Armata indiană sechestrat trei petroliere din flota fantomă după avertismentul lui Trump

13:40

Iranul, prin ministrul său de externe Abbas Araghchi, reafirmă că nu va renunța la îmbogățirea uraniului, în ciuda amenințărilor lui Donald Trump. Araghchi susține că nimeni nu are dreptul să dicteze acțiunile Iranului și avertizează asupra posibilelor consecințe ale unui atac militar american, inclusiv blocarea strâmtorii Urmuz. Iranul nu renunță la îmbogățirea uraniului în fața