Bernadette Szocs câștigă argint la turneul jucătoarelor de top din Europa

Airbus Beluga, cunoscută ca „balena cerurilor", se retrage din aviația comercială, lăsând un singur model operațional. Proiectat pentru transporturi de piese mari, Beluga a devenit simbol al eficienței logistice. Cu toate acestea, noile provocări pe piață au dus la suspendarea operațiunilor recente. Descoperă mai multe despre evoluția sa. Airbus Beluga, cunoscut pentru designul său unic, …