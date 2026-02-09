FSB acuză că Ucraina a ordonat tentativa de asasinare asupra generalului Alekseiev
Jurnalul.ro, 9 februarie 2026 11:50
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat luni că tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeiev ar fi fost ordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).
Acum 10 minute
11:50
Au loc 11 percheziții, luni, la domiciliile unor persoane din județul Dâmbovița, suspectate că au adus ilegal în România arme din Turcia, apoi le vindeau în județ.
11:50
Acum 30 minute
11:40
Elon Musk vrea să construiască un oraș pe Lună. Acesta ar putea fi realizat în mai puțin de 10 ani # Jurnalul.ro
Elon Musk a declarat că SpaceX și-a îndreptat atenția către construirea unui „oraș cu creștere autonomă” pe Lună, care, potrivit lui, ar putea fi realizat în mai puțin de 10 ani.
Acum o oră
11:20
Trei sportivi români concurează luni în probele de sanie și sărituri cu schiurile din cadrul Jocurilor Olimpice Milano Cortina.
11:10
Ziua de marți, 10 februarie 2026, vine cu un tranzit important: Venus intră în Pești, unde va rămâne până pe 6 martie.
11:10
Diseară, la Power Couple, într-o probă deja cunoscută, fetele muncesc, în timp ce băieții vor avea o misiune... specială: ”nu o să ne omorăm cu munca, puteți ațipi” # Jurnalul.ro
Începe cea de-a șasea săptămână din formatul care aduce în fiecare luni, marți și miercuri, la un singur loc: starea de bine, cu emoția, suspansul și râsetele!
11:10
Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o prognoză specială pentru București valabilă de luni până miercuri. Aceasta anunță o răcire semnificativă a vremii, ninsori slabe și intensificări temporare ale vântului.
11:00
Sloturile digitale au câștigat popularitate prin ritmul rapid și stimularea vizuală constantă, dar în forma lor clasică vin la pachet cu presiune, miză și risc.
Acum 2 ore
10:50
Un val de aer polar lovește România: Ninsori abundente și temperaturi de până la -15 grade Celsius # Jurnalul.ro
România se confruntă, în această săptămână, cu o schimbare bruscă a vremii, provocată de pătrunderea unui anticiclon mobil din regiunile polare.
10:40
Senatul va dezbate luni după-amiaza cele trei moțiuni simple depuse de Opoziție. Acestea vizează Acordul UE-Mercosur, Educația și Apărarea.
10:40
Serialul turcesc Pentru copilul meu începe diseară la Happy Channel: două destine schimbate la maternitate și o iubire neașteptată, născută printre sacrificii # Jurnalul.ro
Cât de departe merge o mamă pentru copilul său, chiar dacă află că nu e al ei?
10:30
Meteorologii anunță că până miercuri va ninge, va fi viscol și temperaturile vor scădea în întreaga țară.
10:20
Întrebându-ne cât de mult au nevoie de afecțiune persoanele nevrotice, dar și cât de dificil le este să o accepte, s-ar putea presupune că ele s-ar simți cel mai bine într-o atmosferă emoțională cu valori moderate. Așa să fie oare?
10:10
Domeniul longevității a cunoscut o adevărată explozie în ultimii ani. Tot mai mulți oameni se întreabă cum pot trăi mai mult, dar mai ales cum pot încetini procesul de îmbătrânire și menține creierul tânăr.
10:10
România, campioana scumpirilor la alimente. De ce 2026 riscă să fie mai rău decât 2025 # Jurnalul.ro
România a devenit, oficial, liderul nedorit al scumpirilor la alimente în Uniunea Europeană.
Acum 4 ore
09:50
Gemul de portocale este una dintre acele conserve de casă care reușesc să transforme un fruct obișnuit într-o adevărată delicatesă.
09:40
Trăim într-o epocă în care totul pare destinat expunerii: planuri, relații, stări, frustrări, reușite.
09:20
Alianța Binelui Comun, structura prin care umaniștii declanșează lupta împotriva abuzurilor de putere exercitate asupra cetățenilor # Jurnalul.ro
Umaniștii au adoptat, la finalul săptămânii trecute, în cadrul celui de-al treilea congres al PUSL, rezoluția privind constituirea Alianței Binelui Comun.
09:10
Firmele românești contribuie la strategia de apărare europeană. Ajutor pentru NATO, din mediul privat # Jurnalul.ro
Infrastructura digitală a devenit foarte importantă pentru strategia de apărare a României și chiar a întregii regiuni din care face parte țara noastră.
09:00
Luna în Scorpion aduce eliberare: 3 zodii ies dintr-o etapă grea după 9 februarie 2026 # Jurnalul.ro
După data de 9 februarie 2026, perioadele dificile iau sfârșit pentru trei zodii. Energia Lunii în Ultimul Pătrar în Scorpion marchează un moment de cotitură major: nu mai este nevoie de sacrificiu, de rezistență oarbă sau de acceptarea unor situații care rănesc.
08:50
Spectacole excepționale la Opera Națională București, toată săptămâna: „Evgheni Oneghin”, „Corsarul”, „Povestirile lui Hoffmann”, „Elixirul dragostei” și „Otello” # Jurnalul.ro
Săptămâna aceasta, Opera Națională București își așteaptă publicul cu cinci reprezentații ale unora dintre cele mai apreciate opere, la nivel internațional, între rafinamentul poetic al operei ruse, baletul romantic, umorul subtil italian și intensul dramatism al lui Giuseppe Verdi.
08:40
ICCJ critică propunerile de reformă a justiției și infirmă acuzațiile din scandalul Recorder # Jurnalul.ro
În contextul unor propuneri controversate de reformă a legilor justiției, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a avertizat împotriva încercărilor de "preluare a controlului asupra justiției", pe fondul scandalului declanșat de un material Recorder.
08:30
Echipaje de pompieri și scafandri intervin luni dimineața în zona barajului din Gilău, județul Cluj, pentru căutarea unui bărbat care ar fi dispărut în apă.
08:30
Europa vorbește despre electrificare ca despre un destin inevitabil.
08:10
Magistrații sunt ținte politice. Ce spune „Jalonul de 231 de milioane €”, cu care e șantajată CCR # Jurnalul.ro
Bolojan aruncă propria responsabilitate pe umerii CCR. Jalonul 215 din PNRR vizează toate pensiile speciale, nu doar pe cele ale magistraților
08:00
Adevărul iese la suprafață în horoscopul dragostei de luni, 9 februarie 2026, odată cu Ultimul Pătrar de Lună în Scorpion, un semn al transformării profunde și al alchimiei emoționale.
Acum 6 ore
07:50
Pe drumurile din mai multe județe din țară se circulă luni dimineața în condiții de ninsoare sau de ceață, avertizează Centrul Infotrafic.
07:50
Soluția pentru a proteja copiii de cyber-bullying: interdicția totală pe rețelele sociale până la 13 ani # Jurnalul.ro
Fenomenul numit bullying este în creștere, atât în școli și în societate, cât și în mediul virtual, iar cele mai multe victime sunt copiii.
07:30
Un studiu recent, Has John Smith „Crafted” the Industrial Revolution? The Hidden Connection between Family Names and Economic Growth, apărut pe portalul The Market for Ideas, propune o metodă neconvențională, dar surprinzător de robustă, de a privi trecutul economic al Europei: arheologia numelor de familie.
07:10
Polițiștii din Călățele au fost lăsați în frig din cauza unui cuib de barză. Operațiunea „Cuibul mutat, legea respectată” # Jurnalul.ro
Într-o localitate din Cluj, berzele și-au făcut cuib exact pe hornul sediului poliției. IPJ-ul a cerut relocarea cuibului, pentru că agenții nu mai pot face focul. Procedura de relocare necesită inclusiv avizul Academiei Române și un Ordin de Ministru
06:50
Ion Luca Caragiale a fost născut în 30 ianuarie 1852, în localitatea Haimanale, de lângă Ploieşti - astăzi I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa -, ca fi al lui Luca şi al Ecaterinei. Data oficială a naşterii, trecută în certificatul de botez, descoperit la Arhivele Naţionale, este însă 1 februarie 1852 (13 februarie, pe stil nou), Ion Luca Caragiale fiind botezat în 7 februarie.
06:40
În culisele romanului Cișmigiu & Comp: Grigore Popescu-Băjenaru, scriitorul liceenilor și al copiilor # Jurnalul.ro
În 5 februarie 1986 a murit la București Grigore Popescu-Băjenaru (născut în 13 decembrie 1907 la Periș, astăzi județul Ilfov). A fost păstrat în memoria culturală românească grație unei cărți faimoase închinate vieții de liceu în perioada interbelică.
06:20
Poet, dramaturg și romancier, François Tristan L’Hermite, senior de Soliers, a fost născut pe moșia Soliers în 1601 și a murit la Paris, în 7 septembrie 1655. A fost un personaj sofisticat. Să-l cunoaștem.
06:10
Am intrat, iată, în ultima lună a iernii 2025-2026, context în care vă propun, întru cunoaștere, lecturi noi, tonice, reconfortante, dar mai ales utile. Prima carte chiar aș încadra-o la lecturi obligatorii.
Acum 12 ore
00:50
Avertisment al medicului oncolog: Mitul care îi face pe pacienți să ajungă prea târziu la medic # Jurnalul.ro
Un oncolog explică de ce un mit despre cancer întârzie diagnosticul și de ce screening regulat poate salva vieți.
00:30
Pe 9 februarie 2026, patru zodii primesc un dar important de la Univers, sub influența Ultimului Pătrar de Lună în Scorpion – un moment astral cu rol de reset emoțional, conștientizare și claritate profundă.
00:10
Satul părăsit, cu o casă de vacanță. Localitatea a fost abandonată peste noapte de locuitori # Jurnalul.ro
O casă de vacanță există într-o localitate britanică părăsită. Aceasta a fost abandonată peste noapte de locuitori. O femeie a rămas în sat, iar casa de vacanță a fost amenajată în locuința ei.
00:10
Se schimbă Codul Penal. Vârsta răspunderii penale scade la 12 ani, însă doar pentru omor # Jurnalul.ro
Crima recentă din Timiș, care a șocat România și a declanșat un val de discuții publice și politice despre răspunderea penală a minorilor, schimbă legislația.
8 februarie 2026
23:50
Serviciile americane de informații au investigat echipamentele electronice utilizate la vot în Puerto Rico, dar nu au fost găsite dovezi ale unei interferențe străine.
23:30
Nvidia și Broadcom cresc după investițiile uriașe ale Google în inteligența artificială # Jurnalul.ro
Gigantul tehnologic Google a anunțat că intenționează să investească până la 185 de miliarde de dolari în acest an pentru a-și dezvolta infrastructura necesară inteligenței artificiale. Suma este aproape dublă față de investițiile făcute în 2025.
23:10
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi # Jurnalul.ro
Compania Nike este acuzată de o agenție a Administrației Trump că i-a discriminat pe angajații albi. Reprezentanții companiei resping acuzația. Subiectul ar putea ajunge în instanță.
Acum 24 ore
22:50
Washington Post a concediat o treime din personal, eliminând secțiunea de sport, mai multe birouri străine și acoperirea publicațiilor de cărți. Epurarea pe scară largă a jurnaliștilor este considerată o lovitură brutală pentru jurnalism și pentru una dintre cele mai legendare mărci.
22:30
Valentin Crețu, locul 15 în concursul de sanie la Jocurile Olimpice. Max Langenhan, campion olimpic # Jurnalul.ro
Valentin Crețu a încheiat, duminică, pe locul 15 concursul de sanie, la aproape patru secunde, după patru manșe, în urma germanului Max Langenhan, care și-a adjudecat medalia de aur.
22:30
Acțiunile gigantului japonez al jocurilor video Nintendo au scăzut miercuri cu 11% la Bursa de Valori din Tokyo, în urma rezultatelor trimestriale dezamăgitoare și pe fondul îngrijorărilor legate de profitabilitatea sa în contextul unei penurii de cipuri de memorie.
22:20
Pe 9 februarie 2026, iubirea profundă își face loc în viața a trei zodii. Energia astrologică a zilei de luni readuce dorința, dar mai ales respectul de sine, un ingredient esențial pentru relații autentice.
22:20
Ministrul Sănătății: Pot apărea discontinuități la unele medicamente, dar nu din cauză legislativă # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că pot exista și în acest an discontinuități la anumite medicamente în farmacii, însă acestea țin, în principal, de probleme de producție și nu de lipsa fondurilor sau a unui cadru legislativ adecvat.
22:20
FCSB a învins-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 4-1 (2-1), duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal.
22:10
Ricky Martin și-a exprimat public mândria față de succesul obținut de Bad Bunny la gala Premiilor Grammy, unde superstarul muzicii din Puerto Rico a câștigat trei premii, inclusiv Albumul Anului pentru Debí Tirar Más Fotos, un moment istoric pentru muzica în limba spaniolă.
21:50
Patru zodii se află sub o influență astrală extrem de favorabilă pe 9 februarie 2026, o zi marcată de un moment rar: ultima zi a planetei Venus în Vărsător, chiar înainte de intrarea sa în Pești – semnul în care Venus este exaltată.
21:50
Președintele FIFA, Gianni Infantino, un apropiat al lui Donald Trump, a răspuns apelurilor de boicotare a Cupei Mondiale din 2026, cu o poziție fermă. El a declarat că este împotriva interdicțiilor, precum și a boicoturilor.
