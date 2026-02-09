Breezy Johnson a câștigat proba de coborâre la Milano Cortina, dar și-a stricat medalia după doar câteva minute

20:10

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că România are nevoie de centre de arși și că centrul de arși grav de la Târgu Mureș intră în linie dreaptă, după cel de la Timișoara. „După centrul de mari arși de la Timișoara, următorul care intră în linie dreaptă este centrul de arși grav de la Târgu […] © G4Media.ro.