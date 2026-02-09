Exclusiv: Profesorul Cristian Potora candidează la șefia Federației Române de Handbal

17:10

Trei persoane au fost arestate preventiv, iar o a patra plasată în arest la domiciliu, într-un dosar de furt calificat la Cluj-Napoca. Inculpații ar fi pătruns în locuința unui bărbat de 89 de ani cu pretextul că un porumbel s-ar fi blocat în pod, și au sustras bani și bijuterii în valoare totală de aproximativ […] The post Cluj-Napoca: furt din locuință sub pretextul unui porumbel blocat în pod – Trei persoane arestate preventiv appeared first on ViaClujTV.