Alegeri prezidențiale în Portugalia: Antonio Jose Seguro îl învinge pe candidatul de extremă dreapta (exit-poll)
Digi24.ro, 8 februarie 2026 23:10
Socialistul moderat Antonio Jose Seguro a câştigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia, învingându-l pe adversarul său de extremă dreapta, Andre Ventura, potrivit a două proiecţii ale posturilor naţionale de televiziune bazate pe sondaje la ieşirea de la urne, scrie AFP.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
23:10
Acum o oră
22:50
22:40
Acum 2 ore
22:30
Trump, derapaj halucinant la adresa unui sportiv din delegația SUA la Jocurile Olimpice: „Este un adevărat ratat” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump i-a răspuns lui Hunter Hess pe rețeaua Truth Social, duminică, numindu-l pe olimpic un „adevărat ratat”. Înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano, schiorul american de freestyle a declarat că are sentimente contradictorii în legătură cu reprezentarea Statelor Unite în contextul politic actual, stârnind revolta președintelui american, arată The Guardian.
22:30
O serie de crime zguduie Bulgaria: ONG care găzduieşte tineri în tabere de vacanţă, suspectat de derivă sectară # Digi24.ro
Autoritățile din Bulgaria investighează o serie de crime care au șocat opinia publică, după ce trei persoane suspectate de o triplă crimă la un refugiu montan au fost găsite împușcate într-o rulotă. Ancheta vizează un ONG acuzat de existența unor „structuri paramilitare” și suspectat de abuzuri sexuale și violență, potrivit informațiilor furnizate de autorități.
22:20
Cehia, în rândul țărilor care vor să interzică accesul copiilor sub 15 ani la social media. Premierul Andrej Babis: „Sunt de acord” # Digi24.ro
Prim-ministrul ceh Andrej Babis şi-a exprimat pentru prima dată sprijinul pentru interzicerea accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani.
22:00
Șeful CJ Ilfov, Hubert Thuma, nemulțumit de Bolojan: „Vrea USR-izarea PNL. Nu mai avem niciun mesaj către nicio categorie din țară” # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a afirmat că îi reproşează preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, o anumită încercare de USR-izare a partidului, explicând că, la cabinetul acestuia de la Guvern, sunt mai mulţi cei de la USR şi REPER decât de la PNL.
Acum 4 ore
21:30
Semnal de alarmă climatic: apariția fenomenului El Nino în Pacific ar putea provoca temperaturi-record în 2027 # Digi24.ro
Agențiile meteorologice și oamenii de știință specializați în climatologie au indicat posibilitatea formării unui fenomen El Nino în Oceanul Pacific în cursul acestui an – fenomen care ar putea determina creșterea temperaturilor globale până la niveluri record în 2027. Experții au declarat pentru The Guardian că este prea devreme pentru a fi siguri, dar că există semnale în evoluția temperaturilor suprafeței mării în Pacific care sugerează că un fenomen El Nino s-ar putea forma în 2026.
21:30
JO 2026. Valentin Crețu a obținut cel mai bun rezultat la sanie la a cincea olimpiadă la care participă # Digi24.ro
Sportivul român Valentin Creţu a reușit cea mai bună clasare a sa de până acum la Jocurile Olimpice, reușind să termine proba individuală masculină de sanie pe locul 15. Medalia de aur a fost câștigată de germanul Max Langenhan.
21:00
Condamnare dură în Iran: Laureata Nobel, activista Narges Mohammadi, pedepsită cu încă șapte ani de închisoare # Digi24.ro
Iranul a condamnat-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, la peste șapte ani suplimentari de închisoare, după ce aceasta a intrat în greva foamei, au anunțat duminică susținătorii săi, în contextul în care Teheranul reprimă orice formă de disidență în urma protestelor naționale și a miilor de morți provocați de forțele de securitate, relatează The Guardian.
20:40
Ministrul Sănătății anunță când va fi dat în folosinţă Centrul de arşi grav de la Târgu Mureş # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că unitatea pentru arşi grav de la Târgu Mureş va fi dată în folosinţă, cel mai probabil, în toamna acestui an, după finalizarea etapei de dotare cu echipamente medicale, testare a circuitelor şi validare a funcţionării tuturor sistemelor.
20:10
JO 2026. Primele informații despre starea schioarei Lindsey Vonn după accidentul teribil de la Jocurile Olimpice # Digi24.ro
Lindsey Vonn este în „stare stabilă” după accidentul suferit duminică în finala de coborâre de la Jocurile Olimpice, anunță echipa americană de schi şi snowboard.
20:10
Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va deschide, în 2026, zece centre de export de armament în Europa, inclusiv în țările baltice și din nordul continentului, în cadrul unei noi strategii de extindere a industriei de apărare.
20:10
Șeful diplomației ucrainene cere accelerarea negocierilor de pace. Andrii Sîbiga mizează pe medierea lui Trump: El poate opri războiul # Digi24.ro
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a declarat că liderii ucrainean şi rus trebuie să se întâlnească personal pentru a discuta cele mai dificile probleme rămase în negocierile de pace şi că doar preşedintele american Donald Trump are puterea de a determina obţinerea unui acord, relatează Reuters.
19:50
Cel puţin două persoane au murit şi alte patru au fost salvate de sub ruinele unei clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje care s-a prăbuşit duminică în oraşul Tripoli, din nordul Libanului.
19:40
După „Leonardo”, lovește „Marta”: Furtunile au făcut prăpăd în Spania și Portugalia. Doi morți și 11.000 de evacuați din calea apelor # Digi24.ro
Furtuna Marta prelungește coșmarul spaniolilor și portughezilor: sunt peste 11 mii de oameni evacuați din calea apelor, anunță Sky News. Trenurile din Andaluzia sunt oprite pe cea mai mare parte dintre linii, iar sute de drumuri rămân blocate de copaci și bolovani. Zona Cadiz este afectată de un fenomen îngrijorător: hidrocutremurele.
Acum 6 ore
19:10
Un nou studiu compară consumul alimentelor ultraprocesate cu fumatul. Care sunt riscurile și ce nu scrie pe etichete # Digi24.ro
Alimentele ultraprocesate, prezente în aproape orice supermarket, ar putea fi la fel de periculoase ca țigările, avertizează cercetătorii americani. Ei susțin că producătorii le concep astfel încât să fie greu de evitat și ușor de consumat în exces, iar etichetele „fără grăsimi” sau „fără zahăr” pot induce în eroare și ascund riscuri importante.
19:10
Noi explozii s-au auzit la Kiev. Primarul Vitali Kliciko a confirmat că orașul a fost ținta rachetelor balistice # Digi24.ro
Noi explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 17:30, ora locală, pe 8 februarie, în contextul unei amenințări cu rachete balistice, au raportat jurnaliștii Kyiv Independent, aflați la fața locului. Primarul Kievului, Vitalii Klitschko, a confirmat atacul, afirmând că apărarea aeriană a Ucrainei încerca să intercepteze rachetele. Imediat după atac, curentul electric a fost întrerupt înainte de termen în cel puțin un district din Kiev.
19:00
Structuri misterioase detectate aproape de nucleul Pământului. Ce au descoperit cercetătorii care studiază câmpul magnetic # Digi24.ro
Oamenii au trimis sonde la miliarde de kilometri în spațiul interstelar, dar abia au zgâriat suprafața Terrei și nici măcar nu au reușit să treacă dincolo de scoarță. Informațiile despre interiorul al Pământului provin în principal din geofizică și sunt relativ puține. Știm că este alcătuit dintr-o scoarță solidă, o manta stâncoasă, un nucleu exterior lichid și un miez interior solid.
18:50
Tragedii repetate pe DN6. Titi Aur: „Parcă suntem porniți să batem recorduri la acest capitol” # Digi24.ro
Drumul național DN6 continuă să fie unul dintre cele mai periculoase din România, potrivit datelor oficiale și analizelor specialiștilor în siguranță rutieră. În 2025, pe acest tronson s-au înregistrat 325 de accidente, soldate cu 479 de victime. Invitat la Digi24, expertul în conducere defensivă Titi Aur a atras atenția asupra gravității situației și asupra numărului tot mai mare de decese produse în țara noastră.
18:10
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la temperaturile de primăvară # Digi24.ro
Meteorologii anunță ninsori, polei și vânt în aproape toată țara, avertizările fiind valabile până marți. Minimele vor ajunge până la minus 15 grade Celsius. De la mijlocul săptămânii viitoare, temperaturile cresc și vor fi peste 10 grade Celsius, inclusiv în București, anunță Digi24.
18:00
Șeful de cabinet al premierului Keir Starmer demisionează după scandalul Peter Mandelson-Jeffrey Epstein # Digi24.ro
Şeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, şi-a anunţat duminică demisia, după ce l-a sfătuit pe prim-ministru să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor cunoscute ale acestuia cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.
17:50
Zelenski justifică atacurile Ucrainei asupra sectorului energetic rusesc: Lovim sursa prin care sunt generaţi şi multiplicaţi banii lor # Digi24.ro
Infrastructura energetică a Rusiei este o ţintă legitimă pentru atacurile ucrainene, deoarece sectorul energetic este o sursă de fonduri pentru producţia de arme, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Reuters.
Acum 8 ore
17:20
Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la Moscova. Dezvăluirile unui fost ofițer KGB # Digi24.ro
Rusia și Kazahstan dețin amândouă informații compromițătoare despre președintele american Donald Trump, afirmă Alnur Mussayev, fostul șef al serviciilor de securitate din Kazahstan, care a fost ofițer KGB la Moscova în anii 1980.
17:10
Încă o tragedie pe DN6: trei morți și un om rănit grav după impactul dintre un TIR și un microbuz # Digi24.ro
Trei persoane au murit şi o alta a fost rănită, în urma unui accident produs, duminică după-amiază, pe DN6, în afara localităţii Domaşnea, din judeţul Caraş-Severin, în care au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă. Traficul rutier în zonă este blocat total.
17:00
Autoritățile din regiunea Moscova au instituit restricții sanitar-veterinare în orașul Reutov, după depistarea unui focar de rabie într-o zonă rezidențială. Măsura a fost dispusă prin ordinul guvernatorului regional, iar accesul în perimetrul afectat este restricționat pentru a preveni răspândirea bolii, potrivit publicației The Moscow Times.
16:50
Constantin Toma, despre judecătorii propuși de PSD la CCR care au amânat decizia pe pensiile speciale: Evident, a fost un vot politic # Digi24.ro
Primarul Buzăului Constantin Toma susține în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că judecătorii propuși de PSD la CCR care au dus la amânarea repetat a deciziei privind pensiile magistraților „au jucat partinic”. El mai este de părere că „a fost un vot politic”.
16:20
Fondurile de pensii private obligatorii au atins un nivel record la finalul lui 2025, cu active de 201,6 miliarde de lei, în creștere cu 34% într-un singur an, arată datele Autorității de Supraveghere Financiară.
16:00
Echipa israeliană de bob, victima unui furt înaintea Jocurile Olimpice de la Milano. Ce au furat hoții # Digi24.ro
Echipa israeliană de bob a fost victima unui furt în valoare de „câteva mii de dolari” care constă în echipament şi obiecte personale, precum şi paşapoarte, din apartamentul în care locuia înainte de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, a anunţat pilotul echipei.
16:00
Constantin Toma nu exclude o alianță PSD - AUR: La ce joacă Grindeanu, spre asta ne îndreptăm # Digi24.ro
Primarul Buzăului Constantin Toma a declarat în exclusivitate pentru emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că direcția în care duce Sorin Grindeanu partidul pare să indice o viitoare alianță cu AUR. El susține că, dacă se continuă pe aceeași linie, „nu mai e altă soluție”
15:50
Un lider al Hamas, Khaled Mechaal, declară că mişcarea islamistă palestiniană nu va renunţa la armele sale şi va refuza orice dominaţie străină în Fâşia Gaza, în pofida îndemnurilor la dezarmare lansate de Israel şi SUA.
15:40
Duminică, pe raza municipiului Aiud, au fost descoperite două grenade defensive fără focos, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba.
15:40
În adidași pe munte, în plină iarnă: doi tineri opriți de jandarmi pe traseul spre Ceahlău # Digi24.ro
Doi tineri din județul Suceava au fost opriți de jandarmii montani pe traseul spre Cabana Dochia din Munții Ceahlău, după ce au fost surprinși urcând încălțați cu adidași, în plină iarnă.
Acum 12 ore
15:30
Dalai Lama, menționat în dosarele Epstein. Biroul său clarifică: „Nu l-a întâlnit niciodată” # Digi24.ro
Biroul liderului spiritual budist în exil a declarat că Dalai Lama „nu l-a întâlnit niciodată” pe Jeffrey Epstein, fiind astfel contrazise relatările mass-media chineze care sugerau o legătură între cei doi.
15:10
Constantin Toma, despre imaginea politicienilor: „Ne ducem în cap toate partidele de Coaliție; N-am simțit niciodată atâta ură” # Digi24.ro
Primarul orașului Buzău Constantin Toma a declarat duminică, 8 februarie, că partidele din Coaliție au o criză de încredere și că singurul câștigător este AUR care „crește cu viteză maximă”. El apreciază că, de când este primar, nu a simțit niciodată atâta ură vizavi de clasa politică.
15:10
Polițiștii au prins în flagrant patru femei care vindeau țigarete contrafăcute într-un târg din Sectorul 4 al Capitalei. Aproximativ 10.400 de țigarete, netimbrate sau timbrate necorespunzător, au fost confiscate.
15:00
Probleme la mina Rovinari din Gorj, din cauza unei alunecări de teren: nu sunt victime, au fost afectate două transportoare cu bandă # Digi24.ro
O alunecare de teren produsă duminică dimineaţă a afectat activitatea minei de la Rovinari, potrivit unui comunicat de presă transmis de Complexul Energetic Oltenia (CEO).
15:00
Dosarele Epstein: O româncă fotomodel ar fi fost dusă la o cină privată la Palatul Buckingham pentru fostul prinț Andrew # Digi24.ro
Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără fotomodel din România la o cină privată la Palatul Buckingham cu Andrew Mountbatten-Windsor, dezvăluie The Mail. O serie de e-mailuri dezvăluie cum Andrew i-a distrat pe Epstein şi patru femei în timp ce regina Elisabeta era plecată la Palatul Balmoral.
14:20
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin # Digi24.ro
Americanca Lindsey Vonn a căzut duminică în proba feminină de coborâre, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo, la scurt timp după ce pornise în cursă.
14:00
Participă sau nu România la Consiliul pentru Pace al lui Trump? Nicușor Dan anunță consultări cu SUA # Digi24.ro
România a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată pentru 19 februarie la Washington, iar decizia finală privind prezența la eveniment va fi luată după consultări cu partenerii americani, a anunțat președintele Nicușor Dan.
13:50
Bătaie generală după meciul U Cluj - CFR Cluj. Antrenorul Cristiano Bergodi a sărit la bătaie după ce ar fi fost înjurat # Digi24.ro
Scandal de proporții după meciul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj. Totul ar fi pornit după antrenorul U Cluj a cedat nervos după înfrângerea echipei pe care o conduce și a sărit la bătaie asupra adversarilor. A urmat apoi o bătaie generală între fotbaliști și staff, dar și în tribune.
13:40
De ce l-a susținut Constantin Toma pe Ciolacu la CJ Buzău după ce l-a criticat dur când era premier: Dădeam foc la coșmelie? # Digi24.ro
După ce vara trecută era una dintre cele mai critici din interior asupra conducerii PSD, câteva luni mai târziu, primarul Buzăului Constantin Toma își declara susținerea pentru candidatura la CJ Buzău a celui pe care l-a criticat cel mai aspru: Marcel Ciolacu.
13:40
Semnele apar încă din uter: diferența majoră dintre fete și băieți observată de oamenii de știință # Digi24.ro
Cercetătorii au descoperit că diferențele în dezvoltarea creierului la fete și băieți apar mai devreme decât se credea, încă din perioada intrauterină. Deși creierul trece prin transformări rapide înainte și imediat după naștere, această etapă a rămas dificil de studiat ca proces continuu.
13:40
Postul american NBC ar fi cenzurat huduielile publicului la adresa lui JD Vance de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice # Digi24.ro
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a fost întâmpinat cu huiduieli când a apărut la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano, vineri, deşi telespectatorii americani care urmăreau transmisiunea NBC nu au ştiut de această primire. Reacţia a fost transmisă de postul canadian CBC, iar un comentator a spus: „Iată-l pe vicepreşedintele JD Vance şi soţia sa, Usha - oops, nu sunt... uh... sunt multe huiduieli pentru el. Fluierături, câteva aplauze”, scrie News.ro.
13:30
Polițiștii din Constanța anchetează patru bărbați și o femeie, cu vârste între 18 și 37 de ani, acuzați de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, după ce ar fi obligat două tinere, de 15 și 19 ani, să practice prostituția.
13:20
Giorgia Meloni îi numește „inamici ai Italiei” pe protestatarii de la Milano în timpul JO de iarnă # Digi24.ro
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni i-a criticat dur pe demonstraţii care au protestat la Milano în timp ce Jocurile Olimpice de iarnă se desfăşoară în acest oraş.
13:00
Cum a reușit escrocul Jeffrey Epstein să învârtă elita mondială pe degete: îndemnul cu care încheia cele mai interesante mesaje # Digi24.ro
În spatele depravării sale, Epstein avea un talent special pentru a-și păstra loialitatea celor de care profita. Viața sa plină de minciuni a început încă din școală, scrie The Times într-un amplu articol despre viața miliardarului acuzat de trafic de minore, abuz și infracțiuni financiare care a murit în 2019, în arest, în urma unui act de suicid, potrivit versiunii oficiale despre decesul său.
12:10
Tragedie în Italia: un român dispărut de două săptămâni, găsit mort la cascadele Tre Santi # Digi24.ro
Un român în vârstă de 46 de ani, Sergiu Cătălin Cosoiu, din San Severino, dispărut din 23 ianuarie, a fost găsit mort la cascadele Tre Santi, în zona localității Sarnano, regiunea Marche, Italia, scrie Il resto del Carlino. Tragică descoperire a fost făcută ieri dimineață de trei drumeți care se aflau în excursie în zonă.
11:50
Oana Țoiu, vizită de lucru la Londra. Ce teme va aborda ministra de Externe cu oficialii britanici # Digi24.ro
Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu va efectua o vizită de lucru la Londra, în perioada 9-10 februarie, în contextul eforturilor României de consolidare a dialogului politic şi a cooperării bilaterale cu Regatul Unit.
11:30
Donald Trump și Nasry Asfura discută comerț și securitate: președintele SUA își câștigă un aliat în America Latină # Digi24.ro
Donald Trump şi-a afişat sâmbătă apropierea faţă de noul preşedinte al Hondurasului, Nasry Asfura, la încheierea unei întâlniri cu liderul conservator, a cărui candidatură la conducerea uneia dintre cele mai sărace şi violente ţări din America Centrală a susţinut-o.
