Există pericolul ca piloții să fie nevoiți să frâneze pentru a fi mai rapizi? Analiza lui Adrian Georgescu

Seattle Seahawks s-a bazat pe o apărare implacabilă pentru a învinge New England cu 29-13 în Super Bowl LX, duminică, împiedicând Patriots să câştige al şaptelea titlu NFL şi răzbunând înfrângerea suferită în faţa aceluiaşi adversar în finala de acum 11 ani. Este al doilea titlu Super Bowl pentru Seattle. Seattle l-a placat de şase ori pe quarterback-ul Patriots, Drake Maye, inclusiv o dată care a dus la o recuperare a mingii şi un touchdown târzie, şi a obţinut cinci field goal-uri de la Jason Myers, în timp ce […]