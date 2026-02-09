Îți dorești să-ți muți sediul firmei în străinătate pentru a evita impozitele?
MainNews.ro, 9 februarie 2026 10:20
Mutația sediului firmei în străinătate poate părea o soluție pentru a evita creșterea fiscalității din România. Însă, riscurile fiscale și juridice sunt mari, iar autoritățile monitorizează atent activitățile antreprenorilor. Este esențială o planificare integrată pentru a evita problemele ulterioare. Antreprenorii iau în considerare mutarea sediului firmei în paradisuri fiscale pentru a evita impozitele din România
• • •
Acum 30 minute
10:20
Jimmy Lai, magnatul media pro-democraţie, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în Hong Kong pentru conspirație cu străinătatea și publicații subversive. Aceasta este cea mai severă pedeapsă aplicată sub legea securității naționale impusă de China, generând reacții intense din partea apărătorilor drepturilor omului. Jimmy Lai, magnat media pro-democraţie, a fost condamnat la
10:20
10:20
Dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu a ajuns la Tribunalul București, unde judecătorii nu au ajuns la o concluzie comună. Urmează ca un complet de divergență să decidă dacă procesul poate debuta. Georgescu este acuzat de promovarea ideilor legionarismului și de cultul persoanelor vinovate de جرم. Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, a
10:20
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, efectuează o vizită oficială la Londra pe 9-10 februarie 2026. În cadrul întâlnirilor cu oficiali britanici și diaspora română, se vor discuta cooperarea politico-diplomatică, sprijinul pentru Ucraina și securitatea regională. Vizita include evenimente la Universitatea Oxford și Chatham House. Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe, efectuează o vizită oficială la Londra
Acum o oră
10:00
Antonio Jose Seguro câștigă categoric prezidențialele din Portugalia împotriva extremei-drepte # MainNews.ro
Antonio Jose Seguro a câștigat categoric alegerile prezidențiale din Portugalia, învingându-l pe Andre Ventura. Cu 66% din voturi, Seguro devine primul șef de stat socialist din ultimii 20 de ani. Sprijinul conservatorilor și o rată ridicată de respingere pentru Ventura sugerează o influență a extremei drepte în creștere. Antonio Jose Seguro a câștigat alegerile prezidențiale
Acum 2 ore
09:20
În 2025, ChatGPT a dominat descărcările în Uniunea Europeană, cu peste 64 milioane de instalări, urmat de Temu cu 44 milioane. Aplicațiile de AI sunt acum parte integrantă din viața cotidiană, iar TikTok generează cele mai mari venituri. Descoperă topul aplicațiilor preferate și tendințele din Europa. ChatGPT a fost cea mai descărcată aplicație în UE
09:20
Ucigașul a 51 de oameni din Noua Zeelandă, Brenton Tarrant, contestă condamnarea pe viață. El susține că nu era în deplinătatea facultăților mintale când a pledat vinovat, invocând condiții „torturante" în detenție. Instanța va analiza cererea, iar audierea se va desfășura pe parcursul a cinci zile. Brenton Tarrant, condamnat pentru atacul din Christchurch, contestă pedeapsa
09:20
Oana Țoiu subliniază importanța mineralelor rare pentru securitatea economică a României și a Uniunii Europene. În discuțiile de la Washington, ea a anunțat trei proiecte strategice și a evidențiat rolul României în asigurarea lanțurilor de aprovizionare și atragerea de investiții pentru o economie modernă. Oana Țoiu, ministra de Externe, subliniază importanța mineralelor rare pentru securitatea
09:20
Descoperă sportul „Run It Straight", născut în Australia și Noua Zeelandă, care face senzație printre fani. Este un meci de contact brutal între doi sportivi, în care scopul este să-ți dobori adversarul. Aflați mai multe despre pericolele și popularitatea acestui sport controversat! Sportul „Run It Straight" a devenit popular în Australia și Noua Zeelandă Implică
09:00
Ilie Bolojan, președintele PNL Bihor, a refuzat candidatura la președinția României în 2024, propunând în schimb numele lui Mircea Geoană și Elena Lasconi. Hubert Thuma, lider influent al PNL, evidențiază impactul acestor sugestii asupra politicii interne a partidului și criticile față de USR-izare. Ilie Bolojan a refuzat să candideze la Președinția României, propunând în schimb
09:00
Despărțirea șocantă dintre Juan Carlos Ferrero și Carlos Alcaraz a marcat o escaladare a tensiunilor, cu fostul antrenor ștergând relațiile pe social media. Ferrero nu mai poate urmări meciurile jucătorului, pe când Alcaraz își continuă cariera alături de noul antrenor, Samu Lopez, explorând un stil mai relaxat. Despărțire între antrenorul Juan Carlos Ferrero și jucătorul
09:00
IICCMER a depus un denunț penal privind moartea a 535 de copii la Căminul-spital Moreni-Țuicani, sub acuzația de tratamente neomenoase. În perioada 1970-1997, cazurile de malnutriție și condițiile inumane au dus la o mortalitate alarmantă. Istoricul Dr. Florin Soare explorează aceste atrocități. IICCMER a depus un denunț penal pentru moartea a 535 de copii în
09:00
Rusia pierde un aliat strategic în Asia, Vietnam, care se îndreaptă spre furnizori occidentali de armament. Această schimbare semnificativă include negocieri cu Franța pentru avioane Rafale și modernizarea echipamentului militar cu sprijin internațional. Impactul asupra industriei ruse de apărare este profund. Rusia pierde un client important în Asia, Vietnam, în favoarea furnizorilor occidentali Vietnamul negociază
Acum 4 ore
08:20
Surprinde-ți persoana iubită de Valentine's Day cu noile căști HUAWEI FreeClip 2, un cadou elegant și funcțional. Aceste căști open-ear, disponibile în patru culori, combină tehnologia de vârf cu un design deosebit. Află mai multe despre pachetele promoționale disponibile pe HUAWEI Store până pe 2 martie 2026. Căștile HUAWEI FreeClip 2 sunt un cadou ideal
08:20
Ministerul Justiției a deschis selecția pentru funcțiile de conducere ale parchetelor, inclusiv Procuror General și șefi ai DNA și DIICOT. Candidaturile pot fi depuse până pe 9 februarie, iar propunerile vor ajunge la CSM pe 2 martie. Procesul exclude negocierile politice, conform ministrului Radu Marinescu. Ministerul Justiției a început selecția pentru funcțiile de conducere la
08:00
Doi bărbați și un adolescent de 15 ani, suspecți de o triplă crimă în Bulgaria, au fost găsiți morți într-o rulotă aproape de Muntele Okolchița. Poliția investighează un caz șocant ce implică posibilități de sinucidere sau crimă, în contextul unor suspiciuni de abuz și derivate sectare. Doi bărbați și un adolescent de 15 ani suspectați
08:00
Fenomenul El Niño din Oceanul Pacific ar putea crește temperaturile globale la valori record în 2027. Meteorologii avertizează că acest fenomen extrem poate influența clima globală, inclusiv condiții mai calde în Australia. Modelele indică o probabilitate de 50% pentru dezvoltarea acestuia în 2023. Urmărește previziunile climatice actuale. Fenomenul El Niño ar putea apărea în Oceanul
08:00
Luna de tranziție de la leva la euro în Bulgaria a adus schimbări semnificative. 75% din leva a fost retrasă, iar inflația lunară a fost de 0,7%. Cu toate acestea, presiunea asupra prețurilor rămâne, iar bugetul pe 2026 necesită măsuri structurale serioase pentru controlul deficitului, reflectând o economie în adaptare. 75% din leva aflată în
07:20
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Ilie Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024, dar a fost refuzat. Bolojan a sugerat alternative surprinzătoare, precum Mircea Geoană și Elena Lasconi, provocând șoc în rândul liberalilor. Thuma își asumă acum rolul de lider decisional în PNL. Hubert Thuma a propus lui Ilie Bolojan să candideze
07:20
Bernadette Szocs a câștigat medalia de argint la Top 16 Europa, una dintre cele mai prestigioase competiții de tenis de masă. Românca de 30 de ani a fost învinsă în finală de Sabine Winter. Datorită acestui rezultat, Szocs s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, consolidându-și performanțele remarcabile în sport. Bernadette Szocs a câștigat medalia
07:00
Nicușor Dan a discutat despre condițiile de participare a României la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump, menționând că decizia va fi luată în urma consultărilor cu partenerii americani. Participarea implică o taxă de un miliard de dolari pentru un loc permanent. Reuniunea inaugurală va avea loc pe 19 februarie la Washington. Nicușor Dan
07:00
Rafinăriile indiene au suspendat achizițiile de petrol rusesc pentru aprilie, facilitând un acord comercial cu SUA. Această decizie vine în contextul diversificării surselor energetice și al supravegherii importurilor, India reducând dependența de țițeiul rusesc în favoarea altor furnizori. Rafinăriile indiene nu mai cumpără petrol rusesc pentru livrările din aprilie, în contextul negocierilor pentru un acord
07:00
Dow Jones a atins un nou record, depășind 50.000 de puncte, marcând o ascensiune rapidă în ultimele decenii. De la începuturile sale în 1900, indicele reflectă evoluția economică a SUA, dar stârnește și îngrijorări legate de evaluări excesive și posibile corecții. Viitorul se anunță incert. Dow Jones a depășit 50.000 de puncte pentru prima dată,
Acum 6 ore
06:10
România primește critici din SUA, în timp ce Moldova beneficiază de un ajutor de 36,5 milioane de dolari. Această sumă reflectă încrederea și maturitatea cooperării de securitate dintre Chișinău și Washington. Fondurile vor fi direcționate către securitatea națională, energetică și cibernetică, consolidând reziliența Moldovei. Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA contestă anularea alegerilor din
06:10
Cristi Chivu a surprins după victoria categorică a Interului cu 5-0 în fața lui Sassuolo, declarând că echipa sa nu are șanse la titlu. Cu 14 meciuri rămase, Chivu subliniază că trebuie să muncească mai mult și să rămână concentrat. Inter se află pe primul loc în Serie A, distanțându-se de AC Milan. Cristi Chivu
06:00
Un tânăr de 24 de ani a cumpărat un apartament comunist și a filmat renovarea acestuia pe TikTok. De la cada de fontă la găurile din pereți, Ciprian împărtășește provocările întâmpinate. Întrebați-l pe internauți despre costurile renovării, reacțiile sunt variate, între 20.000 și 60.000 de euro. Tânărul Ciprian, de 24 de ani, a cumpărat un
06:00
Facturile la curent din Croația au crescut semnificativ, iar utilizarea aerului condiționat pentru încălzire stârnește controverse. Proprietarii discută pe Reddit despre eficiența acestuia, evidențiind importanța izolației locuinței și recomandând menținerea funcționării continue a aparatelor inverter pentru economii energetice optime. Prețul lemnelor de foc a crescut dramatic în Croația, ajungând la 65 de euro pe metru
05:10
Alegerile anticipate revin în discuția politică românească, fiind susținute de PSD și AUR. Este o temă complexă, dar crucială pentru stabilitatea guvernării. Politologii avertizează asupra riscurilor economice și sociale, iar constituția reglementează strict desfășurarea acestora. Află motivele și implicațiile în articolul nostru. Alegerile anticipate sunt frecvent evocate de liderii politici, dar România nu a organizat
05:10
Răzvan Lucescu și echipa PAOK Salonic au obținut o remiză, 0-0, în derby-ul cu Aris Salonic, în etapa a 20-a din Superliga Greciei. Cu 45 de puncte, PAOK se află pe locul trei, la doar trei puncte de liderul AEK Atena, în timp ce Aris ocupă poziția a șasea cu 26 de puncte. PAOK Salonic,
05:00
Rezultatele
05:00
Donald Trump a criticat schiorul american Hunter Hess pentru declarațiile sale contradictorii legate de reprezentarea SUA la Jocurile Olimpice de Iarnă. Hess a spus că are sentimente mixte despre acest rol, menționând că nu susține tot ce se întâmplă în țară. Tensiunile politice au marcat startul jocurilor. Donald Trump l-a criticat pe schiorul american Hunter … Articolul Sportiv american acuzat de Trump: declarații care au provocat furie apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
04:10
Laszlo Balint, antrenorul Oțelului, și-a exprimat dezamăgirea după înfrângerea echipei sale, 1-4, în fața FCSB. El a subliniat greșelile personale care au dus la rezultatul dureros și a menționat dificultatea de a juca în inferioritate. Oțelul riscă să piardă șansele de a prinde play-off-ul Ligii 1. Laszlo Balint, antrenorul Oţelului, a fost dezamăgit după înfrângerea … Articolul Laszlo Balint, reacție dură după umilința Oțelului în fața FCSB apare prima dată în Main News.
04:00
Lindsey Vonn, schioarea americană, este în stare stabilă după o cădere violentă la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, în urma unei rupturi complete de ligament încrucișat anterior. Accidentarea a avut loc în prima parte a probei de coborâre, iar Vonn a fost transportată cu elicopterul. Detalii despre starea ei. Lindsey Vonn este într-o stare stabilă … Articolul Lindsey Vonn: Primele informații despre starea sa după căzătura de la JO apare prima dată în Main News.
04:00
Șeful RaiSport, Paolo Petrecca, a fost criticat pentru gafe în timpul transmisiunii ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Confuzia între stadioane, greșelile de identificare a invitaților și ignorarea rapperului Ghali au generat controverse și critici din partea politicienilor și telespectatorilor. Șeful RaiSport, Paolo Petrecca, a fost criticat pentru gafele comise în … Articolul Gafele șefului RaiSport: Rușinea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice apare prima dată în Main News.
03:10
Lindsey Vonn a fost operată după un accident grav la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026, unde a suferit o fractură la piciorul stâng. După o cădere teribilă, sportiva a fost transportată cu elicopterul la spitalul din Treviso și este în prezent monitorizată în secția de terapie intensivă, fără pericol pentru viața sa. Lindsey Vonn a … Articolul Lindsey Vonn, operată după căzătura gravă de la Jocurile Olimpice 2026 apare prima dată în Main News.
03:00
Bridgerton sezonul 4 stârnește controverse din cauza unei erori de editare. Fanii au observat un plasture modern pe urechea actriței Katie Leung, deși acțiunea are loc la începutul anilor 1800. Critici și aprecieri s-au revărsat pe rețele sociale, generând discuții despre acuratețea istorică în seriale. Sezonul 4 din Bridgerton a atras atenția cu un detaliu … Articolul Controverse în sezonul 4 „Bridgerton”: detaliul bizar care îngrijorează fanii apare prima dată în Main News.
03:00
Mona Juul, fostă ambasadoare norvegiană, a demisionat după ce numele ei a апărut în documentele lui Jeffrey Epstein. Cu o moștenire de 10 milioane de dolari pentru copiii săi, Juul a fost suspendată din funcție în urma unei anchete privind legăturile sale cu infractorul sexual. Decizia a fost considerată necesară de către autorități. Mona Juul, … Articolul Ambasadoare demisionează, copiii ei moștenind 10 milioane de dolari de la Epstein apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
02:10
Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, acuză conducerea PNL de trădarea lui Crin Antonescu înaintea alegerilor prezidențiale din 2025. Thuma susține că ideea candidaturii lui Ilie Bolojan a afectat campania, subliniind lipsa unei infirmări din partea acestuia și a echipei sale PNL. Hubert Thuma acuză conducerea PNL că l-a trădat pe Crin Antonescu Se speculează că … Articolul Hubert Thuma acuză: Ilie Bolojan vrea să „userizeze” PNL prin cabinetul său apare prima dată în Main News.
02:10
Gigi Becali a anunțat că 4 jucători vor lipsi din primul 11 al FCSB-ului în meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova, programat joi. După victoria cu Oţelul, patronul a decis să menajeze jucători importanti precum Radunovic și Crețu pentru partida din campionat. Aflați detalii despre deciziile care pot influența playoff-ul. Gigi Becali anunță că … Articolul FCSB: 4 jucători excluși din echipa de start după victoria cu Oțelul apare prima dată în Main News.
02:00
Decizia lui Elon Musk de a verifica terminalele Starlink a încetinit ofensiva rusă în Ucraina, lăsând soldații invadatori fără comunicații eficiente. Oficialii ucraineni susțin că acest fapt a creat confuzie, comparându-i cu „pisoi orbi”. Starlink rămâne crucial pentru operațiunile ucrainene, inclusiv în sprijinul infrastructurii civile. Decizia lui Elon Musk de a verifica terminalele Starlink din … Articolul Elon Musk și decizia care a oprit ofensiva rusă în Ucraina apare prima dată în Main News.
01:50
Real Madrid a obținut a șaptea victorie consecutivă în La Liga, învingând Valencia cu 2-0 pe Mestalla. Golurile au fost marcate de Carreras și Mbappe în repriza secundă, consolidând poziția echipei lui Arbeloa, care revine la un punct distanță de Barcelona în clasament. Real Madrid a înregistrat a șaptea victorie consecutivă în La Liga, învingând … Articolul Real Madrid obține o victorie clară cu Valencia și se apropie de Barcelona apare prima dată în Main News.
01:50
Liderul PNL, Hubert Thuma, a criticat dur președintele Ilie Bolojan, acuzându-l de tentativa de „userizare” a partidului. Thuma a subliniat că Bolojan a propus susținerea unor candidați externi, precum Mircea Geoană și Elena Lasconi, și că nu a sprijinit candidatura lui Crin Antonescu, provocând indignare în rândul membrilor PNL. Hubert Thuma acuză președintele PNL, Ilie … Articolul Atac PNL: Crin Antonescu, trădat de Ilie Bolojan! apare prima dată în Main News.
01:50
Armata indiană sechestrat trei petroliere din flota fantomă după avertismentul lui Trump # MainNews.ro
Armata indiană a sechestrat trei petroliere din flota fantomă în apropierea Mumbai, implicate în contrabandă. Această acțiune survine după anunțul lui Donald Trump că India nu va mai cumpăra petrol rusesc. Navele, sub sancțiuni americane, transportau petrol din zone de conflict. India reduce achizițiile de petrol din Rusia. Armata indiană a sechestrat trei petroliere din … Articolul Armata indiană sechestrat trei petroliere din flota fantomă după avertismentul lui Trump apare prima dată în Main News.
01:00
Ucraina solicită o întâlnire între Zelenski și Putin, considerând că Donald Trump este singurul capabil să oprească războiul. Negocierile sunt într-un impas, iar Ucraina caută garanții de securitate. Trump speră la un acord de pace până la vară, dar Kievul rămâne îngrijorat de posibile concesii teritoriale. Ucraina solicită o întâlnire între Zelenski și Putin, având … Articolul Ucraina propune întâlnirea Zelenski – Putin, dar Trump e cheia pentru pace apare prima dată în Main News.
00:50
Noul penitenciar de la Micești, cu o investiție de peste 5 milioane de euro, este construit conform standardelor europene și va avea 190 de locuri. Lucrările sunt finalizate în proporție de 70% și se estimează că vor fi gata până la sfârșitul anului 2026, incluzând dotări moderne pentru deținuți. Penitenciarul de la Micești va avea … Articolul Stadiul lucrărilor la noul penitenciar din România de 5 milioane euro apare prima dată în Main News.
00:50
Alegerile prezidențiale din Portugalia l-au adus pe Antonio José Seguro în frunte, cu 67-73% din voturi, învingând candidatul de extremă-dreapta Ventura. Seguro, fost europarlamentar, revine pe scena politică după o perioadă de absență și promite un stil mai discret de conducere pentru a uni societatea. Antonio José Seguro a câștigat alegerile prezidențiale din Portugalia cu … Articolul Antonio José Seguro învinge candidatul extremist în alegerile din Portugalia apare prima dată în Main News.
00:10
La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, rușii concurează sub statut neutru, dar în tribună au fost observate steaguri rusești și hanorace cu inscripția „CCCP”. Sportiva Kseniia Korzhova, controversată prin declarații în favoarea invaziei ruse, a avut susținători care au sfidat regulile impuse. Rusia nu este reprezentată oficial la Jocurile Olimpice de iarnă de … Articolul Rușii sfidează regulile JO: steagul Rusiei fluturat de susținătorii lui Putin apare prima dată în Main News.
8 februarie 2026
23:50
Demisie în diplomația norvegiană, moștenire de 10 milioane dolari din scandalul Epstein # MainNews.ro
Ambasadoarea Norvegiei în Iordania, Mona Juul, a demisionat în urma unei anchete legate de legăturile sale cu Jeffrey Epstein. Ministrul de Externe a subliniat că decizia este necesară, evidențiind o gravă eroare de judecată. Epstein a lăsat o moștenire de 10 milioane de dolari copiilor săi și soțului Monei Juul. Ambasadoarea Norvegiei în Iordania, Mona … Articolul Demisie în diplomația norvegiană, moștenire de 10 milioane dolari din scandalul Epstein apare prima dată în Main News.
23:50
Israelul își extinde controlul în Cisiordania ocupată prin măsuri care facilitează achiziția de terenuri de către coloniști. Această decizie, criticată de palestinieni ca o încercare de anexare, vine înainte de întâlnirea între Netanyahu și Trump, amplificând tensiunile în regiune. Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat măsuri care facilitează cumpărarea de terenuri de către coloniști … Articolul Israelul își extinde controlul în Cisiordania înainte de întâlnirea Trump-Netanyahu apare prima dată în Main News.
23:10
FCSB a obținut o victorie importantă în fața Oțelului, scor 4-1, incluzând două goluri de Daniel Bîrligea. Aceasta le permite să lupte pentru locurile de play-off, urcând pe poziția a 8-a în clasament. Urmează confruntări cruciale cu Universitatea Craiova și alte contracandidate. FCSB a câștigat meciul cu Oțelul cu 4-1, urcând aproape de play-off Daniel … Articolul FCSB avansează spre play-off după o victorie convingătoare cu Bîrligea apare prima dată în Main News.
