul lor, împușcate mortal duminică, în Bulgaria, a anunțat directorul Poliției Naționale, Zahawi Vaskov, relatează Mediafax. Cadavrele celor trei persoane, doi bărbați și un adolescent de 15 ani, au fost descoperite într-un autorulotă, la o zi după ce a […]
Fenomenala diaree de idei prin care două judecătoare au scos-o dintr-un dosar de corupție pe Raluca Moroșanu: „Judecătorul trebuie să fie om, să aibă empatie față de inculpat"
Andreea Ionescu și Virgina Opăriuc. Rețineți aceste nume și, dacă sunteți oameni cinstiți, feriți-vă, atât cât puteți, de ele. Dar dacă nu sunteți oameni cinstiți, căutați-le prietenia, s-ar putea să vă fie de ajutor, pentru că sunt foarte empatice cu oameni ca dumneavoastră. Cele două sunt judecătoare la Curtea de Apel București. Ele au exclus-o […]
Hubert Thuma l-a acuzat pe Ilie Bolojan că nu l-a susținut pe Crin Antonescu la prezidențiale. Realitatea: Crin Antonescu a câștigat turul 1 în Bihor, dar în Ilfov s-a clasat pe locul 3
Hubert Thuma, principalul contestatar al lui Ilie Bolojan în interiorul PNL, l-a acuzat duminică pe premier că vrea nu l-a susținut pe candidatul PNL-PSD la prezidențiale în 2025, Crin Antonescu. Thuma a spus că Antonescu a fost trădat, iar Bolojan nu l-ar fi ajutat pentru că ar fi avut interesul să iasă Nicușor Dan președinte, […]
Ministrul PSD al Sănătății anunță că vrea să spargă monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și să introducă o concurență între mai multe case de asigurări
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit duminică seară la B1 TV despre nevoia reformării modului de finanțare a sistemului, susținând că „adevărata reformă a sistemului de sănătate din România este reforma modului în care este finanțat și în care sunt plătite serviciile medicale". În acest context, Rogobete a criticat actualul model bazat pe o singură […]
Jaqueline Cristian, eliminată de a 14-a favorită în primul tur al turneului de tenis de la Doha
Jaqueline Cristian (locul 35 WTA) a fost eliminată, duminică seară, în primul tur al turneului de tenis de categorie WTA1000 de la Doha, de către a 14-a favorită a competiției, Karolina Muchova (Cehia, locul 19 mondial). Jaqueline Cristian a cedat în două seturi, scor 2-6, 3-6. Partida a durat o oră și 31 de minute. […]
Cristi Chivu, victorie clară cu 5-0 în campionatul italian cu Sassuolo. Inter Milano își mărește avantajul în clasament
Inter Milano a învins categoric în deplasare pe Sassuolo, scor 5-0, în etapa a 24-a din Serie A. Echipa pregătită de antrenorul român Cristian Chivu s-a desprins la opt puncte în fruntea clasamentului, transmite Mediafax. Formația pregătită de Cristi Chivu a deschis scorul rapid, în minutul 10, prin Bisseck, care a marcat cu capul după […]
Prim-ministrul ceh Andrej Babis şi-a exprimat pentru prima dată sprijinul pentru interzicerea accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani, transmite Agerpres. „Sunt de acord", a declarat miliardarul în vârstă de 71 de ani într-un video postat pe Facebook duminică. „Trebuie să ne protejăm copiii", a adăugat el. Mai multe ţări europene iau […]
Exit-poll: Candidatul de extremă dreapta, spulberat de socialistul Antonio José Seguro în alegerile prezidențiale din Portugalia
Socialistul moderat Antonio José Seguro a câştigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia, învingându-l clar pe adversarul său de extremă dreapta, André Ventura, potrivit a două proiecţii ale posturilor naţionale de televiziune bazate pe sondaje la ieşirea de la urne, transmite Agerpres. Seguro, 63 de ani, ar primi între 67% şi 73% […]
FCSB s-a distrat la Galați: Campioana României, victorie 4-1 cu Oțelul și se apropie de țintă în cursa pentru play-off
FCSB s-a oprit la Galați în drumul său spre play-off duminică seară, acolo unde a învins-o pe formația de la brațul Dunării fără drept de apel, scor 4-1. Știre în curs de actualizare.
O influentă ambasadoare norvegiană a demisionat din funcție din cauza legăturilor cu pedofilul american Jeffrey Epstein
Ambasadoarea Norvegiei în Iordania, Mona Juul, care a jucat un rol cheie în eforturile de rezolvare a conflictului israeliano-palestinian, a demisionat în urma lansării unei anchete privind presupusele legături dintre acest diplomat de rang înalt şi infractorul sexual american condamnat Jeffrey Epstein, transmite Agerpres. „Este o decizie corectă şi necesară. Contactele lui Juul cu infractorul […]
Valentin Crețu a încheiat duminică pe locul 15 concursul de sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, transmite Mediafax. Pentru Valentin Crețu a fost cea mai bună clasare a sa, din cele cinci ediții ale Jocurilor Olimpice la care a participat. El a încheiat cursa la o diferență de aproape patru secunde […]
„Twin Peaks" bulgăresc: Șase crime legate de un ONG care funcționa ca o sectă au șocat țara vecină. Acuzații de pedofilie și derivă sectară
Trei persoane care fac parte dintr-o asociație au fost găsite împuşcate duminică în Bulgaria, a anunţat şeful Poliţiei Naţionale, Za
Partidul Liberal Democrat obține cea mai categorică victorie din istorie în alegerile parlamentare din Japonia. LDP se află la putere aproape fără întrerupere din 1955 # G4Media
LDP (conservator), condus de prim ministra Sanae Takaichi, este pe cale de a obține o super-majoritate în Camera Inferioară a parlamentului Japoniei, depășind recordul de 300 de mandate din 465, înregistrat de premierul Yasuhiro Nakasone în 1986. În cazul în care LDP depășește 310 mandate, aceasta ar fi prima oară după cel de-al doilea război […] © G4Media.ro.
Baronul PNL Hubert Thuma, ”aroganță” legată de neclaritățile din CV: ”Aș fi putut să am doar grădinița sau 4 clase, eu am fost am fost ales de oameni” # G4Media
Baronul PNL Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a respins duminică seară acuzațiile legate de CV-ul său în care apar cursuri post-universitare înainte de a fi terminat o facultate, și a spus că oricum studiile sale nu contează pentru că a fost ales direct de oameni, nu numit în funcție. ”Am greșit cu CV-ul de […] © G4Media.ro.
Hubert Thuma, atacuri la Bolojan cu argumentele PSD: A dus România în recesiune, vrea ”USR-izarea PNL”, a fost parte dintr-un plan ca să iasă Nicușor Dan președinte # G4Media
Hubert Thuma, principalul contestatar al lui Ilie Bolojan în interiorul PNL, l-a acuzat duminică pe premier că vrea ”USR-izarea PNL”. Vizibil emoționat în prima sa emisiune live, Thuma l-a acuzat pe Bolojan că a dus economia României în recesiune, o acuzație similară cu cea adusă de PSD-iști. Thuma, baronul PNL de Ilfov condamnat definitiv și […] © G4Media.ro.
Hubert Thuma, principalul contestatar al lui Ilie Bolojan, îl acuză că vrea ”USR-izarea PNL”. Thuma susține că i-a propus lui Bolojan în 2024 să-i ia locul lui Nicolae Ciucă drept candidat la prezidențiale, dar că acesta i-ar fi propus pe Mircea Geoană sau Elena Lasconi # G4Media
Hubert Thuma, principalul contestatar al lui Ilie Bolojan în interiorul PNL, l-a acuzat duminică pe premier că vrea ”USR-izarea PNL”. Thuma, baronul PNL de Ilfov condamnat definitiv și reabilitat între timp, a susținut la Antena 3 că el i-a propus lui Bolojan în 2024 să-i ia locul lui Nicolae Ciucă drept candidat la prezidențiale, dar […] © G4Media.ro.
Primele drone ucrainene produse în Germania vor fi operaţionale până la mijlocul lui februarie, afirmă Zelenski # G4Media
Primele drone ucrainene produse în Germania urmează să fie operaţionale până la mijlocul lunii februarie, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Agerpres. Ca parte a efortului de război ucrainean împotriva Rusiei, Kievul a încercat să relocheze producţia de arme şi muniţii, inclusiv drone, în ţări aliate precum Germania, Danemarca şi Regatul Unit. În […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății: Centrul de arși grav de la Târgu Mureș va fi dat în folosință în toamna acestui an # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că România are nevoie de centre de arși și că centrul de arși grav de la Târgu Mureș intră în linie dreaptă, după cel de la Timișoara. „După centrul de mari arși de la Timișoara, următorul care intră în linie dreaptă este centrul de arși grav de la Târgu […] © G4Media.ro.
Încă un protest în Ținutul Secuiesc, la Gheorgheni, împotriva creșterii taxelor și împotriva UDMR # G4Media
Aproximativ 200 de persoane au participat sâmbătă la un protest organizat în municipiul Gheorgheni împotriva majorării impozitelor şi taxelor locale şi a altor măsuri luate recent de Guvern, transmite Agerpres. Oamenii s-au adunat în faţa Casei de Cultură din oraş şi au purtat pancarte cu mesaje în maghiară şi română, precum: „UDMR-ajunge!”, „Jos Guvernul!” sau […] © G4Media.ro.
Moment rușinos în politică: doi deputați POT în vizită la Ambasada Iranului, în plin masacru cu 36.000 de victime asupra protestatarilor # G4Media
Deputații partidului extremist POT Călin Groza și Dumitrița Albu sunt protagoniștii unui dintre cele mai rușinoase momente din politica românească: în 30 ianuarie, cei doi au vizitat ambasada Iranului, în plin masacru ordonat de conducerea de la Teheran asupra protestatarilor. Groza, care apare ca fiind deputat neafiliat, a postat pe contul său de facebook imagini […] © G4Media.ro.
Primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, a declarat duminică la Digi24 că direcția în care duce Sorin Grindeanu partidul pare să indice o viitoare alianță cu partidul extremist AUR. El a spus că, dacă PSD continuă pe aceeași linie, „nu mai e altă soluție”. Declarațiile lui Toma au venit după atacurile zilnice ale PSD la […] © G4Media.ro.
Doi copii și tatăl lor, morți într-un accident rutier în Caraș-Severin. Traficul turtier pe DN6 e blocat # G4Media
Doi copii şi tatăl lor au murit în accidentul rutier produs duminică pe DN 6 în judeţul Caraş-Severin, traficul în zonă fiind complet blocat informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ). Accidentul a avut loc în jurul orei 14:53, la km 406, la ieşirea din localitatea Cornea către Caransebeş, potrivit Agerpres. „Conducătorul unui autocamion ar fi […] © G4Media.ro.
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a etichetat duminică Ucraina, care este atacată de Rusia, drept „inamic” al propriei ţări, informează Agerpres. Orban e considerat calul troian al Rusiei în UE și NATO și a promovat deschis interesele dictatorului rus Vladimir Putin. „Ucrainenii trebuie să înceteze să mai ceară constant la Bruxelles ca Ungaria să fie deconectată […] © G4Media.ro.
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat duminică că bărbatul suspectat de împușcarea unui adjunct al șefului agenției de informații militare a Rusiei la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei, potrivit Mediafax. Generalul-locotenent Vladimir Alekseiev a supraviețuit și a fost internat în spital după ce a fost împușcat de mai […] © G4Media.ro.
Demisie la nivel înalt în Marea Britanie din cauza scandalului Epstein-Mandelson: șeful de cabinet al premierului Keir Starmer a plecat din funcție pentru a evita demisia șefului guvernului # G4Media
Şeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, şi-a anunţat duminică demisia. El și-a asumat vina că l-ar fi sfătuit pe prim-ministru să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor cunoscute ale acestuia cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, transmite Agerpres. Demisia are rolul de a atenua presiunea politică imensă […] © G4Media.ro.
Apple ar putea permite în curând chatbot-urilor cu inteligență artificială, precum ChatGPT și Gemini, să fie disponibile pe CarPlay # G4Media
Apple CarPlay a fost, în mod tradițional, destul de restrictiv în ceea ce privește tipurile de aplicații permise pe tabloul de bord al mașinii. Totuși, se pare că chatboți terți precum ChatGPT și Gemini ar putea primi în curând acces la interfața CarPlay, transmite TechRadar. Informația vine de la Mark Gurman de la Bloomberg, o […] © G4Media.ro.
ANALIZĂ 10 centimetri de zăpadă, milioane pe asfalt: ninsoarea moderată din noaptea de 1/2 februarie declanșează acuzații de neîndeplinire contractuală în Sectorul 1 și triumfalism operațional fără cifre complete în Sector 4 # G4Media
De nouă ani, Bucureștiul nu a mai trecut printr-un episod de ninsoare comparabil cu ianuarie 2017, când stratul de zăpadă a ajuns la 40–60 de centimetri. Între timp, iernile s-au schimbat, episoadele de zăpadă au devenit mai rare, mai scurte și, în general, mai blânde. Premisa de la care pornește analiza despre noaptea de 1 […] © G4Media.ro.
Un memorial dedicat victimelor incendiului mortal izbucnit la petrecerea de Anul Nou din stațiunea Crans-Montana, Elveția, a luat foc duminică dimineață, cel mai probabil din cauza unor lumânări lăsate aprinse, au anunțat polițiștii, potrivit The Guardian. Memorialul era un omagiu improvizat pentru cele 41 de persoane ucise și cele 115 rănite în incendiul izbucnit în […] © G4Media.ro.
Un sibian vinde de aproape 30 de ani CD-uri în centrul orașului / ”Cumpără și oameni în vârstă, dar vine și tineret” / ”Am fost întrebat de casete audio, dar au dispărut” # G4Media
În magazinul Dumbrava din centrul Sibiului, fostul ”magazin universal” construit în timpul dictaturii comuniste, e un mic chioșc de unde Daniel Oprea vinde CD-uri de aproape 30 de ani. Muzica se aude aici tot timpul cât magazinul e deschis, iar zecile de CD-uri, majoritatea cu manele și muzică populară, stau aranjate pe un perete. CD-uri, […] © G4Media.ro.
Ministra afacerilor externe, Oana Țoiu, începe luni o vizită de lucru în Marea Britanie, un partener strategic esențial pentru securitatea României, potrivit unui comunicat al MAE. În cadrul vizitei, ministrul afacerilor externe va avea o întrevedere cu omoloaga britanică, Yvette Cooper. Oana Țoiu va discuta despre consolidarea cooperării parlamentare cu membri ai Grupului interparlamentar pentru România […] © G4Media.ro.
Partidul Social-Democrat din Germania, care face parte din guvern, cere revizuirea relației cu SUA. ”Îndepărtarea vizibilă a administrației SUA sub Trump de parteneriate și alianțe este o realitate” # G4Media
Social-democraţii din Germania – partenerul minoritar în guvernul de coaliţie – consideră că relaţia ţării cu Statele Unite trebuie revizuită, relatează dpa, citată de Agerpres. Politicile preşedintelui american Donald Trump ridică îndoieli cu privire la seriozitatea administraţiei SUA ca partener şi aliat internaţional, conform unui document care urmează să fie adoptat duminică de comitetul executiv […] © G4Media.ro.
„Mercedes nu a arătat totul, nici măcar nu a forțat” – Montoya despre testul F1 de la Barcelona # G4Media
Mercedes a impresionat în testul privat de la Barcelona echipa condusă de Toto Wolff parcurgând peste 500 de tururi de circuit. Cu toate acestea, Juan Pablo Montoya, fost pilot de F1, spune că echipa de la Brackley nu a arătat totul și nici măcar nu a forțat. Norris explică de ce cursele din F1 vor […] © G4Media.ro.
BREAKING Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără româncă la o cină privată în Palatul Buckingham în 2010 pentru Andrew Mountbatten Windsor – dezvăluire în presa britanică # G4Media
Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără româncă și alte trei femei la o cină privată în Palatul Buckingham în 2010 pentru Andrew Mountbatten Windsor, în timp ce Regina Elisabeta era plecată la reședința regală Balmoral, a dezvăluit duminică publicația The Mail on Sunday. Informația apare în noi emailuri descoperite de tabloidul britanic, care nu […] © G4Media.ro.
Cine e omul care a transformat Europa într-un adversar pentru SUA: discretul intelectual Andy Baker, mâna dreaptă a vicepreședintelui JD Vance # G4Media
Deși numele său a apărut public mai degrabă accidental, în contextul unor scurgeri de informații privind operațiunile militare din Yemen, Andy Baker a devenit una dintre cele mai influente figuri ale Consiliului de Securitate Națională (NSC) de la Casa Albă, arată o analiză aprofundată realizată de portalul american Politico. În calitate de adjunct al consilierului […] © G4Media.ro.
Noi documente indică faptul că Epstein a încercat să se apropie de oficialii ruși, inclusiv de Putin # G4Media
O relatare marca CNN dezvăluie că Jeffrey Epstein avea un mesaj pe care voia să i-l transmită președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Era iunie 2018, la aproximativ un an după ce ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, Vitaly Churkin, murise subit. Churkin fusese o persoană cu care Epstein se întâlnea frecvent la New York, potrivit unor documente […] © G4Media.ro.
Noi detalii legate de discuția dintre spioni străini despre un apropiat al lui Trump. Convorbirea, ascunsă de Casa Albă, a avut ca subiect Iranul # G4Media
Publicația americană Wall Street Journal a dezvăluit duminică noi detalii despre plângerea depusă de un avertizor de integritate (whistleblower) împotriva directorului Comunității Naționale de Informații, Tulsi Gabbard. Plângerea, despre care a scris sâmbătă și The Guardian, vizează secretizarea de către Gabbard – o loială a lui Donald Trump – a unei conversații telefonice interceptată de […] © G4Media.ro.
Proteina apoB și testul care ar putea fi un predictor mai bun al riscului de boli cardiovasculare decât nivelul colesterolului # G4Media
Colesterolul „rău” (LDL) este un factor major de risc pentru bolile de inimă, iar majoritatea oamenilor sunt testați pentru acesta în cadrul controalelor medicale anuale. Există însă un alt marker din sânge care ar putea fi un predictor mai bun al riscului de boală cardiacă, sugerează o analiză amplă recentă. Totuși, acesta nu face parte […] © G4Media.ro.
AI a produs companiilor americane de software pierderi de 400 de miliarde de dolari într-o săptămână. Bursa se pregătește de scăderi și mai mari # G4Media
Companiile de Inteligența Artificială au determinat pierderi bursiere de 400 de miliarde de dolari din sectorul software, pe măsură ce investitorii o evaluează ca înlocuitor, nu doar ca instrument, arată o analiză a publicației americane Axios, citată de Mediafax. Scăderea a fost declanșată de lansările recente ale companiei Anthropic, ale cărei instrumente bazate pe AI […] © G4Media.ro.
Aplicațiile pentru boicotarea produselor americane câștigă teren în Europa în contextul crizei din Groenlanda # G4Media
Producătorii de aplicații mobile concepute pentru a ajuta cumpărătorii să identifice și să boicoteze produsele americane spun că au observat o creștere a interesului în Danemarca și nu numai, după recentele tensiuni legate de planurile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda. Creatorul aplicației „Made O’Meter”, Ian Rosenfeldt, a declarat că a înregistrat aproximativ 30.000 de […] © G4Media.ro.
Am fost la cinema să văd filmul Efectul Pufi și am descoperit o comedie românească altfel: Dialoguri naturale, râsete în sală și o poveste de dragoste cu suflet (VIDEO) # G4Media
Am fost la cinema să văd Efectul Pufi și am ieșit din sală cu zâmbetul pe buze și cu sentimentul că am văzut o comedie românească altfel. Deși filmul pornește de la ideea unui bărbat obișnuit care descoperă că ar putea avea mai mult succes la întâlniri dacă adoptă un câine, Efectul Pufi nu este, de fapt, un film despre animale. […] © G4Media.ro.
Contracarea propagandei chineze: Biroul lui Dalai Lama transmite că liderul spiritul budist „nu l-a întâlnit niciodată” pe Epstein # G4Media
Biroul lui Dalai Lama transmite că liderul spiritual budist în exil, al cărui nume apare în dosarele Epstein, „nu l-a întâlnit niciodată” pe Jeffrey Epstein, după ce presa chineză l-a asociat cu agresorul sexual american, transmite Agerpres. O căutare în milioanele de documente din dosarele Epstein, publicate de Departamentul de Justiţie al SUA şi consultate […] © G4Media.ro.
Doi turişti din localitatea Marginea, judeţul Suceava, cu vârste de aproximativ 20 de ani, au fost întorşi de jandarmii montani de pe traseul Jgheabul cu Hotarul – Cabana Dochia din Masivul Ceahlău după ce au fost surprinşi deplasându-se fără echipament adecvat condiţiilor de iarnă, transmite Agerpres. Tinerii erau încălţaţi cu adidaşi, ceea ce reprezenta un […] © G4Media.ro.
VIDEO | Cum obișnuiești copiii cu dulciurile fără zahăr/ Doina Șerbu („Viața fără gluten și zahăr”): Dacă îi implic și pe ei atunci când gătesc, gustă și le plac # G4Media
Doina Șerbu a ajuns în Spania împreună cu familia și aici a descoperit că trei dintre cei patru copii sufereau de boală celiacă. Pe lângă nevoia de a pregăti pâine, produse de panificație și dulciuri fără gluten, Doina și-a mai pus un obiectiv ambițios: totul să fie fără zahăr. Nici îndulcitor nu prea folosește, pentru că […] © G4Media.ro.
