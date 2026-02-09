Europenii boicotează produsele americane. Aplicațiile care identifică și înlocuiesc marfa din SUA iau amploare

07:10

America Latină nu este străină de interferența SUA. De secole, Washingtonul a influențat cine guvernează, cum sunt elaborate politicile și ale cui interese sunt prioritare în regiune – fie prin răsturnarea guvernelor, sprijinirea regimurilor autoritare, trimiterea de trupe sau impunerea de sancțiuni. Dar, în ciuda memoriei comune a regiunii în ceea ce privește intervenția SUA, guvernele au avut dificultăți în a răspunde cu o voce unitară. În cadrul discuțiilor de urgență din foruri precum Consiliul de Securitate al ONU și Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene (CELAC), unele guverne au susținut acțiunea Washingtonului în Caracas, în timp ce altele au condamnat-o drept o încălcare a suveranității, arată, într-o analiză, jurnaliștii Anadolu Ajansi.