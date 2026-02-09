4 fotbaliști de la FCSB, scoși din echipă de Gigi Becali. Finanțatorul a luat decizia imediat după meciul cu Oțelul: „Nu vor juca”

11:10

Un ou prăjit poate arăta perfect, ca la restaurant, cu ajutorul unui produs ieftin pe care toată lumea îl are acasă. Oțetul este un ingredient obișnuit în multe bucătării, dar utilizarea sa nu se rezumă doar la asezonarea salatelor și la conservarea legumelor. Bucătarii profesioniști îl folosesc la prăjirea ouălor. Aciditatea oțetului interacționează cu […]