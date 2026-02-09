Breezy Johnson și-a distrus medalia de aur, la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce s-a întâmplat
Antena Sport, 9 februarie 2026 12:50
Americanca Breezy Johnson, campioana olimpică la schi alpin în proba de coborâre, a declarat reporterilor că și-a spart medalia de aur în timpul festivității de premiere, duminică, în cadrul JO de iarnă de la Milano-Cortina. "Nu săriți cu ele la gât. Săream de entuziasm și s-a ciobit. Sunt sigură că cineva o va repara", a spus Johnson
• • •
Veste excelentă pentru România! Mircea Lucescu s-a externat din spital. Ce urmează pentru selecţioner # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a fost externat din spital în cursul zilei de luni. În ultima perioadă, "Il Luce" a avut mai multe probleme de sănătate, dar a anunţat încă din urmă cu câteva zile că totul este bine şi că s-a exagerat în legătură cu starea sa de sănătate. Selecţionerul României a fost internat
Novak Djokovic, impresionat de starul de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Se întâmplă o dată în viață” # Antena Sport
Sârbul Novak Djokovic, locul 3 mondial, şi-a exprimat admiraţia faţă de performanţa patinatorului artistic american Ilia Malinin (21 de ani), care a executat un backflip în timpul programului liber al probei pe echipe de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Djokovic, finalist la ultimul Open al Australiei şi venit ca spectator la Olimpiada italiană, a
„Gesturi obscene”. Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, după scandalul cu Andrei Cordea: „M-a înjurat de morți” # Antena Sport
Cristiano Bergodi (61 de ani) a oferit prima reacție, după scandalul cu Andrei Cordea (26 de ani). Antrenorul lui U Cluj a sărit să-l bată pe mijlocașul rivalei CFR Cluj, la finalul confruntării directe, încheiate cu scorul de 3-2 în favoarea echipei lui Daniel Pancu. Atât Cristiano Bergodi, cât și Andrei Cordea au fost eliminați.
Cadillac și-a prezentat monopostul pentru Formula 1, în timpul Super Bowl LX. Imagini spectaculoase # Antena Sport
Cadillac și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026 de Formula 1, primul din istoria echipei. Americanii au ales să dezvăluie primele imagini cu monopostul în timpul Super Bowl LX, într-o pauză comercială. Cadillac va fi a 11-a echipă din Formula 1. Sezonul 2026 se va vedea live exclusiv în Universul Antena, prima cursă urmând să aibă loc în Australia, la începutul lunii
“O cam ia razna!” Mihai Stoica l-a distrus pe Daniel Pancu, după discursul manifest la adresa lui Bergodi: “Foarte grav” # Antena Sport
Mihao Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa lui Daniel Pancu, după răbufnirea antrenorului de la CFR Cluj, la finalul derby-ului cu U Cluj. Cristiano Bergodi a sărit la gâtul lui Andrei Cordea, pentru că ar fi fost înjurat de jucătorul de la CFR, după
Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off # Antena Sport
A avut loc un schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. Cătălin Căbuz (29 de ani) a plecat de la Hermannstadt și a semnat cu FC Argeș, piteștenii cedându-l la formația lui Dorinel Munteanu pe David Lazar (34 de ani). Cătălin Căbuz se va lupta astfel pentru calificarea în play-off alături
Blestemul lui Drake continuă! Suma uriaşă pierdută la Super Bowl, după ce a pariat pe New England Patriots # Antena Sport
Drake, cunoscutul rapper canadian, este cunoscut pentru pariurile sale la cele mai importante evenimente sportive. Cu toate acestea, artistul de 39 de ani are o serie incredibilă de pariuri pierdute, devenind de câţiva ani subiect de glume pe internet. Drake pariază sume uriaşe pe diferite evenimente sportive. Numai pe finalul anului 2022, canadianul a avut
Răsturnare de situație la FCSB, privind transferul anunțat de Gigi Becali. Mihai Stoica: „L-am dezinformat” # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre transferul anunțat de Gigi Becali, după Oțelul – FCSB 1-4. Patronul campioanei dezvăluia că la echipa sa urmează să ajungă un atacant, în ultima zi de mercato. Cu toate acestea, la o zi după meciul de la Galați, Mihai Stoica a anunțat că transferul a picat, dat fiind faptul
Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a învins-o dramatic pe Liverpool. Ce a spus despre lupta la titlu # Antena Sport
"Experienţa mea limitată în Premier League îmi spune că treisprezece meciuri reprezintă o perioadă lungă", a reacţionat Pep Guardiola, antrenorul echipei de fotbal Manchester City, când a fost întrebat despre şansele "cetăţenilor" la titlu după victoria de duminică în faţa lui Liverpool (2-1). Manchester City au învins campioana en titre a Angliei, marcând două goluri în ultimele minute pe Anfield, menţinând astfel legătura cu liderul Arsenal,
Donald Trump a răbufnit, după ce a văzut ce s-a întâmplat la Super Bowl: „Absolut groaznic” # Antena Sport
Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat duminică într-o postare în social media că spectacolul din pauza Super Bowl, susţinut de artistul portorican Bad Bunny, a fost „absolut groaznic". Bad Bunny, al cărui album „Debí Tirar Más Fotos" a câştigat premiul Albumul Anului la Grammy Awards din acest an, a criticat deschis politicile de deportare ale lui Trump şi a susţinut-o în mod
Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund: cum au fost surprinși la Super Bowl # Antena Sport
Lewis Hamilton (41 de ani) și Kim Kardashian (45 de ani) formează un cuplu și nu se mai ascund. Cei doi au mers împreună la Super Bowl, fiind surprinși în lojele arenei din San Francisco. Relația dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian a fost anunțată în presa britanică săptămâna trecută, după ce aceștia au petrecut un week-end romantic în Anglia. Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund: au fost surprinși împreună la Super Bowl Lewis Hamilton a profitat de faptul
OFICIAL | FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League. Ce ediţie poate găzdui Arena Naţională # Antena Sport
FRF a anunţat luni dimineaţă că a depus dosarul de candidatură pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029. Stadionul cu care România intră în această cursă este Arena Naţională, stadion care a mai găzduit ultimul act din Europa League în 2012, atunci când Atletico Madrid a câştigat cu 3-0 finala cu Athletic Bilbao.
Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Stoica l-a propus pe Matei Popa în primul 11 al FCSB-ului. Tânărul portar de 18 ani îndeplinește regula U21 la formația campioană, astfel că roș-albaștrii nu mai sunt nevoiți să apeleze la Mihai Toma sau Alexandru Stoian. Gigi Becali a declarat că ideea de a-l înlocui pe Ștefan Târnovanu cu Matei Popa a plecat de la Mihai Stoica, iar ulterior
Ce jucător a criticat Gigi Becali, după Oțelul – FCSB 1-4: „Face tâmpenii, îmi dă emoții” # Antena Sport
Gigi Becali a criticat un jucător de la FCSB, după victoria cu Oțelul, scor 4-1, din etapa a 26-a din Liga 1. Patronul campioanei l-a taxat pe Baba Alhassan (26 de ani), mijlocaș care a început partida de la Galați ca titular. Alhassan a fost înlocuit la pauza meciului cu Oțelul, în locul său fiind trimis pe teren Joao Paulo (27 de ani). Gigi Becali l-a taxat pe Baba Alhassan, după Oțelul – FCSB 1-4 După meci, Gigi Becali a subliniat că Baba Alhassan nu poate fi lăsat singur în fața apărării, având nevoie alături de el de Florin Tănase, pentru
Sorana Cîrstea, salt important în clasamentul WTA după Transylvania Open 2026! Ce locuri ocupă româncele după Tranylvania Open # Antena Sport
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat cinci locuri în clasamentul WTA şi este pe 31, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia dată publicităţii luni. Cîrstea, care a câştigat sâmbătă turneul Transylvania Open, are 1.499 puncte. Ea a obţinut la Cluj al patrulea titlu al carierei. Sorana Cîrstea,
Alpren Şengun, în locul lui Shai Gilgeous-Alexander la NBA All Star Game 2026. Starul lui Thunder e accidentat # Antena Sport
Turcul Alperen Şengun, pivotul echipei Houston Rockets, a fost selectat să-l înlocuiască pe canadianul Shai Gilgeous-Alexander, accidentat, pentru All-Star Game, tradiţionalul meci al vedetelor din NBA, ce va avea loc pe 15 februarie, la Los Angeles, a anunţat, duminică, liga profesionistă nord-americană de baschet, citată de AFP. Meciul NBA All Star Game 2026 va avea
Există pericolul ca piloții să fie nevoiți să frâneze pentru a fi mai rapizi? Analiza lui Adrian Georgescu # Antena Sport
La sfârșitul sezonului trecut, când au testat pentru prima oară mașini cu configurația apropiată de cea din 2026, Verstappen și Leclerc au avertizat asupra unui pericol. Pasiv unde ar trebui să fie agresiv Cu noile schimbări de regulament, puterea electrică ajunge la o pondere de 47% din cea totală. Astfel, pe circuite cu linii drepte
Seattle Seahawks a câştigat Super Bowl LX, după victoria cu New England. Critici după show-ul lui Bad Bunny de la pauză # Antena Sport
Seattle Seahawks s-a bazat pe o apărare implacabilă pentru a învinge New England cu 29-13 în Super Bowl LX, duminică, împiedicând Patriots să câştige al şaptelea titlu NFL şi răzbunând înfrângerea suferită în faţa aceluiaşi adversar în finala de acum 11 ani. Este al doilea titlu Super Bowl pentru Seattle. Seattle l-a placat de şase ori pe quarterback-ul Patriots, Drake Maye, inclusiv o dată care a dus la o recuperare a mingii şi un touchdown târzie, şi a obţinut cinci field goal-uri de la Jason Myers, în timp ce
“Bravo lui!” Gigi Becali, aplaudat de Ilie Dumitrescu după Oţelul – FCSB 1-4: “Contează enorm” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a aplaudat decizia lui Gigi Becali de a conta pe portarul Matei Popa în meciurile pe care FCSB le joacă în Liga 1. Tânărul de 18 ani a ajuns la trei meciuri şi a impresionat, în ciuda faptului că nu avea deloc experienţă la acest nivel. Decizia de a se baza pe Popa
Discurs dur după ce l-a faultat pe Bîrligea și a fost eliminat în Oțelul – FCSB 1-4: „Cum au gândit arbitrii așa?” # Antena Sport
Diego Zivulic a avut un discurs dur, după ce l-a faultat pe Daniel Bîrligea și a fost eliminat în duelul dintre Oțelul și FCSB, încheiat cu scorul de 1-4. Jucătorul gălățenilor s-a plâns de arbitraj. Zivulic l-a călcat pe gleznă pe Bîrligea în minutul 54, însă arbitrul Marcel Bîrsan nu a acordat fault în primă fază. Acesta a fost chemat să revadă faza
Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB, după victoria cu Oțelul, scor 4-1, din etapa a 26-a din Liga 1. Patronul campioanei a transmis că noul jucător va fi prezentat oficial azi, în ultima zi de mercato de România. Gigi Becali a dezvăluit că își mai dorește și un fundaș central
Sander Eitrem, campion olimpic în proba de 5000m la patinaj viteză! Nou record stabilit la Milano Cortina # Antena Sport
Sportivul norvegian Sander Eitrem a câştigat medalia de aur în proba masculină de 5.000 de metri a concursul de patinaj viteză, duminică, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, cu un nou record olimpic, transmit agenţiile internaţionale de presă. Eitrem a fost înregistrat cu timpul de 6 min 03 sec 95/100, nereuşind să doboare […] The post Sander Eitrem, campion olimpic în proba de 5000m la patinaj viteză! Nou record stabilit la Milano Cortina appeared first on Antena Sport.
4 jucători dispar din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Oţelul! Anunţul lui Gigi Becali # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că 4 jucători nu vor apărea în primul 11 al FCSB-ului la meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova. Patronul campioanei vrea să îi menajeze pe aceştia pentru partida din campionat cu Universitatea Craiova. Craiova – FCSB se dispută joi, de la ora 20:30, în Cupa României. Cele […] The post 4 jucători dispar din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Oţelul! Anunţul lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
Real Madrid, victorie fără emoții cu Valencia. Echipa lui Arbeloa vine din nou la un punct de Barcelona # Antena Sport
Real Madrid a ajuns la a șaptea victorie la rând în La Liga, după ce s-a impus în fața Valenciei cu scorul de 2-0. Meciul de pe Mestalla a fost decis în repriza secundă, când Carreras și Mbappe au marcat. Prima mare ocazie a partidei i-a aparținut Realului. În minutul 19, Kylian Mbappe l-a pus […] The post Real Madrid, victorie fără emoții cu Valencia. Echipa lui Arbeloa vine din nou la un punct de Barcelona appeared first on Antena Sport.
“Dureros, prea aspru” Reacţia lui Laszlo Balint după ce Oţelul a fost umilită de FCSB! # Antena Sport
Antrenorul Oţelului, Laszlo Balint (46 de ani), a fost foarte dezamăgit după ce echipa lui a fost umilită de FCSB, deşi a condus scorul. Cu această înfrângere, 1-4 cu FCSB, Oţelul păstrează şanse minime de a prinde play-off-ul Ligii 1. Laszlo Balint, după Oţelul – FCSB 1-4: “Greşelile personale ne-au costat” “La scorul acesta nu […] The post “Dureros, prea aspru” Reacţia lui Laszlo Balint după ce Oţelul a fost umilită de FCSB! appeared first on Antena Sport.
Lindsey Vonn a fost operată după căzătura horror de la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 # Antena Sport
Lindsey Vonn a fost operată pentru o fractură la picior într-un spital italian, după ce tentativa ei îndrăzneaţă de a câştiga medalia de aur olimpică la schi alpin, cu un ligament rupt la genunchi, s-a încheiat cu un accident teribil după 13 secunde, duminică, relatează Reuters. Vonn a fost internată la spitalul Ca’ Foncello din […] The post Lindsey Vonn a fost operată după căzătura horror de la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 appeared first on Antena Sport.
“Zero șanse la titlu”. Cristi Chivu a uimit pe toată lumea după ce Inter a “zdrobit-o” pe Sassuolo cu 5-0 # Antena Sport
Cristi Chivu a acordat declarații după succesul categoric al lui Inter contra lui Sassuolo, iar o remarcă făcută de antrenorul român a fost extrem de surprinzătoare. Pe primul loc în Serie A alături de echipa sa, tehnicianul a spus că în acest moment “nerazzurrii” nu au nicio șansă la titlu, explicând că mai sunt multe […] The post “Zero șanse la titlu”. Cristi Chivu a uimit pe toată lumea după ce Inter a “zdrobit-o” pe Sassuolo cu 5-0 appeared first on Antena Sport.
Răzvan Lucescu, egal în derby-ul oraşului Salonic, cu Aris. Locul pe care îl ocupă PAOK în clasament # Antena Sport
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Aris Salonic, în etapa a 20-a din Superliga Greciei. Elevii lui Răzvan Lucescu au dominat partida de pe stadionul Kleanthis Vikelides, iar în prima repriză au avut două mari şanse de gol, nefinalizate. Alb-negrii au […] The post Răzvan Lucescu, egal în derby-ul oraşului Salonic, cu Aris. Locul pe care îl ocupă PAOK în clasament appeared first on Antena Sport.
“De departe cel mai bun din România” Jucătorul ridicat în slăvi de Elias Charalambous după Oţelul – FCSB 1-4! # Antena Sport
Elias Charalambous (45 de ani) a lăudat în mod special un jucător al FCSB-ului după victoria campioanei, cu 4-1, din deplasarea de la Galaţi. Charalambous l-a numit pe Daniel Bîrligea (25 de ani) “de departe cel mai bun atacant din România”. Elias Charalambous: “Bîrligea e de departe cel mai bun atacant din România” “Bîrligea nu […] The post “De departe cel mai bun din România” Jucătorul ridicat în slăvi de Elias Charalambous după Oţelul – FCSB 1-4! appeared first on Antena Sport.
“A funcţionat pedeapsa patronului?” Răspunsul lui Bîrligea după ce a reuşit prima “dublă” a sezonului în Liga 1! # Antena Sport
Daniel Bîrligea (25 de ani) a reacţionat după ce a reuşit prima “dublă” a sezonului în Liga 1 în meciul Oţelul – FCSB 1-4. Bîrligea a marcat în minutele 31 şi 44. Mai întâi a finalizat din poziţie de 1 la 1 cu portarul Dur Bozoancă, după o pasă a lui Florin Tănase, iar apoi […] The post “A funcţionat pedeapsa patronului?” Răspunsul lui Bîrligea după ce a reuşit prima “dublă” a sezonului în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Dinamo dă atacul la lider appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Minunățiile lui Hanca appeared first on Antena Sport.
“Sunt nebuni!” Gigi Becali cere o pedeapsă uriaşă pentru Cristiano Bergodi! L-a pus la zid şi pe Pancu: “Ce ţară, băi?” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, cere o pedeapsă uriaşă pentru Cristiano Bergodi, după ce antrenorul italian a sărit la bătaie la finalul meciului dintre CFR Cluj şi U Cluj, câştigat de echipa din Gruia cu 3-2. Italianul şi-a ieşit din minţi şi a sărit la gâtul lui Andrei Cordea după ce a fost […] The post “Sunt nebuni!” Gigi Becali cere o pedeapsă uriaşă pentru Cristiano Bergodi! L-a pus la zid şi pe Pancu: “Ce ţară, băi?” appeared first on Antena Sport.
Veste cruntă pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: “Trei săptămâni sau două luni” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că Siyabonga Ngezana are probleme la menisc şi va rata o mai multe meciuri în perioada următoare. Fundaşul central nu a făcut deplasarea la Galaţi, acolo unde FCSB a învins-o pe Oţelul cu 4-1. La finalul succesului de duminică seară, patronul Gigi Becali a dezvăluit că fundaşul sud-african are două opţiuni. […] The post Veste cruntă pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: “Trei săptămâni sau două luni” appeared first on Antena Sport.
Noi transferuri la FCSB! Gigi Becali a anunţat câţi jucători aduce: “În play-off ai nevoie” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat noi transferuri la FCSB. Campioana României vrea să se întărească până la încheierea perioadei de mercato din iarnă. Patronul FCSB-ului a dezvăluit că a vorbit cu Mihai Stoica (60 de ani) pentru un atacant şi un fundaş central. În ceea ce îl priveşte pe atacant, acesta ar urma […] The post Noi transferuri la FCSB! Gigi Becali a anunţat câţi jucători aduce: “În play-off ai nevoie” appeared first on Antena Sport.
Jucătorul elogiat de Gigi Becali, după ce patronul FCSB-ului l-a criticat: “Ăsta este el” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a elogiat pe un jucător pe care l-a criticat în ultima vreme. Patronul FCSB-ului a avut doar cuvinte de laudă pentru Daniel Bîrligea (25 de ani), care a reuşit o “dublă” cu Oţelul. Becali i-a lăudat şi pe Florin Tănase, care a marcat un gol şi a reuşit 3 assist-uri. […] The post Jucătorul elogiat de Gigi Becali, după ce patronul FCSB-ului l-a criticat: “Ăsta este el” appeared first on Antena Sport.
“Mentalitate puternică!” Florin Tănase, plin de încredere după Oţelul – FCSB 1-4: “Cea mai importantă victorie a sezonului” # Antena Sport
Florin Tănase este convins că victoria obţinută de FCSB pe terenul celor de la Oţelul Galaţi, scor 4-1, reprezintă cel mai important succes din acest sezon pentru formaţia roş-albastră. În luptă pentru un loc în play-off, campioana en-titre s-a impus pe terenul unei echipe cu care se luptă pentru un loc în Top 6. Tănase, […] The post “Mentalitate puternică!” Florin Tănase, plin de încredere după Oţelul – FCSB 1-4: “Cea mai importantă victorie a sezonului” appeared first on Antena Sport.
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a “demolat-o” pe Sassuolo cu 5-0: “Ce ți-ai putea dori mai mult” # Antena Sport
Inter a învins-o la scor pe Sassuolo în etapa cu numărul 24 din Serie A, iar reacția jurnaliștilor italieni nu a întârziat să apară. Ca de fiecare dată, cele mai importante cotidiene din țară au realizat materialul în care au acordat note pentru toți jucătorii implicați, dar și pentru antrenorii celor două formații, printre care […] The post Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a “demolat-o” pe Sassuolo cu 5-0: “Ce ți-ai putea dori mai mult” appeared first on Antena Sport.
Dublul campion olimpic Sidney Crosby va fi căpitanul echipei masculine de hochei pe gheaţă a Canadei la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, a anunţat, duminică, Hockey Canada. Mijlocaşul echipei Pittsburgh Penguins şi viitorul membru în Hall of Fame a marcat faimosul “gol de aur” la Jocurile Olimpice de la Vancouver din 2010 şi a obţinut […] The post Sidney Crosby va fi căpitanul Canadei la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026 appeared first on Antena Sport.
“Acest meci n-a fost cedat adversarului”. Anunțul făcut de pe gazon la Galați înainte de Oțelul – FCSB # Antena Sport
Crainicul lui Oțelul Galați, Mihai Bejenaru, a ținut să le transmită suporterilor aflați pe stadion un mesaj înainte de startul partidei cu FCSB. Acesta a vrut să ofere asigurări că meciul nu e sub nicio formă “trântit”, în contextul în care în ultima perioadă au existat voci care au speculat acest lucru după transferul lui […] The post “Acest meci n-a fost cedat adversarului”. Anunțul făcut de pe gazon la Galați înainte de Oțelul – FCSB appeared first on Antena Sport.
Daniel Bîrligea, prima “dublă” a sezonului în Liga 1! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în campionat # Antena Sport
Daniel Bîrligea (25 de ani) a reuşit prima lui “dublă” a sezonului în campionat! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în Liga 1. Bîrligea a înscris în minutele 31 şi 43 ale partidei de la Galaţi. Milen Jelev a deschis scorul, profitând de o eroare în apărarea FCSB-ului, în minutul 25. În minutul 31, […] The post Daniel Bîrligea, prima “dublă” a sezonului în Liga 1! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în campionat appeared first on Antena Sport.
Valentin Creţu, cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina! A încheiat pe locul 15 la sanie # Antena Sport
Valentin Creţu a obţintu cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice. La Milano Cortina 2026, acolo unde participă pentru a cincea oară la Olimpiadă, Creţu a încheiat pe locul 15 proba individuală de sanie. Acesta este cel mai bun rezultat înregistrat de Creţu la Jocurile Olimpice. Sportivul de 36 de ani din Sinaia […] The post Valentin Creţu, cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina! A încheiat pe locul 15 la sanie appeared first on Antena Sport.
Dennis Man (27 de ani) a fost introdus pe teren de antrenorul Peter Bosz în minutul 60 al meciului cu Groningen. Jucătorul naţionalei a marcat golul victoriei lui PSV în minutul 76. Groningen a deschis scorul în minutul 17, prin Taha, PSV egalând în minutul 65, prin Ismael Saibari. Man a intervenit după o lovitură […] The post Nota lui Dennis Man după ce i-a adus victoria lui PSV venind de pe bancă! appeared first on Antena Sport.
România, rezultat umilitor la debutul în Rugby Europe Championship! Înfrângere ruşinoasă pentru “stejari” în Germania # Antena Sport
Naţionala de rugby a României a debutat cu stângul în noua ediţie a Campionatului European 2026 (Rugby Europe Championship), pierzând surprinzător duminică, cu 30-24 (6-14) în faţa reprezentativei Germaniei, în prima etapă a competiţiei, într-un meci care a avut loc pe stadionul Fritz-Grunebaum-Sportpark din Heidelberg. Deşi porneau ca favoriţi, tricolorii au făcut un meci de […] The post România, rezultat umilitor la debutul în Rugby Europe Championship! Înfrângere ruşinoasă pentru “stejari” în Germania appeared first on Antena Sport.
Primele vești despre starea lui Lindsey Vonn după căzătura de la Jocurile Olimpice. Anunțul venit din spital # Antena Sport
Lindsey Vonn este în “stare stabilă” după accidentul suferit duminică în finala de coborâre de la Jocurile Olimpice, care i-a pus capăt visului olimpic după ce a venit în competiţie cu ligamentul încrucişat anterior “complet rupt”, relatează CNN. Starul american a luat startul în finală, dar după doar 13 secunde s-a lovit cu braţul drept […] The post Primele vești despre starea lui Lindsey Vonn după căzătura de la Jocurile Olimpice. Anunțul venit din spital appeared first on Antena Sport.
Răzvan Marin, MVP în meciul ce a dus-o pe AEK pe primul loc! Nota uriaşă a românului după un gol şi 2 assist-uri # Antena Sport
Răzvan Marin (29 de ani) trece prin momente excelente şi din punct de vedere sportiv, după ce a devenit tată pentru a doua oară. Răzvan Marin a oferit 2 assist-uri în Panserraikos – AEK 0-4, marcând şi un gol, din penalty, în minutul 89. Cu această victorie, AEK Atena a trecut provizoriu pe primul loc […] The post Răzvan Marin, MVP în meciul ce a dus-o pe AEK pe primul loc! Nota uriaşă a românului după un gol şi 2 assist-uri appeared first on Antena Sport.
Dennis Man a marcat din nou pentru PSV şi a adus victoria! Schimbare inspirată a lui Peter Bosz # Antena Sport
Dennis Man a marcat golul victoriei pentru PSV în meciul de pe terenul lui Groningen, din etapa cu numărul 22 din Eredivisie, scor 2-1. Internaţionalul român a fost introdus în minutul 60 al partidei de Peter Bosz şi a avut nevoie de doar un sfert de oră pentru a marca. Man a fost la locul […] The post Dennis Man a marcat din nou pentru PSV şi a adus victoria! Schimbare inspirată a lui Peter Bosz appeared first on Antena Sport.
CIO, anunţ despre prezenţa jucătorilor din NHL la următoarele Jocuri Olimpice: “Construim o relaţie” # Antena Sport
Jucătorii din liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL) au început să sosească la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina pentru prima lor participare la olimpiada de iarnă în decurs de 12 ani, dar Comitetul Internaţional Olimpic speră că ei vor deveni o prezenţă constantă pentru ediţiile viitoare, potrivit Reuters. Participarea la Jocurile Olimpice la […] The post CIO, anunţ despre prezenţa jucătorilor din NHL la următoarele Jocuri Olimpice: “Construim o relaţie” appeared first on Antena Sport.
