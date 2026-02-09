Actorii TNB protestează față de un proiect al Ministerului Culturii privind organizarea timpului de muncă: „Ucide creativitatea”
Digi24.ro, 9 februarie 2026 10:20
Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti (TNB), alături de personalul care deserveşte scena din toate sectoarele teatrului, vor organiza marţi, la ora 14.30, în faţa TNB, protest paşnic faţă de aplicarea unui program pilot primit de la Ministerul Culturii, o directivă a Curţii de Conturi. Printre propunerile lansate: actorii vor trebui să-şi prezinte programul săptămânal de lucru, să facă raport individual de activitate şi să semneze foaia de prezenţă.
• • •
