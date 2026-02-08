FCSB avansează spre play-off după o victorie convingătoare cu Bîrligea
MainNews.ro, 8 februarie 2026 23:10
FCSB a obținut o victorie importantă în fața Oțelului, scor 4-1, incluzând două goluri de Daniel Bîrligea. Aceasta le permite să lupte pentru locurile de play-off, urcând pe poziția a 8-a în clasament. Urmează confruntări cruciale cu Universitatea Craiova și alte contracandidate. FCSB a câștigat meciul cu Oțelul cu 4-1, urcând aproape de play-off Daniel … Articolul FCSB avansează spre play-off după o victorie convingătoare cu Bîrligea apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
23:10
FCSB a obținut o victorie importantă în fața Oțelului, scor 4-1, incluzând două goluri de Daniel Bîrligea. Aceasta le permite să lupte pentru locurile de play-off, urcând pe poziția a 8-a în clasament. Urmează confruntări cruciale cu Universitatea Craiova și alte contracandidate. FCSB a câștigat meciul cu Oțelul cu 4-1, urcând aproape de play-off Daniel … Articolul FCSB avansează spre play-off după o victorie convingătoare cu Bîrligea apare prima dată în Main News.
Acum o oră
23:00
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, răspunde acuzațiilor despre CV-ul său, susținând că experiența politică și alegerea directă de către oameni sunt mai importante decât studii. De asemenea, el nominalizează critici din USR și PNL ca fiind motivați politic. Detalii despre parcursul său educațional sunt de asemenea discutate. Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, respinge acuzațiile privind … Articolul Aroganța lui Hubert Thuma în scandalul CV-ului: „Am fost ales de oameni” apare prima dată în Main News.
22:50
Ucraina va deschide în 2026 zece centre de export de armament în Europa, iar producția de drone ucrainene va începe în Germania. Volodimir Zelenski subliniază importanța tehnologiei în securitatea Europei, în contextul expansiunii rapide a industriei de apărare ucrainene în timpul războiului. Ucraina va deschide zece centre de export de armament în Europa în 2026, … Articolul Kiev mizează pe industria de armament europeană în plin război apare prima dată în Main News.
22:50
Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2023, a fost condamnată la șase ani de închisoare în Iran. Avocatul ei, Mostafa Nili, a declarat că Mohammadi a fost acuzată de adunare și complicitate la infracțiuni, având probleme de sănătate. Ea nu își vede copiii din 2015, dar continuă să lupte pentru drepturi. Narges … Articolul Nobelista Narges Mohammadi, din nou în închisoare: declarațiile avocatului său apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
22:00
Hubert Thuma, lider PNL Ilfov, acuză guvernul condus de Ilie Bolojan de o „USR-izare” a partidului, subliniind că funcțiile ministeriale sunt dominate de membri USR și REPER. Thuma avertizează asupra riscului unei recesiuni tehnice, criticând măsurile guvernamentale și gestionarea situației economice din România. Hubert Thuma, lider PNL Ilfov, acuză partidul de o „USR-izare” sub conducerea … Articolul Hubert Thuma: PNL se USR-izează, recesiune tehnică în România? apare prima dată în Main News.
22:00
Cristi Chivu a transformat Inter Milano într-o forță ofensivă, conducând echipa la o victorie uluitoare de 5-0 împotriva Sassuolo. Cu un golaveraj impresionant de 57-19, Inter este lider în Serie A, pregătindu-se pentru un meci crucial cu Juventus. Performanțele excepționale ale lui Lautaro Martinez consolidează statutul echipei. Inter a câștigat cu 5-0 în fața lui … Articolul Cristi Chivu transformă Inter în liderul golurilor înainte de meciul cu Juventus apare prima dată în Main News.
21:50
O casă din Gorj, cu teren de 322 mp, este scoasă la vânzare cu prețul de 7.000 euro. Proprietaea din satul Musculești are trei camere, utilități complete și acces la licitație publică. Descoperiți oportunitatea rară de a cumpăra o locuință la un preț imbatabil pe piața imobiliară din România. O casă cu teren de 322 … Articolul Casa cu teren de 322 mp se vinde cu 7.000 euro în România apare prima dată în Main News.
21:50
Kremlinul și Kazahstanul ar deține materiale compromițătoare cu Donald Trump, susține fostul ofițer KGB Alnur Musaev. Acesta reiterează teza că Trump ar fi fost recrutat de KGB în 1987. Afirmațiile, legate de un incident la Moscova, sunt văzute ca teorii conspiraționiste, fără dovezi concrete, deși continuă să stârnească controverse. Kremlinul și Kazahstanul ar deține materiale … Articolul Fost spion KGB: Kremlinul și Kazahstanul au dovezi compromițătoare despre Trump apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
21:00
Dennis Man a adus victoria lui PSV Eindhoven în meciul cu Groningen, după ce a intrat pe teren în minutul 60. Românul a marcat un gol decisiv care a contribuit la victoria cu 2-1, consolidând avansul echipei în fruntea Eredivisie. Performanța sa remarcabilă a fost apreciată cu nota 7.7. PSV Eindhoven a învins Groningen cu … Articolul Dennis Man salvează victoria PSV cu un gol superb, contrazicând olandezii apare prima dată în Main News.
20:50
Centrul de mari arși de la Târgu Mureș va fi dat în folosință în toamna acestui an, conform ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Construcția aproape finalizată va include 5 paturi pentru pacienți critici, 10 paturi pentru terapie intermediară și 44 de paturi în secția ATI, plus 25 de săli de operație. Centrul de mari arși de … Articolul Centrul de mari arși Târgu Mureș aproape finalizat: când va fi deschis? apare prima dată în Main News.
20:50
Canada a deschis un consulat la Nuuk, Groenlanda, pentru a-și întări angajamentul față de regiune în contextul amenințărilor lui Trump. Ceremonia simbolizează sprijinul internațional fără a provoca SUA. Relațiile comerciale dintre Canada și SUA rămân esențiale, iar deschiderea reprezintă un pas pozitiv pentru populația inuită. Canada a deschis un consulat la Nuuk, Groenlanda, reafirmând angajamentul … Articolul Canada își răspândește influența în Groenlanda: Reacția lui Trump apare prima dată în Main News.
20:00
CSM București a obținut o victorie impresionantă împotriva liderului grupei din Liga Campionilor, Brest, scor 40-34. Cu două etape rămase, tigroaicele speră să prindă un loc în sferturi. Următorul meci va fi crucial, cu Ferencvaros, iar CSM trebuie să câștige pentru a-și asigura calificarea. CSM București a învins Brest cu 40-34, liderul grupei B din … Articolul CSM București învinge echipa cu cel mai mare buget din Liga Campionilor! apare prima dată în Main News.
19:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că infrastructura energetică a Rusiei reprezintă o țintă legitimă pentru atacurile Ucrainei. El susține că sectorul energetic finanțează producția de armament, afirmând că loviturile în acest sector sunt la fel de importante ca cele asupra țintelor militare. Zelenski a declarat că infrastructura energetică a Rusiei este o țintă legitimă … Articolul Zelenski: Infrastructura energetică rusă, țintă legitimă pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
19:50
Airbus Beluga, cunoscută ca „balena cerurilor”, se retrage din aviația comercială, lăsând un singur model operațional. Proiectat pentru transporturi de piese mari, Beluga a devenit simbol al eficienței logistice. Cu toate acestea, noile provocări pe piață au dus la suspendarea operațiunilor recente. Descoperă mai multe despre evoluția sa. Airbus Beluga, cunoscut pentru designul său unic, … Articolul Airbus Beluga, „balena cerurilor”, se retrage din aviația comercială apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
19:00
Răzvan Marin a marcat un gol în minutul 89 pentru AEK Atena, într-o victorie concludentă cu 2-0 în fața echipei Panserraikos, unde joacă Andrei Ivan. Aceasta este a cincea reușită a românului în toate competițiile și a doua în campionat, contribuind astfel la ascensiunea echipei pe primul loc în Superliga Greciei. Răzvan Marin a marcat … Articolul Răzvan Marin marchează în minutul 89 pentru AEK Atena împotriva lui Andrei Ivan apare prima dată în Main News.
18:50
Memorialul dedicat victimelor incendiului din barul Le Constellation din Crans-Montana a luat foc, probabil din cauza lumânărilor aprinse. Incidentul a avut loc duminică dimineața, fără victime, dar obiectele comemorative au fost avariate. Poliția investighează cauza incendiului și exclude implicarea unei terțe părți. Memorialul victimelor incendiului de la Crans-Montana a luat foc duminică, probabil din cauza … Articolul Memorialul victimelor incendiului de la Crans-Montana a fost distrus în flăcări apare prima dată în Main News.
18:50
Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, a demisionat în urma controverselor legate de numirea lui Peter Mandelson ca ambasador la Washington din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein. Aceasta decizie subliniază impactul scandalului Epstein asupra încrederii în politică. Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, și-a anunțat demisia … Articolul Demisia șefului de cabinet al lui Keir Starmer în urma dosarelor Epstein apare prima dată în Main News.
18:00
Botoșani a învins Metaloglobus cu 2-0 în Liga 1, oprind seria de 7 meciuri fără victorie. Autogolul lui Andrei Sava și golul lui Enzo Lopez au decis soarta meciului. Botoșani se află pe locul 7 cu 39 de puncte, în timp ce Metaloglobus rămâne pe ultima poziție cu doar 11 puncte. Urmărește LIVE SCORE pe … Articolul Botoșani – Metaloglobus 2-0: Moldovenii aproape de prima victorie după 7 etape apare prima dată în Main News.
17:50
Cehia ia în considerare restricții de vârstă pentru rețelele sociale, interzicând accesul minorilor sub 15 ani. Premierul Andrej Babis susține necesitatea protecției copiilor, urmând exemplul altor țări europene ca Australia, Spania și Grecia. Măsura ar putea fi propusă în acest an, în contextul preocupărilor globale privind siguranța online. Premierul ceh Andrej Babis susține interzicerea accesului … Articolul Cehia propune restricții de vârstă pe rețelele sociale pentru siguranța copiilor apare prima dată în Main News.
17:40
Accident grav pe DN6, la Domașnea: un microbuz zdrobit de un TIR, soldat cu trei morți și un rănit. Traficul este total blocat în zona accidentului. Echipele de urgență au intervenit rapid pentru a asigura îngrijiri celor afectați. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei rutiere. Un grav accident rutier a avut loc pe DN6, la Domașnea, între … Articolul Accident grav pe DN6: TIR zdrobește microbuz, trei morți și un rănit apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
17:00
Tahirys Dos Santos, fundaș stânga al echipei Metz, a trăit o adevărată dramă după incendiul din Crans-Montana, unde a suferit arsuri grave în încercarea de a-și salva iubita. Întoarcerea la viață și procesul de recuperare sunt acum prioritățile sale, în timp ce tulburările emoționale persistă. Tahirys Dos Santos, fundaș stânga al lui Metz, a suferit … Articolul Fotbalistul povestește infernul din Crans-Montana: „Am crezut că voi muri!” apare prima dată în Main News.
16:50
Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sybiha, subliniază necesitatea unei întâlniri între liderii Ucrainei și Rusiei pentru a discuta probleme esențiale în negocierile de pace. El menționează că Donald Trump poate media un acord și că Ucraina vizează accelerarea eforturilor pentru a încheia războiul. Andrii Sybiha, ministrul ucrainean de Externe, afirmă că liderii Ucrainei și Rusiei trebuie … Articolul Pacea între Ucraina și Rusia: Doar câteva obstacole și rolul lui Trump apare prima dată în Main News.
16:50
Volodimir Zelenski a exprimat indignare față de „pachetul Dmitriev”, un acord economic între SUA și Rusia, în valoare de 12 trilioane de dolari, ce ar afecta Ucraina. Liderii europeni îl susțin, cerând înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei în contextul discuțiilor pentru pace ce sunt în impas. Volodimir Zelenski exprimă îngrijorări legate de „pachetul Dmitriev” dintre SUA … Articolul Zelenski critică acordul SUA-Rusia de 12 trilioane: „Nu fiți naivi!” apare prima dată în Main News.
16:40
Un studiu recent arată că 8 din 10 părinți se confruntă cu cereri frecvente de dulciuri din partea copiilor, iar 28% dintre copiii români de 7-8 ani sunt supraponderali sau obezi. Kaufland lansează campania „Când cere ceva dulce, oferă-i o vorbă dulce” pentru a ajuta părinții să gestionze aceste situații. Studii arată că 8 din … Articolul De ce refuzăm dulciurile: Cifre alarmante despre obezitate apare prima dată în Main News.
16:00
CFR Cluj reacționează dur la derapajul lui Cristiano Bergodi: „Gestul său a lezat clubul” # MainNews.ro
CFR Cluj a reacționat ferm după violențele de la finalul meciului cu Universitatea Cluj, când Cristiano Bergodi a provocat un meleu. Clubul subliniază că astfel de comportamente sunt inacceptabile și că vor urma sancțiuni severe, atât pentru jucători, cât și pentru antrenori, conform raportului de arbitraj. Incident violent la finalul meciului CFR Cluj – Universitatea … Articolul CFR Cluj reacționează dur la derapajul lui Cristiano Bergodi: „Gestul său a lezat clubul” apare prima dată în Main News.
15:50
Japonezii votază la alegerile parlamentare anticipate după convocarea de către prim-ministrul Sanae Takaichi. Coaliția sa are șanse mari de câștig, în ciuda scandalurilor de corupție care au afectat Partidul Liberal Democrat. Ninsorile influențează prezența la vot, iar alegătorii sunt îngrijorați de creșterea costurilor vieții. Alegeri legislative anticipate în Japonia cu ninsori ce afectează prezența la … Articolul Alegeri anticipate în Japonia: cine va câștiga parlamentarele? apare prima dată în Main News.
15:40
Energia nucleară de nouă generație este pe cale să se transforme radical, datorită colaborărilor între Meta, Bill Gates și Sam Altman. AI-ul generează o cerere crescută de energie, stimulând inovația. Reactoarele modulare mici (SMR) promit construcții rapide și eficiență, redefinind viitorul energiei nucleare. Colaborarea dintre Meta, TerraPower și Oklo promovează renașterea energiei nucleare de nouă … Articolul Revoluția energetică: Cum AI-ul transformă viitorul nuclear prin lideri de top apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
15:00
România a fost retrogradată în Grupa Mondială II a Cupei Davis după o înfrângere cu 3-1 în fața Paraguayului. Tânărul jucător Ștefan Paloși nu a reușit să se impună, iar echipa își va încerca șansele la un baraj în luna septembrie. Ultima partidă a fost una dramatică, cu un duel intens și rezultate strânse. România … Articolul România retrogradată în Davis Cup după înfrângerea cu Paraguay; baraj în septembrie apare prima dată în Main News.
14:50
Descoperă cum un antreprenor român transformă fondurile europene în succes, fabricând prăjituri delicioase în Călan, Hunedoara. Brandurile „Senneville”, „Arca” și „Dulce de Dor” sunt acum prezente în marile magazine. Află mai multe despre acest proiect inovativ și ecologic care renunță la industriile poluante. Un antreprenor român a obținut fonduri europene pentru a deschide o fabrică … Articolul Antreprenor român transformă fonduri europene în prăjituri ecologice apare prima dată în Main News.
14:50
Danezii folosesc aplicații precum Made O’Meter și NonUSA pentru a evita produsele americane și a susține consumul de produse europene. Aceste aplicații permit scanarea produselor pentru a verifica originea acestora, iar interesul pentru boicotul produselor americane a crescut semnificativ în ultimele luni. Aproape 30.000 de descărcări pentru aplicația Made O’Meter în trei zile, având peste … Articolul Aplicațiile danezilor pentru a evita produsele americane apare prima dată în Main News.
14:50
Președintele Nicușor Dan a primit invitația de a participa la reuniunea Consiliului de Pace la Washington pe 19 februarie 2026. România analizează detaliile invitației și discută cu SUA despre revizuirea Cartei Consiliului, în contextul dorinței de aderare la această inițiativă internațională. Președintele României, Nicușor Dan, a primit invitația de a participa la reuniunea Consiliului de … Articolul Nicușor Dan răspunde invitației lui Trump: Deciziile vin după discuții cu SUA apare prima dată în Main News.
14:40
Giorgia Meloni: Protestul anti-olimpiadă, sabotajul de la calea ferată și dușmanii Italiei # MainNews.ro
Giorgia Meloni a condamnat protestele anti-olimpiadă și sabotajul feroviar ca fiind acte împotriva Italiei. Violentele din Milano și atacurile asupra infrastructurii feroviare au provocat haos în prima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Premierul a pledat pentru solidaritate cu autoritățile și susținătorii evenimentului. Giorgia Meloni a numit protestatarii anti-olimpiadă dușmani ai Italiei după violențele … Articolul Giorgia Meloni: Protestul anti-olimpiadă, sabotajul de la calea ferată și dușmanii Italiei apare prima dată în Main News.
14:40
O companie americană, GRU Space, acceptă rezervări pentru un hotel pe Lună, deși proiectul este încă în stadiul conceptual. Costurile variază între 250.000 și 1 milion de dolari. Compania intenționează să dezvolte habitate gonflabile, dar lipsesc infrastructurile necesare pentru turismul lunar. GRU Space acceptă rezervări pentru un hotel pe Lună, deși proiectul este doar un … Articolul Rezervări disponibile pentru hotelul de pe Lună: cât costă să-ți asiguri locul? apare prima dată în Main News.
13:50
Operațiunea Găină dezvăluie complexitatea crimei organizate din România, implicând legături cu carteluri sud-americane și istoric de trafic de droguri. Capturile recente și conexiunile cu mafia italiană subliniază gravitatea fenomenului. Analizăm detaliile și impactul acestui caz într-o investigație profundă. Operațiunea Găină evidențiază complexitatea crimei organizate din România Se suspectează conexiuni între grupuri mafiote interne și carteluri … Articolul Operațiunea Găină: Enigme și Adevăruri Ascunse dincolo de Aparențe apare prima dată în Main News.
13:50
Primarul Buzăului, Constantin Toma, avertizează că PSD joacă un joc periculos prin atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan. Acesta subliniază că nu există motive reale pentru a părăsi guvernarea, iar această destabilizare a economiei ar putea afecta încrederea publică în partid și stabilitatea politică. Primarul Buzăului, Constantin Toma, critică PSD pentru atacurile împotriva premierului Bolojan … Articolul Critica primarului Buzăului: PSD atacă periculos pe Bolojan apare prima dată în Main News.
13:50
Lindsey Vonn, cunoscută drept „regina skiului”, a suferit un accident grav în timpul cursei de coborâre la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, fiind evacuată cu elicopterul. Deși revenit din retragere, Vonn concura cu o ruptură de ligament. Momentul dramatic a generat îngrijorare printre fani și colegi. Lindsey Vonn, regina skiului, a suferit un accident la … Articolul Accidentul Reginei skiului la JO Milano-Cortina: evacuată cu elicopterul apare prima dată în Main News.
13:40
Iranul, prin ministrul său de externe Abbas Araghchi, reafirmă că nu va renunța la îmbogățirea uraniului, în ciuda amenințărilor lui Donald Trump. Araghchi susține că nimeni nu are dreptul să dicteze acțiunile Iranului și avertizează asupra posibilelor consecințe ale unui atac militar american, inclusiv blocarea strâmtorii Urmuz. Iranul nu renunță la îmbogățirea uraniului în fața … Articolul Iranul avertizează: „Nimeni nu ne poate dicta acțiunile” apare prima dată în Main News.
13:40
În urma furtunilor severe din Portugalia, unele orașe au amânat votul, dar scrutinul național rămâne programat. Sondajele arată o superioritate a stângii cu 56% din voturi, în timp ce extrema dreaptă câștigă teren, în special printre categorii vulnerabile. Rezultatul alegerilor va influența direcția politică a țării. Stânga conduce cu 56% din voturi, dar alegerile locale … Articolul Stânga câștigă 56% din voturi pentru un viitor mai bun apare prima dată în Main News.
13:40
Magazinul online de optică Lensa a fost amendat cu 20.000 EUR de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) conform Regulamentului GDPR. Această sancțiune subliniază importanța respectării legislației privind protecția datelor. Află mai multe pe StartupCafe. Lensa, magazin online de optică, a primit o amendă de 20.000 EUR de la ANSPDCP … Articolul Lensa sancționată cu 20.000 EUR pentru încălcarea GDPR în vânzările online apare prima dată în Main News.
12:50
Explorați ce este și ce nu este Lolita, cântăreața creată cu AI de un IT-ist pasionat de Miron Radu Paraschivescu. Analizăm impactul tehnologiei asupra artei, limita dintre creație și imitație, și reacțiile artiștilor reales. Descoperiți dilemele morale și estetice din spatele acestui proiect inovator. Lolita Cercel este un artist virtual creat de un IT-ist numit … Articolul Ce este Lolita: Analiză și Clarificări asupra Cărții Controversate apare prima dată în Main News.
12:50
Marius Șumudică se confruntă cu critici dure după înfrângerea de 0-6 cu Al-Hilal. Youssef Khamis, comentator sportiv, contestă laudele tehnicianului român în fața unei asemenea umiliri. Al-Okhdood se află pe locul 17 în clasament, iar retrogradarea pare iminentă. Situația devine critică pentru antrenorul român. Marius Șumudică a fost criticat după o înfrângere severă, 0-6, în … Articolul Marius Șumudică, contestat de arabii: „Gata cu lingușeala!” apare prima dată în Main News.
12:40
Reacția înlocuitorului lui Robert Negoiță la nota 2,70 la BAC: „O amintire din adolescență” # MainNews.ro
Adrian Cocoș, viceprimar al Sectorului 3, explică nota 2,70 la BAC, considerând-o doar un episod din adolescență. După un an în funcție, el își apără cariera și realizează că criticile se concentrează pe trecut. Robert Negoiță, fostul primar, este sub control judiciar, iar Cocoș a preluat conducerea primăriei. Adrian Cocoș, viceprimar al Sectorului 3, a … Articolul Reacția înlocuitorului lui Robert Negoiță la nota 2,70 la BAC: „O amintire din adolescență” apare prima dată în Main News.
12:40
Bărbatul care l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev a fost reținut în Dubai. Liubomir Korba, cetățean rus născut în Ucraina, a acționat conform instrucțiunilor serviciilor speciale ucrainene. Atacul a avut loc în Moscova, iar Rusia acuză Ucraina de orchestrarea acestuia, pe când Kievul neagă implicarea. Liubomir Korba, cetățean rus, a fost reținut în Dubai … Articolul Bărbatul ucrainean reținut în Dubai după ce l-a împușcat pe generalul rus apare prima dată în Main News.
12:40
Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, anunță pentru 2026 controale fiscale destinate industriilor cu risc fiscal ridicat. Acesta subliniază provocările relației între inspectori și contribuabili, evidențiind exemple întâlnite în activitatea fiscală. Află detalii complete despre planurile Fiscului pe StartupCafe.ro. Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, anunță controale fiscale în 2026 pentru industriile cu risc fiscal ridicat El … Articolul Firmele vizate de Fisc: Relația inspector-contribuabil în dezbatere. apare prima dată în Main News.
12:40
Șeful armatei ucrainene, generalul Sîrski, subliniază că războiul din Ucraina este acum o competiție tehnologică, unde avantajul dronelor va decide câștigătorul. În timp ce SUA caută un acord de pace, luptele continuă, iar Ucraina își modernizează tehnologia pentru a contracara atacurile rusești. SUA caută să medieze negocieri între Ucraina și Rusia pentru a pune capăt … Articolul Generalul Sîrski prezice câștigătorul războiului din Ucraina apare prima dată în Main News.
11:50
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, primește vești bune înaintea derby-ului cu Juventus. Mijlocașul Hakan Calhanoglu revine după o lungă absență, dar Inter ar putea pierde un jucător cheie, Alessandro Bastoni, cu o ofertă de 80 de milioane de euro de la Barcelona. Urmează o etapă interesantă în Serie A. Cristi Chivu primește întăriri cu revenirea … Articolul Inter-ul lui Chivu aduce întăriri, dar pierde un jucător cheie apare prima dată în Main News.
11:40
Criza din Veneția este amplificată de invazia meduzelor canibale și crabilor albaștri, specii invazive ce amenință ecosistemul lagunei și tradițiile locale. Schimbările climatice facilitează proliferarea acestor prădători, afectând pescuitul și patrimoniul gastronomic al regiunii. Soluțiile propuse riscă să submineze cultura culinară italiană. Încălzirea apelor Adriaticii aduce specii invazive care amenință ecosistemul Veneției Meduza canibală și … Articolul Criză în Veneția: Invaziile canibale amenință laguna și biodiversitatea apare prima dată în Main News.
11:40
Criza din Veneția: invazia meduzelor canibale și a crabilor albaștri afectează grav ecosistemul și tradițiile locale. Creșterea temperaturii apei și introducerea speciilor invazive pun în pericol pescuitul și patrimoniul gastronomic al regiunii. Află impactul acestor schimbări ecologice alarmante. Invazia speciilor invazive, cum ar fi meduza canibală și crabul albastru, amenință ecosistemul lagunei Veneției Schimbările climatice … Articolul Invazia speciilor canibale amenință echilibrul lagunei din Veneția apare prima dată în Main News.
10:50
Google a amânat lansarea AluminiumOS până în 2028, conform unui raport The Verge. Deși există așteptări pentru o fuziune între Android și ChromeOS, realitatea internă indică un acces limitat abia în 2026. Chromebook-urile actuale, denumite „ChromeOS Classic”, vor primi în continuare suport și actualizări până în mijlocul anilor 2030. Google a amânat lansarea AluminiumOS până … Articolul Google amână AluminiumOS până în 2028 pentru o dezvoltare mai bună apare prima dată în Main News.
10:50
Procurorul a scăpat de condamnare interlopul Alexandru Găină, acuzat de omor la comandă, în ciuda probelor slabe. Curtea de Apel București a decis achitarea acestuia, subliniind lipsa unui dosar concludent. Detalii despre caz și motivele necondamnării sunt esențiale pentru înțelegerea procesului. Curtea de Apel București a achitat interlopul Alexandru Găină, acuzat de omor la comandă … Articolul Procurorul a eliberat interlopul Alexandru Găină, acuzat de omor la comandă apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.