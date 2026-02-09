Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu”
Antena Sport, 9 februarie 2026 08:20
Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB, după victoria cu Oțelul, scor 4-1, din etapa a 26-a din Liga 1. Patronul campioanei a transmis că noul jucător va fi prezentat oficial azi, în ultima zi de mercato de România. Gigi Becali a dezvăluit că își mai dorește și un fundaș central, ținând cont de problemele […] The post Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” appeared first on Antena Sport.
• • •
Acum 5 minute
08:50
Există pericolul ca piloții să fie nevoiți să frâneze pentru a fi mai rapizi? Analiza lui Adrian Georgescu # Antena Sport
La sfârșitul sezonului trecut, când au testat pentru prima oară mașini cu configurația apropiată de cea din 2026, Verstappen și Leclerc au avertizat asupra unui pericol. Pasiv unde ar trebui să fie agresiv Cu noile schimbări de regulament, puterea electrică ajunge la o pondere de 47% din cea totală. Astfel, pe circuite cu linii drepte […] The post Există pericolul ca piloții să fie nevoiți să frâneze pentru a fi mai rapizi? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
08:50
Seattle Seahawks a câştigat Super Bowl LX, după victoria cu New England. Critici după show-ul lui Bad Bunny de la pauză # Antena Sport
Seattle Seahawks s-a bazat pe o apărare implacabilă pentru a învinge New England cu 29-13 în Super Bowl LX, duminică, împiedicând Patriots să câştige al şaptelea titlu NFL şi răzbunând înfrângerea suferită în faţa aceluiaşi adversar în finala de acum 11 ani. Este al doilea titlu Super Bowl pentru Seattle. Seattle l-a placat de şase ori pe quarterback-ul Patriots, Drake Maye, inclusiv o dată care a dus la o recuperare a mingii şi un touchdown târziu, şi a obţinut cinci field goal-uri de la Jason Myers, în timp ce […] The post Seattle Seahawks a câştigat Super Bowl LX, după victoria cu New England. Critici după show-ul lui Bad Bunny de la pauză appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
08:40
“Bravo lui!” Gigi Becali, aplaudat de Ilie Dumitrescu după Oţelul – FCSB 1-4: “Contează enorm” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a aplaudat decizia lui Gigi Becali de a conta pe portarul Matei Popa în meciurile pe care FCSB le joacă în Liga 1. Tânărul de 18 ani a ajuns la trei meciuri şi a impresionat, în ciuda faptului că nu avea deloc experienţă la acest nivel. Decizia de a se baza pe Popa […] The post “Bravo lui!” Gigi Becali, aplaudat de Ilie Dumitrescu după Oţelul – FCSB 1-4: “Contează enorm” appeared first on Antena Sport.
08:40
Discurs dur după ce l-a faultat pe Bîrligea și a fost eliminat în Oțelul – FCSB 1-4: „Cum au gândit arbitrii așa?” # Antena Sport
Diego Zivulic a avut un discurs dur, după ce l-a faultat pe Daniel Bîrligea și a fost eliminat în duelul dintre Oțelul și FCSB, încheiat cu scorul de 1-4. Jucătorul gălățenilor s-a plâns de arbitraj. Zivulic l-a călcat pe gleznă pe Bîrligea în minutul 54, însă arbitrul Marcel Bîrsan nu a acordat fault în primă fază. Acesta a fost chemat să revadă faza […] The post Discurs dur după ce l-a faultat pe Bîrligea și a fost eliminat în Oțelul – FCSB 1-4: „Cum au gândit arbitrii așa?” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
08:20
Acum 12 ore
00:00
Sander Eitrem, campion olimpic în proba de 5000m la patinaj viteză! Nou record stabilit la Milano Cortina # Antena Sport
Sportivul norvegian Sander Eitrem a câştigat medalia de aur în proba masculină de 5.000 de metri a concursul de patinaj viteză, duminică, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, cu un nou record olimpic, transmit agenţiile internaţionale de presă. Eitrem a fost înregistrat cu timpul de 6 min 03 sec 95/100, nereuşind să doboare […] The post Sander Eitrem, campion olimpic în proba de 5000m la patinaj viteză! Nou record stabilit la Milano Cortina appeared first on Antena Sport.
00:00
4 jucători dispar din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Oţelul! Anunţul lui Gigi Becali # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că 4 jucători nu vor apărea în primul 11 al FCSB-ului la meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova. Patronul campioanei vrea să îi menajeze pe aceştia pentru partida din campionat cu Universitatea Craiova. Craiova – FCSB se dispută joi, de la ora 20:30, în Cupa României. Cele […] The post 4 jucători dispar din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Oţelul! Anunţul lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
00:00
Real Madrid, victorie fără emoții cu Valencia. Echipa lui Arbeloa vine din nou la un punct de Barcelona # Antena Sport
Real Madrid a ajuns la a șaptea victorie la rând în La Liga, după ce s-a impus în fața Valenciei cu scorul de 2-0. Meciul de pe Mestalla a fost decis în repriza secundă, când Carreras și Mbappe au marcat. Prima mare ocazie a partidei i-a aparținut Realului. În minutul 19, Kylian Mbappe l-a pus […] The post Real Madrid, victorie fără emoții cu Valencia. Echipa lui Arbeloa vine din nou la un punct de Barcelona appeared first on Antena Sport.
8 februarie 2026
23:40
“Dureros, prea aspru” Reacţia lui Laszlo Balint după ce Oţelul a fost umilită de FCSB! # Antena Sport
Antrenorul Oţelului, Laszlo Balint (46 de ani), a fost foarte dezamăgit după ce echipa lui a fost umilită de FCSB, deşi a condus scorul. Cu această înfrângere, 1-4 cu FCSB, Oţelul păstrează şanse minime de a prinde play-off-ul Ligii 1. Laszlo Balint, după Oţelul – FCSB 1-4: “Greşelile personale ne-au costat” “La scorul acesta nu […] The post “Dureros, prea aspru” Reacţia lui Laszlo Balint după ce Oţelul a fost umilită de FCSB! appeared first on Antena Sport.
23:40
Lindsey Vonn a fost operată după căzătura horror de la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 # Antena Sport
Lindsey Vonn a fost operată pentru o fractură la picior într-un spital italian, după ce tentativa ei îndrăzneaţă de a câştiga medalia de aur olimpică la schi alpin, cu un ligament rupt la genunchi, s-a încheiat cu un accident teribil după 13 secunde, duminică, relatează Reuters. Vonn a fost internată la spitalul Ca’ Foncello din […] The post Lindsey Vonn a fost operată după căzătura horror de la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 appeared first on Antena Sport.
23:30
“Zero șanse la titlu”. Cristi Chivu a uimit pe toată lumea după ce Inter a “zdrobit-o” pe Sassuolo cu 5-0 # Antena Sport
Cristi Chivu a acordat declarații după succesul categoric al lui Inter contra lui Sassuolo, iar o remarcă făcută de antrenorul român a fost extrem de surprinzătoare. Pe primul loc în Serie A alături de echipa sa, tehnicianul a spus că în acest moment “nerazzurrii” nu au nicio șansă la titlu, explicând că mai sunt multe […] The post “Zero șanse la titlu”. Cristi Chivu a uimit pe toată lumea după ce Inter a “zdrobit-o” pe Sassuolo cu 5-0 appeared first on Antena Sport.
23:30
Răzvan Lucescu, egal în derby-ul oraşului Salonic, cu Aris. Locul pe care îl ocupă PAOK în clasament # Antena Sport
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Aris Salonic, în etapa a 20-a din Superliga Greciei. Elevii lui Răzvan Lucescu au dominat partida de pe stadionul Kleanthis Vikelides, iar în prima repriză au avut două mari şanse de gol, nefinalizate. Alb-negrii au […] The post Răzvan Lucescu, egal în derby-ul oraşului Salonic, cu Aris. Locul pe care îl ocupă PAOK în clasament appeared first on Antena Sport.
23:10
“De departe cel mai bun din România” Jucătorul ridicat în slăvi de Elias Charalambous după Oţelul – FCSB 1-4! # Antena Sport
Elias Charalambous (45 de ani) a lăudat în mod special un jucător al FCSB-ului după victoria campioanei, cu 4-1, din deplasarea de la Galaţi. Charalambous l-a numit pe Daniel Bîrligea (25 de ani) “de departe cel mai bun atacant din România”. Elias Charalambous: “Bîrligea e de departe cel mai bun atacant din România” “Bîrligea nu […] The post “De departe cel mai bun din România” Jucătorul ridicat în slăvi de Elias Charalambous după Oţelul – FCSB 1-4! appeared first on Antena Sport.
23:00
“A funcţionat pedeapsa patronului?” Răspunsul lui Bîrligea după ce a reuşit prima “dublă” a sezonului în Liga 1! # Antena Sport
Daniel Bîrligea (25 de ani) a reacţionat după ce a reuşit prima “dublă” a sezonului în Liga 1 în meciul Oţelul – FCSB 1-4. Bîrligea a marcat în minutele 31 şi 44. Mai întâi a finalizat din poziţie de 1 la 1 cu portarul Dur Bozoancă, după o pasă a lui Florin Tănase, iar apoi […] The post “A funcţionat pedeapsa patronului?” Răspunsul lui Bîrligea după ce a reuşit prima “dublă” a sezonului în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
22:50
The post Jurnal Antena Sport | Dinamo dă atacul la lider appeared first on Antena Sport.
22:50
The post Jurnal Antena Sport | Minunățiile lui Hanca appeared first on Antena Sport.
22:50
“Sunt nebuni!” Gigi Becali cere o pedeapsă uriaşă pentru Cristiano Bergodi! L-a pus la zid şi pe Pancu: “Ce ţară, băi?” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, cere o pedeapsă uriaşă pentru Cristiano Bergodi, după ce antrenorul italian a sărit la bătaie la finalul meciului dintre CFR Cluj şi U Cluj, câştigat de echipa din Gruia cu 3-2. Italianul şi-a ieşit din minţi şi a sărit la gâtul lui Andrei Cordea după ce a fost […] The post “Sunt nebuni!” Gigi Becali cere o pedeapsă uriaşă pentru Cristiano Bergodi! L-a pus la zid şi pe Pancu: “Ce ţară, băi?” appeared first on Antena Sport.
22:30
Veste cruntă pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: “Trei săptămâni sau două luni” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că Siyabonga Ngezana are probleme la menisc şi va rata o mai multe meciuri în perioada următoare. Fundaşul central nu a făcut deplasarea la Galaţi, acolo unde FCSB a învins-o pe Oţelul cu 4-1. La finalul succesului de duminică seară, patronul Gigi Becali a dezvăluit că fundaşul sud-african are două opţiuni. […] The post Veste cruntă pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: “Trei săptămâni sau două luni” appeared first on Antena Sport.
22:30
Noi transferuri la FCSB! Gigi Becali a anunţat câţi jucători aduce: “În play-off ai nevoie” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat noi transferuri la FCSB. Campioana României vrea să se întărească până la încheierea perioadei de mercato din iarnă. Patronul FCSB-ului a dezvăluit că a vorbit cu Mihai Stoica (60 de ani) pentru un atacant şi un fundaş central. În ceea ce îl priveşte pe atacant, acesta ar urma […] The post Noi transferuri la FCSB! Gigi Becali a anunţat câţi jucători aduce: “În play-off ai nevoie” appeared first on Antena Sport.
22:20
Jucătorul elogiat de Gigi Becali, după ce patronul FCSB-ului l-a criticat: “Ăsta este el” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a elogiat pe un jucător pe care l-a criticat în ultima vreme. Patronul FCSB-ului a avut doar cuvinte de laudă pentru Daniel Bîrligea (25 de ani), care a reuşit o “dublă” cu Oţelul. Becali i-a lăudat şi pe Florin Tănase, care a marcat un gol şi a reuşit 3 assist-uri. […] The post Jucătorul elogiat de Gigi Becali, după ce patronul FCSB-ului l-a criticat: “Ăsta este el” appeared first on Antena Sport.
22:20
“Mentalitate puternică!” Florin Tănase, plin de încredere după Oţelul – FCSB 1-4: “Cea mai importantă victorie a sezonului” # Antena Sport
Florin Tănase este convins că victoria obţinută de FCSB pe terenul celor de la Oţelul Galaţi, scor 4-1, reprezintă cel mai important succes din acest sezon pentru formaţia roş-albastră. În luptă pentru un loc în play-off, campioana en-titre s-a impus pe terenul unei echipe cu care se luptă pentru un loc în Top 6. Tănase, […] The post “Mentalitate puternică!” Florin Tănase, plin de încredere după Oţelul – FCSB 1-4: “Cea mai importantă victorie a sezonului” appeared first on Antena Sport.
22:10
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a “demolat-o” pe Sassuolo cu 5-0: “Ce ți-ai putea dori mai mult” # Antena Sport
Inter a învins-o la scor pe Sassuolo în etapa cu numărul 24 din Serie A, iar reacția jurnaliștilor italieni nu a întârziat să apară. Ca de fiecare dată, cele mai importante cotidiene din țară au realizat materialul în care au acordat note pentru toți jucătorii implicați, dar și pentru antrenorii celor două formații, printre care […] The post Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a “demolat-o” pe Sassuolo cu 5-0: “Ce ți-ai putea dori mai mult” appeared first on Antena Sport.
21:50
Dublul campion olimpic Sidney Crosby va fi căpitanul echipei masculine de hochei pe gheaţă a Canadei la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, a anunţat, duminică, Hockey Canada. Mijlocaşul echipei Pittsburgh Penguins şi viitorul membru în Hall of Fame a marcat faimosul “gol de aur” la Jocurile Olimpice de la Vancouver din 2010 şi a obţinut […] The post Sidney Crosby va fi căpitanul Canadei la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026 appeared first on Antena Sport.
21:30
“Acest meci n-a fost cedat adversarului”. Anunțul făcut de pe gazon la Galați înainte de Oțelul – FCSB # Antena Sport
Crainicul lui Oțelul Galați, Mihai Bejenaru, a ținut să le transmită suporterilor aflați pe stadion un mesaj înainte de startul partidei cu FCSB. Acesta a vrut să ofere asigurări că meciul nu e sub nicio formă “trântit”, în contextul în care în ultima perioadă au existat voci care au speculat acest lucru după transferul lui […] The post “Acest meci n-a fost cedat adversarului”. Anunțul făcut de pe gazon la Galați înainte de Oțelul – FCSB appeared first on Antena Sport.
21:00
Daniel Bîrligea, prima “dublă” a sezonului în Liga 1! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în campionat # Antena Sport
Daniel Bîrligea (25 de ani) a reuşit prima lui “dublă” a sezonului în campionat! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în Liga 1. Bîrligea a înscris în minutele 31 şi 43 ale partidei de la Galaţi. Milen Jelev a deschis scorul, profitând de o eroare în apărarea FCSB-ului, în minutul 25. În minutul 31, […] The post Daniel Bîrligea, prima “dublă” a sezonului în Liga 1! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în campionat appeared first on Antena Sport.
20:50
Valentin Creţu, cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina! A încheiat pe locul 15 la sanie # Antena Sport
Valentin Creţu a obţintu cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice. La Milano Cortina 2026, acolo unde participă pentru a cincea oară la Olimpiadă, Creţu a încheiat pe locul 15 proba individuală de sanie. Acesta este cel mai bun rezultat înregistrat de Creţu la Jocurile Olimpice. Sportivul de 36 de ani din Sinaia […] The post Valentin Creţu, cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina! A încheiat pe locul 15 la sanie appeared first on Antena Sport.
20:30
Dennis Man (27 de ani) a fost introdus pe teren de antrenorul Peter Bosz în minutul 60 al meciului cu Groningen. Jucătorul naţionalei a marcat golul victoriei lui PSV în minutul 76. Groningen a deschis scorul în minutul 17, prin Taha, PSV egalând în minutul 65, prin Ismael Saibari. Man a intervenit după o lovitură […] The post Nota lui Dennis Man după ce i-a adus victoria lui PSV venind de pe bancă! appeared first on Antena Sport.
20:20
România, rezultat umilitor la debutul în Rugby Europe Championship! Înfrângere ruşinoasă pentru “stejari” în Germania # Antena Sport
Naţionala de rugby a României a debutat cu stângul în noua ediţie a Campionatului European 2026 (Rugby Europe Championship), pierzând surprinzător duminică, cu 30-24 (6-14) în faţa reprezentativei Germaniei, în prima etapă a competiţiei, într-un meci care a avut loc pe stadionul Fritz-Grunebaum-Sportpark din Heidelberg. Deşi porneau ca favoriţi, tricolorii au făcut un meci de […] The post România, rezultat umilitor la debutul în Rugby Europe Championship! Înfrângere ruşinoasă pentru “stejari” în Germania appeared first on Antena Sport.
20:20
Primele vești despre starea lui Lindsey Vonn după căzătura de la Jocurile Olimpice. Anunțul venit din spital # Antena Sport
Lindsey Vonn este în “stare stabilă” după accidentul suferit duminică în finala de coborâre de la Jocurile Olimpice, care i-a pus capăt visului olimpic după ce a venit în competiţie cu ligamentul încrucişat anterior “complet rupt”, relatează CNN. Starul american a luat startul în finală, dar după doar 13 secunde s-a lovit cu braţul drept […] The post Primele vești despre starea lui Lindsey Vonn după căzătura de la Jocurile Olimpice. Anunțul venit din spital appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
19:50
Răzvan Marin, MVP în meciul ce a dus-o pe AEK pe primul loc! Nota uriaşă a românului după un gol şi 2 assist-uri # Antena Sport
Răzvan Marin (29 de ani) trece prin momente excelente şi din punct de vedere sportiv, după ce a devenit tată pentru a doua oară. Răzvan Marin a oferit 2 assist-uri în Panserraikos – AEK 0-4, marcând şi un gol, din penalty, în minutul 89. Cu această victorie, AEK Atena a trecut provizoriu pe primul loc […] The post Răzvan Marin, MVP în meciul ce a dus-o pe AEK pe primul loc! Nota uriaşă a românului după un gol şi 2 assist-uri appeared first on Antena Sport.
19:40
Dennis Man a marcat din nou pentru PSV şi a adus victoria! Schimbare inspirată a lui Peter Bosz # Antena Sport
Dennis Man a marcat golul victoriei pentru PSV în meciul de pe terenul lui Groningen, din etapa cu numărul 22 din Eredivisie, scor 2-1. Internaţionalul român a fost introdus în minutul 60 al partidei de Peter Bosz şi a avut nevoie de doar un sfert de oră pentru a marca. Man a fost la locul […] The post Dennis Man a marcat din nou pentru PSV şi a adus victoria! Schimbare inspirată a lui Peter Bosz appeared first on Antena Sport.
19:30
CIO, anunţ despre prezenţa jucătorilor din NHL la următoarele Jocuri Olimpice: “Construim o relaţie” # Antena Sport
Jucătorii din liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL) au început să sosească la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina pentru prima lor participare la olimpiada de iarnă în decurs de 12 ani, dar Comitetul Internaţional Olimpic speră că ei vor deveni o prezenţă constantă pentru ediţiile viitoare, potrivit Reuters. Participarea la Jocurile Olimpice la […] The post CIO, anunţ despre prezenţa jucătorilor din NHL la următoarele Jocuri Olimpice: “Construim o relaţie” appeared first on Antena Sport.
19:30
Cazul milionarului ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia: ce i-a cerut femeia celei care a trădat-o cumplit # Antena Sport
Noi detalii apar în cazul jucătorului de fotbal australian Lachie Neale (32 de ani), care şi-a înşelat soţia, pe Jules, cu buna prietenă a acesteia, Tess Crosley. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO) Jules i-a cerut lui Tess Crosley să şteargă de pe reţelele sociale pozele în care ele apăreau sărbătorind un titlu al lui Brisbane Lions […] The post Cazul milionarului ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia: ce i-a cerut femeia celei care a trădat-o cumplit appeared first on Antena Sport.
19:30
“Care e cea mai puternică armă a lui Dinamo?”. Răspunsul dat de Filipe Coelho înainte de derby-ul Univ. Craiova # Antena Sport
Filipe Coelho a susținut un interviu pentru pagina oficială a Universității Craiova cu o zi înainte de derby-ul pe care oltenii îl vor disputa la București împotriva lui Dinamo. Tehnicianul portughez a fost printre altele întrebat și despre cel mai important atu pe care îl au alb-roșiii, moment în care a vorbit despre Zeljko Kopic. […] The post “Care e cea mai puternică armă a lui Dinamo?”. Răspunsul dat de Filipe Coelho înainte de derby-ul Univ. Craiova appeared first on Antena Sport.
19:30
Dinamo şi Universitatea Craiova se întâlnesc în ultimul meci al etapei a 26-a a sezonului regular din Liga 1. Partida se va desfăşura luni, de la ora 20:00, pe stadionul Arena Naţională. Înaintea partidei, Universitatea Craiova este pe primul loc în Liga 1, la egalitate de puncte (49) cu Rapid, care a reuşit doar un […] The post Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Meci pentru locul 1 în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
18:50
CSM Bucureşti – Brest 40-34. Victorie uriaşă pentru “tigroaice” în faţa liderului din Liga Campionilor # Antena Sport
Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Brest Bretagne Handball, scor 40-34 (20-16), în etapa a XII-a din Liga Campionilor. CSM urcă pe locul 4, cu 16 puncte. Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 9 goluri, Ostergaard 8, Friis 6, Maslova 7, pentru CSM, respectiv Vyakhireva 14, Coatanea 5, Foppa 4, […] The post CSM Bucureşti – Brest 40-34. Victorie uriaşă pentru “tigroaice” în faţa liderului din Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
18:50
Răzvan Marin, gol în minutul 89 pentru AEK Atena. Românul a marcat contra echipei lui Andrei Ivan # Antena Sport
Răzvan Marin a înscris un nou gol în Grecia pentru AEK Atena, în partida formației din capitala Greciei contra celor de la Panserraikos, clubul unde e legitimat și Andrei Ivan. Mijlocașul român a fost integralist și a semnat o reușită importantă pentru el și coechipierii săi în minutul 89 al duelului, când s-a făcut 2-0. […] The post Răzvan Marin, gol în minutul 89 pentru AEK Atena. Românul a marcat contra echipei lui Andrei Ivan appeared first on Antena Sport.
18:30
Fostul jucător de fotbal american Darron Lee a fost acuzat de uciderea iubitei sale, anunţă BBC. Joi, poliţiştii au fost chemaţi la o reşedinţă din apropierea oraşului Chattanooga, în statul Tennessee. Au fost încercate măsuri de salvare a vieţii unei femei, dar aceasta era deja decedată. Darron Lee a fost arestat. E acuzat de uciderea […] The post Un alt caz “Oscar Pistorius” în SUA! A fost arestat după ce şi-a ucis iubita appeared first on Antena Sport.
18:20
“Cam ciudat!” Marea greşeală a organizatorilor după căzătura lui Lindsey Vonn la Milano Cortina 2026: “Nimeni nu a făcut asta” # Antena Sport
Lindsey Vonn, campioana olimpică din 2010, de la Vancouver, a trecut prin momente de coşmar în proba feminină de coborâre de la Milano Cortina 2026. Americanca, în vârstă de 41 de ani, venea după o accidentare la ligamentul încrucişat anterior, dar a făcut tot posibilul ca să participe la Jocurile Olimpice de anul acesta. Vonn […] The post “Cam ciudat!” Marea greşeală a organizatorilor după căzătura lui Lindsey Vonn la Milano Cortina 2026: “Nimeni nu a făcut asta” appeared first on Antena Sport.
18:10
Cum putea fi evitat scandalul imens de la CFR – “U” Cluj? Verdictul lui Porumboiu: “S-ar fi terminat acolo” # Antena Sport
Scandalul imens petrecut la finalul partidei dintre CFR Cluj și “U” a generat o multitudine de reacții din lumea fotbalului, iar recent Adrian Porumboiu și-a expus și el opinia în acest sens. Printre altele, fostul arbitru a vorbit despre cum ar fi putut fi evitat tot conflictul iscat care l-a avut pe Cristiano Bergodi protagonist. […] The post Cum putea fi evitat scandalul imens de la CFR – “U” Cluj? Verdictul lui Porumboiu: “S-ar fi terminat acolo” appeared first on Antena Sport.
18:00
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac când a văzut imaginile teribile cu accidentul lui Lindsey Vonn # Antena Sport
Fiul lui Ion Ţiriac, Ion Alexandru Ţiriac, a comentat căzătura teribilă suferită de Lindsey Vonn în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă. Ion Alexandru Ţiriac a numit-o “o adevărată eroină” pe Lindsey Vonn. Fiul lui Ion Ţiriac a reacţionat după căzătura cumplită a lui Lindsey Vonn: “Respect” “Total brutal. O adevărată eroină, totuşi. Respect”, a scris […] The post Reacţia fiului lui Ion Ţiriac când a văzut imaginile teribile cu accidentul lui Lindsey Vonn appeared first on Antena Sport.
17:30
Rezultat mare pentru România la volei. Aur câștigat de Alupei și Vaida după un turneu plin de dificultăți # Antena Sport
Francesca Alupei și Beata Vaida au obținut un rezultat important pentru România la turneul Futures de la Mount Maunganui, din Noua Zeelandă, unde au obținut medalia de aur. După performanța bună din Oceania, cele două voleibaliste au acordat un interviu exlcusiv pentru Antena Sport în care au vorbit despre ce s-a întâmplat. România a fost […] The post Rezultat mare pentru România la volei. Aur câștigat de Alupei și Vaida după un turneu plin de dificultăți appeared first on Antena Sport.
17:20
“Duşmanii Italiei” Giorgia Meloni a răbufnit când a văzut ce s-a putut întâmpla în Milano în timpul JO # Antena Sport
Premierul Italiei, Giorgia Meloni (49 de ani), a avut un mesaj extrem de dur la adresa protestatarilor din Milano, din timpul Jocurilor Olimpice. Giorgia Meloni i-a catalogat “duşmani ai Italiei” pe protestatarii anti-olimpici, după violenţele care au avut loc în timpul unei manifestaţii la Milano, sâmbătă seara, şi actele de sabotaj asupra reţelei feroviare naţionale. […] The post “Duşmanii Italiei” Giorgia Meloni a răbufnit când a văzut ce s-a putut întâmpla în Milano în timpul JO appeared first on Antena Sport.
17:10
Reacţia lui Zeljko Kopic, după anunţul că Boateng va pleca de la Dinamo: “Acest club merită respect” # Antena Sport
Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a anunţat că fundaşul Kennedy Boateng nu va continua la formaţia din Ştefan cel Mare. Boateng nu a acceptat prelungirea contractului şi urmează să plece de la echipă în vară. Această veste a venit înaintea meciului pe care Dinamo îl va disputa împotriva celor de la Universitatea Craiova. La conferinţa […] The post Reacţia lui Zeljko Kopic, după anunţul că Boateng va pleca de la Dinamo: “Acest club merită respect” appeared first on Antena Sport.
16:40
Paul Pepene, locul 50 în proba masculină de schiatlon de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Gabriel Cojocaru, locul 54 # Antena Sport
Fondistul norvegian Johannes Klaebo, care şi-a declarat ambiţia de stabili un record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, a câştigat proba masculină de schiatlon la ediţia 2026, duminică, la Tesero, în timp ce românul Paul Pepene s-a clasat pe locul 50. Celălalt român care a participat în această probă a fost Gabriel […] The post Paul Pepene, locul 50 în proba masculină de schiatlon de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Gabriel Cojocaru, locul 54 appeared first on Antena Sport.
16:40
Meciul Botoşani – Metaloglobus e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 17:00. Fostul lider din Liga 1 nu a obţinut nicio victorie în 7 meciuri. Botoşani e în acest moment pe locul 7, cu 39 de puncte. De partea cealaltă, Metaloglobus e “lanterna” clasamentului, cu 11 puncte. Metaloglobus a pierdut ultimele 6 […] The post Botoşani – Metaloglobus, 17:00, LIVE SCORE. Moldovenii, fără victorie de 7 meciuri appeared first on Antena Sport.
16:30
“Inepţii” Întrebat despre transferul lui Joao Paulo la FCSB, Mihai Stoica a dat exemplul Rapidului! # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) s-a revoltat atunci când a aflat că mai mulţi oameni din fotbalul românesc ar vorbi de o presupusă condiţionare a transferului lui Joao Paulo la FCSB de meciul direct dintre cele două echipe. Mihai Stoica a dat exemplul Rapidului, care l-a transferat pe portarul Dejan Iliev (30 de ani) de […] The post “Inepţii” Întrebat despre transferul lui Joao Paulo la FCSB, Mihai Stoica a dat exemplul Rapidului! appeared first on Antena Sport.
16:30
Ce a vorbit Bergodi cu jucătorii săi după scandalul imens de la derby-ul cu CFR Cluj. Cum a abordat problema # Antena Sport
Cristiano Bergodi a susținut duminică după-amiază primul său antrenament după scandalul imens care s-a iscat la derby-ul dintre “U” Cluj și CFR, în care italianul a fost protagonist. În ciuda a tot ce s-a întâmplat sâmbătă pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, tehnicianul “șepcilor roșii” nu a scos niciun cuvânt despre altercația în care a fost […] The post Ce a vorbit Bergodi cu jucătorii săi după scandalul imens de la derby-ul cu CFR Cluj. Cum a abordat problema appeared first on Antena Sport.
15:30
CFR Cluj, comunicat dur după derapajul lui Cristiano Bergodi din Gruia: „Gestul său a lezat un întreg club” # Antena Sport
CFR – Universitatea Cluj a fost meciul la finalul căruia tensiunea din teren a „erupt”. După ce l-a provocat în repetate rânduri pe Cristiano Bergodi, Andrei Cordea a fost luat la propriu la palme de antrenorul italian, iar de aici absolut totul a degenerat. Jucători din partea ambelor echipe și-au împărțit pumni în meleul rezultat […] The post CFR Cluj, comunicat dur după derapajul lui Cristiano Bergodi din Gruia: „Gestul său a lezat un întreg club” appeared first on Antena Sport.
15:10
Răzvan Lucescu și-a aflat pedeapsa! Câte etape de suspendare a primit după ce a fost eliminat în Lyon – PAOK # Antena Sport
Ultima partidă disputată de PAOK în faza principală a UEFA Europa League a fost una cu nervi întinși la maximul pentru Răzvan Lucescu. Tehnicianul român a văzut cartonașul roșu în această dispută, după o criză de nervi. Comisia de Disciplină a UEFA a analizat eliminarea antrenorului de la PAOK și a venit și cu o […] The post Răzvan Lucescu și-a aflat pedeapsa! Câte etape de suspendare a primit după ce a fost eliminat în Lyon – PAOK appeared first on Antena Sport.
