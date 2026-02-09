Deportarea românilor din SUA: Ce se întâmplă cu copiii cetățeni americani?

05:00

Donald Trump a criticat schiorul american Hunter Hess pentru declarațiile sale contradictorii legate de reprezentarea SUA la Jocurile Olimpice de Iarnă. Hess a spus că are sentimente mixte despre acest rol, menționând că nu susține tot ce se întâmplă în țară. Tensiunile politice au marcat startul jocurilor. Donald Trump l-a criticat pe schiorul american Hunter … Articolul Sportiv american acuzat de Trump: declarații care au provocat furie apare prima dată în Main News.