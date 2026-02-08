Alegeri prezidențiale în Portugalia: Antonio Jose Seguro îl învinge pe candidatul de extremă dreapta (exit-poll)

21:30

Agențiile meteorologice și oamenii de știință specializați în climatologie au indicat posibilitatea formării unui fenomen El Nino în Oceanul Pacific în cursul acestui an – fenomen care ar putea determina creșterea temperaturilor globale până la niveluri record în 2027. Experții au declarat pentru The Guardian că este prea devreme pentru a fi siguri, dar că există semnale în evoluția temperaturilor suprafeței mării în Pacific care sugerează că un fenomen El Nino s-ar putea forma în 2026.