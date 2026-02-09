Regiunea transnistreană se confruntă cu cea mai gravă criză din ultimii 25 de ani / Economia regiunii a înregistrat o contracție de 18% anul trecut – expert
G4Media, 9 februarie 2026 10:00
Regiunea transnistreană se confruntă cu cea mai gravă criză economică și socială din ultimii 25 de ani. Potrivit expertului IDIS „Viitorul", Veaceslav Ioniță, PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut la 3 800 de dolari, comparativ cu 8 400 de dolari pe malul drept al Nistrului, iar economia regiunii a înregistrat o contracție de aproximativ
• • •
Acum 5 minute
10:20
Ambasada României în SUA a modificat de cinci ori o postare Facebook legată de Snoop Dogg, după ce inițial a scris: "delegația americană a fost huiduită (ouch)" la Cortina
Ambasada Română în Statele Unite a salutat faptul că starul mondial Snoop Dogg a fluturat steagul tricolor, în cadrul festivităților de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, dar a fost nevoită să-și modifice postarea pe Facebook după ce inițial a scris într-o notă ironică că "delegația americană a fost huiduită (ouch)".
10:20
Alegerile din Japonia sunt considerate neconstituţionale de către mai mulți avocaţi, care au intentat procese pentru anularea scrutinului
Mai mulţi avocaţi au intentat luni procese la instanțele din întreaga Japonie, cerând anularea alegerilor de duminică pe motiv de neconstituţionalitate, transmite agenția de știri Kyodo, citată de Agerpres. Reclamanţii susţin că scrutinul câştigat cu o mare majoritate de partidul ultraconservator al premierului Sanae Takaichi au fost organizate fără corectarea ponderii circumscripţiilor: în cele mai
Acum 30 minute
10:00
Regiunea transnistreană se confruntă cu cea mai gravă criză din ultimii 25 de ani / Economia regiunii a înregistrat o contracție de 18% anul trecut – expert
Regiunea transnistreană se confruntă cu cea mai gravă criză economică și socială din ultimii 25 de ani. Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut la 3 800 de dolari, comparativ cu 8 400 de dolari pe malul drept al Nistrului, iar economia regiunii a înregistrat o contracție de aproximativ […] © G4Media.ro.
10:00
Breezy Johnson a câștigat proba de coborâre la Milano Cortina, dar și-a stricat medalia după doar câteva minute
Breezy Jones a oferit faza zilei de duminică la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina: după ce a cucerit aurul în proba de coborâre, americanca a rămas la doar câteva minute fără medalie la gât: a stricat-o în timpul ceremoniei oficiale. În vârstă de 30 de ani, Breezy a povestit amuzată cum de la atâta
Acum o oră
09:50
Campioană în weekend la Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri în ierarhia mondială de simplu și este din această săptămână lidera jucătoarelor din România în clasamentul WTA. La 35 de ani, Sorana arată un tenis de mare calitate, iar trofeul de la Cluj-Napoca nu este o întâmplare. Cîrstea a detronat-o în această
09:50
Fostul premier Vlad Filat: Sorin Ovidiu Vântu mi-a propus 40% din Publika TV / După ce a fost arestat Vântu, Publika a fost transmisă către Ghiță, apoi a ajuns în conglomeratul lui Plahotniuc
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a relatat circumstanțele în care Publika TV a ajuns sub controlul fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc. Potrivit lui Filat, inițiativa lansării postului televiziunii i-a aparținut omului de afaceri român Sorin Ovidiu Vântu, care i-ar fi propus ex-premierului un pachet de 40% din acțiuni. „Eu nu am avut acționariat
09:50
Venituri estimate la 2 miliarde de euro, în sezonul carnavalului din Germania / Sectorul ospitalității a generat aproximativ 1 miliard de euro, din noiembrie 2025
Sezonul carnavalului din Germania, ale cărui sărbători vor atinge apogeul în această săptămână, va genera venituri de aproape 2 miliarde de euro (2,36 miliarde de dolari) în acest an, potrivit unui studiu realizat de Institutul Economic German (IW) și consultat luni de Reuters. Sezonul carnavalului, care în Germania începe în noiembrie, este o perioadă caracterizată
09:40
Magnatul presei pro-democrație din Hong Kong, Jimmy Lai, condamnat la 20 de ani de închisoare / Ședința de judecată a durat câteva minute
Un tribunal din Hong Kong l-a condamnat luni pe fostul magnat media pro-democrație Jimmy Lai la o pedeapsă totală de 20 de ani de închisoare pentru conspirație cu străinătatea și publicații care îndeamnă la revoltă. Apărătorii drepturilor omului consideră că această condamnare marchează sfârșitul libertăților în Hong Kong, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Pedeapsa,
09:30
Cadillac a prezentat noul monopost pentru Formula 1 într-un moment cu o vizibilitate fantastică: pauza din Super Bowl. Echipa americană este debutantă în Marele Circ și se va baza în sezonul 2026 pe piloții veterani Valtteri Bottas și Sergio Perez. Începe testul de F1 din Bahrain – Cele mai importante detalii După ce a folosit
Acum 2 ore
09:20
Termenul pentru depunerea candidaturilor la șefia Parchetului General, DNA și DIICOT expiră luni / Când vor fi transmise propunerile către CSM
Luni, la ora 12.00, expiră termenul până la care puteau fi depuse, la Direcția Resurse Umane din cadrul Ministerului Justiției, candidaturile la șefia Parchetului General, a DNA și DIICOT. Potrivit anunțului publicat de Ministerul Justiției, în perioada 8 ianuarie – 2 martie va avea loc selecția procurorilor în vederea formulării de către președintele Nicușor Dan
09:10
Reporter de Iași: Cine încalcă Poliția Română? / Un SRL „fantomă" cu 12 angajați / Contracte de 11 milioane de euro cu un singur ofertant / "În zona noastră toată lumea știe să facă încălțăminte"
O anchetă REPORTER DE IAȘI dezvăluie o situație îngrijorătoare privind achizițiile publice de încălțăminte pentru instituțiile de forță din România. Compania Bocanci.com SRL din Vicovu de Jos, județul Suceava, deține un cvasi-monopol pe furnizarea de pantofi, ghete și bocanci pentru Poliția Română, Poliția de Frontieră, ISU, SRI, Jandarmerie, școli de subofițeri și ofițeri, precum și
09:10
Săptămâna în curs este una foarte importantă pentru echipele din Formula 1, în Bahrain urmând să debuteze primul din cele două teste care vor avea loc pe circuitul de la Sakhir. După ce la Barcelona a avut loc „shakedown"-ul de dinaintea startului noului sezon (un test privat), în Bahrain echipele vor vedea cu adevărat unde
09:00
Sistemul britanic de credite studențești, suspiciuni majore de fraudă: 370.000 de absolvenți „dispăruți" cu datorii de 13 miliarde
Au apărut acuzații că absolvenții „escrochează" sistemul de împrumuturi pentru studenți cu miliarde de lire sterline, deoarece autoritățile afirmă că au pierdut urma a sute de mii de clienți, relatează Daily Mail. Compania de Împrumuturi pentru Studenți (SLC) a admis că nu are detalii despre statutul de angajare sau financiar al mai bine de 370.000
08:50
Actorii TNB protestează, marți, față proiectul pilot al Ministerului Culturii de normare la opt ore a muncii artistice
Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale" din Bucureşti (TNB), alături de personalul care deserveşte scena din toate sectoarele teatrului, vor organiza marţi, 10 februarie a.c., la ora 14.30, în faţa TNB, un protest faţă de aplicarea unui program pilot primit de la Ministerul Culturii, o directivă a Curții de Conturi. Potrivit unui comunicat, programul pilot le-a
08:40
Trei sportivi din delegația României vor participa luni, 9 februarie, la întrecerile contând pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, transmite COSR pe site-ul său oficial. Sportivii români vor lua parte la concursurile de sanie și sărituri cu schiurile. Corina Buzătoiu va participa luni în primele două manșe de la sanie, începând cu ora
08:30
Djokovic, uluit de exercițiul cu care patinatorul Malinin a cucerit aurul alături de SUA la JO Milano Cortina
Echipa SUA a câștigat aurul în concursul pe echipe la patinaj artistic la JO Milano Cortina după o luptă electrizantă pentru aur. Novak Djokovic a fost prezent la întrecere și a oferit faza zilei: a fost impresionat în mai multe rânduri de „recitalul" oferit pe gheață de Ilia Malinin. Malinin a fost decisiv pentru SUA,
08:30
Copiii au votat alături de părinți la alegerile prezidențiale din Portugalia / Cei mici au avut buletine de vot cu personaje fictive / "Când va împlini 18 ani, să nu rămână pe canapea, ci să vină și el să voteze"
Copiii care și-au însoțit părinții la secțiile de votare în cadrul alegerilor prezidențiale din Portugalia de duminică au avut ocazia să încerce să voteze, deși candidații nu figurau pe buletinele de vot, anunță Mediafax, care citează AP. Pe buletinele de vot figurau personaje fictive populare în rândul copiilor, precum Super Mario și Roblox, și nu
08:30
Cea mai mare centrală nucleară din lume, repornită în Japonia, în ciuda protestelor populației / Procedura eșuase în ianuarie
Un reactor al celei mai mari centrale nucleare din lume a fost repus în funcțiune luni, în centru-vestul Japoniei, după ce o primă încercare a trebuit să fie întreruptă în ianuarie din cauza unei defecțiuni a sistemului de alarmă, a anunțat operatorul acesteia. „La ora 14:00, am procedat la retragerea barelor de control din reactorul
Acum 4 ore
08:20
FSB-ul afirmă că Ucraina a ordonat atentatul asupra generalului Alexeiev / Rusia acuză serviciile poloneze de implicare
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat luni că tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeyev a fost ordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), a relatat agenția de știri Interfax, preluată de Reuters. FSB susține că serviciile secrete poloneze au fost implicate în recrutarea atacatorului. FSB nu a furnizat dovezi pe
08:20
S-a finalizat construcția Centrului de Mari Arși de la Timișoara / E primul spital de acest fel construit de după Revoluție / Ministrul Sănătății: "Știu că mulți vor spune că a venit târziu. Și aveți dreptate"
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat finalizarea construcției primului Centru de Arși Grav din România, după Revoluție, la Timișoara, anunță Opinia Timișoarei. Acum, Ministerul Sănătății cumpără echipamentele și testează fluxurile medicale pentru ca, în scurt timp, spitalul să fie deschis și să poată funcționa. "Construcția noului Centru de Arși Grav de la Timișoara este finalizată.
08:10
De ce publicarea dosarelor Epstein declanșează un cutremur mai mare la Londra decât la Washington – presă
Urmările celei mai recente publicări de documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein sunt considerate cel mai mare scandal politic de la începutul acestui secol. Ziarele și televiziunile difuzează zilnic noi dezvăluiri. Cariere de prim rang se prăbușesc. Poliția a deschis investigații. Se aud chiar zvonuri despre o „numărătoare inversă" pentru liderul țării. Dar… nu
08:10
De la școală, direct la ATI, drogați / 17 copii au ajuns la spital, în comă, în Ploiești, în 2025, după
În 2025, la Spitalul de Pediatrie Ploiești, 17 minori au ajuns, mulți dintre ei, din toaletele școlilor, direct la secția de Terapie Intensivă. Unii, în comă, din cauza consumului de canabis, cel mai mult, anunță Observatorul Prahovean. În luna ianuarie 2026, au fost efectuate 18 teste pentru substanțe de abuz, în general pentru consum de […] © G4Media.ro.
08:10
Un important opozant din Venezuela, răpit, la doar câteva ore de la eliberarea sa din închisoare # G4Media
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a declarat duminică că aliatul său apropiat, Juan Pablo Guanipa, a fost răpit în Caracas în jurul miezului nopții, la doar câteva ore după eliberarea sa din închisoare, scrie Reuters. „Bărbați înarmați până în dinți, îmbrăcați în haine civile, au sosit în patru vehicule și l-au luat cu […] © G4Media.ro.
07:50
Efecte nebănuite ale războiului în Rusia: Vânzările de medicamente pentru depresie și anxietate s-au triplat comparativ cu perioada pandemiei # G4Media
Vânzările de medicamente pentru depresie și anxietate s-au triplat comparativ cu perioada pandemiei și continuă să crească în fiecare an. Rușii consumă din ce în ce mai multe antidepresive în fiecare an, chiar mai multe decât în perioada restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, transmite El Pais, citată de Rador Radio România. Între războiul lor […] © G4Media.ro.
07:50
Elevii vor avea o săptămână de vacanţă în intervalul 9 februarie – 1 martie, perioada fiind stabilită prin decizia fiecărui inspectorat şcolar. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, această vacanţă intermodulară poate fi stabilită de inspectoratele şcolare judeţene şi din Bucureşti în oricare dintre săptămânile cuprinse în perioada 9 februarie – 1 martie. […] © G4Media.ro.
07:40
Elon Musk susține că poate construi un oraș pe lună în mai puțin de 10 ani / ”Prioritatea principală este asigurarea viitorului civilizației” # G4Media
Elon Musk a declarat duminică că SpaceX și-a îndreptat atenția către construirea unui „oraș cu creștere autonomă” pe Lună, care, potrivit lui, ar putea fi realizat în mai puțin de 10 ani, anunță Mediafax, care citează Reuters. „Cu toate acestea, SpaceX va depune eforturi și pentru construirea unui oraș pe Marte, începând cu aproximativ 5-7 […] © G4Media.ro.
07:40
Deputaţii britanici cer dezvăluirea identităţii lui „Stakeknife”, un agent care a comis crime și torturi când era infiltrat în IRA # G4Media
O comisie parlamentară a cerut luni guvernului Marii Britanii să dezvăluie identitatea unui agent al armatei care a comis crime şi torturi când era infiltrat în IRA, în timpul conflictului din Irlanda de Nord, relatează AFP, preluată de Agerpres. Acest agent, cunoscut sub numele de cod „Stakeknife”, a fost în anii 1970 în fruntea celebrei […] © G4Media.ro.
07:30
Ministrul Energiei, chemat de USR în parlament să dea explicații despre criza apei potabile din Argeș / Zeci de mii de oameni afectați, din noiembrie, după golirea lacului Vidraru # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, este aşteptat luni în plenul Camerei Deputaţilor la „Ora Guvernului”, la solicitarea Grupului parlamentar USR, în contextul crizei apei potabile din Curtea de Argeş. „USR solicită participarea domnului Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Energiei, în vederea susţinerii dezbaterii politice organizate la Ora Guvernului din data de 9 februarie 2026. Pentru prima dată după […] © G4Media.ro.
07:30
Ceață și ninsoare pe drumurile din țară, luni dimineața / Nu sunt impuse restricții de trafic # G4Media
Pe drumurile din mai multe județe din țară se circulă luni dimineața în condiții de ninsoare sau de ceață, avertizează Centrul Infotrafic, preluat de Mediafax. Ninge, pe alocuri cu depuneri pe partea carosabilă, pe mai multe drumuri din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Prahova, fără a fi impuse restricții de trafic. În aceste zone […] © G4Media.ro.
07:20
Senatul votează luni moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan / ”Este o politică simplă: ştim cât costă educaţia, dar nu o plătim” # G4Media
Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan, criticat că a redus, într-un context inflaţionist, „sprijinul social” pentru studenţi, accesul la educaţie devenind „tot mai dependent” de venitul familiei, va fi dezbătută şi votată luni în plenul Senatului, informează site-ul forului legislativ, transmite Agerpres. Intitulată „Educaţia între avarie şi abandon. Cum sunt transformaţi studenţii […] © G4Media.ro.
07:20
Ascensiune a extremei dreapta spaniole în alegeri regionale / Înfrângere pentru partidului premierului Sánchez # G4Media
Partidul Popular (PP, conservator) a câştigat duminică noi alegeri regionale în Spania, de data aceasta în Aragon, în nord-est, un scrutin marcat de înfrângerea Partidului Socialist (PSOE) al premierului Pedro Sánchez şi de un nou elan al extremei drepte, notează Agerpres, care citează AFP. În Spania, ţară foarte descentralizată, multe domenii, precum educaţia, asistenţa medicală […] © G4Media.ro.
07:10
Cuba nu mai are kerosen pentru companiile aeriene / Țara se confruntă cu o criză energetică gravă după ce Venezuela a oprit exportul de petrol # G4Media
Autorităţile cubaneze au informat companiile aeriene care deservesc ţara că alimentarea cu kerosen va fi suspendată timp de o lună, cu începere de luni la miezul nopţii, din cauza crizei energetice, a informat duminică AFP un oficial european al unei companii aeriene, transmite Agerpres. „Aviaţia civilă cubaneză a notificat toate companiile aeriene că nu va […] © G4Media.ro.
07:00
Suspecții unui triplu asasinat dintr-un refugiu montan din Bulgaria, descoperiți morți / ”O crimă fără precedent” # G4Media
Trei persoane suspectate că au comis un triplu asasinat într-un refugiu montan au fost găsite, la rândul lor, împușcate mortal duminică, în Bulgaria, a anunțat directorul Poliției Naționale, Zahawi Vaskov, relatează Mediafax. Cadavrele celor trei persoane, doi bărbați și un adolescent de 15 ani, au fost descoperite într-un autorulotă, la o zi după ce a […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
06:10
Fenomenala diaree de idei prin care două judecătoare au scos-o dintr-un dosar de corupție pe Raluca Moroșanu: „Judecătorul trebuie să fie om, să aibă empatie față de inculpat”” # G4Media
Andreea Ionescu și Virgina Opăriuc. Rețineți aceste nume și, dacă sunteți oameni cinstiți, feriți-vă, atât cât puteți, de ele. Dar dacă nu sunteți oameni cinstiți, căutați-le prietenia, s-ar putea să vă fie de ajutor, pentru că sunt foarte empatice cu oameni ca dumneavoastră. Cele două sunt judecătoare la Curtea de Apel București. Ele au exclus-o […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
Hubert Thuma l-a acuzat pe Ilie Bolojan că nu l-a susținut pe Crin Antonescu la prezidențiale. Realitatea: Crin Antonescu a câștigat turul 1 în Bihor, dar în Ilfov s-a clasat pe locul 3 # G4Media
Hubert Thuma, principalul contestatar al lui Ilie Bolojan în interiorul PNL, l-a acuzat duminică pe premier că vrea nu l-a susținut pe candidatul PNL-PSD la prezidențiale în 2025, Crin Antonescu. Thuma a spus că Antonescu a fost trădat, iar Bolojan nu l-ar fi ajutat pentru că ar fi avut interesul să iasă Nicușor Dan președinte, […] © G4Media.ro.
23:00
Ministrul PSD al Sănătății anunță că vrea să spargă monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și să introducă o concurență între mai multe case de asigurări # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit duminică seară la B1 TV despre nevoia reformării modului de finanțare a sistemului, susținând că „adevărata reformă a sistemului de sănătate din România este reforma modului în care este finanțat și în care sunt plătite serviciile medicale”. În acest context, Rogobete a criticat actualul model bazat pe o singură […] © G4Media.ro.
23:00
Jaqueline Cristian, eliminată de a 14-a favorită în primul tur al turneului de tenis de la Doha # G4Media
Jaqueline Cristian (locul 35 WTA) a fost eliminată, duminică seară, în primul tur al turneului de tenis de categorie WTA1000 de la Doha, de către a 14-a favorită a competiției, Karolina Muchova (Cehia, locul 19 mondial). Jaqueline Cristian a cedat în două seturi, scor 2-6, 3-6. Partida a durat o oră și 31 de minute. […] © G4Media.ro.
22:50
Cristi Chivu, victorie clară cu 5-0 în campionatul italian cu Sassuolo. Inter Milano își mărește avantajul în clasament # G4Media
Inter Milano a învins categoric în deplasare pe Sassuolo, scor 5-0, în etapa a 24-a din Serie A. Echipa pregătită de antrenorul român Cristian Chivu s-a desprins la opt puncte în fruntea clasamentului, transmite Mediafax. Formația pregătită de Cristi Chivu a deschis scorul rapid, în minutul 10, prin Bisseck, care a marcat cu capul după […] © G4Media.ro.
22:40
Prim-ministrul ceh Andrej Babis şi-a exprimat pentru prima dată sprijinul pentru interzicerea accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani, transmite Agerpres. „Sunt de acord”, a declarat miliardarul în vârstă de 71 de ani într-un video postat pe Facebook duminică. „Trebuie să ne protejăm copiii”, a adăugat el. Mai multe ţări europene iau […] © G4Media.ro.
22:30
Exit-poll: Candidatul de extremă dreapta, spulberat de socialistul Antonio José Seguro în alegerile prezidențiale din Portugalia # G4Media
Socialistul moderat Antonio José Seguro a câştigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia, învingându-l clar pe adversarul său de extremă dreapta, André Ventura, potrivit a două proiecţii ale posturilor naţionale de televiziune bazate pe sondaje la ieşirea de la urne, transmite Agerpres. Seguro, 63 de ani, ar primi între 67% şi 73% […] © G4Media.ro.
22:00
FCSB s-a distrat la Galați: Campioana României, victorie 4-1 cu Oțelul și se apropie de țintă în cursa pentru play-off # G4Media
FCSB s-a oprit la Galați în drumul său spre play-off duminică seară, acolo unde a învins-o pe formația de la brațul Dunării fără drept de apel, scor 4-1. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
21:50
O influentă ambasadoare norvegiană a demisionat din funcție din cauza legăturilor cu pedofilul american Jeffrey Epstein # G4Media
Ambasadoarea Norvegiei în Iordania, Mona Juul, care a jucat un rol cheie în eforturile de rezolvare a conflictului israeliano-palestinian, a demisionat în urma lansării unei anchete privind presupusele legături dintre acest diplomat de rang înalt şi infractorul sexual american condamnat Jeffrey Epstein, transmite Agerpres. „Este o decizie corectă şi necesară. Contactele lui Juul cu infractorul […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:20
Valentin Crețu a încheiat duminică pe locul 15 concursul de sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, transmite Mediafax. Pentru Valentin Crețu a fost cea mai bună clasare a sa, din cele cinci ediții ale Jocurilor Olimpice la care a participat. El a încheiat cursa la o diferență de aproape patru secunde […] © G4Media.ro.
21:20
„Twin Peaks” bulgăresc: Șase crime legate de un ONG care funcționa ca o sectă au șocat țara vecină. Acuzații de pedofilie și derivă sectară # G4Media
Trei persoane care fac parte dintr-o asociație au fost găsite împuşcate duminică în Bulgaria, a anunţat şeful Poliţiei Naţionale, Zahari Vaskov. Cele trei victime erau suspectate că la rândul lor au comis o triplă crimă la un refugiu montan, transmite Agerpres. Cadavrele celor trei persoane – doi bărbaţi şi un adolescent de 15 ani – au […] © G4Media.ro.
21:10
Partidul Liberal Democrat obține cea mai categorică victorie din istorie în alegerile parlamentare din Japonia. LDP se află la putere aproape fără întrerupere din 1955 # G4Media
LDP (conservator), condus de prim ministra Sanae Takaichi, este pe cale de a obține o super-majoritate în Camera Inferioară a parlamentului Japoniei, depășind recordul de 300 de mandate din 465, înregistrat de premierul Yasuhiro Nakasone în 1986. În cazul în care LDP depășește 310 mandate, aceasta ar fi prima oară după cel de-al doilea război […] © G4Media.ro.
21:10
Baronul PNL Hubert Thuma, ”aroganță” legată de neclaritățile din CV: ”Aș fi putut să am doar grădinița sau 4 clase, eu am fost am fost ales de oameni” # G4Media
Baronul PNL Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a respins duminică seară acuzațiile legate de CV-ul său în care apar cursuri post-universitare înainte de a fi terminat o facultate, și a spus că oricum studiile sale nu contează pentru că a fost ales direct de oameni, nu numit în funcție. ”Am greșit cu CV-ul de […] © G4Media.ro.
20:40
Hubert Thuma, atacuri la Bolojan cu argumentele PSD: A dus România în recesiune, vrea ”USR-izarea PNL”, a fost parte dintr-un plan ca să iasă Nicușor Dan președinte # G4Media
Hubert Thuma, principalul contestatar al lui Ilie Bolojan în interiorul PNL, l-a acuzat duminică pe premier că vrea ”USR-izarea PNL”. Vizibil emoționat în prima sa emisiune live, Thuma l-a acuzat pe Bolojan că a dus economia României în recesiune, o acuzație similară cu cea adusă de PSD-iști. Thuma, baronul PNL de Ilfov condamnat definitiv și […] © G4Media.ro.
20:30
Hubert Thuma, principalul contestatar al lui Ilie Bolojan, îl acuză că vrea ”USR-izarea PNL”. Thuma susține că i-a propus lui Bolojan în 2024 să-i ia locul lui Nicolae Ciucă drept candidat la prezidențiale, dar că acesta i-ar fi propus pe Mircea Geoană sau Elena Lasconi # G4Media
Hubert Thuma, principalul contestatar al lui Ilie Bolojan în interiorul PNL, l-a acuzat duminică pe premier că vrea ”USR-izarea PNL”. Thuma, baronul PNL de Ilfov condamnat definitiv și reabilitat între timp, a susținut la Antena 3 că el i-a propus lui Bolojan în 2024 să-i ia locul lui Nicolae Ciucă drept candidat la prezidențiale, dar […] © G4Media.ro.
20:20
Primele drone ucrainene produse în Germania vor fi operaţionale până la mijlocul lui februarie, afirmă Zelenski # G4Media
Primele drone ucrainene produse în Germania urmează să fie operaţionale până la mijlocul lunii februarie, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Agerpres. Ca parte a efortului de război ucrainean împotriva Rusiei, Kievul a încercat să relocheze producţia de arme şi muniţii, inclusiv drone, în ţări aliate precum Germania, Danemarca şi Regatul Unit. În […] © G4Media.ro.
20:10
Ministrul Sănătății: Centrul de arși grav de la Târgu Mureș va fi dat în folosință în toamna acestui an # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că România are nevoie de centre de arși și că centrul de arși grav de la Târgu Mureș intră în linie dreaptă, după cel de la Timișoara. „După centrul de mari arși de la Timișoara, următorul care intră în linie dreaptă este centrul de arși grav de la Târgu […] © G4Media.ro.
